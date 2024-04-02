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СПИЦЫН о революции 1917 года, Андропове, Горбачеве, перестройке и предателях в российской элите

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В гостях студии Метаметрика LIVE наш дорогой друг, один из лучших историков России – Евгений Юрьевич Спицын! Побеседуем о роли элит в разные периоды отечественной истории: от опричнины Ивана Грозного до «перестройки» Горбачева. Какими были основные мотивы предательства в высших эшелонах власти, которое нередко меняло курс развития страны?

Измена родственников Николая II и высшего генералитета – причина Февральской и Октябрьской революций 1917 года? Хрущев стоит в ряду подонков русской истории? Хотел ли Андропов преобразовать СССР по образу США и чьим протеже был Горбачев?

Таймкоды:
00:00 Заставка LIVE
00:35 В гостях Евгений Спицын
01:01 Предательство элит: мотив есть всегда
05:10 О президентах США и опричнине Ивана Грозного
10:04 Кто кого предал в эпоху Николая II
13:52 Царские генералы были завербованы?
15:59 «Мемуары пишут для обеления себя»
17:50 Временное правительство: кто эти люди?
23:20 Большевики тоже предали империю…
25:18 Ленин хотел мирного выхода из войны
28:17 Большевики вернули потери похабного Брестского мира
29:33 «Белые» – марионетки в руках Запада
35:19 Брусилов – не друг советской власти, но настоящий патриот России
36:01 Хрущев – очередной «подонок русской истории»
39:58 Наследники Сталина свернули все масштабные проекты
42:00 СССР сам создал для себя «второй фронт» в виде Китая
43:42 Андропов – духовный отец Горбачева?
48:19 Андропов хотел трансформировать СССР в «Соединенные Штаты»?
52:08 «Во власти всегда есть предатели»
54:08 Симптомы внутреннего предательства в стране. Здесь и сейчас
58:02 Финал выпуска

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Предательство элит происходит не само по себе, а имеет определенные причины и мотивы. Зачастую это связано с личностью руководителя государства и его отношениями с элитой.

2. В случае с Николаем II большая часть элиты его предала из-за натянутых отношений. Генералитет, великие князья сыграли ключевую роль в отречении Николая II.

3. Временное правительство предало идеи революции из-за неспособности реализовать их на практике при реальном управлении страной.

4. Хрущев нанес большой вред советской экономике и внешней политике своими реформами и разрывом отношений с Китаем.

5. Относительно Горбачева нет однозначного ответа, был ли он частью предательской элиты или имел план преобразований.

6. В современной России также присутствуют потенциальные предатели на высших эшелонах власти из числа тех, кто ранее поливал грязью советское прошлое, а теперь переобулся.

Вывод: предательство элит – извечная проблема в истории любого государства. Его причины разнообразны – от личных амбиций руководителей до неспособности элит реализовать декларируемые идеи. Важно наличие у власти людей с твердыми убеждениями, готовых отстаивать интересы страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2N2IM-bke2w
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 12219 9443
    chu три часа назад

      Великолепно. Как он выдержал час не куримши ?
      Машка ну выходи. Посмотри 42 минуту. Давай обсудим !!!

      • 31617 26879
        маринаchu два часа назад

          Я не люблю Спицына ,т.е. формат яп..Мне больше нравился Пыжиков,потому как то неожиданно умер..А вообще очень,очень интересные факты ,начиная от Маркса ,первый сьезд РСДРП,как они появились эти черти большевики в первом политбюро и как Сталин их обыграл..в материалах ,которые печатает О.Матвеичев ….https://matveychev-oleg.livejournal.com/17112169.html…(я не могу скопировать«Контрреволюционер» Сталин. По ту сторону марксизма-ленинизма (продолжение)
          )-но найди обязательно..Там сегодня, например, рассматривается дело на Троцкого, Троцкий завладел частью золота Колчака и перевел в Англию за паровозы ..Ленин был в курсе..
          Я к чему ,смотрю сегодня пишут ,что Мутко и Беглов подписали договор на тр-т для скоростной линии,лица шкодные,шкодные..https://cont.ws/@id628017185/2772059…ничего не поменялось..
          п.с. не втягивай меня в междусобойчики престарелых мужиков ..

      • 31617 26879
        марина только что

          Я помню слова Путина :”а у нас есть свой путь”,когда всем навешивали этот ВШП…Мы временно обречены друг на друга -это не друг и близко..непонятно твое увлечение..как мин.Спицын -это Прилепин

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