В гостях студии Метаметрика LIVE наш дорогой друг, один из лучших историков России – Евгений Юрьевич Спицын! Побеседуем о роли элит в разные периоды отечественной истории: от опричнины Ивана Грозного до «перестройки» Горбачева. Какими были основные мотивы предательства в высших эшелонах власти, которое нередко меняло курс развития страны?

Измена родственников Николая II и высшего генералитета – причина Февральской и Октябрьской революций 1917 года? Хрущев стоит в ряду подонков русской истории? Хотел ли Андропов преобразовать СССР по образу США и чьим протеже был Горбачев?

Таймкоды:

00:00 Заставка LIVE

00:35 В гостях Евгений Спицын

01:01 Предательство элит: мотив есть всегда

05:10 О президентах США и опричнине Ивана Грозного

10:04 Кто кого предал в эпоху Николая II

13:52 Царские генералы были завербованы?

15:59 «Мемуары пишут для обеления себя»

17:50 Временное правительство: кто эти люди?

23:20 Большевики тоже предали империю…

25:18 Ленин хотел мирного выхода из войны

28:17 Большевики вернули потери похабного Брестского мира

29:33 «Белые» – марионетки в руках Запада

35:19 Брусилов – не друг советской власти, но настоящий патриот России

36:01 Хрущев – очередной «подонок русской истории»

39:58 Наследники Сталина свернули все масштабные проекты

42:00 СССР сам создал для себя «второй фронт» в виде Китая

43:42 Андропов – духовный отец Горбачева?

48:19 Андропов хотел трансформировать СССР в «Соединенные Штаты»?

52:08 «Во власти всегда есть предатели»

54:08 Симптомы внутреннего предательства в стране. Здесь и сейчас

58:02 Финал выпуска

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Предательство элит происходит не само по себе, а имеет определенные причины и мотивы. Зачастую это связано с личностью руководителя государства и его отношениями с элитой.

2. В случае с Николаем II большая часть элиты его предала из-за натянутых отношений. Генералитет, великие князья сыграли ключевую роль в отречении Николая II.

3. Временное правительство предало идеи революции из-за неспособности реализовать их на практике при реальном управлении страной.

4. Хрущев нанес большой вред советской экономике и внешней политике своими реформами и разрывом отношений с Китаем.

5. Относительно Горбачева нет однозначного ответа, был ли он частью предательской элиты или имел план преобразований.

6. В современной России также присутствуют потенциальные предатели на высших эшелонах власти из числа тех, кто ранее поливал грязью советское прошлое, а теперь переобулся.

Вывод: предательство элит – извечная проблема в истории любого государства. Его причины разнообразны – от личных амбиций руководителей до неспособности элит реализовать декларируемые идеи. Важно наличие у власти людей с твердыми убеждениями, готовых отстаивать интересы страны.