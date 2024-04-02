Воссоединение Крыма прошло очень мягко, но первое время все равно периодически звучало бытовое ворчание, так как Россия не только начала строить и развивать, но и наводить минимальный порядок. Возможности и ограничения пришли вместе, общий баланс эмоционально сугубо положительный, но для отдельных граждан мог быть отрицательным. Для примера, кто привык сдавать комнаты в рамках отдыха класса «эконом минус», оказались не у дел: спрос на такие услуги упал, так еще и налоги появились.

Нечто подобное происходило с мелкими магазинчиками (если успели приватизировать помещения) и ларьками, которые процветали в 90-х и начале 00-х, торгующими в отдаленных районах. Туда пришли сетевые магазины. Качественные и нишевые смогли перестроиться в категорию «магазин у дома» или узкоспециализированный формат, но большая часть разорилась. Оказалось, что работали они по схеме – закупаем в мелкооптовом магазине / рынках по скидкам из-за низкого качества и близких сроков годности, а после продаем у себя с хорошей наценкой, все равно конкурентов нет или с ними сговор. Ценообразование, структура и культура потребления изменились, а эти «предприниматели» остались в прошлом, ругая и кляня власти, смотря разных иноагентов.

В отношении остальной Новороссии всё проходит не так легко, как было с Крымом. Люди искренне возмущаются, почему на выезде из новых регионов такой контроль, проверки и досмотр, ведь мы же одна страна. Страна одна, но военное положение в четырёх регионах продолжает действовать. До тех пор, пока военные действия не завершатся, условия для проживания будут очень непростые, людей жаль, но выбора между хорошим и плохим нет, только между плохим и очень плохим.

В 90-е годы большая часть населения оказалась в ситуации, когда привычные ориентиры и базовые законы оказались разрушены. Похожее происходит сейчас, но локально. Если есть возможность – уезжайте на время или отправляйте детей к родственникам, минимизируя риски. По завершению военных действий, будут запущены проекты по строительству и восстановлению территорий, как было с Крымом, но это будет другая жизнь, как было не будет точно.

По срокам завершения боевых действий. Уничтожение генерирующих мощностей на подконтрольной киевскому режиму территории ведётся системно, комплексно и тотально. В основном говорят про турбины (генерация электроэнергии) и подстанции, но если повреждены котлы, тогда в городах не будет тепла при любых раскладах. В этом случае запустить отопление и горячую воду физически не получится – сроки строительства ТЭС от 1,5-2 лет в идеальных, мирных условиях.

Наше руководство чётко показало – играют в долгую, взвешивая последствия. Если так, то середина лета является самым крайним сроком начала восстановительных работ, чтобы подготовить котлы (если не пострадали) и подвести электричество к городам Новороссии с востока. Если мы их не заберём к этому времени, то ближайшую зиму крупные города не переживут, особенно учитывая «способность» киевского режима к восстановительным работам. Ещё нужно учитывать, что открывать границы для нескольких миллионов жителей Малороссии мы не будем, соображения безопасности и антитеррористической защищённости, а проверить несколько миллионов не выйдет быстро. Значит речь всё же идёт о сохранности минимальных условий для выживания на месте и/или выселении их в Европу.

И, да, чем серьёзнее будет разрушение энергетики, тем быстрее наши планируют завершение кампании, если в ближайшие недели жёстко вырубят Киевский узел и остановят АЭС, значит брать придётся и Малороссию в ближайшие 2-3 месяца, из гуманных соображений. Рано, они не готовы…

Фото: Александр Река/ТАСС

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Крыму переход к российской юрисдикции прошел относительно спокойно, но изменения все равно затронули некоторые слои населения (мелкий бизнес и т.д.).

2. С остальными новыми регионами ситуация сложнее из-за военных действий, контроля, ограничений передвижения.

3. Россия ведет системное уничтожение энергетической инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях.

4. Сроки завершения боевых действий зависят от степени разрушения энергетики – чем больше будет разрушено, тем быстрее планируется завершить кампанию.

5. Середина лета видится крайним сроком для начала восстановительных работ, чтобы подготовить территории к зиме.

6. Если к этому времени не взять регионы под контроль, крупные города могут не пережить следующую зиму.

Вывод: Статья указывает, что Россия взвешенно подходит к кампании, стремясь минимизировать негативные последствия, но одновременно системно разрушает критическую инфраструктуру противника. Срок завершения активной фазы будет зависеть от успехов на этом направлении и необходимости обеспечить жизнеспособность регионов к зиме.