Когда говорят, что у террористов нет национальности и религии, это относится к настоящему, но у них были (!!!) и национальность и религия до того, как встали на этот путь. Необходимо выяснить, в какой момент времени произошёл сбой в воспитании, и вчерашние дети стали выродками и террористами, чтобы предотвратить подобное. Нужно чётко понимать, что произошедшее не имеет отношения к традиционному исламу и культуре народов Северного Кавказа, но вину за «не уследили» и «не досмотрели» снимать нельзя, нужно проверять на халатность. Если же выяснится, что подобное стало следствием «семейного воспитания», то это должно проходить по статье соучастия.

Необходимо чётко отделить и законодательно запретить радикальные исламистские секты и течения не по организационным признакам, а по содержанию проповеди. В первую очередь речь про салафитов, которые ведут активную и полную «арабизацию», уничтожая любые традиции и культуры, насаждая исламистский вариант радикального протестантизма, аналог «Свидетелей Иеговы» (запрещены в России). В своё время в Чечне это разделение провёл Ахмад Кадыров, теперь это нужно делать по всей России. Не должно быть ситуации, когда в мечетях одни салафиты из Средней Азии, муфтии и имамы жмурятся от радости на камеру, а местные татары, башкиры и т.д. чувствуют себя там чужаками.

К традиционному исламу эти террористы имеют такое же отношение, как Ватикан и Стамбульский патриархат к христианству – когда-то были. Все трое стали инструментами глобалистов, утратили духовную составляющую и играют полностью чужую игру. Много забавных ситуаций, когда латентные русофилы, гетеросексуалы и поклонники Владимира Путина, обвиняют Россию в плохом отношении к разным извращенцам. Особенно умилил рейтинг, где мы самая негативно настроенная к ним страна Европы. В таких случаях хочется сказать – спасибо! Будем стараться никому не отдать это честно завоеванное последнее место в рейтинге.

Вот так и здесь, читаешь высказывания стамбульско-финского архиепископа и складывается впечатление, что это написано каким-нибудь либеральным западным специалистом и/или он является заказчиком. В таком случае присутствует явная недоработка, нет возмущения про неприятие экуменизма и недостаточную гибкость по отношению к разным запрещённым у нас движениям. Для сравнения, вот это настоящий православный священник – отец Николай из Махачкалы, Царствие Небесное…

Противостояние России и Запада стало катализатором многих процессов, своего рода эффектом наблюдателя, неопределённость оказалась утрачена, если ранее можно было думать, что Стамбульский патриархат одновременно жив (православный) и мёртв (глобалистский и экуменистический), то стало однозначно ясно – мёртв. Будущего у него нет, как и у всех с ним связанных, но кого интересуют люди и структуры прошлой эпохи, которые ещё не поняли своего состояния в историческом процессе.

Практически 30 лет Казахстан ставили в пример успешного развития для всей Средней Азии, но сейчас ситуация ровно обратная, даже события января 2022 г. не заставили осознать проблемы. Нельзя заигрывать с радикалами, это про исламистов, нельзя позволять глобалистам всех мастей наращивать влияния, это про ТНК, англосаксов, исламистов и заигрывание со Стамбульским патриархатом, нельзя пакостить России, которая единственная может защитить от салафитского взрыва в Средней Азии. Последнее про целый спектр, начиная от экономики, заканчивая украинизацией общественной сферы, реформы языка и попытки расколоть Православие в Казахстане.

И, да, сейчас наша армия в рамках СВО борется с такими же щупальцами глобалистов, что сознательно бьют из современного оружия по местам отдыха гражданских людей, представьте, что бы было, если бы не сбили, спасибо, ребята, вам…

Фото: Golos Dagestana/AP/TASS

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Андрей Школьников Комментарий редакции

Вот основные тезисы статьи:

1. У террористов была национальность и религия до того, как они встали на путь терроризма.

2. Необходимо выяснить, на каком этапе произошел сбой в воспитании, чтобы предотвратить подобное в будущем.

3. Произошедшее не имеет отношения к традиционному исламу и культуре народов Северного Кавказа.

4. Нужно законодательно запретить радикальные исламистские секты и течения по содержанию их проповедей, особенно салафитов.

5. Автор проводит параллели между радикальным исламом, Ватиканом и Стамбульским патриархатом, называя их инструментами глобалистов.

6. Критикуется позиция Казахстана в отношении радикальных течений и его политика в отношении России.

7. Подчеркивается роль российской армии в борьбе с "щупальцами глобалистов" в рамках СВО.

Вывод:

Россия играет ключевую роль в борьбе с глобальными угрозами, включая радикальные религиозные течения. Традиционные религии, в том числе традиционный ислам, исторически являются основой мира и стабильности в нашем многонациональном государстве. Они призывают к гармонии, взаимоуважению и сохранению культурных ценностей народов России.

В противовес этому, различные радикальные секты и экстремистские течения несут угрозу национальной безопасности и единству страны. Эти деструктивные организации зачастую пропагандируют насилие, разжигают межнациональную рознь и подрывают традиционные устои общества. Их деятельность направлена на дестабилизацию ситуации в стране и может приводить к трагическим последствиям, как мы видим на примере недавних террористических актов.

Поэтому крайне важно на законодательном уровне ограничивать деятельность таких организаций, усиливать просветительскую работу среди населения и поддерживать традиционные религиозные институты. Это поможет сохранить мир, согласие и стабильность в нашем обществе, что является залогом дальнейшего успешного развития России как сильного и независимого государства.