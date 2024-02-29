Если смотреть геополитические расклады и прогнозы предыдущих десятилетий, то окажется, что большая часть авансов в отношении стран третьего мира не оправдалась. Количество так и не ставших тиграми кошаков очень велико, каждое новое десятилетие приносило разочарования. Стратегическое расположение, большой размер территории, высокая численность населения, запасы природных ресурсов и др. использовались для обоснования прогнозов быстрого роста и ожидаемого прорыва, но в реальности лучше не становилось. Непродолжительные периоды роста сменялись затяжными и глубокими кризисами.

Сравнительный анализ планов и результатов показывает, что в основе ошибочных моделей развития и их реализации лежит непонимание общественных законов, реально действующих в мире принципов и правил, неумение и/или неготовность ждать. Даже злая воля и жадность ТНК оказывались вторичны по сравнению с этим. Самые сильные и влиятельные игроки постоянно жульничают, меняя правила, стоит лишь кому-нибудь из второго эшелона приспособиться к ним и начать извлекать больше пользы, чем положено. Если Япония, европейские страны и Китай были очень технично остановлены и отброшены, что говорить про в разы более слабые Индонезию, Малайзию, Таиланд, Бразилию, Мексику, ЮАР и т.д.

В стабильных и медленно меняющихся условиях слабые имеют минимальные шансы подняться, если на это нет согласия сильных. Вопреки стереотипу, кризис не время возможностей для слабых, он не позволяет подняться из грязи в князи. Происходит перераспределение весов и влияния среди верхушки, а все остальные сталкиваются с новыми проблемами. Реальные возможности для авантюрного роста открываются во времена катастроф, когда ломаются базовые законы. При резком развороте каравана последний хромой верблюд становится первым. Именно такой разворот и катастрофу в геополитике мы наблюдаем в настоящее время.

Проживая в России, Европе или США не всегда получается осознать, что важнейшими, базовыми и непреодолимыми проблемами бедных стран являются: продовольствие, энергетика и чистая вода. Пока не решены эти вопросы, всё остальное вторично. Глядя на мигрантов и неоварваров, может сложиться впечатление, что демография создаёт возможности и является козырем. Однако, стоит лишь богатым и сильным странам перестать играть в открытые границы и свободное передвижение, как козырь будет бит. Именно это будет трендом ближайших десятилетий – сильные страны закроются, кто не сможет – станет слабым, кто изначально слаб – падёт ещё сильнее.

Большое количество голодных и необразованных людей, удовлетворение минимальных потребностей которых не позволяет сформировать даже резервов для развития – удел большей части малых и средних стран. Перескочить из архаики разом в индустриальную или постиндустриальную экономику, без полной перестройки структуры профессий и образования, невозможно. Повторить опыт Китая и стать большой фабрикой требует энергии и сырья, а людям – продовольствия и пресной воды. Индонезия, Таиланд, Малайзия, да даже Индия, не говоря про африканские страны, не имеют перспектив для создания такого фундамента. В мире просто нет необходимого количество доступных энергоносителей, а на жесткий передел нужны силы, коих у бедных нет.

Решить вопросы с доступностью продуктов питания ещё можно, но в ближайшие десятилетия в мире не прогнозируется научного прорыва в вопросе доступности энергии, пресной воды и различных критических природных ресурсов. Все не могут жить и потреблять как в Европе, как не будет и равенства. Не имея ресурсов для комплексного и полноценного развития, бедные страны пытались упростить путь, копируя внешние проявления и признаки, не понимая, что по отдельности нужного эффекта не будет.

С середины XX века программы будущего роста очень часто создавались без учета ограничений и сложности, мало кто хотел десятилетиями проводить электрификацию и индустриализацию, много проще казалось, исходя из внешнего подобия, сразу прыгнуть в будущее, поставив во главу угла рост ВВП. Дополнительную хрупкость и неустойчивость создавали "гениальные" решения, вроде открытия и передачи в частные руки финансовой системы. Вместо постепенного развития и усложнения технологий, шаг за шагом, подтягивая под это социальную сферу, выстраивания отношений с более бедными странами, возникал соблазн перепрыгнуть несколько ступеней, сразу став богатыми.

Для примера, не имея полноценного машиностроения и автомобилестроения (отверточная сборка), Индонезия пыталась создать авиационную отрасль, подобным грешили многие. Направив имеющиеся, а чаще взятые в долг ресурсы на «прорыв», не имея резервов, запасов и знаний, слабые страны оказываются беспомощны против даже небольших влияний кризиса, превращающего мелкие проблемы в очень большие. За последние десятилетия многие крупные, но бедные страны, вместо развития базовых отраслей, инфраструктуры, в первую очередь энергетики, создания замкнутых производственных цепочек, контуров и закрытие их от импорта, занимались кусочничеством, погнавшись за быстрым и ярким эффектом.

В начале XXI века вместо развития металлургии и машиностроения полного цикла, все дружно бросились в сферу услуг и цифровизацию, не понимая, что падение от этого будет в разы сильнее и глубже. Стремясь повысить ВВП, бедные страны шли на поводу «плохих светов», привлекая «иностранный капитал» и утрачивая контроль над наиболее перспективными отраслями национальной экономики, отдавая природные ресурсы, экологию, труд и здоровье населения за долю малую, ещё и оставаясь после этого в долгах.

И, да, Китай активно повторяет политику ТНК в отношении соседей и африканских стран, не понимая, что у него нет нужной военной силы, чтобы заставить соблюдать кабальные договорённости, да и «союзников» в перспективе от этого не появится, наоборот…)))

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Большинство прогнозов о быстром развитии стран третьего мира не оправдались. Многие страны не смогли стать "тиграми", несмотря на свои ресурсы и потенциал.

2. Причина в том, что эти страны не понимали законов развития и пытались сразу перескочить в постиндустриальную экономику, не создав базы.

3. Главные проблемы бедных стран – продовольствие, энергия, вода. Без их решения развитие невозможно.

4. Повторить опыт Китая как "мировой фабрики" маловероятно – не хватит ресурсов на всех.

5. Вместо развития базовых отраслей многие страны гнались за быстрым ростом ВВП в сфере услуг.

6. Сильные страны вводят правила, выгодные им, и меняют их, когда слабые начинают приспосабливаться.

Вывод: большинство бедных стран в ближайшие десятилетия вряд ли смогут совершить рывок в развитии из-за ограниченности ресурсов и непонимания законов устойчивого экономического роста. Им нужно сосредоточиться на решении базовых проблем и постепенном развитии промышленности, а не гнаться за быстрым ростом ВВП.