Комментарий редакции

Таймкоды:00:00 Преамбула. Слова ободрения Отца Андрея04:20 Можно ли подражать святым пророкам?19:12 Можно ли православным есть кришнаитскую пищу "прасад"?19:52 Существует ли ложь во благо?26:58 Почему принято читать по усопшему именно Псалтирь?33:43 Люди, которые разрушили семью – не имеют смысла жить далее?.43:13 Как побороть "кризис духовной жизни"?48:20 Рай был на земле? Тогда куда нам стремиться с земли?51:12 Всем ли нужно прощать?54:46 Что такое "Бог есть любовь"?59:02 Благословление Отца Андрея

Основные вопросы, которые осветил отец Андрей:

00:00 Преамбула. Слова ободрения отца Андрея перед Великим постом, призывающие взбодриться и усилить постовые труды.

04:20 Подражание святым пророкам необходимо, так как они являются примерами героического христианского подвига. Их жизни полны уроков для подражания.

19:12 Нельзя православным есть кришнаитскую пищу "прасад", так как она посвящена идолам.

19:52 Иногда благочестивая ложь допустима из любви и сострадания, чтобы не причинить боль ближнему. Но новых заповедей выдумывать нельзя.

26:58 Псалтирь читают по усопшим, потому что она полностью выражает тайну человеческой души во всех ее состояниях.

33:43 Даже люди, разрушившие семью, стремятся к своей модели счастья, хотя и греховной. Покаяние и следование заповедям блаженства может дать им смысл жизни.

43:13 Духовный кризис, когда трудно поститься и соблюдать духовные практики – это обычное явление, подобное хождению по пустыне после Исхода. Нужно терпение.

48:20 Рай был садом на земле, из которого человек был изгнан. Теперь верующие стремятся в Небесный Град, Царство Небесное.

51:12 Прощать личные обиды нужно всем. Общечеловеческое прощение злодеям вроде Гитлера – вопрос праздный и теоретический. Об этом стоит спрашивать тех, кто пережил великие муки.

54:46 "Бог есть любовь" – великое имя, которое следует произносить редко, как и все святые имена. Любовь лучше познать сердцем, чем много говорить о ней.

59:02 Отец Андрей благословляет всех на продолжение поста и просит прощения, если кого обидел.