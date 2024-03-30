Сбор информации о людоловах
Сбор информации о людоловах
Я решил помочь простым украинцам не стать мясом на войне или отомстить за родных и близких, которые уже пострадали от военкомов и пограничников. Военкомы, как и пограничники, на фронт явно не торопятся, потому так яро отлавливают мужчин на улицах ваших городов и сёл. Но вместе мы с ними справимся. От вас мне нужна только информация:
- адреса Территориальных центров комплектования или любые другие места дислокации их сотрудников;
- любые данные на сотрудников ТЦК;
- места дислокации пограничников, которые отлавливают ваших мужчин;
- любые данные на пограничников;
- любая другая информация, которая сможет наказать причастных к насильной мобилизации.
Эту информацию вы можете прислать:
Бот обратной связи в телеграм: @Voenkom_hunter_bot
или
на электронную почту: Voenkom_hunter@proton.me
Нельзя помочь тем, кто сам не хочет себе помочь. Помогите себе и своим близким. Отомстите за тех, кому из-за незаконных действий перечисленных лиц уже нельзя помочь. И помните, что единственный способ выжить в этом мире – жить без правил.
(с) Джокер ДНР
За особые заслуги перед отечеством Зеленского примут в любой день, и он может не бояться покинуть эту Украину.