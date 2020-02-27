Информационные процессы во Вселенной. Часть I.1. Что такое информация

[Определение понятия „информация” в КОБ: Информация, образ, идея — нечто, объективно существующее, но не материальное, что передаётся в процессе этого взаимодействия, изменяющего состояние материи — отображения — от одного материального носителя к другому и не утрачивает своего объективного качества при смене материального носителя. Информация по-русски – образы, «Нет вещи без образа» — Словарь В.И.Даля. Информация – само по себе – нематериальное “нечто”, которое не зависит ни от качества его материального носителя, ни от количества материи (энергии) его несущей. Но без материального носителя это “нечто” в Мироздании само по себе не существует, не воспринимается, не передаётся.- Прим. ss69100 .] Понятие информации до сих пор является одним из самых запутанных. Приведем примеры.

В этой статье мы покажем, как можно решить эту проблему, используя иерархическую ось Вселенной (М-оси) [1] (см. http://www.trinitas.ru/rus/doc/0401/d01/04010002.htm ). Образно говоря, здесь излагается 601-я попытка дать приемлемое объяснение сути информации.

Понятие информации до сих пор является предметом постоянных дискуссий, поскольку его общепринятого определения не существует . В Интернете можно найти около 600 (!) разных определениях этого понятия, насчитываемых в разных источниках. Наличия такого множества разных определений – признак того, что вопрос остается не выясненным.



Понятие «информация» является базовым в курсе информатики, где невозможно дать его определение через другие, более «простые» понятия (так же в геометрии, например, невозможно выразить содержание базовых понятий «точка», «прямая», «плоскость» через более простые понятия).



Содержание основных, базовых понятий в любой науке должно быть пояснено на примерах или выявлено путём их сопоставления с содержанием других понятий. В случае с понятием «информация» проблема его определения ещё более сложная, так как оно является общенаучным понятием.



Данное понятие используется в различных науках (информатике, кибернетике, биологии, физике и др.), при этом в каждой науке понятие «информация» связано с различными системами понятий».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF

«Особенностью понятия „информация“ является его универсальность — оно используется во всех без исключения сферах человеческой деятельности: в философии, естественных и гуманитарных науках, в биологии, медицине, в психологии человека и животных, в социологии, искусстве, в технике и экономике и, конечно, в повседневной жизни.

В настоящее время среди людей не существует единого определения термина информация, так как каждый понимает ее чисто интуитивно, не имея представления о ее научном определении.



С точки зрения различных прикладных областей деятельности, данное понятие описывается своим специфическим набором признаков, конкретизированных для частного применения.

В информатике широко используется такое определение: „информация — сведения, передаваемые источником получателю (приёмнику)“.



Информация всегда связана с материальным носителем, с материальными процессами и имеет некоторое представление (форму). Информация, представленная в какой-либо законченной (системной) форме и передаваемая из одного места в другое, называется сообщением.



Сообщения представляются в виде сигналов и данных. Сигналы используются для передачи информации в пространстве между источником и получателем, а данные — для хранения (то есть для передачи во времени)».

http://bourabai.kz/tpoi/inform/definition.htm

«Понятия „информация“, „информационный процесс“ и „информационная система“ являются основополагающими в курсе информатики, поэтому их формирование было и остается сложной проблемой, связанной в первую очередь с различными мировоззренческими подходами как отдельных авторов, так и представителей различных научных направлений и школ.



Информация как научная категория — предмет изучения многих научных дисциплин: философии, информатики, физики, биологии и т. д.



Информация, материя, энергия являются базовыми научными категориями, для которых не существует строгих научных определений, поэтому их заменяют соответствующими понятиями, и попытки выразить одно базовое понятие через другое нельзя считать успешными.



Слово „информация“ происходит от латинского слова informatio, что в переводе означает „сведение, ознакомление, разъяснение“. Дословная трактовка означает то, что присуще человеческому сознанию и общению и не отражает многообразия свойств информации, которое проявляется не только на уровне общения между людьми, но и на уровне живой и неживой природы, включая и технические устройства, созданные человеком.

Существует достаточно много различных определений понятия „информация“, но ни одно из них не может быть принято в качестве основного, поскольку все они отражают только отдельные свойства информации, к которым можно отнести :

• дуализм — свойство информации, которое характеризует ее двойственность. С одной стороны, она объективна, так как не зависит от воспринимаемого ее объекта, а с другой — субъективна, поскольку может трактоваться субъектами по-разному;

• достоверность — свойство информации, которое характеризует степень соответствия информации реальному объекту с заданной точностью;

• адекватность — свойство информации, которое устанавливает соответствие создаваемого с помощью информации образа реальному объекту, процессу или явлению и т. д.»

Естественно, что сотни разных представлений об одном явлении свидетельствуют, что его суть ускользает от всеобщего понимания. В этой статье мы предпримем попытку разобраться с понятием информации, используя системный подход и представления о вертикальной иерархической организации Вселенной (М-оси) [1].

Начнем с «формулы» информации, которая в первом приближении можно изложить следующим образом:

Информация — модель действительности, построенная с помощью знаков для передачи ее между участниками информационного процесса.

Данное определение является минимально необходимым, но не полным, т.к. информация — многогранное понятие, которое можно раскрыть, лишь используя различные планы ее проявления. Что мы и попытаемся сделать.

В основном здесь мы будем рассматривать информацию как явление человеческого общения, но в принципе она используется всеми живыми сущими планеты — от вирусов до социумов. И, естественно, расширяя это понятие до любой живой формы во Вселенной – между всеми сущими Вселенной о которых мы не знаем, но предполагаем, что они все-таки есть.

Информация появляется тогда, когда есть как минимум два участника информационного процесса. Следовательно, информация — это способ особого взаимодействия внутри сообщества живых сущностей.

Второе важнейшее свойство информации заключается в то, что она отражает только часть действительности, причем это отражение имеет одно принципиальное свойство, которое проводит границу между действительностью и информацией. Это ограниченность, или финитность.

Действительность всегда бесконечна, информация всегда конечна. Конечность информации мы будем в дальнейшем называть ее финитностью:

«Финитность в естествознании — это конечность, ограниченность в пространстве или во времени предметов, процессов, явлений.



В философском смысле термин финитность подразумевает также временность и преходящесть всего сущего. Финитизм (лат. finitus — определенный, законченный) — философское учение, отрицающее понятие бесконечности и утверждающее, что бесконечному нет места ни во Вселенной, ни в микромире, ни в человеческом мышлении.



Было популярно в древнем мире и в средние века до Коперника».

http://www.hyperbolic-growth.ru/Finitnost.html

Таким образом, мы выделили два важнейших свойства информации — ее финитность и коммуникативность.

Для более полного понимания сути информации необходимо будет рассмотреть далее следующие ее аспекты:

1. Уровни достоверности информации.

2. Степень полноты информации.

3. Способы записи информации.

4. Функцию информации в эволюции Вселенной.

5. Сопоставление информации и энергии.

6. Масштабный уровень записи, хранения и передачи информации.

Уровни достоверности информации

Информацию можно в самом первом приближении разделять по степени ее применимости на практике на четыре категории: навыки, знания, собственно информация (которая еще не перешла в разряд знания) и фантазии (выдумки, предположения и т.п.).



В дальнейшем все виды информации мы будем обозначать через общий термин Информация2. А совокупность всех видов информации как нечто целое — Информационной Матрешкой или Матрицей Познания (рис. 1).

Рис. 1. Матрица Познания (МП)3



В ряду всех видов Информации можно выделить частный случай информации — это сведения, полученные личностью из окружающего мира, которые требуют проверки на достоверность и принимаются как вероятное объективное отражение действительности.



Это некоторая разновидность нейтральной информации, нечто большее, чем фантазии, но меньшее, чем знания. Эта область занимает слой между фантазиями и знаниями.

Знания — это та информация, которую ее обладатель проверил и принял как объективную реальность, на которую он опирается, не задумываясь о ее достоверности.



Например, мы не сомневаемся, что хлеб съедобен, а камни нет, что человек рождается и умирает,— и это наши знания. А вот информация о съедобных и ядовитых грибах, прочитанная впервые школьником в книге о грибах, еще не стала для него знаниями, поскольку грибы на картинке и грибы в лесу отличаются, поэтому он будет следовать на первых порах опыту взрослых.

Фантазии — это некоторые мыслительные конструкции, которые могут спустя какое-то время превратиться в информацию, а потом и в знания. А могут так и остаться фантазиями, как, например, представления древних философов о плоской Земле, покоящейся на трех китах.

Навыки — это знания, которые стали опытом автоматического действия их обладателя. Причем не обязательно физического действия, но и социального. Это те знания, которые не только перешли в область подсознания, но и стали биологическими действиями, своего рода «приобретенными инстинктами».

Очевидно, что в предложенной классификации навыки представляют собой ядро опыта человека, знания — следующая оболочка, они позволяют ему уверенно ориентироваться в окружающем мире, информация помогает воспринимать мир более широко, чем он освоен и искать дальнейшие пути развития своих навыков, а фантазии уносят личность за пределы реальной действительности, но они при этом очень важны для проектирования будущего.



Таким образом, можно провести вектор из ядра (навыков) на периферию (фантазии) в виде стрелы познания окружающего мира.

Достоверность информации относительна. Одна и та же информация для разных людей может быть навыком, просто сведениями, знанием или фантазией. Например, способ управления самолетом для пилотов — навыки, для авиаконструкторов — знания, для посмотревших фильмы про пилотов — информация, а вот для аборигенов с затерянного в океане острова все, что происходит внутри самолета, — область фантазий.

Для человечества представления об инопланетянах — область фантазии, все наблюдения, собранные об НЛО и шаровых молниях, — информация, а вот знаний об инопланетянах у подавляющего большинства людей (а следовательно и у человечества) нет.



Информация о термоядерном синтезе — знания, которые до сих пор не перешли в область «навыков» человечества. Очевидно, что эти знания неполны в отличие от знания о ядерном распаде, поэтому термоядерной энергией мы пользоваться еще не можем.

Вся совокупность видов информации от навыков до фантазии является своего рода полной информационной матрицей сознания каждого отдельного человека, отдельной цивилизации, культуры и человечества в целом. При этом реальная наполненность этой матрицы разная у разных субъектов социума и меняется с возрастом, меняется в ходе эволюции социумов и т.п.

Каждый человек использует свою МП и МП социумов в зависимости от необходимости. Где-то человеку нужны фантазии, где-то он опирается на знания и использует накопленный багаж знаний, где-то выбирает из поля информации необходимую ему область для проверки и перевода ее в знания.



Предварительный анализ показал, что у МП скорее всего есть инвариантная пропорция между ее сферами.



Точный коэффициент пропорции установить невозможно, но условно, в качестве рабочей гипотезы можно принять, что он находится в диапазоне значений от 10 до 100. Тогда предположительно фантазии человека занимают в его сознании наибольшую область, которая в 10-100 раз больше объема накопленной информации.



Объем накопленной информации в 10-100 раз больше объема знаний, а объем знаний в 10-100 раз больше приобретенных навыков.



Предполагается, что этот коэффициент пропорциональности в среднем является неизменным для любой социальной единицы от личности до человечества в целом.

И еще. Даже наши фантазии могут «исследовать» лишь крошечную часть мира. Неплохо об этом сказал Американский политик, экс-министр обороны США Дональд Рамсфелд: «Есть вещи, о которых мы знаем, что их знаем. Есть известные неизвестности, о них мы знаем, что пока их не знаем. Но еще есть и неизвестные неизвестности – вещи, о которых мы не знаем, что их не знаем»4.

Степень полноты информации

Информация может передавать различные по полноте объема свойства объекта. Например, можно послать по электронной почте эскиз детали, можно — ее чертеж с большей детализацией требований к точности размеров и других геометрических параметров и указанием материала, из которого она должна быть изготовлена. Можно послать описание технологического процесса ее изготовления.

При обмене личностной информацией передается лишь часть информации, по которой невозможно составить полный облик человека. Фото человека, досье на него, отзывы близких – всегда лишь часть информации о нем.



В наше время есть программы, в реализуемость которых сложно поверить, например программа 2045 руководимая Дмитрием Ицковым, согласно которой любую личность можно будет со временем (после 2045 года) «переселить в искусственное тело робота.

Природа идет при этом своим традиционным путем. Душа человека переселяется при перерождении, генетический материал передается так, что позволяет полностью создать нового человека. При размножении, когда генетическая информация об организме передается через ДНК, происходит передача полного пакета информации, в который входит вся необходимая для воспроизводства нового организма информация (но, естественно, не личности).

Таким образом, любая информация может содержать в себе как минимум, так и максимум сведений об объекте (явлении). Минимум, например, что мы можем сказать о молотке, что это орудие для удара. А максимум – дать полный технологический пакет информации о том, как делать молоток и как его использовать.

Способ записи информации в знаковом виде

Знаки — символы одного масштаба, в идеале одного размера. Это буквы, иероглифы, значки и т.п. Размер знаков может несколько меняться в зависимости от акцентирования внимания на записанной информации. Знаки могут быть более крупными для более важной информации и менее крупными для менее важной. В одном информационном тексте размер символов, как правило, не отличается более чем в три раза. На плакате знаки могут быть в десятки раз больше, чем в книге, но внутри текста плаката знаки опять-таки отличаются, как правило, не более чем в 3-5 раз.



Хотя, бывают и исключения, и отношения могут быть другими. Знаки всегда должны быть предельно лаконичны, финитны по передаваемой информации и однозначны по смыслу.

Обычно текст записывается знаками одного размера (за исключением заголовков и иных обязательных выделений). Это и текст книги, и, например, в памяти компьютера все ячейки памяти имеют одинаковый размер. Одинаковые длины имеют все триплеты и пары оснований в молекуле ДНК — 1 нм.

Модель — упрощенный финитный целостный образ действительности. Действительность всегда бесконечна. Рассматривая даже простейший объект, например камень, мы не можем определить его границы.



Во-первых, он обладает гравитационным полем, которое уходит теоретически в бесконечность, во-вторых, камень имеет фрактальную поверхность.



В-третьих, он имеет бесконечную иерархию внутренней структуры. Камень состоит из кристалликов, которые состоят из атомов, атомы — из элементарных частиц, элементарные частицы из… Причем каждая элементарная частица окружена облаком (шубой) из виртуальных частиц и связана с другими частицами через поля.

Когда мы смотрим на окружающий мир, нам кажется, что мы видим действительность, но на самом деле — только ее очень упрощенную модель. Например, мы видим мир только в световом диапазоне частот, но звезды излучают в диапазоне на многие порядки более широком — от жесткого гамма-излучения до радиоволн.



Когда мы смотрим на поверхность, то не видим структуры меньше 0,02 мм, когда слышим звуки, то наше ухо не улавливает ни ультразвук, ни инфразвук. Таким образом, воспринимаемый нами через пять органов чувств мир — это всего лишь крошечный узкий фрагмент действительности.

Безусловно, для обычного человека такое положение вещей (если оно осознается, конечно) может вызывать тревогу. Ведь где-то рядом происходят процессы не просто не контролируемые, но и невидимые, не осознаваемые. И как с такой ограниченной картиной мира жить? Когда ты погружен в бесконечную неизвестность?

Однако мир организован так, что каждое живое существо воспринимает ровно столько информации, сколько ему необходимо для успешной жизнедеятельности. Иначе бы оно просто не выжило.



Поэтому информационный мир дождевого червя, который на многие порядки беднее мира человека, для червя вполне достаточен, чтобы выживать и не ощущать свою ущербность. И ему не нужны знания тайн Метагалактики.



Информационный мир дворника, который не знает биржевых сводок и тайн политики, также вполне достаточен для его выживания. А руководитель биржи, который добирается на работу на служебном автомобиле, не обременен знаниями о том, как устроен этот автомобиль и в какой последовательности необходимо убирать улицы от его дома до биржи.



И всем нам вполне достаточно только крошечной области знаний для того, чтобы успешно функционировать и быть вполне счастливыми. Ибо избыточная информация и знания, которые не ведут человека к развитию, например, вызывают лишь тревогу и беспокойство. Отсюда и знаменитый вывод: «многие знания – многие печали».

Все биологические виды на Земле живут в собственных информационных нишах конечного объема. Безусловно, между отдельными животными одного вида может существовать разница в степени широты восприятия окружающего мира, но в целом за тысяч лет информационные объемы для каждого вида не меняются.



Единственным исключением является человек как быстро эволюционирующая живая система, которая постоянно раздвигает границы своей модели действительности и увеличивает информационный объем своего существования.

Расширение информационной сферы для человечества начинается с периферии, с фантазий, и поэтапно перемещается в область навыков. Например, человек в древние времена смотрел на Солнце и фантазировал о том, почему оно светит и греет. Потом начался сбор информации об излучении Солнца.



Затем на базе собранной информации были получены знания о термоядерном синтезе, а в ХХ в. человечество попыталось обрести «навык» создать технологию управляемого термоядерного синтеза. Но не получилось.



И, по мнению многих ученых не получилось потому, что наши знания еще недостаточно полны. Хотя их вполне хватило для создания термоядерной бомбы.

Во второй половине ХХ в. начался систематический сбор информации об НЛО и шаровых молниях. Человечество начало фантазировать о том, что внутри них происходит, откуда берется такая энергия и почему они обладают способностью к безынерционному движению.



Когда будет накоплено достаточно информации, чтобы на ее базе начать строить теории и получить наконец-то знания о сути происходящих явлений, тогда на базе этих знаний в лабораториях будут получены новые генераторы энергии и новые способы перемещения в пространстве, которые спустя некоторое время войдут в область практического использования.



Пока же недостаточно информации и фантазии, чтобы построить действительную модель процессов, идущих в шаровых молниях, поэтому их не удалось до сих пор воспроизвести в лабораторных условиях.

Сегодня человек не просто заселил всю землю, но и поднялся в воздух (в одну и ту же единицу времени более 1 млн человек находятся в самолетах), вышел в космос, и его экспансия в различные физические пространства будет продолжаться.



Поэтому столь важно увидеть мир за горизонтом сегодняшней жизни, изучить и подготовить его для активного использования в будущем. Поэтому столь важны фантазии, ведь именно с них начинается проникновение в область новых знаний и навыков. И роль этих фантазий уже проверена на практике.



Произведения Жюль Верна и работы Константина Циолковского воодушевили множество молодых людей, которые и осуществили все эти мечты на практике.

Несмотря на доминирующее положение человека в иерархии жизни на Земле, для какого-то гипотетического высшего существа мир человека со всеми его представлениями о Вселенной выглядит так же, как для нас мир крота.



Такое предположение, безусловно, является обидным для гордого человека, но если предполагать, что жизнь образует иерархию во Вселенной и вершина этой иерархии не заканчивается на человечестве, то такой вывод становится неизбежным.

Использование для определения понятия информации термина «модель» в сочетании с термином «знаки» имеет свои недостатки, т.к. понятие «модель» используется обычно для целостных образов действительности, а информация может быть частичной, фрагментарной. Поэтому можно дать другое определение информации:

Информация — финитное отражение реальности, записанное с помощью знаков, которое необходимо для передачи его между участниками информационного процесса.

Человечество изобрело в ходе своей эволюции различные способы создания информации:

0. Модель объекта (уменьшенная и упрощенная копия).

1. Образ объекта (рисунок, чертеж).

2. Узнаваемый знак (пиктограмма).

3. Неузнаваемый знак (иероглиф).

4. Буквенная запись — линейная запись с использованием алфавита.

5. Битовая запись — линейная запись с использованием минимума знаков одного размера — двух разных знаков (например, 0 и 1).

Судя по истории развития информационных процессов в человеческой культуре, усовершенствование информационных записей идет от копирования образов и от создания моделей к предельно упрощенной форме — битовой записи.



Аналогичная эволюция, судя по всему, прошла и в биосфере, т.к. в ДНК вся информация кодируется всего двумя парами оснований: А-Т (аденин-тимин) и Г-Ц (гуанин-цитозин). Таким образом, предельно развитый и экономный алфавит совершенной информационной системы бинарен.



И это понятно, т.к. меньшим количеством знаков, чем двумя, уже невозможно ничего записать.

В стадиях развития информационной записи легко выделить три основных этапа. Первый — когда расшифровать знаки может даже тот человек, который не знает «алфавита» (модели, узнаваемые знаки).



Второй этап — скрытая для непосвященных запись (иероглифы, алфавит). Третий этап — запись невозможно передать и прочитать без внешнего технического устройства (начало — телеграф, продолжение – компьютеры).

Остальные аспекты информации требуют более широкого рассмотрения.

2. Функция информации в эволюции жизни во Вселенной

Чем более широко и системно рассматривается то или иное явление, тем легче определить его место в поле других явлений. В данном разделе мы рассмотрим понятие информации, как части некоторого гораздо более широкого явления — эволюции Вселенной.

На первом этапе выясним, как проявляет себя информация в социальном мире.

Начнем с очевидного: информация — центральная часть информационного процесса.

Информационный процесс (ИП)

Информационный процесс состоит из трех этапов:



1) кодирование фрагмента действительности (в дальнейшем «объекта») в «тексте» — создание информации,

2) передача информации,

3) декодирование текста в образ (или копию) объекта — прочтение информации.



Таким образом, внешней целью ИП является копирование образца с последующим его воспроизведением в новой точке пространства-времени (рис. 2).

Рис. 2. Схема информационного процесса. D 1 – фрагмент действительности. D 2 – копия фрагмента действительности. И – информация.



Фрагмент действительности — любая часть действительности в статике или динамике. Это — объект, явление, ландшафт, сигнал, процесс, элемент, изделие, живая система и т.п.

Возможен и ИП второго рода, своего рода производная от первого типа. Это когда кодируется не фрагмент действительности, а его образ в сознании одного живого существа и при декодировании создается не реальный объект или явление а аналог того образа, который был кодирован в сознании передающего субъекта.



Например, при создании романа писателем. Возможны и другие производные от первой производной.

Кодирование происходит в специальном кодировщике.

Передача информации осуществляется как в пространстве, так и во времени (если только во времени — это хранение).

Декодирование нуждается в декодировщике.

Подготовка информационного процесса

ИП может быть осуществлен только тогда, когда заранее создана система кодирования и декодирования, в которых используется один и тот же шифр.



Следовательно, информационному процессу всегда должна предшествовать предварительная работа по созданию системы знаков, обозначающих те или иные явления и объекты, способы кодирования (запись на бумаге или нечто иное) и средств передачи информации.



В самом простом случае кодировщик и декодировщик — два человека, участники ИП, которые обучены общаться в создаваемой информационной системе.

Таким образом, ИП — всегда трехстадийный процесс. Если есть первая стадия, но нет второй и третьей, то ИП не происходит. Например, Н.В. Гоголь написал вторую часть «Мертвых душ», но сжег ее. Он создал информацию, но не передал ее людям — ИП не был осуществлен.



Или, например, есть Фестский диск (памятник минойской культуры II тыс. до н.э.), на котором записана какая-то информация – диск не разрушен, он дошел до потомков, но нет системы декодирования и прочесть его не получается, поэтому третья стадия не может быть осуществлена и ИП не происходит.

Копирование — главная цель ИП

Итак, ИП — центральная часть процесса копирования (т.е. «размножения») наиболее удачных образцов действительности. И только в рамках этого процесса он имеет смысл и целесообразен.

Например, кому-то очень понравилась статуэтка кошки, выполненная из глины талантливым художником. И он хочет начать выпуск этих статуэток. Находит предприятие, которое специализируется на этой деятельности, выбирается из нескольких вариантов наиболее удачный, снимается скан-копия статуэтки и пересылается на предприятие.



Там это сообщение принимают, декодируют и начинают воспроизводить эти статуэтки серийно (рис. 3).

Рис. 3. Схема выбора и копирования образца в координатах масштаба (М-ось) и времени



Таким образом, ИП является промежуточным этапом процесса копирования и воспроизводства (размножения) выбранного образца. Безусловно, статуэтку можно было бы отправить целиком по почте, но в оптимальном варианте ИП необходимо отправлять только ее информационную модель.

Другой пример. Л.Н. Толстой накопил информацию о жизни дворянства в России. И у него в голове созрел образ романа «Воскресение». Таким образом, наблюдая за действительностью, писатель создал некую ее информационную модель.



Затем он стал записывать ее на листах бумаги (кодировал образ в информационный текст) и написал роман «Воскресение». Из типографии книги попали в книжные магазины, откуда читатели приносили книгу домой.



В ходе прочтения происходило декодирование текста в нервные импульсы, а из них в образы, создаваемые сознанием.



Каждый читатель получил свой образ фрагмента действительности, который закодировал писатель. Но в целом, независимо от специфики индивидуального восприятия, до него был донесен замысел Л.Н.Толстого о том, что нехорошо … ну, в общем, понятно. А также, конечно, множество других идей.



Таким образом, писатель размножил образ созданной им действительности, чтобы направить других людей на более нравственную стезю. Вся процедура кодирования, передачи текста и декодирования романа имела, можно сказать, глобальную цель — улучшить нравственное состояние общества.

Следовательно, информация является частью информационного процесса, который сам является частью процесса копирования образцов (фрагментов) действительности.

ИП протекает тогда, когда в социуме появляется необходимость копирования какого-то фрагмента действительности с целью переноса его в другую пространственно-временную область. Если такой потребности нет, то ИП не возникает.

Копирование осуществляется либо для конкретного потребителя-заказчика, либо для конечного исполнителя распоряжения. Заказчик выбирает наиболее удачный образец для копирования, и после его воспроизводства он им используется (потребляется).



Либо во втором варианте руководитель создает команду, которую он направляет исполнителю, что ведет к началу копирования – исполнению замысла (модели действия) командира.

Каждый из этапов ИП может совершенствоваться по отдельности. Например, пересылка информации может осуществляться не по обычной почте, а по электронной. В этом случае чертеж кодируется во второй раз, но уже в бинарные символы.



При пересылке он кодируется третий раз в сигналы электромагнитного поля. Естественно, добавляются и два декодировщика. В настоящее время при сканировании образца этап черчения пропускается, и образец сразу кодируется в бинарной системе.

Развитие социума

Если рассматривать процесс копирования (производства) наиболее удачных образцов в социальной среде с позиции самого социума, то очевидно, что это копирование позволяет совершенствовать социум, например его техносферу5, насыщая ее все более совершенными техническими элементами.



Копирование наиболее удачных образцов растений и животных – размножение с целью выведения более совершенных сортов и пород, тоже информационный процесс. Копирование наиболее удачных образцов поведения людей, например, обучение вождению или фигурному катанию, или пению и т.п. – тоже информационный процесс.



Таким образом, копирование удачных образцов в трех компонентах социума является частью более глобального процесса развития социума — техносферы, общества и сельхозсферы. Поднимаясь над частностями, можно сформулировать следующее определение информации:

Информация является частью информационного процесса, осуществляемого для копирования наиболее удачных образцов, что приводит в конечном итоге к развитию всего человечества.

Можно подниматься еще выше и включать развитие человечества в общий процесс эволюции жизни на Земле, а развитие жизни на Земле — в общий процесс развития жизни во Вселенной, что в конечном итоге ведет к развитию Вселенной вообще (рис. 4).

Рис. 4. «Матрешка» информационного процесса



Таким образом, очевидно, что ИП является частью общего процесса эволюции жизни Вселенной и играет в нем важную роль.



Возникает вопрос — зачем было природе создавать весьма специфические и очень сложные информационные системы — кодировщики и декодировщики, приемники и передатчики информации, промежуточные носители информации, систему кодирования и прочее, если можно было бы развивать жизнь на планете и Вселенную напрямую, например, самокопированием, дублированием, самоотражением.

Этот вопрос является ключевым для понимания сущности информационных процессов во Вселенной, поэтому он нуждается в более тщательном рассмотрении.

Литература



Сухонос С.И. Масштабная гармония Вселенной. — М.: София, 2000

Сухонос С.И. Скрытые смыслы культуры. М.: Дельфис, 2014.

Ассеев В.А. Экстремальные принципы в естествознании и их философское содержание. Л.: ЛГУ, 1977.





Сухонос С.И.

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