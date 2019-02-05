Структура передачи информации в информационных (торсионных) полях

Всякий материальный предмет имеет информационную компоненту, следовательно, имеет свое характеристическое торсионное поле.Последнее входит в состав торсионного поля более высокого порядка, которое входит далее в общее торсионное поле планеты Земля.То, в свою очередь, является частью торсионного поля Солнечной системы, входящей в космические структуры восходящей иерархической подчиненности.В итоге, управляющим центром информационной системы космоса является ее Информационный Геном, Абсолют.Информационной осью Вселенной, связывающей все информационные элементы последовательной подчиненности,в силу своей вездесущности и специфической способности усваивать, хранить и передавать информацию.

Академик А. Е. Акимов

А информационным камертоном, по которому настраиваются все объекты Вселенной (живые и не живые), являются колебательные комплексы атома водорода, как самого простейшего атома, из которого строится вся остальная материя.Низшие структуры существуют исключительно для обеспечения существования высших структур.Поэтому, в силу жесткой иерархии структуры информационных (торсионных) полей, нарушение структуры водородных связей в молекулах воды веществ и, особенно, существ на Земле ведет к их «выбраковке», апоптозу, уничтожению как не способных к дальнейшей «службе» в угоду структурам более высокого уровня. .Генератор торсионного поля модулирует частотно- прикладные характеристики матричного вещества и передает их веществу-реципиенту (переносчику) в виде портрета-негатива, «нарисованного» на его водных структурах.Портрет-негатив при этом обладает всем комплексом свойств и качеств, присущих изначальному матричному веществу, и передает их уже в варианте «позитива» объекту, на который производится воздействие.В варианте непрерывно работающего торсионного генератора время релаксации производимого воздействия (эффекта) ограничений по времени не имеет.Вследствие голографических свойств торсионных полей использованию при передаче информации подлежат не только препараты, но их фотопортреты, а также фотопортреты объектов воздействия, что имеет весьма большое практическое значение вследствие технологичности и экономичности.«Россия еще долго будет монополистом торсионных технологий. Изменения технологий приведут к изменению облика промышленности, а эти изменения в базисе неотвратимо приведут к изменению в надстройке – к изменению в мире всей системы социально-экономических и геополитических отношений, а также к кардинальному изменению проблем международной безопасности., и, как это ни парадоксально звучит в условиях нашей действительности, именно России суждено ввести Мир в Новую Эпоху»





Содержание:

1. Информационные свойства торсионных полей

2. Общая структура полевой передачи информации

3. Роль водорода в передаче информации

4. Вода – информационная ось Вселенной

1. Информационные свойства торсионных полей

Объем сведений об информационных (торсионных) полях год от года стремительно возрастает как в теоретических аспектах, так и направлениях практического применения в том силе затрагивающих медицину, ветеринарию, растениеводство и другие зоны использования.

Вместе с тем, как во всякой новой проблеме, остается немало принципиальных и важных вопросов, требующих рассмотрения даже с учетом возможных острых полемических моментов. Среди них вопросы о механизмах (структуре) передачи информации о строении вещества и его свойствах через неэнергетические (торсионные ) поля и излучения .

Жигалов В.А.в своей работе [ 1 ] ставит целый ряд таких вопросов, среди которых следует обратить внимание на наиболее фундаментальные :

- каков физический механизм передачи сложной информации о строении вещества и биологических объектов через неэнергетические излучения ?

- чем обусловлена устойчивость метастатических состояний ?

Сюда можно добавить необходимость более полного представления об общей структуре передачи информации в пространственно- временных аспектах.

Попыткой разобраться с некоторыми из этих вопросов является настоящая статья

( с цитированием материалов источников ) . Для анализа привлечем типичную схему использования торсионных полей ( например, в области медицины) :















Схема 1:Структура торсионных полей и их воздействия на объекты

Рассмотрим последовательно элементы схемы в их взаимосвязи и примем во внимание, что локальные торсионные поля объектов и процессов не изолированы , а входят (как матрешки) в торсионные поля высших порядков – Земли, Космоса.

Наукой признаются четыре типа физических полей [2-6] : электромагнитное, гравитационное, ядерное сильное и слабое. Пятое фундаментальное физическое поле — торсионное.

Торсионное поле имеет свойства информационного характера – оно не передает энергию, а передает информацию. Положительная информация – слова, мысли, действия, закручивает торсионные поля в одном (правом) направлении, отрицательная – в обратном (левом) .

Торсионные поля, являясь информационными, переносят информацию о процессах, которые происходят в материальных объектах, причем эта информация присутствует сразу во всех точках пространства-времени. Если гравитационные поля порождаются массой, электромагнитные – зарядом, то торсионные поля формирует классический спин, представляющий собой квантовый аналог углового момента вращения. Константа спин-торсионных взаимодействий, служащая показателем их силы, оценивается крайне малой величиной [6-9].

В отличие от гравитационных и электромагнитных полей, характеризуемых центральной симметрией, торсионные поля спиновых объектов обладают осевой симметрией. Здесь не работает закон обратных квадратов, поэтому интенсивность торсионного поля не зависит от удаленности от источника поля и обладает исключительной проникающей способностью в любых природных средах. В качестве квантов торсионного поля — тордионов — выступают низкоэнергетические нейтрино [9-12]. Если гравитация при моделировании интерпретируется как спиновая продольная поляризация, то торсионные поля — как поперечная поляризация физического вакуума. В то же время физический вакуум по отношению к торсионным волнам ведет себя в соответствии с законами голографии[ 13-17]). При фотографировании любых объектов на фотоэмульсии наряду с электромагнитным потоком от фотографируемого объекта фиксируется и торсионное излучение, изменяющее спиновую ориентацию атомов эмульсии.

Торсионные поля обладают памятью. Торсионный источник с определенной пространственно-частотной структурой торсионного поля поляризует по классическому спину физический вакуум в некотором окружающем его пространстве. При этом возникающая пространственная спиновая структура сохраняется после того, как указанный торсионный источник перемещается в другую область пространства.

Скорость распространения торсионных волн не менее С*109, где С – скорость света и равна 300 000 км/с, то есть практически мгновенно из любой точки Вселенной в любую другую точку. Торсионные поля проходят через любые естественные среды без потерь энергии. Для торсионных полей нет ограничений во времени, сигналы от объекта могут восприниматься из прошлого, настоящего и будущего.

В отличие от электромагнетизма, где одноименные заряды отталкиваются, а разноименные — притягиваются, в торсионных полях одноименные заряды притягиваются, а разноименные отталкиваются[ 15-21].

Информация о современных технических устройствах – источниках торсионных излучений представлена в работе А.И.Белуник, Н.О.Гончарова, М.И.Горшкова, К.Ю.Орлова «Энерго-информационные технологии – принципы работы и применение» – приложении к настоящей статье (см.ниже).

2. Общая структура полевой передачи информации

Без информационных полей (торсионных полей, ТП) любые пространства во Вселенной не могут существовать по определению. Раз есть какое-либо пространство, значит есть информационная компонента в триаде Пространство-Время – Информация, как это показано в [4] и, следовательно, имеются ТП как носители информации. Вследствие закона Иерархии информации [4] ТП низших уровней в ходят в ТП уровней более высокого порядка.

На схеме 1 показано : торсионное поле эксперимента входит в торсионное поле нашей планеты, которая в свою очередь входит в торсионное поле Мироздания.

Любая теоретическая и практическая работа в области торсионных полей на современном уровне знаний обязательно предполагает учет влияния информационного (торсионного ) поля Вселенной. лубинное информационное поле Вселенной кодирует и хранит в виде голограмм любую информацию, исходящую от живых и неживых структур. В любой точке Мироздания содержится информация обо всех событиях и сущностях Вселенной [22-29].

Благодаря тому, что устройство Вселенной является голографическим, любой элемент Вселенной, в том числе человек, имеет возможность получать всю информацию обо всем во Вселенной. Очень существенно, что у человека это происходит на уровне подсознания. Подсознание человека и информационное поле Вселенной являются сообщающимися сосудами.

Голографическое изображение получают в виде интерференционной картины [30-36] , образующейся при взаимодействии 2-х когерентных потоков излучения: один поток (опорный) направляют непосредственно на фото пластину, а другой (предметный) образуется при отражении от объекта . Записанную на фотопластине интерференционную картину называют голограммой. Голограмма регистрирует полную картину волнового фронта ("голография" от греческого holos – "весь, полный"). Сама голограмма представляет не объект, а его волновой фронт. Для получения трехмерного изображения объекта голограмму освещают, и изображение можно увидеть в отраженном от голограммы потоке. Это изображение будет объемным, поскольку интерференционная картина определяется разностью фаз опорного и предметного потоков, а разность фаз в свою очередь – рельефом предмета, то есть тремя координатами: x, y, z. Интерференционная картина записывается в каждой точке всем потоком, поэтому голограмма обладает очень важным свойством: если разделить ее пополам, то каждая половина будет содержать фазовую информацию о предмете в целом, то есть можно получить 2 изображения объекта. При разделении голограммы на множество частей каждая часть даст изображение объекта [ 37-39 ].

Информация обо всем что происходит ( и происходило) о Вселенной, которая имеется в информационном поле Вселенной, никогда не исчезает. Человек не только черпает информацию из информационного поля, но и непрерывно поставляет туда информацию [40-45], которая сохраняется там и после смерти физического тела человека. Она связана с потомками данного человека (память предков) даже в том случае, если они никогда не видели его и ничего не слышали о нем. Благодаря информационному полю Вселенной осуществляется непрерывное, неосознанное (на уровне подсознания) взаимодействие всех элементов Вселенной (животных, растений, людей, неживой природы).

Информационное поле формируется всем Мирозданием, и каждая его деталь дает свой информационный поток, запечатлевающийся в результирующей картине. Каждый ее фрагмент создается взаимодействием потока информации от объекта с потоком Вселенной в целом. Неживая природа также обладает определенным типом сознания [46-49 ].

Вся Вселенная – единая система, единственное и единое информационное поле [6-51 ]. Становится очевидным, что окружающая среда не исчерпывается веществом (воздухом, водой, продуктами питания и т.д.) и энергией. Кроме них имеется информация, обмен которой между всем и вся идет очень эффективно, ежесекундно, моментально и независимо от расстояний.

Человечество имеет единую информационную матрицу, основа которой существует во Вселенной. Из-за своего подобия они должны находиться в постоянном резонансе. На этом резонансном взаимодействии поддерживается постоянство, устойчивость информационной матрицы человечества. Матрица содержит информацию о составе и взаимодействии энерго-информационных полей человека [46-56].

Теперь, в соответствии со схемой 1, более конкретно можем определить аспекты взаимодействия торсионных полей с объектами ( в том числе с веществом).

Информация о материальных объектах в пространстве Мироздания может передаваться исключительно полевым образом [44- 57], т.е. через излучения, имеющие конкретные значения частоты-амплитуды- времени. Используя эти параметры, можно построить трехмерное описание («портрет») любого предмета или субстанции. Время существования такого портрета определяется временем релаксации. Сама система приема-передачи сигнала может включать механизмы как техногенного типа, так и Природы (глаз, ухо и пр.).

Тем самым, одна из основных задач в работе по передаче информации по торсионным полям состоит в подборе частотных характеристик для составления наиболее полного портрета объекта – предмета или вещества материального мира.

В работах [48-64] было показано какую значительную роль играет водород как космическая субстанция и компонента передачи информации в космических системах. Поэтому не удивительно, что модулятор торсионных излучений подбирает необходимый частотный пакет из большого пакета частотных колебаний атомов водорода.

Как выглядит подбираемый пакет? (См. схему 1 –работа генератора торсионного поля). В его основе – набор частотных характеристик компонентов и поверхностей объекта-реципиента, подлежащего информационной трансляции. При этом огромную роль играет вода как всепроникающее и вездесущее вещество, поскольку все объекты материального мира так или иначе имеют водосодержащие оболочки или компоненты [51- 68].

А это значит, что атомы в ней несут полную информацию об объекте и транслируют ее в пространство на родственных Н-частотах. Значит, формируется система передатчик-приемник (приемо-передающая система) : биообъект – торсионный блок-модулятор. Последний после необходимого подбора-компоновки получает сформированный частотный образ транслируемого объекта, который может остаться в памяти компьютера, но может быть активирован для дальних полевых передач. Нужно при этом понимать, что сформированный частотный портрет матричного объекта (реципиента), в том числе вещества или композиции веществ синтетического или природного происхождения, принимают форму условного «негатива», как это имеет место в фотографии, что отмечалось ранее [4]. Далее пакет информации, характеризующий транслируемый объект, запускается в торсионное поле излучателя (генератора торсионного поля), охватывающее все необходимые объекты –приемники и информационный образ-негатив акцептируется водосодержащей системой (водной шапкой по [4-53].Акцептирование происходит опять-таки по схеме негатива, т.е. в системе-акцепторе поселяется уже «позитив» ( cм. схему 1 – передача сигнала).

В случае физиологически активных веществ формируется система, содержащая активные действующие начала заданной конфигурации, способные оказывать свое воздействие на биообъекты подобно исходному действующему началу.

В отношении того, что передача информации по торсионным полям не требует затраты энергии следует принимать во внимание их базовые свойства [4- 32] : прием-передача сигнала в информационном поле происходит не только в привычном нам трехмерном пространстве, но и в пространствах высших порядков, свойственных самой сути торсионных полей, представляющих собой единую информационную систему иерархического типа [ 4 ] .

В торсионных полях наличествует бесконечное число пространств бесконечной многомерности, в том числе допускающих использование энергии Космоса.

Устойчивость метастатических состояний (информационных образов биообъектов) зависит от их «нужности» информационным полям более высоких порядков[ 4 ].

Наиболее полезные сведения могут сохраняться неограниченно долго. Определенное значение имеет энергетическая подпитка информационных полей генератором-излучателем. Информационное поле и сигнал при работающем генераторе могут сохраняться любое заданное время. Каждый материальный объект обладает собственным характеристическим полем, несущим информацию о структуре спиновой системы вещества этого объекта [17-69] .

Так как все известные вещества обладают ненулевым коллективным спином, то все вещества обладают собственным торсионным полем. Пространственно-частотная структура собственного торсионного поля любого вещества определяется химическим составом и пространственной структурой молекул или кристаллической решеткой этого вещества [35-58].

Воздействие торсионного фактора на объект отражается на информационном содержании (модальности) его характеристического торсионного поля (ТП). Так, поле активированной воды отличается от характеристического поля не активированной воды информационным содержанием, которое оно приобрело в результате информационного воздействия на воду при ее активации.

Так как торсионные поля порождаются классическим спином, то в результате воздействия торсионного поля на некоторый объект у этого объекта будет изменяться его спиновое состояние.

В основе механизма полевого информационного воздействия торсионного излучения на материальные процессы лежит взаимодействие информационного фактора с характеристическим полем материального объекта, участвующего в этом процессе Взаимодействие приводит к изменению информационного содержания (модальности) поля вещества, или, что то же самое, к изменению структуры его спиновой системы. В свою очередь, изменение модальности поля вещества влечет за собой изменение свойств вещества и, как следствие, изменение свойств и характера физических, физико-химических и биологических процессов, в которых это вещество участвует [ 44-58 ].

Спин электрона жестко связан со спиновым магнитным моментом электрона, а орбитальный момент импульса электрона с орбитальным магнитным моментом, соответственно. Это означает, что в магнитном поле спин электрона и его орбитальный спин будут ориентироваться относительно внешнего магнитного поля опосредованно, в результате ориентации в этом поле спинового и орбитального магнитных моментов. И обратно: воздействие на систему внешнего торсионного (спинового) фактора должно изменять ориентацию магнитного момента электрона и его орбитального магнитного момента в результате взаимодействия этого фактора со спином электрона и его орбитальным моментом импульса [7-19].Аналогичная жесткая зависимость существует между спином ядра – собственным моментом импульса ядра где I – спиновое квантовое число ядра, которое принимает значения 0, Ѕ, 1, 1Ѕ, 2 и т. д. и магнитным моментом ядра Рm яд. Как и в случае электрона, ориентация спина ядра во внешнем магнитном поле обусловлена ориентацией магнитного момента ядра, а ориентация магнитного момента ядра в ответ на воздействие торсионного спинового фактора должна определяться реакцией спина ядра на воздействие этого фактора.

При отсутствии внешних воздействующих факторов структура спиновой системы на уровне отдельного атома определяется спин-спиновым взаимодействием орбитальных электронов и спин-спиновым взаимодействием орбитальных электронов с ядром. Такое взаимодействие обусловлено взаимодействием орбитального магнитного момента атома, равного геометрической сумме орбитальных магнитных моментов всех электронов атома, с магнитным моментом ядра при отсутствующем внешнем магнитном поле [23-58 ].Информационное воздействие внешнего фактора на объект (спин-торсионные взаимодействия) приводит к перестройке структуры спиновой системы вещества (например, к изменению спинов орбитальных электронов, влекущему за собой изменения во взаимодействии с ядерными спинами и т. д.).

Перестройка обусловливает адекватное изменение существовавших до воздействия физических характеристик вещества и его свойств и, как следствие, протекающих с его участием физических, физико-химических и биологических процессов[ 49-67 ].Таким образом, механизм информационного воздействия , приводящий к изменениям свойств веществ , основан на спин-спиновом взаимодействии характеристических полей воздействующего объекта и объекта, подвергаемого воздействию [ 49-69 ].

Выше отмечалось, что информационные (торсионные ) поля имеют свою жесткую иерархию, и низшие как«матрешки» входят в поля высших порядков [4- 68 ] ( cм. схему 1). Предел этого – Высший Порядок, Высший разум, Абсолют, в пределах гносеологии можно использовать и другие названия. При использовании такого рода концепций возникают вопросы о характере коммуникаций информационных полей разных уровней между собой, а также с объектами цивилизации живой и неживой Природы. Ответы на такого рода вопросы заведомо таят в себе большой полемический потенциал, но общее состояние проблемы требует, хотя и рискованных, но, все- таки, разъяснений. По нашему мнению, существенную роль в процессах полевой передачи информации торсионными полями в пространствах любых типов играют водород, вода, водородные связи.

3.Роль водорода в передаче информации

Водород – самый распространенный элемент во Вселенной: 75% массы Вселенной приходится на водород – это не только самый распространенный элемент, но и исходное вещество для термоядерного синтеза всех остальных элементов [42-67] . Водород составляет основу многих звезд, таких как Солнце, и, следовательно, Млечный путь, содержащий более 100 миллиардов звезд, чрезвычайно богат водородом. Среднее расстояние между звездами – несколько световых лет, и оно также в основном заполнено водородом. Всего во Вселенной насчитывается около 100 миллиардов галактик, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Например, расстояние между Млечным путем и его ближайшим соседом, туманностью Андромеды, составляет 2 миллиона световых лет. Основной компонент межгалактического пространства – также водород, хотя плотность вещества очень мала даже по сравнению с межзвездной: она составляет 1 атом/м3 при температуре 2.7 К [57-69].

Водород характеризуется четырьмя спектральными линиями в видимом глазом человека спектре света. Это волны длиной 656,3; 486,1; 434,1; 410,2 нм. [51-67]. В других частях спектра атома водорода имеются и другие линии. Эти длины электромагнитных волн являются типичными, характерными только для водорода, и по их присутствию оценивается наличие атомов водорода в исследуемом веществе. Внутри атома водорода идут высоко стабильные незатухающие автоколебания, что свидетельствует о наличии памяти в структуре его ядра и о чувствительной электронной системе, работающей с внешними электромагнитными излучениями [58- 72] .

Невозбуждённый атомарный водород активно проявляет себя электромагнитным излучением на волне 21,2 см, что соответствует частоте 1420 МГц. Излучение возникает в результате взаимодействия спинов протона и электрона. Это изучение фиксируется радиотелескопами как из различных частей нашей Галактики, так и из соседних звёздных образований . Оно не поглощается межзвёздной средой, земной атмосферой и биообъектами, а потому постоянно присутствует в окружающем пространстве [64-73].

По атому водорода, как по камертону, строят и определяют свою гармонию все минералы и все биосущества. Атом водорода играет роль камертона высокой точности и чистоты сигнальной информации. Строго по программе с соблюдением высокой точности гармонии строятся все формы материи[ 61- 69 ].

Явление водородной связи впервые было установлено в 1887 году русскими химиками Н.Н. Бекетовым и М.А. Ильинским. Энергия водородной связи, её прочность на разрыв составляет всего 20-30 кДж/моль, то есть она очень слабая.

Эта связь периодически разрывается и снова образуется в зависимости от ритма информационного возбуждения атомов водорода, например, атомов молекулы воды внешними электромагнитными излучениями (ЭМИ) [66-72]. Водородная связь не постоянная, а периодическая, временная, нужная для обобществления энергии возбуждения отдельных молекул воды, благодаря чему структура воды постоянно изменяется, соответствуя мгновенной реакции на внешний стимул. Большую роль играют водородные связи в молекулах белков, нуклеиновых кислот (ДНК), биологически важных соединений. За счёт водородных связей осуществляется формирование пространственной структуры белковых молекул в виде альфа-спиралей и складчато- слоистой бета-структуры. В длинных полимерных цепях белковых молекул возникают замкнутые временными водородными связями контуры, в которых возникают колебательные процессы. Назначение водородных связей одно и то же и в воде и для белковых молекул – создавать временные замкнутые циклы, электропроводные пути для формирования интегрального потенциала действия (информационного содержания) от возбуждения атомов электромагнитными и энергоинформационными волнами. Поэтому водная оболочка возбуждается не вся сразу и целиком, а отдельными молекулами, отдельными группами молекул, секторами и пр., соответствуя структуре волны идущей либо из внешней среды, либо от прикрываемого вещества [ 55-68 ].

По цепям водородных связей осуществляется не транспорт электрона от одного атома к другому, как это принято в современной биологии, а передаётся импульс возбуждения, потенциал действия из многих зарядов, который формируется электронной оболочкой по реакции возбуждённого ядра атома [57- 64]. Экспериментами подтверждено, что информация в разреженных средах переносится электромагнитными волнами, а в плотных средах – переменными электрическими токами той же частоты, что и излучения. Водородные связи создают локальные цепи, запитанные токами. Эти связи динамичны, они в такт с внешними воздействиями ритмично замыкаются или разрываются, формируя потенциалы действия для прикрываемых водою структур[64-71 ].

В 1963 году были получены частотные спектры гидроксила- OH на четырёх фиксированных частотах: 1612 МГц, 1665 МГц, 1667 МГц, и 1720 МГц (19см – 17см). Показано, что вода служит чувствительной средой в оболочке протозвезды, а все объекты космоса разговаривают на языке радиоволн [51-70 ].

В.К. Промоненков, М.М. Овчаренко, М.И. Горшков

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