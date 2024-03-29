Таможня не дает добро



Сегодня Федеральная таможенная служба, обрадовала всех новостью, что с 1-го апреля 2024, беспошлинный ввоз в страну снова опустится до 200 евро. Вы, конечно же, спросите, какое это отношение имеет к нам, СВО, да и в целом не соответствует тематике канала. Но это только на первый взгляд.

Все вы прекрасно знаете, что сейчас очень активно фронту помогает куча волонтерских организаций. Они закупают вещи напрямую на иностранных интернет площадках, например перископы, бинокли, приборы ночного видения, прицелы, медицинские подсумки, шины для переломов и самое главное дроны и их комплектующие.

И дальше передают это в части. Что-то требуется для производства, например те же 3Д принтеры, на которых изготавливаются FPV дроны и комплектующие к ним, корпуса для электроники, сбросы и многое другое, менее трудоемкое, но нужное ( нефопамницы, заряжайки, минные щупы, ампульщицы и т.д. ). Так же покупают и электронные комплектующие для дронов, РЭБ систем, обнаружителей дронов, разных подсветок для артиллерийских прицелов.

А теперь подумайте, много ли волонтеров захотят продолжать покупать или заниматься производством, если теперь, кроме того, что они делают это за свой счет, им придется еще и платить дополнительные налоги. Ведь высокоскоростные принтеры стоят далеко за 20 тысяч рублей, да и покупать электронные комплектующие или детали, мелкими партиями просто не выгодно, да и нужны они в большом количестве. Что говорить, если даже полтора десятка перископов, уже превысят таможенный лимит. Можно конечно, возразить, что возможно (ключевое слово возможно) введут какой то особый режим для общественных организаций. Вот только далеко не каждое волонтерское движение имеет юридический статус, да и не каждое захочет возиться с кучей дополнительного геморроя в виде бумажной волокиты.

Очень надеемся, что ФТС понимает, что сейчас идет война и нужно помогать фронту, а не мешать.

https://t.me/voenacher/63409 – цинк

С учетом озвученных тарифов данные нововведения затронут каналы поставок БПЛА, РЭБ, 3D-принтеров, систем связи и т.д. Если как пишут, это реально приведет к разделению на тех, кто имеет некие преференции при провозке и тех, кто их не имеет, то это скорее всего приведет к росту цен на рынке перекупов, где зачастую закупаются те волонтерские

организации, которые не имеют возможности напрямую завозить из-за границы (как из стран-производителей, так и из промежуточных серо-импортных стран) те же самые дроны и тому подобное.

Поэтому не удивлюсь, если после внедрения подобных нововведений, целый сегмент волонтерских групп столкнется с удорожанием закупаемой продукции на внутреннем рынке, хотя бы из-за включения новых тарифов в конечную стоимость продажи.

Относительно вопросов регистрации, то большинство волонтерских движений и групп юридически не оформлены и действуют в условиях серой зоны, на которую государство как правило закрывает глаза, так как осознает ее полезность на текущем этапе, но при этом государство резонно ищет возможности контролировать этот сегмент поставок теми или иными способами.

На мой взгляд, тут необходимо искать разумный баланс, чтобы не получилось так, что желание контроля прижмет часть сегмента военной гуманитарки, в результате чего выиграют прежде всего перекупы и так завышающие цены на ввозимые товары военного назначения. Выиграют те, кто ввозит эти грузы для перепродажи, а те кто для безвозмездной передачи – проиграют.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. С 1 апреля 2024 года беспошлинный ввоз товаров в Россию снизится до 200 евро.

2. Это может затруднить работу волонтерских организаций, которые закупают необходимое оборудование и снаряжение для фронта (дроны, приборы ночного видения, 3D-принтеры и т.д.) за рубежом.

3. Волонтеры делают это за свой счет, и дополнительные пошлины могут стать для них существенным бременем.

4. Не все волонтерские организации имеют юридический статус, что затруднит получение возможных преференций.

5. Есть опасения, что нововведения приведут к росту цен на нелегальном рынке перекупщиков.

6. Необходим разумный баланс между контролем и поддержкой волонтерских поставок для фронта.

Вывод:

Снижение беспошлинного лимита ввоза товаров до 200 евро является важной мерой для защиты интересов российской промышленности и стимулирования импортозамещения. Как отмечают эксперты, долгосрочное сохранение высокого лимита в 1000 евро выводит значительную деловую активность за рубеж и стимулирует экономику других стран, что противоречит задаче обеспечения технологического суверенитета России.

Вместе с тем, необходимо найти баланс, чтобы новые ограничения не нанесли ущерб волонтерским организациям, помогающим фронту путем закупки за рубежом необходимого оборудования и снаряжения. Для этих категорий товаров и организаций следует проработать систему субсидий и исключений, позволяющих им продолжать свою деятельность.

Важно избежать ситуации, когда основными выгодоприобретателями станут перекупщики, завышающие цены на нелегальном рынке ввозимых товаров военного назначения. Необходимы меры поддержки тех, кто ввозит эти товары для безвозмездной передачи фронту.

Таким образом, уменьшение беспошлинного лимита оправдано с точки зрения защиты внутреннего производства и стимулирования импортозамещения. Но при этом важно предусмотреть механизмы поддержки легальных волонтерских поставок для нужд фронта, не допустив роста теневого рынка перекупщиков.