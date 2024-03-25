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Интервью с Игорем Ашмановым

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Игорь Ашманов — предприниматель, специализирующийся на информационных технологиях, искусственном интеллекте и разработке ПО. Управляющий партнёр, генеральный директор компании «Ашманов и партнёры», президент и основатель «Крибрум», инвестор и совладелец десятков других профильных проектов, один из основателей и самых известных топ-менеджеров российской IT-индустрии, признанный эксперт в области информационных технологий, интернет-маркетинга, поисковой оптимизации, кандидат технических наук.

В интервью обсудили современное поколение, как с ними работать, пройденный путь, личный бренд, поисковик по соцсетям Крибрум, другие компании и стартапы Игоря. Поговорили про предпринимательство — стоит ли начинать бизнес с партнёром, продавать или держаться, частые ошибки. Игорь дал несколько советов начинающим своё дело, какие бывают страхи и какие книжки про бизнес стоит почитать.

Тайминг
0:00 — нарезка моментов
3:50 — приветствие и блоки
4:10 — от создателя интернета, до гуру, а как сами себя называете?
6:17 — чувствуете разницу в возрасте между сотрудниками?
7:50 — стали меньше рисковать или наоборот проще стало?
8:41 — получается работать с новым поколением «снежинок»?
10:26 — как относитесь к удалённой работе?
11:38 — пробовали оффлайн-бизнес?
14:36 — ушли из Рамблера, что такое было Рамблер в те годы, почему ушли?
20:10 — как пришли к тому, чтобы открыть свою компанию?
24:53 — партнёры сразу появились?
25:26 — какая доля у вас и у партнёров?
25:43 — список партнёров пополняется?
27:59 — личный бренд помогает или мешает?
31:06 — сейчас что делаете? Участвуете в компании?
32:46 — есть еще клиенты, которые хотят посмотреть в глаза?
33:15 — для вас это уже просто бизнес или есть какой-то драйв?
34:40 — у Крибрума сейчас активная фаза?
35:21 — часто государство пытается воспользоваться анализатором соцсетей?
37:07 — почему низкая активность в соцсетях?
40:00 — конечная цель — продать Крибрум власти?
44:17 — сколько у вас сейчас компаний?
47:30 — какая из них наиболее успешная?
48:31 — по какому принципу вкладываете в стартапы?
51:15 — были какие-то психологические барьеры при открытии бизнеса?
55:37 — запускать проще самому или с партнёрами?
1:00:58 — продавать бизнес это нормально или надо держаться?
1:03:03 — какая была самая крупная сделка?
1:04:26 — как получается столькими компаниями управлять?
1:05:29 — куда вкладываете заработанные деньги?
1:09:49 — книга про поисковое продвижение это просто место рефлексии или PR?
1:14:12 — посоветуйте книжки про бизнес, которые оставили отпечаток
1:17:01 — как работать с крупными клиентами и в высоком ценовом сегменте?
1:24:40 — несколько советов начинающим бизнесменам
1:27:40 — КОНКУРС за ваши комментарии

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Личный бренд играет важную роль в успехе компании.
2. Чрезмерное использование социальных сетей и мессенджеров "выжигает мозг" и разрушает психику, т.к. они форматируют мышление под потребности медиасреды, искажая ценностные ориентиры человека.
3. Конечная цель инновационного продукта – сделать пространство более прозрачным, подобно тому, как поисковые системы обеспечили прозрачность интернета.
4. Важно инвестировать только в бизнесы, которые хорошо понимаешь, а не полагаться на венчурных капиталистов.
5. Лучше не платить откатов и не работать с нечестными клиентами.
6. Нужно помогать клиентам, делая за них часть работы и упрощая им жизнь, чтобы они возвращались.
7. Важно брать в партнеры только тех, кто вносит существенный вклад в бизнес.
8. Стартап сопряжен с лишениями и трудностями на начальных этапах. Нужна готовность к этому.
9. Успех приходит, если решаемая проблема реальна, а предприниматель – специалист в этой области.
 

Вывод:

Игорь Ашманов является опытным предпринимателем в сфере интернет-технологий, он придает большое значение инновационным разработкам. При этом он критически относится к негативному влиянию современных средств коммуникации на психику человека. Залог успешного бизнеса, по мнению Игоря Ашманова, заключается в отказе от нечестных практик, готовности к трудностям и понимании своей области.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VQ8SZjS1qa0
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