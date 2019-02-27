Уходящие 90-е: как жил и почему умер Игорь Малашенко (ФОТО)

Уход из жизни Игоря Малашенко — это еще один акт прощания со скрывшейся за историческим поворотом эпохой 1990-х. Эпохой, когда имя Малашенко входило в узкий круг лиц, допущенных к вершинам государственной власти. Сам медиадеятель и политтехнолог не занимался принятием ключевых решений о судьбе России, но он в своей сфере обеспечивал претворение таких решений в жизнь.

Специалист по Данте в команде Горбачева

Малашенко относится к тому поколению «золотой» советской молодежи, которая с радостным восторгом будет крушить большую страну.

Сын высокопоставленного военного, он в 1976 году окончил философский факультет МГУ, в 1980 году — аспирантуру философского факультета МГУ. Звания кандидата философских наук Малашенко получил, защитив диссертацию на тему «Политическая философия Данте Алигьери».

Потом была работа в сверхпрестижном Институте США и Канады АН СССР, после чего последовал переход в высшую советскую лигу — Малашенко стал старшим референтом международного отдела ЦК КПСС.

Оттуда молодой специалист в 1991 году перешел в команду Михаила Горбачева. В аппарате первого и последнего президента СССР Малашенко отвечал за связи с западными СМИ, занимаясь формированием выигрышного имиджа Михаила Сергеевича в глазах европейских и американских обывателей.

Три буквы новой эпохи

В конце 1991 года, когда Горбачев лишился власти, а страна окончательной распалась, Малашенко начал работу на телевидении. Сначала это были ответственные посты в РГТРК «Останкино», а затем в 1993 году он вошел в команду, которая под крылом бизнесмена Владимира Гусинского стала создавать новый телеканал, получивший название НТВ.

Название придумал Игорь Малашенко, не дававший при этом конкретной расшифровки — пусть каждый дает ее сам.

НТВ первой половины 1990-х привлекало публику чередой новых, непривычных форматов, западными программами и фильмами, телеверсией «Плейбоя» и прочей «клубничкой».

Если эротика, выходившая на телеканале, сегодня у юношей эпохи 1990-х может вызвать приступ ностальгических чувств, то информационная составляющая канала, который строил Малашенко, не была столь безобидной.

У российских военных времен первой чеченской кампании три буквы НТВ вызывали отвращение и ненависть. Порой казалось, что этот телеканал превратился в главный рупор чеченских боевиков, а каждое сообщение о гибели российских солдат вызывает у ведущих неподдельный восторг. Спустя годы репортеры НТВ будут рассказывать о том, что ничего подобного не было, и они просто пытались максимально объективно рассказать о происходящем, но стереотип восприятия поменять уже было невозможно.

«Конструктор» второго срока Ельцина

В 1996 году Игорь Малашенко был приглашен в команду Бориса Ельцина, в качестве ответственного за предвыборный пиар.

Кампания 1996 года была одним из самых отвратительных явлений в истории постсоветской России. Если кто-то сегодня удивляется кампании по расчеловечеванию жителей Донбасса и России, воспитанию ненависти к ним, ведущейся украинскими СМИ, тому стоит познакомиться с материалами о том, как уничтожали главного соперника Ельцина, коммуниста Геннадия Зюганова, в 1996 году.

Превратить больного Ельцина в супермена Малашенко не мог, поэтому условные плюсы его как кандидата должны были сыграть на фоне полного уничтожения противника. Медиаменеджер справился со своей задачей блестяще, и после победы Ельцина на выборах получил предложение стать главой администрации президента.

Однако Игорь Малашенко отказался, что многие члены ельцинской команды впоследствии расценивали чуть ли как не предательство. Но сам Малашенко, ставший главой медиахолдинга, очевидно, предполагал, что в этом качестве останется на вершине гораздо дольше, чем Ельцин и его приближенные.

От самоизгнания до «свадебного генерала» при Собчак

Ирония судьбы в том, что уход Ельцина повлек за собой и уход Малашенко. Падение олигарха Гусинского привело к полной смене курса НТВ. Самого медиаменеджера никто не преследовал, но он на долгие годы покинул Россию.

США, Украина, Испания — Малашенко переезжал из страны в страну, запускал различные проекты, выступал консультантом, но все это не шло ни в какое сравнение с его триумфом в 1990-х.

В 2012 году Игорь Малашенко тихо и почти незаметно вернулся в Россию. Вообще, с начала 2010-х его имя в хронике все чаще стало фигурировать не самостоятельно, а в качестве гражданского, а затем и официального мужа скандальной светской львицы Божены Рынски.

Осенью 2017 года взорвалась информационная бомба — Ксения Собчак объявила о том, что ее предвыборный штаб возглавить Игорь Малашенко. Ксения Анатольевна напирала на победную историю 1996 года, но вокруг лишь пожимали плечами — сравнивать условия того и нынешнего времени было просто несерьезно. Да и сам Малашенко давно уже не выглядело гигантом, способным кого-либо возвеличивать или низвергать.

Невыносимая легкость бытия

Однажды в интервью Игорь Малашенко заявил: «У меня нет друзей… Я с людьми работаю, а не дружу».

Это жизненное кредо в итоге сработало против него. Не имевший интересной работы, погруженный в тяжелый и болезненный процесс раздела имущества с бывшей супругой, Малашенко впал в жесточайшую депрессию. У человека, отлично умевшего выжигать пространство вокруг себя, логичным образом не оказалось никого, на кого он мог бы опереться в трудную минуту. Никого, кроме Божены и любимой собаки.

Его тело еще не остыло, а в ряде СМИ определенной направленности уже заговорили о том, что это политическая расправа, за которой, конечно, скрывается «рука Кремля». Ничего не поделаешь, авторы этих публикаций работают в стандартах, которые когда-то формировал сам господин Малашенко.

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Андрей Сидорчик