При любой трагедии в душах людей сражаются низменные желания и высокие идеалы, жажда выжить любой ценой и человечность.

Это выражается в множестве поступков, от мелких до крупных – кто паникует, кто помогает убежать, кто прикрывает ближнего, кто бежит по головам, кто повышает цены на такси, кто-то отдаёт свою куртку. Всё это сливается в единую картину и проявляет настроение народа, что в нём доминирует.

Сейчас есть ощущение, что высокие идеалы победили низменное с разгромным счётом – и это отрадно. Подлые поступки, которые тоже наверняка были, перечеркнуты благородными и даже геройскими поступками, они утонули в волне сострадания, сочувствия миллионов.

Охранник-контролёр, который мог убежать, но остался успокаивать и выводить зрителей.

Инвалид-колясочник, сердце которого оказалось таким огромным, что оно заслонило любимую от пули.

Другой смельчак, который бросился отнимать автомат у террориста во время перезарядки.

Паренёк-гардеробщик Ислам, указавший людям путь к выходу, к жизни и подальше от смерти. Кстати, он – тот самый мигрант, который стал русским по сути.

Наши пожарные, которые бросились в здание, в котором могли быть террористы.

Наши чекисты, которые быстро вычислили уродов и погнались за ними, поймав в брянских лесах.

Даже таксисты, которые обычно зарабатывают на трагедиях, поспешили сделать бесплатными поездки.

Всё это – самый лучший ответ заказчикам теракта. Их целью было нас запугать и вогнать в междоусобицу, превратить нас в разрозненную и озлобленную толпу. А такие поступки, такое самопожертвование, благородство – укрепляют наше единство, делают нас ближе и роднее.

Благодаря СВО мы всё сильнее осознаём, что мы – братья и сестры. И это бесценно.

РМ

Комментарий редакции

В людях всегда идёт борьба между высшими идеалами жертвенности, сострадания и низменными инстинктами эгоизма и самосохранения. Критические ситуации, такие как данный теракт, обостряют этот внутренний конфликт, и плоды этой борьбы проявляются наиболее отчетливо.

Враги планировали запугать и разобщить общество, рассчитывая на доминирование низменных инстинктов самосохранения любой ценой. Однако общество ответило проявлением высших идеалов сплоченности, мужества и самопожертвования, которые воплотились в многочисленных героических поступках людей, переживших эту трагедию.

Кроме того, важно отметить, что специальная военная операция (СВО) способствует кристаллизации и усилению высших человеческих качеств, отбрасывая всё низменное и наносное. Предатели, движимые эгоистическими интересами, всё чаще проявляют свою истинную суть, но они остаются в меньшинстве. Большинство людей демонстрируют стремление к высшим идеалам единства, патриотизма и готовность к самопожертвованию ради общего блага.

Таким образом, даже в самых трагических ситуациях высшие идеалы человечности берут верх над низменными инстинктами, укрепляя моральные основы общества и национальное самосознание в противостоянии вызовам и угрозам.