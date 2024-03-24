После теракта в Крокусе Дмитрий Медведев сказал очень важную вещь – коллективная ответственность, без которой борьба с терроризмом и криминалом возрастает в разы. Николай Патрушев сообщил о задержании 11 человек, 4 из которых непосредственные исполнители. По показанным кадрам и фото речь идёт об использовании исламистов из Средней Азии, но это не должно никого вводить в заблуждение – организаторам всё равно, кого использовать. Британские спецслужбы (их специализация, США много более прямолинейны) и киевской режим очень активно работали с этим контингентом.

Вдохновители и «помощники» будут найдены (контакты с «украинской стороной» озвучены), в наш информационный век спрятать все следы невозможно, подготовка и проработка шли продолжительное время, про психофармакологию не нужно забывать. Ну и похороны в свиных шкурах для террористов-исламистов, как бонус. Роли в этой драме вторичны, любое причастие, действие или бездействие должны быть оценены по максимально возможной планке и по совокупности.

Есть ещё один очень важный момент – диаспоры. Как только что-то случается, их представители, собранные в различные НКО, тут же начинают помогать, оправдывать, прятать, договариваться с местными властями и силовиками, оказывать давление на пострадавших и т.д. Всё это сопровождается словами про презумпцию невиновности, наличие прав и т.д. Пришло время четко очертить права и обязанности диаспор и землячеств, по аналогии с принципами борьбы с ОПГ.

Существующие вольные «профсоюзы» необходимо полностью запрещать, вплоть до посадки авторитетных лиц, стоит только выяснить, что они занимались организационными вопросами и помогали нарушать закон и нормы. Необходимо создать типовой кодекс «землячества», где будет четко прописаны права и обязанности, на первом месте – минимизация и компенсация понесенного ущерба, коллективная ответственность за действия своих членов.

Если на место преступления приезжает толпа «дальних родственников», это автоматически административное нарушение всем. Факты попыток «договориться» с органами власти, оказать давление на другую сторону – уголовная ответственность, аннулирование гражданства и т.д. Аналогия не совсем полная и хорошая, но в США ясно поняли – справиться с коррупцией у них не получится и ввели институт лоббизма. В выборе между плохим и очень плохим, пошли первым путём.

В идеале, диаспор в их текущем виде быть не должно, максимум, ностальгирующая группа в соцсетях, выстраивающихся в наше общество людей, желающих стать частью Русского мира. Пока такое недостижимо, поэтому диаспоры должны действовать и существовать в рамках жесткого типового закона, чтобы права и возможности не просто были компенсированы, но и перекрыты обязанностями, или проходить как вариант ОПГ.

Сила диаспор на страхе членов перед обществом, наличии старых привычных связей и возможностью коррумпирования органов власти и силовиков на местах. С первым всё просто – никаких полумер и поблажек, оставлять только тех, кто хочет сменить культурный канон и стать частью Русского мира, в широком смысле. Для примера, ребенок мигрантов должен знать при поступлении в школу русский язык и не мешать учебе других, ни о каком равенстве речи не идёт – это цена за возможность к нам приехать. Не нужно смешивать права человека и права гражданина, ну а если граждане не смогли научить ребенка, то это неисполнение родительских обязанностей.

В отношении деятельности диаспор сказано выше, ну а местные власти, что «идут навстречу» – нулевая толерантность, соучастие и группа лиц с посадками, ровно, как и для судей, что умудряются по таким делам давать сроки ниже минимального – сразу лишение мантий, а далее расследование.

И, да, киевский режим и британцы от безысходности перебирают всё возможное, ну а США получили замечательную возможность умыть руки – после такого у избирателей не будет вопросов, почему перестали поддерживать…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. После терактов в Крокусе необходимо ввести коллективную ответственность диаспор за действия своих членов.

2. Деятельность существующих диаспорных организаций и землячеств должна быть жестко регламентирована и контролироваться государством.

3. Необходимо установить типовой кодекс с четкими правами и обязанностями для диаспор, главная из которых – минимизация ущерба от действий своих членов.

4. Любые попытки диаспор оказать давление на власти или пострадавших должны жестко пресекаться вплоть до уголовной ответственности.

5. Долгосрочная цель – интеграция мигрантов в русский культурный канон, знание русского языка должно быть обязательным условием.

6. Нулевая толерантность к коррупции среди чиновников, идущих на поводу у диаспор. Жесткие наказания для судей, выносящих мягкие приговоры.

Вывод: Статья призывает к ужесточению контроля над деятельностью диаспорных организаций и введению жестких мер коллективной ответственности диаспор за преступления их членов в целях борьбы с терроризмом и криминалом. Долгосрочная цель – интеграция мигрантов в русскую культурную среду.