Наши враги всё уже посчитали и распределили. Пишут и говорят так, будто участь России предрешена. Фактически «делят шкуру неубитого медведя».

Но себе «демократический» и «гиперлиберальный» Запад ХХI века подобное не просто позволяет — это новая норма его внешнеполитического поведения. В конце ноября – начале декабря 2022 года в США и на Западе в целом прошла целая волна статей, интервью, высказываний политиков и известных экспертов, в которых напрямую обсуждаются программы, «дорожные карты» смены власти в России, механизмы организации «либерально–демократической» революции в нашей стране, вербовки в этих целях представителей сбежавшей на Запад оппозиции.

Как бы американское и западное общество в целом восприняло публикации в респектабельных изданиях и на сайтах серьёзных аналитических центров России статей и докладов о механизмах смены власти и революции в США, Канаде, европейских странах в целях российской политической элиты? Разумеется, как открытый вызов всем нормам международного права и этики межгосударственных отношений . И как прямое вмешательство в свои внутренние дела.

Есть, правда и более трезвые оценки: «Надеяться на то, что в России назревает переворот и Путин будет отстранен от власти — утопия», — пишет Fox News (30.11.2022), ссылаясь на мнение бывших сотрудников американской разведки: «Большинство россиян поддерживает своего президента, а если и критикует его действия на Украине, то лишь потому, что они недостаточно жёсткие».

А что касается «дорожных карт» новой либерально–демократической революции в России, которую конструирует Запад, то пусть пишут больше —российским разведывательным, контрразведывательным и оперативно–розыскным подразделениям спецслужб и правоохранительных органов есть на чём потренироваться.

Но и широким слоям российского общества будет небезынтересно знать, какое будущее нам готовят западные оппоненты и какими средствами намерены добиваться своих целей.



Поэтому ниже приводится близкий к оригиналу пересказ двух весьма показательных в данном отношении материалов.

I. Механизмы информационно–психологической войны с целью смены российской власти

В статье профессора Университета Конкордия (Монреаль, Канада) Джулиана Спенсер-Черчилля и консультанта правительства провинции Онтарио (Канада) по цифровой трансформации Тураджа Риази «Информационная война может настроить россиян против Путина», опубликованной 1 декабря 2022 года в The National Interest, Западу предлагается «использовать весь потенциал информационной войны, чтобы отделить Владимира Путина от его сторонников».

Указанные специалисты информационных войн полагают, что «россияне в возрасте до тридцати лет почти созрели для гражданского неповиновения, если они уже пассивно не отвергают политику своего правительства».

Но, при этом подчёркивается: «Содержание любой информационной операции должно быть осторожным, чтобы не объединить мейнстрим ни с политической элитой, ни с крайне правыми».

По мнению авторов статьи, есть три вопроса кампании информационной войны, которые необходимо решить: сообщение, средства и ответный удар.

Двойное использование информационной войны сосредоточено на манипулировании условиями доверия, названными лауреатом Нобелевской премии профессором Чикагского университета Манкуром Олсоном«коллективными действиями» и влияющими на сотрудничество между различными группами.

Во-первых, информация может распространяться, чтобы обеспечить решение коллективных действий для групп, в противном случае разделённых из-за недоверия.

Например, солдат можно было подтолкнуть к восстанию против некомпетентных командиров, что свидетельствует о повсеместном недовольстве призывников их офицерами батальонного уровня.

Родителей павших солдат — по крайней мере «тех, кто не ищет утешения в мести», — можно было бы призвать к публичным демонстрациям.

Отдельные этнические сообщества, предназначенные для призыва: такие, как буряты, чеченцы и башкиры, — могут быть подстрекаемы к контрмобилизации.

Во-вторых, вокруг руководства можно посеять недоверие, выявляя и намекая на нелояльность избранных лиц и фракций, которые представляют угрозу путинскому контролю, либо для того, чтобы спровоцировать его на «чистку», либо для того, чтобы спровоцировать превентивную реакцию фракций, обеспокоенных возможной «чистки».

«Ключевыми мишенями этой информационной операции станут бандитизированные разведывательные организации, военизированные формирования Росгвардии, слабые, но богатые олигархи, способствующие экономическому спаду в России, антидемократические государственные бюрократы и поддерживающие политические партии».

В-третьих, можно посеять недоверие между населением в целом и руководством, подчеркивая то, что профессор Стэнфордского университета Джеймс Фирон назвал «ценами аудитории». Это дорогостоящие обещания, которые Путин дал российскому народу о том, чтобы не возлагать на них расходы.



«Призыв на военную службу, гибель в боях, увеличение продолжительности рабочего дня в отраслях военного времени, поражения на Украине и ухудшение состояния экономики подрывают уровень народного уважения к его правлению, что может иметь значение в случае кризиса руководства».

Однако всё это, по мнению авторов статьи, приведёт скорее к хаотическому, чем к управляемому результату, и опасно по трём причинам:

Во-первых, на смену Путину может прийти агрессивный и компетентный военачальник, что названо «термидорианской реакцией» исследователем революции Крейном Бринтоном, описывающим приход Наполеона Бонапарта к власти в хаосе, царившем во Франции в 1794 году во время войны.

Во-вторых, «Путина мог бы заменить склонный к риску правый идеолог, более склонный к решительным шагам, таким как применение ядерного оружия (авторы Politico предложили двенадцать возможных замен, из которых четыре — выбор Путина, четыре — его замена в принудительном порядке, а четыре — результат военного переворота)».

В-третьих, «Путина можно было бы заменить кем-то более компетентным во внутренней политике и дипломатии. Британская операция по убийству Рейнхарда Гейдриха в 1942 году, предполагаемого преемника Адольфа Гитлера , отчасти была вызвана его ожидаемым мастерством и долголетием у власти».

«Выбор чемпионов, которых нужно защищать, а кем можно манипулировать, вызовет ожесточённые дебаты в западных разведывательных и психологических организациях.



Например, Алексея Навального пощадят или оставят в резерве, учитывая его предполагаемую связь с правыми движениями?



В политологической литературе о переходе от режима авторитарного типа к демократической системе установлено, что почти все новые правительства сохраняют членов фракций от предыдущей власти, поэтому нельзя ожидать, что новый лидер будет полностью невиновен в связях с Путиным».

Далее канадские спецы по информвойне приводят такие цифры: в 2022 году 64% россиян узнают новости по телевидению, которое в основном ориентировано на государство, по сравнению с 39% из социальных сетей и 32% из онлайн-СМИ.



С марта Москва жёстко ограничила доступность российского и украинского интернета к альтернативным источникам информации, особенно о войне.



85% россиян (124 миллиона) имеют доступ к Интернету, а 80% следили за аккаунтом в Instagram за пределами России до того, как он был заблокирован в марте. Однако только 30% россиян имеют доступ к VPN.

«Западные спецслужбы, — пишут эксперты, — размещающие подрывную антипутинскую информацию на интернет-серверах за пределами России, требуют сотрудничества с частными операторами, но могут легко сделать это с помощью таких механизмов, как анонимные сети, типа TOR или I2P, ячеистые сети (которые облегчили одноранговое общение во время протестов в Гонконге 2020 года), либо программные средства обхода, не зависящие от сторонних VPN-серверов (прокси или программы перенаправления), если Россия не отключит разрешающие узлы.

В отношении распространения антигосударственной информации на серверах в России российский регулятор интернета и СМИ, Роскомнадзор, имеет (и ранее имел) возможность подвергать цензуре, замедлять или иным образом изменять сетевой трафик с помощью фильтрации по ключевым словам, проверки пакетов данных (DPI), перенаправления DNS, или блокировки IP.



Государства могут скрывать свою тактику цензуры, показывая пользователям сообщения об ошибках или другие сообщения, из которых создаётся впечатление, что они испытывают сетевые проблемы, а не цензуру.



Эти методы доступны и используются такими странами, как Куба, Саудовская Аравия, Иран и Северная Корея.

Страны могут физически отключать своих людей от интернета, приказывая интернет-провайдерам закрыть доступ для определённого региона, как это часто демонстрирует Иран, или модифицировать интернет-протоколы, чтобы усложнить доступ извне».

«Однако, — пишут авторы статьи, — российский интернет работает в основном через подводные кабели, принадлежащие Западу, что разорвёт связь с её зарубежными союзниками из развивающихся стран, такими как Сирия.



Интернет-соединение России с Китаем или Ираном также может быть захвачено западными агентствами, или уже внедрённые программы могут быть распространены антирежимными русскими для внутренней координации с использованием канала горячей линии частного гражданина, подобного тем, которые используются в китайской сети Weibo».

Теоретически люди могут полностью обойти цензурированную сеть, подключившись к Интернету через спутниковый телефон или другие средства спутниковой связи (например, Starlink).



Воздушные шары WiFi также использовались во время чрезвычайных гуманитарных миссий, чтобы обеспечить удаленные районы интернет-соединением, которое нельзя заблокировать без использования мобильных глушителей или противовоздушной обороны.



Возможны эквиваленты цифрового радио «Свободная Европа», хотя они могут быть заглушены. У Соединённых Штатов есть самолет EC-130J с возможностью вещания , который может облегчить связь в диапазонах AM, FM, HF и военной связи и даже может проникнуть в телевизионную связь.



Был ряд западных инициатив — таких, как Альянс за будущее Интернета, но всеобъемлющей организации пока нет.

Основная проблема заключается в том, что «авторитарные режимы охраняют доступ к своему населению, потому что они зависят от пропаганды, принуждения и создания проблемы коллективных действий для своей политической оппозиции.



Хотя любая западная кампания информационной войны может не иметь решающего значения для достижения положительного результата на Украине, она может иметь решающее значение, поскольку она манипулирует общественными настроениями дешевле, чем любой другой инструмент.



Если кампания произведёт какой-либо эффект, Россия может почувствовать себя обязанной кинетически отомстить Западу, если она полагает, что внутренняя агитация провоцируется из-за рубежа.



Встать между диктатором и его аудиторией будет крайне провокационно для автократии, имеющей ядерное оружие, и потребует бдительного сдерживания со стороны Запада.



Россия и Китай уже провели целевые кампании в социальных сетях. Масштабы этой угрозы могут заставить их согласовать критические аспекты своих операций по информационной войне».

Откровенность экспертов зашкаливает. «Западный либерализм, — пишут они, — это новое мировое революционное движение, отбрасывающее как традиционные, так и авторитарные режимы в странах с зарождающимся средним классом.



До сих пор западные правительства признавали эту критическую слабость России, Китая, Северной Кореи и Ирана и воздерживались от их эквивалента ядерного варианта — активной информационной войны — для подрыва доверия этих обществ к своим лидерам».

II. Работа со сбежавшей из России оппозицией для её превращения в революционное ядро

Центр новой американской безопасности (CNAS) 1 декабря 2022 года опубликовал аналитический бюллетень, который является продуктом Трансатлантического форума CNAS по России — инициативы, призванной стимулировать координацию между Соединёнными Штатами и Европой по политике, связанной с Россией, в различных областях.



Аналитические доклады основаны на серии диалогов с ведущими экспертами по обе стороны Атлантики.

Авторы доклада (доктор Андреа Кендалл-Тейлор — старший научный сотрудник и директор программы трансатлантической безопасности CNAS, ранее работала заместителем офицера национальной разведки по России и Евразии в Национальном совете по разведке и старшим офицером разведки в ЦРУ; Мария Снеговая — старший научный сотрудник Программы трансатлантической безопасности CNAS, также является научным сотрудником в области политологии в Джорджтаунском университете) считают, что после начала СВО России на Украине 24 февраля 2022 года репрессии внутри России усилились.



По их мнению, рост репрессий в России, создал непосредственный риск для журналистов, активистов и других россиян, поддерживающих «более свободную и демократическую Россию» (а также для их семей).



«В долгосрочной перспективе это также создает потенциальный барьер на пути к менее конфронтационным отношениям с постпутинской Россией.



По мере усиления репрессий Кремль удвоил антиамериканскую и антизападную риторику и закрыл возможности для обмена мнениями между российскими учёными и академиками и их западными коллегами…



Распространение Кремлём антизападных посланий и отсутствие обмена между россиянами и Западом, усугубляемое потерей экономических связей в условиях западных санкций, порождают недоверие и непонимание, создавая долгосрочный барьер на пути к менее конфронтационным отношениям».

В докладе показано, как Соединённые Штаты и Европа вместе могут продолжать поддерживать российское гражданское общество, несмотря на плачевное состояние отношений с Россией.



Учитывая барьеры для поддержки активистов внутри России, рекомендации этого доклада сосредоточены на помощи тем россиянам, которые покинули страну.

После перечисления всех, по их мнению, «репрессивных мер по отношению к оппозиции и гражданскому обществу» в России авторы доклада приводят цифры массового исхода оппозиции из России.



По данным российского статистического агентства Росстата, количество людей, выезжающих из страны, ежегодно растёт в течение последних нескольких лет: в 2012 году выехало 122,7 тыс. человек; 310 400 в 2014 году; и 440 800 в 2018 году.



Большинство уезжающих — молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет.



С началом СВО эти цифры выросли. По некоторым оценкам, сразу после начала СВО страну покинуло около 200 000 россиян.



Затем, после объявления «частичной мобилизации» в сентябре 2022 года, по оценкам, за одну неделю Россию покинуло ещё до 300 000 человек.

Среди тех, кто уезжает из России, есть правозащитники, политические и гражданские активисты, независимые журналисты, блогеры, учёные, экологи и другие гражданские активисты.



По разным оценкам, за последние годы из России бежало около 10 000 представителей гражданского общества (оппозиции), и это число, несомненно, увеличилось после начала СВО на Украине.



В отличие от прошлых волн эмигрантов, многие сегодняшние, похоже, намерены вернуться в Россию, а не стремиться интегрироваться в принимающие их общества.



Большое количество представителей российского гражданского общества, покидающих Россию, дает Соединённым Штатам и Европе возможность поддержать этих лиц и группы, особенно посредством шагов, направленных на то, чтобы позволить этим субъектам продолжать свою работу за пределами России.

«Придя к власти, администрация Байдена стремилась укрепить и установить новые барьеры в своих отношениях с Москвой. Ключевым элементом этого подхода было обращение к россиянам и усиление поддержки гражданского общества.



В Европе поддержка российского гражданского общества также занимала видное место в подходе стран-членов и Европейского Союза (ЕС) к России, даже когда отношения Европы с Кремлём ухудшились.



Например, в сентябре 2021 года Европейский парламент выпустил рекомендацию по разработке всеобъемлющей стратегии ЕС в отношении России, в которой подчеркивалась важность и содержались подробные предложения по поддержке российского гражданского общества и развитию независимого сотрудничества ЕС с региональными и местными субъектами.

Точно так же в Германии новое соглашение правящей коалиции, опубликованное в декабре 2021 года, обещало усиление поддержки российского гражданского общества и конкретно упомянуло о практических мерах по поддержке российских журналистов, активистов и правозащитников за пределами России.



Эти усилия основаны на давней поддержке российского гражданского общества, российских диссидентов и оппозиции в изгнании в Восточной Европе и странах Балтии.



Например, с 2015 года Литва предоставила политическое убежище многим изгнанным российским активистам, в том числе многим членам организации Навального*.

Очевидно, что многое изменилось после начала СВО на Украине. Тем не менее, Соединённые Штаты и несколько стран ЕС предприняли шаги для поддержки российского гражданского общества в изгнании, в том числе:

— Германия способствовала выдаче долгосрочных виз критикам российского Кремля, в том числе правозащитникам; сотрудникам организаций, считающихся иностранными агентами; представителям демократической оппозиции, НПО или гражданского общества; журналистам; учёным;

— Чехия начала предоставлять убежище россиянам и белорусам на основании так называемых гуманитарных виз и расширила гуманитарные основания для воссоединения семей. Эти визы в основном выдаются правозащитникам, независимым журналистам и активистам;

— Латвия приняла у себя российские неправительственные организации и по крайней мере несколько сотен российских журналистов, бежавших из страны после того, как российский парламент принял закон, предусматривающий наказание за публикацию фейковых новостей о СВО на Украине до 15 лет лишения свободы. Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), его круглосуточная русскоязычная сеть «Настоящее время», московское бюро «Немецкой волны» и независимая российская телекомпания «Дождь» получили разрешение на трансляцию своего контента. из Риги;

— В мае Соединённые Штаты объявили о своих планах упростить для россиян, имеющих степень магистра или доктора наук в области естественных наук, технологий, инженерии или математики, подачу заявления на получение визы без предварительного получения американского спонсора-работодателя для переезда в США.

Несмотря на активное движение в Европе по ограничению (и даже полному запрету) туристических виз для россиян, по-прежнему признаётся важность поддержки российских политических активистов, журналистов и представителей гражданского общества, которые выступают против режима и сталкиваются с преследованиями со стороны Кремля. Соединённые Штаты и Европа по-прежнему заинтересованы в том, чтобы позволить этим лицам и группам продолжать свою работу за пределами России.

Общие трансатлантические интересы и барьеры на пути поддержки российского гражданского общества в изгнании.

Администрация Байдена вновь сосредоточила внимание Вашингтона на укреплении демократических ценностей и норм как внутри страны, так и на международном уровне.



Формулируя свой подход к России, Вашингтон делал упор на усилия по привлечению россиян и российского гражданского общества. СВО на Украине поставило отношения США и России на новую основу, но важность работы с этими группами остается.



Сейчас в Европе проживают сотни тысяч россиян, и поэтому она играет жизненно важную роль в поддержке этих сообществ и работе с ними».

По мнению экспертов, Соединённые Штаты и их европейские союзники и партнёры разделяют следующие цели поддержки российского гражданского общества:

— Обеспечить безопасность и поддержку россиян, вынужденных переселяться. Даже в изгнании активисты не находятся в полной безопасности. Транснациональные репрессии продолжают представлять угрозу для гражданских и политических акторов, бегущих из России, а неадекватная политика защиты в принимающих странах усугубляет эту угрозу.



Например, в случаях, когда активист должен оставить членов семьи, иммиграционные ограничения в принимающих странах часто ограничивают возможности воссоединения.



Этим субъектам также требуется более обширная юридическая помощь, в том числе с визами, видами на жительство и разрешениями на работу; экстренная помощь с жильём и питанием; психологическая помощь; языковая и профессиональная подготовка; а также сетевая поддержка, стипендии и возможности трудоустройства.

— Не допустить, чтобы отношение России к Западу создавало барьер для менее конфронтационных отношений с Россией.



Отношения США и Европы с Россией не улучшатся, пока Путин у власти. Как только Путин уйдёт, Соединённые Штаты и Европа будут заинтересованы в создании менее конфронтационных отношений с Москвой.



Однако жизненный опыт войны на Украине, а именно кремлёвская пропаганда, отсутствие у россиян доступа к некремлёвской информации и отсутствие связей между людьми, означает, что отношение россиян к желательности хороших отношений с Западом может ухудшиться и ограничить усилия будущих лидеров по восстановлению отношений.



Работа с изгнанными российскими группами гражданского общества и диаспорой даёт возможность снизить этот риск, поскольку эти группы поддерживают свои сети и служат проводником информации в Россию, и многие из них будут стремиться вернуться в Россию в будущем.

— Предоставить изгнанным представителям гражданского общества возможность продолжать свою работу. «Для Путина и его окружения, разрешение россиянам покинуть страну может повысить стабильность, служа клапаном сброса давления для режима.



Хотя возможности изгнанников продвигать демократические нормы и ценности из-за рубежа ограничены, Соединённые Штаты и Европа разделяют заинтересованность в том, чтобы помочь изгнанным представителям российского гражданского общества продолжать борьбу за демократию и права человека.



Поддержание работы журналистов-расследователей, например, может позволить Вашингтону и Брюсселю повысить эффективность применения санкций и усилий по борьбе с коррупцией путём выявления лазеек в режимах санкций и законодательстве.



Изгнанное сообщество также может служить проводником информации, в том числе путём внедрения некремлевских источников информации в свои сети, которые всё ещё находятся в России».



— «Работа с изгнанными российскими группами гражданского общества и диаспорой даёт возможность снизить риск ухудшения отношений с Западом, поскольку эти группы поддерживают свои сети и служат проводником информации в Россию».

Авторы также призывают использовать талант и знания русских изгнанников, поскольку «во многих случаях высланные представители российского гражданского общества будут стремиться вернуться в Россию.



Инвестирование в их навыки и способности поможет им стать более эффективными катализаторами перемен после их возвращения.



Тем временем западные правительства должны стремиться использовать ценный опыт российских журналистов, экспертов и активистов в изгнании для понимания России.



«Эти изгнанники представляют собой значительный потенциальный актив для Соединённых Штатов и Европы — наделяя их полномочиями, западные правительства инвестируют в интеллектуальную основу более эффективной трансатлантической политики в отношении России».



В то же время Соединённым Штатам и Европе следует поощрять самые яркие умы России, в том числе в области технологий, приезжать на Запад и использовать свои навыки и таланты для повышения собственной конкурентоспособности.

Усилия по развитию этих общих трансатлантических интересов должны будут учитывать несколько проблем, в том числе:

Непреднамеренные препятствия, создаваемые западными санкциями. Санкции США и Запада были беспрецедентными по своим масштабам и представляют собой ключевую опору усилий Запада по ограничению способности Кремля поддерживать войну на Украине и его агрессию в более широком смысле.



Хотя они необходимы, но имеют непредвиденные последствия для российских активистов.



Например, в условиях нынешних режимов санкций США и ЕС оставшиеся в России активисты, которые полагались в своей работе на европейские банки или получали доход от платной рекламы на YouTube, часто сталкивались с ограничениями по признаку своей национальности, что затрудняло их дальнейшую работу.



Точно так же решение Visa и Mastercard приостановить все операции в России оказалось особенно болезненным для прозападных либеральных групп в России, которые покидают страну после агрессии.

Разрозненные диаспоры. За последние несколько лет россияне переехали во многие западные страны.



Наиболее распространёнными направлениями были страны Центральной и Восточной Европы, поскольку высокая стоимость жизни и другие барьеры сделали западноевропейские и американские направления менее осуществимыми.



Тот факт, что изгнанники разбросаны по многим локациям, ослабил всякую потребность в их поддержке.



Кроме того, диаспоры в разных странах не имеют прочных связей друг с другом, что препятствует координации между русскими изгнанниками в поддержку оставшихся в стране продемократических акторов.



Даже исторически русским изгнанникам не удавалось сформировать сплочённый или единый фронт, что создавало проблемы для организации.

Авторы доклада полагают, что поддерживать российское гражданское общество одновременно сложнее и, возможно, важнее, чем в прошлом.



В то время как растущие репрессии внутри России ещё больше затрудняют поддержку оставшихся в России акторов гражданского общества, значительный отток активистов создаёт новые возможности.



Оглядываясь назад, можно сказать, что у Соединённых Штатов была стратегия взаимодействия с русскими эмигрантами во время холодной войны — усилия, которые привели к созданию «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода».



Сегодня западные политики могут извлечь уроки из этого опыта и использовать его, начав со следующих шагов:

— Финансировать исследования масштабов и потребностей российского гражданского общества в изгнании. Чтобы понять и эффективно поддерживать русских изгнанников, Соединённым Штатам и Европе необходимо финансировать и проводить надлежащие исследования того, сколько людей уехало, их профили и их потребности.



Такие исследования должны проводиться в тесной координации между Соединёнными Штатами и Европой;

— Увеличить финансирование для поддержки российского гражданского общества в изгнании.



Уже предпринимаются усилия по оказанию помощи новым эмигрантам в таких областях, как жилищная поддержка, психологическая помощь, коворкинги и языковая подготовка, в том числе через такие организации, как Фонд «Свободная Россия» и «Ковчег».



Однако эти инициативы остаются изолированными и недостаточно финансируются.

Для устранения этих недостатков:

— Вашингтону следует создать титульную программу для правозащитников и журналистов. Такая программа должна обеспечивать профессиональные стипендии в США для преследуемых правозащитников и журналистов, языковую подготовку и связи с профессиональными сетями в Соединённых Штатах и ​​за рубежом.

— Соединённым Штатам и Европе следует создать трансатлантический фонд для изгнанных из России представителей гражданского общества.



В дополнение к отсутствию финансирования определение источников финансирования и заполнение заявок требует больших затрат времени и ресурсов.



Соединённым Штатам и Европе следует объединить и консолидировать ресурсы, создав фонд, поддерживаемый несколькими правительствами, или расширить мандат существующих механизмов, таких как Lifeline.



Такой консолидированный центр мог бы также способствовать установлению связей — личных или виртуальных — между российскими активистами, а также между этими группами и другими активистами в изгнании из таких мест, как Беларусь.

— Внедрить механизмы сотрудничества между русской и украинской диаспорами. Соединённым Штатам и Европе следует развивать механизмы (например, краудфандинг или помощь беженцам), с помощью которых изгнанные русские могли бы помогать украинцам.



Хотя многочисленные инициативы на низовом уровне уже реализованы, они остаются довольно небольшими по масштабу и изолированными.



Соединённые Штаты и Европа могли бы помочь повысить осведомлённость русской диаспоры о таких инициативах и предоставить инструменты для более тесного сотрудничества.



Это также могло бы помочь повысить осведомлённость россиян о трудностях, с которыми сталкиваются украинцы, и обеспечить раннюю модель будущего российско-украинского диалога, который может возникнуть после того, как Путин оставит власть.

— Улучшить визовую поддержку. Многие представители российского гражданского общества, находящиеся в опасности, ищут убежища в странах с безвизовым режимом или в странах, где визы легко доступны, таких как Армения, Грузия, Узбекистан и Турция.



Однако их безопасность там не гарантируется из-за двусторонних договоров об экстрадиции. Соединённым Штатам и Европе необходимо лучше координировать свои действия с правительствами в отношении виз, и они должны внедрить процессы, которые позволят российским активистам получать годовые превентивные визы, которые позволят им быстро уехать в безопасное место.

— Предоставить юридический статус русским эмигрантам. Россиянам в изгнании нужна помощь с разрешениями на работу и идентификацией беженцев.



Хотя несколько таких инициатив уже действуют в таких странах, как Германия и Чешская Республика, эти усилия могут также включать в себя новое иммиграционное обозначение (отличное от убежища), которое позволяет ускорить обработку российских эмигрантов.

— Разоблачать и пресекать транснациональные репрессии. Важно признать, что агрессивная транснациональная репрессивная тактика Кремля нацелена не только на высокопоставленных бывших инсайдеров или политических противников режима, но и на многие менее известные фигуры, в частности, с использованием механизмов Интерпола.



Соединённые Штаты и их европейские союзники должны использовать свой политический капитал для повышения прозрачности системы Интерпола и тщательно проверять каждое сообщение об украденных или утерянных проездных документах или красных уведомлениях, выданных Российской Федерацией.



Крайне важно обучить сотрудников иммиграционной и таможенной службы США и других сотрудников правоохранительных органов тому, как установить, что «красные уведомления» не обязательно приравниваются к ордерам на арест в соответствии с национальным законодательством.

— Предвидеть и учитывать отрицательные внешние эффекты санкций и мер по борьбе с отмыванием денег (AML).



Финансовые регуляторы США и Европы должны предпринять активные шаги для анализа слабых мест в реализации антикоррупционной и санкционной политики, которые наносят побочный ущерб преследуемым гражданским деятелям.



Целостный анализ необходим для понимания того, какие финансовые секторы чрезмерно соблюдают директивы Министерства финансов США и других международных директив, почему и как они это делают, а также для разработки систематических решений, исключающих добросовестные субъекты гражданского общества из-под чрезмерного контроля в сфере противодействия отмывания денег.



Ещё одним слабым местом является система автоматического обмена информацией Организации экономического сотрудничества и развития, которая открыла опасные возможности для авторитарных режимов, таких как Россия, получить доступ к информации о финансовых счетах своих граждан за границей.

— Делать заявления на высоком уровне, которые отделяют Путина от России. Что касается политики, лидеры США и Европы должны показать, что они видят разницу между Путиным и Россией.



«Только когда Путин и его ближайшее окружение будут признаны несостоятельными и привлечены к ответственности за преступления, совершенные на Украине, русские обратятся против Путина и его режима и сменят курс».



Соединённые Штаты и Европа должны установить условия, которым должна соответствовать Россия, чтобы вернуться к более стабильным отношениям. Но русские должны быть в состоянии представить себе, что при соблюдении этих условий возможно улучшение отношений с Западом.



Кроме того, западные лидеры должны встречаться с изгнанными оппозиционерами публично и в частном порядке».

В. Овчинский



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