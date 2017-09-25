Новости Украины и Новороссии 25 сентября 2017

Порошенко отбыл анонсированный визит в Нью-Йорк, с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но в Киев не вернулся. Срочно понадобилось посетить Канаду.

Программа канадского визита не слишком насыщенная: протокольная встреча с премьер-министром, переговоры с министром иностранных дел, встречи с деловыми кругами и с диаспорой. Для двухдневного визита маловато. Из чего можем сделать вывод, что поездка готовилась в спешке, что успели, то и организовали.

Какие-нибудь «деловые круги» можно собрать на встречу с любым людоедом в юбке из пальмовых листьев, лишь бы он был королём или президентом. В любой стране хватает комплексующих «новых богатых», мечтающих посидеть рядом, а может, даже сфотографироваться с какой-нибудь иностранной знаменитостью.

Диаспора на встречу с украинскими президентами тоже как на работу ходит (а как иначе на ситуацию на Украине влиять?). Премьер-министр, если он находится в стране, тоже найдёт полчаса для пожатия рук, фотосессии и обмена комплиментами, с проезжавшим мимо и решившим заглянуть на огонёк коллегой.

Ну, а переговоры с министром иностранных дел говорят сами за себя. В Нью-Йорке в свите Порошенко находился Климкин. Уверен, что и в Канаду его взяли. Не то, чтобы он так уж был необходим, но не гонять же ради него одного самолёт — вернётся в Киев вместе с Порошенко. Так вот, формат канадского визита как раз по Климкину, и переговоры с Христей Фриланд — его работа. А то так скоро Президент мира и величайшей из европейских сверхдержав с третьими секретарями посольств встречаться начнёт ради обсуждения глобальных проблем.

Именно формат канадского визита лучше всего иллюстрирует провальность поездки Порошенко в Нью-Йорк. Если бы на Генассамблее Порошенко действительно совершил невиданный дипломатический прорыв, ему бы не понадобилось напрашиваться в гости к канадцам, которые не обидят и всегда скажут пару добрых слов. У них украинская диаспора составляет до 15% активных избирателей и всегда проводит в парламент своих депутатов. Да и действующий канадский министр иностранных дел Христя Фриланд оттуда же — из диаспоры.

В общем, канадские политики стараются зря своих украинцев не обижать. Местные диаспоритяне — преимущественно выходцы с Западной Украины, к тому же послевоенная волна принесла на канадскую землю много беглых полицаев и эсэсовцев. Хоть украинскую независимость они предпочитают любить издалека, зато Россию ненавидят всеми фибрами своей души, а значит, чем более русофобский режим находится у власти в Киеве, тем больше поддержки и понимания укроканадцев он найдёт.

Итак, вместо того, чтобы мчаться в Киев, докладывать об успехах, Порошенко отправился в Канаду с визитом без программы, но зато в полной уверенности, что ему удастся выдавить из местных политиков и диаспоры несколько недвусмысленных фраз, которые можно будет продать на информационном рынке Украины как выражение однозначной поддержки стране и лично Петру Алексеевичу.

Может, мы пристрастны к президенту Украины и пытаемся скрыть его достижения?

Что ж, давайте посмотрим на собственные украинские отчёты о великих деяниях Порошенко в Нью-Йорке.

Визит Порошенко в Нью-Йорк датирован 18—21 сентября, в Канаду 22—23 сентября. Чего он достиг за два дня в Канаде, мы уже знаем. А в Нью-Йорке?

Традиционно самолёт украинского вождя загнали на задворки аэропорта, у трапа лежал коврик из ванной красного, декоммунизируемого на Украине цвета, а встречал президента постоянный представитель Украины при ООН Ельченко. Американские официальные лица были заняты более важными гостями. Так же традиционно Порошенко встретился с «инвесторами».

Хоть не совсем понятно кто и что может и захочет инвестировать в страну, ведущую гражданскую войну (утверждающую при этом, что воюет с Россией, что для инвесторов ещё страшнее), находящуюся в состоянии дефолта по еврооблигациям уже зафиксированного Высоким судом Лондона, в страну, которой отказывается давать деньги даже МВФ, экономика которой уничтожена, единичные уцелевшие производства деградируют, а в сельское хозяйство стало ареной борьбы вооружённых банд за не ими выращенный урожай, следовательно, также будет деградировать.

Также Порошенко принял Трамп. На сей раз президент США выделил Петру Алексеевичу не пять минут за деньги, а целый час бесплатно. Кроме фотосессии, удалось обменяться несколькими содержательными репликами. Порошенко похвастался успехами экономического роста. Трамп удивлённо ответил, что вообще-то на Украине жить тяжело, но это хорошо, что у Вас рост.

Прозвучало как, никто в вашей дыре жить не хочет, но если вам нравится, рад за вас. Порошенко похвастался тем, что покупая пенсильванский уголь создаёт рабочие места в США (вообще-то его избирали, чтобы создавать рабочие места на Украине). Трамп радостно сообщил, что Америка готова продать Украине всё, что Порошенко пожелает и настоятельно потребовал не обижать американские компании, если они вдруг решат что-то прикупить на Украине по дешёвке.

Скорее всего, занятые в сельском хозяйстве на паях с украинскими партнёрами американцы подверглись налёту наёмных «робингудов» из бывших «героев» майдана и АТО. А может, кого-нибудь украинские чиновники раскулачить решили. Обиженные пожаловались властям США. Трамп под телекамеры не просто дал указание Порошенко, а провёл красную линию для всех украинских политиков: друг друга можете убивать как и сколько хотите, но американский бизнес должен быть защищён.

Плохая новость для Украины. Это значит, что на рынке крышевания бизнеса скоро появятся добрые американские парни, которые будут становиться формальными совладельцами агрокомпаний, после чего любое явление «героев» с автоматами будет приравниваться к антиамериканской деятельности.

А «героям», между прочим, кушать хочется. И претензии они не Трампу будут предъявлять, а своим лидерам.

Так что экономическая часть беседы с Трампом обеспечила Порошенко не прорывы, но проблемы. Что касается политической части, то её просто не было, если не считать таковой «лирическое отступление» Трампа об ураганах, которые страшно вредят Америке. Донбасс, Крым, дискуссия о миротворцах и даже проблема беспаспортного Саакашвили, именно из США начавшего свой марш на Киев, Дональда Трампа не заинтересовали.

Но ведь Порошенко был в США четыре дня. Наверное, он ещё с кем-то общался?

Конечно. Ему удалось выступить перед полупустым залом Генассамблеи ООН. Выступающих много, всех не высидишь. Поэтому делегации слушают представителей ведущих стран мира (России, США, Китая, ведущих стран ЕС), региональных лидеров (Турции, Ирана, Бразилии и т. д.), а пока остальные рассказывают о своих проблемах, посещают буфет и общаются в кулуарах.

Именно такой демарш совершил Порошенко, когда пошёл общаться в кулуарах с вице-президентом США Майклом Пенсом во время выступления Сергея Лаврова. За то, что об этой акции вообще узнали, Порошенко должен благодарить российскую прессу, представители которой зачастую не могут отличить сенсацию от прострации, а информацию от провокации. Подумаешь, мелкий узурпатор из третьестепенной державы под которым шатается кресло, куда-то вышел.

Такие вещи просто не замечают. А если уж о них и пишут, то исключительно в стиле: «В ходе выступления министра иностранных дел России с вице-президентом США случился приступ неизвестной болезни и в сопровождении сотрудников госдепа США и свиты иностранных холуёв он вынужден был покинуть зал».

Собственно, весь смысл события заключается в демонстративном отказе слушать выступление. Если о нём не писать, то демонстрация теряет смысл.

Там же в кулуарах Порошенко наткнулся на президента Венгрии, который устроил ему выволочку за закон, запрещающий обучение на языках национальных меньшинств после начальной школы и пообещал, что Венгрия этого так не оставит и будет терроризировать Украину, блокируя интересные Киеву инициативы в ЕС, НАТО и других организациях.

Вот собственно и всё, что достиг Порошенко за четыре дня. Грубо говоря, четыре дня он ждал часового приёма у Трампа, слоняясь по кулуарам ООН.

Второй раз за полгода Порошенко летит в США ради встречи с американским президентом. Второй раз цель его заключается в том, чтобы получить ясные и недвусмысленные сигналы: США довольны сотрудничеством с Порошенко и не велят его обижать внутримайданной оппозиции. Второй раз цель не достигнута. И второй раз Порошенко, чтобы не возвращаться совсем уж с пустыми руками, продлевает своё путешествие. Только весной он из США помчался в Европу, а сейчас в Канаду.

Фиксируют ли оппоненты Порошенко его провал. Безусловно фиксируют. Более того, они и не сомневались, что в США он поддержки не добьётся, как не получит её и в Европе, и даже в Канаде.

Пару добрых слов ему, может быть, и скажут, но в такой обстановке, таким тоном и с таким выражением лица, чтобы никто не усомнился — Запад спасать Порошенко не намерен.

Это не позиция Трампа и не позиция США. Это уже позиция коллективного Запада. Причём первыми от Петра Алексеевича стали отворачиваться не за океаном, а в Европе. Обама ещё сидел в Белом доме, Клинтон ещё была фаворитом выборов, а Меркель уже старалась поменьше общаться с украинским президентом.

Если же всё же приходилось, то сводила общение с Порошенко к минимуму, а подход к прессе к нескольким формальным фразам. Макрон один раз встретился с украинским вождём и ему хватило. Больше тратить время на бесплодные беседы со смертельно перепуганным кондитером, чья лесть становится тем грубее и объёмнее, чем сильнее оппоненты раскачивают его власть. Теперь вот и Трамп.

И дело не в том, что Порошенко поддержал не того кандидата на выборах в США. Политики прагматичны и на такие вещи не обращают внимания, уж по крайней мере не руководствуются личными чувствами при принятии стратегических решений. Тем более, что во Франции Украина поддерживала Макрона, а в ФРГ поддержит на выборах партию Меркель.

Ещё раз подчеркну, что это — коллективная воля всего Запада. И решение принято не в отношении Порошенко, а в отношении всей Украины. Она отработала своё. В тех вопросах, в которых она ещё может приносить пользу, это касается уже не всего Запада, а отдельных группировок политических элит США и Европы. Они могут в частном порядке делать ставки во внутриукраинской политической игре, но на помощь государства им рассчитывать не стоит.

Вашингтону и Брюсселю, Парижу и Берлину, с точки зрения национальных интересов абсолютно всё равно, кто будет президентом в Киеве. Там понимают, что хоть Порошенко, хоть любой его преемник будут и дальше слабеть, теряя реальный контроль над регионами, бюрократической и силовой вертикалями.

Чем слабее будет власть, тем более зверским будет режим. У слабой власти всегда отсутствует пространство для диалога. Она не может идти на уступки, ввиду недостаточной глубины политической позиции.

Поэтому слабая власть прибегает к репрессиям и вооружённому подавлению. Чем власть слабее, тем выше волна репрессий.

На Западе также прекрасно знают, что на Украине не только не осталось, но никогда и не было пророссийски настроенных политиков. Украинские политики делились на тех, кто был согласен признать Запад безоговорочным хозяином и на тех, кто хотел проводить прозападную политику если уж не на полностью равноправных основах, то всё же с учётом национальных интересов. Последних от власти убрали. Теперь, кто бы ни пришёл к власти в Киеве, это будет стопроцентная марионетка Запада, нудно и фальшиво зудящая о своей преданности европейским ценностям и выпрашивающая деньги.

Понимая, что начавшаяся агония созданного Западом режима будет компрометировать Запад, ЕС и США заранее дистанцируются от Украины, пытаясь заложить в сознание мирового сообщества, что они ответственны за успех 2013–2014 года, но не имеют никакого отношения к провалу 2017–2018 годов.

Глядишь, пройдёт полгода-год и они потребуют привлечь «коррумпированных украинских лидеров, попирающих основополагающие права человека» к суду в Гааге.

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Ростислав Ищенко