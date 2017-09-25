Новости Украины и Новороссии 25 сентября 2017
- 08:00 Если Украина не изменится, ей грозит дальнейший распад, — Саакашвили.
- 07:00 Наступление на Донбасс? Не делайте этого! Россия вас раздавит! — куратор Украины Волкер.
- 03:30 Ростислав Ищенко: О великих деяниях Порошенко в Нью-Йорке.
- 02:00 Глазами иностранки: из Финляндии в Донецк (ФОТО).
- 01:30 Как украинские депутаты парализовали работу Рады.
- 00:53 Как живет обычный украинский министр.
- Вчера 22:43 Порошенко сделал громкое заявление о выборах в Германии, не дожидаясь результатов.
Если Украина не изменится, ей грозит дальнейший распад, — Саакашвили
Если Киев не оздоровит экономику и не обуздает коррупцию, от которой Украина страдает с момента приобретения независимости, то страна «продолжит свой распад». Об этом в интервью The Daily Telegraph поведал экс-президент Грузии, а ныне «один из ведущих украинских политиков» Михаил Саакашвили.
Издание напоминает, что в июле Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Но в этом месяце бывший грузинский лидер «эффектно вернулся» в страну, когда толпа его сторонников прорвала полицейское ограждения на границе с Польшей.
Теперь, несмотря на отсутствие украинского паспорта, политик путешествует по своему «второму дому» и пытается быть «бельмом на глазу» у официального Киева, который, на его взгляд, делает недостаточно для решения проблем. Без реформ правительство не сможет обеспечить единство государства, которое уже уступило контроль над частью восточных территорий «пророссийским сепаратистам», уверен экс-губернатор Одесской области.
«Если Украина не изменится, она продолжит распадаться на части, — заявил Саакашвили The Daily Telegraph.
— Когда едешь по востоку, видишь, что целые города, которые больше не торгуют с Россией, находятся в отчаянной ситуации. У них нет никаких перспектив, и они не видят света в конце туннеля».
«Если экономический рост останется на нынешнем уровне, если ситуация с коррупцией будет прежней, то Украина продолжит терять территории на востоке и юге, потому что люди будут просто-напросто сыты по горло», — добавил политик.
Он также заверил британское издание, что не собирается претендовать на пост президента или премьер-министра.
«Я хочу консолидировать оппозицию. К тому же, в настоящий момент я даже не гражданин Украины», — подчеркнул Саакашвили.
По словам The Daily Telegraph, несмотря на попытки не впустить Саакашвили в страну, в настоящий момент правительство — по крайней мере, публично, — выражает безразличие к его присутствию на Украине.
«Мы ничего не будет делать с ним. А что мы должны с ним делать? Пусть общество разбирается с этим популистом», — заявил накануне украинский премьер-министр Владимир Гройсман.
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Наступление на Донбасс? Не делайте этого! Россия вас раздавит! — куратор Украины Волкер
Пранкеры разыграли американского дипломата, попросив разрешение на военную операцию от имени Александра Турчинова.
Если бы не перепуганные украинские чиновники, об этом пранке мы узнали бы только после публикации разговора. Однако реакция Киева на очередную акцию «Лексуса» и «Вована» привнесла в эту историю свою изюминку. На сайте Совета нацбезопасности и обороны Украины появилось горделивое сообщение, от которого, впрочем, веяло безысходностью, передает «КП.ру».
«Вчера от имени Турчинова российский пранкер пытался связаться со Специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был разоблачен американским дипломатом, — говорится в сообщении пресс-службы Ведомства.
— В последнее время подобные провокации участились. Их цель — попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене».
Волкер показал, что штаты не только не поддержат военную авантюру Киева, но и не смогут его спасти, когда она провалится
Фото: REUTERS
Александр Турчинов, развязавший в 2014 году войну в Донбассе, сегодня возглавляет Совет Национальной безопасности Украины. И российские пранкеры действительно звонили Волкеру от его имени, но раскусил он их, вопреки сообщениям Киева, не сразу.
«Мы с ним общались час. Это был мощный разговор, — поделился с „КП“ некоторыми подробностями Алексей Столяров „Лексус“.
— „Турчинов“ настаивал на том, что надо наконец начать наступление на Донбасс: „У нас нервы не железные, нужно дать ответ России“. На что Волкер категорически отвечал: „Ни в коем случае! Не делайте этого, Россия вас уничтожит! Вы знаете нашу позицию. Мы ее отстаиваем и по Украине, и по Сирии…“
Под конец я спросил: „А почему вы не защищаете Чунга-Чангу?“ Он спросил: „А что это?“ Я ответил: „Чудо остров, где жить легко и просто“. Но Волкер ответил, что ведение островов вне его компетенции».
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Александр Турчинов, развязавший в 2014 году войну в Донбассе, сегодня возглавляет Совет Национальной безопасности Украины
Фото: REUTERS
Видимо в этот момент спецпредставитель понял, что его разыгрывают. Однако было уже поздно. Волкер показал, что штаты не только не поддержат военную авантюру Киева, но и не смогут его спасти, когда она провалится.
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По словам Алексея Столярова, в разговоре обсуждались стратегические для Украины темы, различные киевские и московские политики: «Там много веселого», — уверяет пранкер. Беседу с американским дипломатом он планирует опубликовать в понедельник.
Александр Коц
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Ростислав Ищенко: О великих деяниях Порошенко в Нью-Йорке
Порошенко отбыл анонсированный визит в Нью-Йорк, с целью участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, но в Киев не вернулся. Срочно понадобилось посетить Канаду.
Программа канадского визита не слишком насыщенная: протокольная встреча с премьер-министром, переговоры с министром иностранных дел, встречи с деловыми кругами и с диаспорой. Для двухдневного визита маловато. Из чего можем сделать вывод, что поездка готовилась в спешке, что успели, то и организовали.
Какие-нибудь «деловые круги» можно собрать на встречу с любым людоедом в юбке из пальмовых листьев, лишь бы он был королём или президентом. В любой стране хватает комплексующих «новых богатых», мечтающих посидеть рядом, а может, даже сфотографироваться с какой-нибудь иностранной знаменитостью.
Диаспора на встречу с украинскими президентами тоже как на работу ходит (а как иначе на ситуацию на Украине влиять?). Премьер-министр, если он находится в стране, тоже найдёт полчаса для пожатия рук, фотосессии и обмена комплиментами, с проезжавшим мимо и решившим заглянуть на огонёк коллегой.
Ну, а переговоры с министром иностранных дел говорят сами за себя. В Нью-Йорке в свите Порошенко находился Климкин. Уверен, что и в Канаду его взяли. Не то, чтобы он так уж был необходим, но не гонять же ради него одного самолёт — вернётся в Киев вместе с Порошенко. Так вот, формат канадского визита как раз по Климкину, и переговоры с Христей Фриланд — его работа. А то так скоро Президент мира и величайшей из европейских сверхдержав с третьими секретарями посольств встречаться начнёт ради обсуждения глобальных проблем.
Именно формат канадского визита лучше всего иллюстрирует провальность поездки Порошенко в Нью-Йорк. Если бы на Генассамблее Порошенко действительно совершил невиданный дипломатический прорыв, ему бы не понадобилось напрашиваться в гости к канадцам, которые не обидят и всегда скажут пару добрых слов. У них украинская диаспора составляет до 15% активных избирателей и всегда проводит в парламент своих депутатов. Да и действующий канадский министр иностранных дел Христя Фриланд оттуда же — из диаспоры.
В общем, канадские политики стараются зря своих украинцев не обижать. Местные диаспоритяне — преимущественно выходцы с Западной Украины, к тому же послевоенная волна принесла на канадскую землю много беглых полицаев и эсэсовцев. Хоть украинскую независимость они предпочитают любить издалека, зато Россию ненавидят всеми фибрами своей души, а значит, чем более русофобский режим находится у власти в Киеве, тем больше поддержки и понимания укроканадцев он найдёт.
Итак, вместо того, чтобы мчаться в Киев, докладывать об успехах, Порошенко отправился в Канаду с визитом без программы, но зато в полной уверенности, что ему удастся выдавить из местных политиков и диаспоры несколько недвусмысленных фраз, которые можно будет продать на информационном рынке Украины как выражение однозначной поддержки стране и лично Петру Алексеевичу.
Может, мы пристрастны к президенту Украины и пытаемся скрыть его достижения?
Что ж, давайте посмотрим на собственные украинские отчёты о великих деяниях Порошенко в Нью-Йорке.
Визит Порошенко в Нью-Йорк датирован 18—21 сентября, в Канаду 22—23 сентября. Чего он достиг за два дня в Канаде, мы уже знаем. А в Нью-Йорке?
Традиционно самолёт украинского вождя загнали на задворки аэропорта, у трапа лежал коврик из ванной красного, декоммунизируемого на Украине цвета, а встречал президента постоянный представитель Украины при ООН Ельченко. Американские официальные лица были заняты более важными гостями. Так же традиционно Порошенко встретился с «инвесторами».
Хоть не совсем понятно кто и что может и захочет инвестировать в страну, ведущую гражданскую войну (утверждающую при этом, что воюет с Россией, что для инвесторов ещё страшнее), находящуюся в состоянии дефолта по еврооблигациям уже зафиксированного Высоким судом Лондона, в страну, которой отказывается давать деньги даже МВФ, экономика которой уничтожена, единичные уцелевшие производства деградируют, а в сельское хозяйство стало ареной борьбы вооружённых банд за не ими выращенный урожай, следовательно, также будет деградировать.
Также Порошенко принял Трамп. На сей раз президент США выделил Петру Алексеевичу не пять минут за деньги, а целый час бесплатно. Кроме фотосессии, удалось обменяться несколькими содержательными репликами. Порошенко похвастался успехами экономического роста. Трамп удивлённо ответил, что вообще-то на Украине жить тяжело, но это хорошо, что у Вас рост.
Прозвучало как, никто в вашей дыре жить не хочет, но если вам нравится, рад за вас. Порошенко похвастался тем, что покупая пенсильванский уголь создаёт рабочие места в США (вообще-то его избирали, чтобы создавать рабочие места на Украине). Трамп радостно сообщил, что Америка готова продать Украине всё, что Порошенко пожелает и настоятельно потребовал не обижать американские компании, если они вдруг решат что-то прикупить на Украине по дешёвке.
Скорее всего, занятые в сельском хозяйстве на паях с украинскими партнёрами американцы подверглись налёту наёмных «робингудов» из бывших «героев» майдана и АТО. А может, кого-нибудь украинские чиновники раскулачить решили. Обиженные пожаловались властям США. Трамп под телекамеры не просто дал указание Порошенко, а провёл красную линию для всех украинских политиков: друг друга можете убивать как и сколько хотите, но американский бизнес должен быть защищён.
Плохая новость для Украины. Это значит, что на рынке крышевания бизнеса скоро появятся добрые американские парни, которые будут становиться формальными совладельцами агрокомпаний, после чего любое явление «героев» с автоматами будет приравниваться к антиамериканской деятельности.
А «героям», между прочим, кушать хочется. И претензии они не Трампу будут предъявлять, а своим лидерам.
Так что экономическая часть беседы с Трампом обеспечила Порошенко не прорывы, но проблемы. Что касается политической части, то её просто не было, если не считать таковой «лирическое отступление» Трампа об ураганах, которые страшно вредят Америке. Донбасс, Крым, дискуссия о миротворцах и даже проблема беспаспортного Саакашвили, именно из США начавшего свой марш на Киев, Дональда Трампа не заинтересовали.
Но ведь Порошенко был в США четыре дня. Наверное, он ещё с кем-то общался?
Конечно. Ему удалось выступить перед полупустым залом Генассамблеи ООН. Выступающих много, всех не высидишь. Поэтому делегации слушают представителей ведущих стран мира (России, США, Китая, ведущих стран ЕС), региональных лидеров (Турции, Ирана, Бразилии и т. д.), а пока остальные рассказывают о своих проблемах, посещают буфет и общаются в кулуарах.
Именно такой демарш совершил Порошенко, когда пошёл общаться в кулуарах с вице-президентом США Майклом Пенсом во время выступления Сергея Лаврова. За то, что об этой акции вообще узнали, Порошенко должен благодарить российскую прессу, представители которой зачастую не могут отличить сенсацию от прострации, а информацию от провокации. Подумаешь, мелкий узурпатор из третьестепенной державы под которым шатается кресло, куда-то вышел.
Такие вещи просто не замечают. А если уж о них и пишут, то исключительно в стиле: «В ходе выступления министра иностранных дел России с вице-президентом США случился приступ неизвестной болезни и в сопровождении сотрудников госдепа США и свиты иностранных холуёв он вынужден был покинуть зал».
Собственно, весь смысл события заключается в демонстративном отказе слушать выступление. Если о нём не писать, то демонстрация теряет смысл.
Там же в кулуарах Порошенко наткнулся на президента Венгрии, который устроил ему выволочку за закон, запрещающий обучение на языках национальных меньшинств после начальной школы и пообещал, что Венгрия этого так не оставит и будет терроризировать Украину, блокируя интересные Киеву инициативы в ЕС, НАТО и других организациях.
Вот собственно и всё, что достиг Порошенко за четыре дня. Грубо говоря, четыре дня он ждал часового приёма у Трампа, слоняясь по кулуарам ООН.
Второй раз за полгода Порошенко летит в США ради встречи с американским президентом. Второй раз цель его заключается в том, чтобы получить ясные и недвусмысленные сигналы: США довольны сотрудничеством с Порошенко и не велят его обижать внутримайданной оппозиции. Второй раз цель не достигнута. И второй раз Порошенко, чтобы не возвращаться совсем уж с пустыми руками, продлевает своё путешествие. Только весной он из США помчался в Европу, а сейчас в Канаду.
Фиксируют ли оппоненты Порошенко его провал. Безусловно фиксируют. Более того, они и не сомневались, что в США он поддержки не добьётся, как не получит её и в Европе, и даже в Канаде.
Пару добрых слов ему, может быть, и скажут, но в такой обстановке, таким тоном и с таким выражением лица, чтобы никто не усомнился — Запад спасать Порошенко не намерен.
Это не позиция Трампа и не позиция США. Это уже позиция коллективного Запада. Причём первыми от Петра Алексеевича стали отворачиваться не за океаном, а в Европе. Обама ещё сидел в Белом доме, Клинтон ещё была фаворитом выборов, а Меркель уже старалась поменьше общаться с украинским президентом.
Если же всё же приходилось, то сводила общение с Порошенко к минимуму, а подход к прессе к нескольким формальным фразам. Макрон один раз встретился с украинским вождём и ему хватило. Больше тратить время на бесплодные беседы со смертельно перепуганным кондитером, чья лесть становится тем грубее и объёмнее, чем сильнее оппоненты раскачивают его власть. Теперь вот и Трамп.
И дело не в том, что Порошенко поддержал не того кандидата на выборах в США. Политики прагматичны и на такие вещи не обращают внимания, уж по крайней мере не руководствуются личными чувствами при принятии стратегических решений. Тем более, что во Франции Украина поддерживала Макрона, а в ФРГ поддержит на выборах партию Меркель.
Ещё раз подчеркну, что это — коллективная воля всего Запада. И решение принято не в отношении Порошенко, а в отношении всей Украины. Она отработала своё. В тех вопросах, в которых она ещё может приносить пользу, это касается уже не всего Запада, а отдельных группировок политических элит США и Европы. Они могут в частном порядке делать ставки во внутриукраинской политической игре, но на помощь государства им рассчитывать не стоит.
Вашингтону и Брюсселю, Парижу и Берлину, с точки зрения национальных интересов абсолютно всё равно, кто будет президентом в Киеве. Там понимают, что хоть Порошенко, хоть любой его преемник будут и дальше слабеть, теряя реальный контроль над регионами, бюрократической и силовой вертикалями.
Чем слабее будет власть, тем более зверским будет режим. У слабой власти всегда отсутствует пространство для диалога. Она не может идти на уступки, ввиду недостаточной глубины политической позиции.
Поэтому слабая власть прибегает к репрессиям и вооружённому подавлению. Чем власть слабее, тем выше волна репрессий.
На Западе также прекрасно знают, что на Украине не только не осталось, но никогда и не было пророссийски настроенных политиков. Украинские политики делились на тех, кто был согласен признать Запад безоговорочным хозяином и на тех, кто хотел проводить прозападную политику если уж не на полностью равноправных основах, то всё же с учётом национальных интересов. Последних от власти убрали. Теперь, кто бы ни пришёл к власти в Киеве, это будет стопроцентная марионетка Запада, нудно и фальшиво зудящая о своей преданности европейским ценностям и выпрашивающая деньги.
Понимая, что начавшаяся агония созданного Западом режима будет компрометировать Запад, ЕС и США заранее дистанцируются от Украины, пытаясь заложить в сознание мирового сообщества, что они ответственны за успех 2013–2014 года, но не имеют никакого отношения к провалу 2017–2018 годов.
Глядишь, пройдёт полгода-год и они потребуют привлечь «коррумпированных украинских лидеров, попирающих основополагающие права человека» к суду в Гааге.
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Ростислав Ищенко
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Глазами иностранки: из Финляндии в Донецк (ФОТО)
Ханна Лескинен — из Финляндии. Сейчас она приехала в Донецк возглавлять отдел по связям с общественностью. Это первая командировка Ханны в качестве делегата МККК. Для нас Ханна ведет дневник своей первой недели на новой работе в новой стране.
День 1 — Прибытие в город роз
Дорога — сначала на поезде, потом на машине, — заняла двенадцать часов. Пересекли линию соприкосновения. Благополучно добрались до Донецка. Город миллиона роз, центр сталелитейной и горнодобывающей промышленности. Мой дом на ближайший год. Здесь я буду делегатом МККК по связям с общественностью.
Это уникальная возможность: я могу одновременно осуществить свое желание пожить в странах с разными культурами — и быть полезной тем, кто нуждается в этом больше всего. Как делегат по связям с общественностью, я надеюсь помочь хотя бы некоторым из тех людей, с которыми мне предстоит встретиться, поддержать их: выслушать, поделиться их историями, помочь им как-то улучшить жизнь.
Меня всегда восхищает доброта коллег из МККК: в первый же вечер соседка по квартире приготовила мне ужин, а сегодня другая коллега провела для меня экскурсию по городу.
Как многие местные жители, мы бродили по утопающим в розах паркам Донецка и наслаждались одним из последних солнечных деньков.
Мы видели, как пожилые люди танцуют у реки, дети лазают по деревьям и едят сладкую вату, туристы фотографируются на фоне исторических зданий и памятников.
Похоже, люди здесь находят способы жить дальше, хотя конфликт многое изменил в их жизни. Линия соприкосновения проходит недалеко от города, и в некоторых районах по ночам слышно, как рвутся снаряды.
По пути сюда я видела, как тысячи людей стоят в очередях на пунктах пропуска рядом с линией соприкосновения, — а ведь вокруг этих пунктов пропуска полно мин и неразорвавшихся боеприпасов. Такое ожидание может тянуться часами — в любую погоду, но людям некуда деваться: иначе не попасть на работу, не проведать родственников и не оформить необходимые документы.
День 2 — Первые дни и мысли в офисе
Здесь, в Донецке нас работает около ста человек, в основном местные сотрудники. Другие наши офисы находятся по обе стороны от линии соприкосновения: в Луганске, Одессе, Славянске, Мариуполе, Северодонецке и Киеве.
Моя первая неделя началась с множества встреч и рассказов о работе различных отделов. По именам я запомнила лишь несколько человек, но приветливые лица коллег становятся все более знакомыми.
Донецк. Дорога в офис.
Впечатляет, когда видишь на деле, сколько специалистов в разных областях требуется для работы в гуманитарной сфере. Наши водители — незаменимые люди, когда нужно пообщаться с местными жителями и безопасно добраться из пункта, А в пункт Б.
Коллеги из административного отдела, отдела логистики, IT и отдела безопасности — помимо множества прочих задач — делают все, чтобы наша работа шла гладко и по правилам. А людям, пострадавшим от конфликта, помогают профессионалы: от инженеров, специалистов по здравоохранению и экономической безопасности до судмедэкспертов, специалистов по физической реабилитации и оружейной опасности.
Не говоря уже о нашем руководстве, благодаря которому наша работа согласована, cкоординирована и безопасна не только для тех, кому мы помогаем, но и для нас самих.
Впечатляет, когда видишь на деле, сколько специалистов в разных областях требуется для работы в гуманитарной сфере.
Больше всего меня тронули сила и мужество моих коллег из Донецка, я ими по-настоящему восхищаюсь. Эти люди нашли в себе силы помогать другим, хотя и сами они — часть народа, страдающего от конфликта.
Некоторые их друзья и родственники уехали, и часто видеться не всегда получается. Я и представить себе не могу, насколько измотаны и подавлены все, кто здесь живет, — неважно, на какой стороне, — пока боевые действия все продолжаются.
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Как украинские депутаты парализовали работу Рады
На минувшей неделе украинские депутаты фактически саботировали работу над судебной и пенсионной реформами: за поправки в законодательство в ряде случаев голосовали всего несколько десятков народных избранников.
Это в очередной раз поставило под сомнение существование коалиционного большинства — объединения «Народного фронта» и Блока Петра Порошенко — и обнажило противоречия в верхних эшелонах украинской власти.
Администрация президента Украины отказалась включать рычаги влияния на парламент, чтобы премьер Владимир Гройсман «трезво оценил свои возможности».
В зале Верховной рады Украины РИА Новости © Григорий Василенко
После летних каникул украинские депутаты неохотно взялись за работу. На прошлой неделе народные избранники должны были внести около 4,2 тыс. поправок в Хозяйственный и Гражданский кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства. Это было необходимо для проведения судебной реформы, на которой настаивают западные партнёры Украины. Именно коррумпированные суды, по опросам представителей украинского и зарубежного бизнеса, являются главной причиной нежелания инвесторов вкладывать деньги в страну. Однако депутатам удалось внести только 1,5 тыс. изменений в законодательство.
Ежедневно в зале Верховной рады регистрировались около 300 депутатов, но за поправки в кодекс голосовали лишь несколько народных избранников. Остальные либо блуждали между рядами, либо проводили время в кафе.
«За поправки голосуют 30 депутатов! В том числе за них не голосуют представители фракций, в которые входят авторы поправок. За эти дни Верховная рада не смогла рассмотреть десятки важных отложенных в сторону законов, в том числе вопросы кибербезопасности, экономический блок, международные ратификационные документы, пенсионную реформу», — заявила вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Как украинские депутаты парализовали работу Верховной Рады
Заседание Верховной рады Украины globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
В соответствии с регламентом работы украинского парламента депутаты не могут приступать к рассмотрению нового законодательного акта, не завершив работу над предыдущим. По этой причине народные избранники не начали рассматривать пенсионную реформу, от утверждения которой зависит выделение стране пятого транша МВФ на сумму $1,9 млрд.
Коалиция под вопросом
Сложившаяся ситуация ещё раз продемонстрировала отсутствие пропрезидентского большинства в Верховной раде. Официально коалиция партии «Народный фронт» экс-премьера Арсения Яценюка и Блока Петра Порошенко (БПП) насчитывает 227 депутатов (необходимый минимум — 226). Однако несколько народных избранников покинули ряды коалиционного большинства. Ситуация усугубляется и тем, что ряд парламентариев из «Народного фронта» и БПП не поддерживают решений своего руководства.
При этом спикер парламента Андрей Парубий продолжает утверждать, что коалиционное большинство существует, однако за год он так и не продемонстрировал общественности, сколько подписей стоит под коалиционным соглашением.
До летнего перерыва фактическое отсутствие коалиции не мешало Верховной раде принимать необходимые законопроекты. Беглый украинский олигарх Александр Онищенко рассказывал, что периодически за назначения министров или утверждение необходимых руководству страны решений депутатам платили.
Однако после каникул на работу Верховной рады оказали негативное влияние новые внутриполитические факторы.
«Интересная ситуация. Гройсман, которого назначила „коалиция“, давно рекламировал „повышение с 1 октября“ (с 1 октября на Украине планируют повысить пенсии на 15–30%). Порошенко это поддержал. А в парламенте, который раньше как часы голосовал за нужные Банковой законопроекты, это вдруг резко зависло Очень похоже, что, после того как Михаил Саакашвили прорвался в страну, аппарат понял это по-своему и решил не сильно усердствовать в деле загона депутатов на нужные голосования. То есть бобик, то есть парламент, окончательно сдох», — написал на своей странице в Facebook украинский политолог Тарас Загородний.
Саботаж в Раде
Демарш парламентариев, по мнению ряда украинских экспертов, может быть связан с внутриполитической борьбой в верхних эшелонах власти.
«Премьер-министр Владимир Гройсман всегда хвастался своим умением найти общий язык с разными фракциями в парламенте, поэтому мы дали ему возможность проявить себя и провести в парламенте необходимые законопроекты», — рассказал источник в администрации президента Украины.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
Саботаж голосования в Раде должен продемонстрировать премьеру истинное положение дел и обозначить границы его влияния.
«Неудачное голосование позволяет ему более трезво оценить свои возможности. Без поддержки Банковой он не сможет работать».
Гройсман был настолько уверен в поддержке парламента, что ещё в мае говорил о готовности уйти в отставку, если Верховная рада откажется принимать пенсионную реформу. Это обещание он повторил несколько дней назад в эфире телеканала «112 Украина».
«С 1 октября 5 млн 620 тыс. украинских пенсионеров получат повышенную пенсию, достаточно существенную. Я это гарантирую. Если я этого не выполню, то, пожалуйста, я готов тогда уйти в отставку», — сказал украинский премьер.
Тимошенко в оппозиции
«Анонсированная» отставка Гройсмана не пугает оппозиционные парламентские фракции, которые выступают против пенсионной реформы. И это может серьёзно осложнить принятие необходимых поправок в законодательство и поставить под вопрос проведение требуемых Западом преобразований.
Напомним, проект реформы предполагает повышение минимально необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на один год. В начале 90-х многие украинцы работали без официального оформления, поэтому «набрать» необходимый стаж им будет непросто. Проведение реформы, на которой настаивает МВФ, чревато волной недовольства среди граждан Украины.
Используя сложившуюся ситуацию, в более жёсткую оппозицию к власти перешла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины в Киеве РИА Новости © Стрингер
«Руководство парламента в нарушение регламента работы Верховной рады пытается протащить голосование за недопустимую судебную реформу, для чего используются теневые кулуарные договорённости, что является унижением парламентаризма и недопустимым в демократическом мире явлением», — заявила Юлия Тимошенко в кулуарах парламента.
Однако в администрации президента Украины настаивают, что реформы будут приняты после возвращения Петра Порошенко из турне по США и Канаде на следующей неделе.
Для решения этой задачи, в частности, будут «задействованы» голоса внефракционных депутатов. А явку обеспечат в принудительном порядке. Это позволит показать ЕС и США, что ситуация на Украине находится под контролем главы государства.
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Антонина Михайленко
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Как живет обычный украинский министр
Грустное видео
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Порошенко сделал громкое заявление о выборах в Германии, не дожидаясь результатов
Президент Украины Петр Порошенко поторопился поздравить канцлера Германии Ангелу Меркель с победой на парламентских выборах.
«Искренние поздравления Ангеле Меркель — победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе. Четкий кредит доверия объединенной и сильной Европе! Победа, которая приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе!» — написал глава украинского государства на своей странице в Facebook.
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