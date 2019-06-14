Большой национализм для большого народа

Современная Россия – результат отказа от большого проекта

Современная Россия переживает кризис национально-государственного развития. Распад в 1991 году большого государства, которое строили русские вместе с другими народами нашей страны в течение тысячелетия, привел к катастрофическим последствиям. Либеральный эксперимент 90-х обернулся ужасающей депопуляцией, прежде всего русских, массовым обнищание населения, циничным разделом общенародной собственности группой «олигархов», приближенных к новому режиму, формированием квазиколониальной системы управления, завязанной на Запад. Для русских распад СССР и формирование нового «российского государства» вылились также в прямой геноцид в республиках Закавказья, Средней Азии, Чечне, присвоение русским официального статуса «граждан второго сорта» в прибалтийских республиках, ущемление прав русскоязычного большинства на Украине.

Все это стало следствием отказа от «большого проекта»: большого как в плане территориальном (распад СССР), так и идейном, отказа от проекта, предлагавшего личности в качестве цели нечто большее, нежели обыденное, «комфортное» существование. Победа «малого проекта» стала предпосылкой распада единого общерусского политического пространства и отчуждения политической власти и собственности в пользу групп, представляющих интересы социальных и этнических меньшинств в самой Российской Федерации. «Малая» Россия, «освободившаяся от Закавказья и Средней Азии (а также от миллионов русских людей, от Украины и Белоруссии), стала Россией слабой, уменьшение стало геополитическим отступлением, а отказ от собственного уникального проекта развития поставил под вопрос сам смысл существования этой государственности. Нерусские народы бывшей империи задавались вопросом, зачем им жить в одном государстве с русскими, если русские отказались от своей собственной идеи и принялись транслировать «эрзац образцы» западной культуры? Может лучше общаться с Западом (или Востоком), без посредников?». И на бессвязный лепет московских властей отвечали сепаратизмом.

Путинская Россия – топтание на месте

Несмотря на патриотическую риторику Путина, существующая Российская Федерация наследует основным составляющим ельцинского проекта. Системных изменений не произошло. Заявленные Президентом на последнем Валдайском форуме задачи и идейные ориентиры, знаменующие декларативное стремление к восстановлению великой державы, противоречат существующей политической практике, и невыполнимы без изменения всей социально-политической модели и смены нынешней «элиты».

В области межэтнических отношений наблюдается отсутствие стратегического понимания, стоящих перед страной проблем. Существующая социально-политическая система не учитывает этнический фактор и не ставит своей целью сбережение русского народа. Импортированная с Запада либеральная экономическая система, продвигаемые либеральными СМИ ценности и нормы общества потребления продолжают работать на разрушение идентичности русских и других народов России. Неконтролируемая миграция из стран Закавказья и Средней Азии и Кавказа в традиционно русские регионы России меняет этнический баланс в них и стране в целом. Продолжается отток русских с Северного Кавказа, что сопровождается выпадением региона из общероссийского культурного пространства, превращением региона и диаспор выходцев из него в рассадник деструктивных явлений: этнической преступности и религиозного экстремизма.

Власть не хочет заниматься этнической политикой, предпочитая повторять западные мантры «толерантности» и откупаться от этнократических режимов, экспертиза в области межэтнических отношений отдается преимущественно откровенным врагам, западникам и либералам. Все это создает прямые угрозы для существования самой российской государственности даже в ее нынешнем виде.

Национал-демократия - антирусский расизм

На этом фоне показательно появление идеологии «национал-демократии» или нацдемства как вирус поразившей русское патриотическое движение именно в путинский период. Нацдемство имеет сравнительно слабое отношение к традициям русского национального движения, и еще меньше отношения к демократии как таковой, являясь не столько идеологией, сколько политтехнологией, направленной на подрыв и раздробление существующего ныне российского государства. Это объединение «в одном флаконе» с лозунгами, взывающими к бытовой ксенофобии масс, классических западнических мифов об «европейском пути развития России», «правах человека», вечном русском авторитаризме, воспевания либеральной демократии, геополитической ориентации на глобальный Запад: США, Евросоюз, Израиль. Нацдемов с классическими либералами объединяет неприязнь к большому русскому народу, представителей которого представители обоих идеологических течений именуют презрительно «совками», и к русской исторической государственной традиции, где нацдемы видят лишь грязь, убожество, глупость, кнут, «тюрьму народов». Сами себя национал-демократы представляют русскими европейцами, призванными облагодетельствовать неразумный большой народ и начать русский государственный проект с нуля, как в цивилизованной Европе.

Наиболее радикальные из нацдемов призывают к разделу России и формированию на ее месте конфедерации маленьких русских республик, которые затем войдут в НАТО и ЕС. Менее радикальные - к отделению Кавказа и других «нерусских» территорий. Так или иначе, и в радикальных и в «умеренных» версиях идеологии этого крыла новоявленных «русских националистов», присутствует ярко выраженное стремление к уменьшению России, вписыванию ее в компактные европейские формы, переделке под европейские образцы и нигилистическое отношение ко всей русской исторической традиции.

Нацдемство – это версия западноцентричного европейского расизма, который удачно пользуется сложившимися проблемами в межэтнических отношениях, мимикрируя под защитников русских. Правда в качестве лекарства от всех проблем нацдемы предлагают русским перестать быть таковыми и в писаться в придуманный ими и согласованный с западными стандартами образ «новой русскости», отделить Кавказ и строить «нормальное европейское демократическое буржуазное национальное государство». О том, что именно буржуазное государство ( а другого у нас нет) и виновно в сложившейся ситуации, сказать забывают.

Большой национализм для большого народа

И государственнический либерализм Кремля и тем более антирусское нацдемство – версии единой западнической либеральной идеологии. Причем, второе хуже первого и обладает большим разрушительным потенциалом. Если в идейных блужданиях Кремля есть место и русскому консерватизму и попыткам геополитически обособиться в особый мировой центр силы, то нацдемство – по сути это призыв отказаться от какой-либо геополитической и культурной самостоятельности и из полуколонии Запада превратиться в полноценную колонию. Обращается эта идеология не к доводам разума, а к мифологизированным представлениям о Западе как стране всеобщего счастья, источнике норм и ценностей, которые легко перенять. Это национализм «малого народа».

Для нас жизненно важным является консолидация сил, которые понимают пагубность как нацдмовщины, так и кремлевского топтания на месте, и выступают за обращение к корням, русской исторической традиции, за особый путь России. Эти силы можно объединить в одну категорию – большого русского национализма. Большой национализм — это национализм, выступающий на стороне «большого народа», русского народа как уникального культурно-исторического субъекта, за большое русское государство.

Большой национализм – единственное идейное течение, способное предложить адекватные современным мировым вызовам и историческим чаяниям русского народа принципы устроения русского государства, проект будущего России, в котором русский народ займет подобающее ему место.

Принципы большого национализма:

Основополагающими принципами большого национализма для нас являются следующие:

1) Суверенитет, независимость, территориальная целостность России.

2) Представление о русском народе как базовой ценности. Сохранение русского народа, его культуры, традиций идентичности – обязательное условие существование русского государства. Нерусская Россия нам не нужна.

3) Понимание русского мира как уникальной цивилизации, способной не только развиваться самостоятельно без учительства извне, но и самой предложить глобальный альтернативный проект для всего человечества.

В области внутренней политики для нас является приоритетными следующие цели и задачи:

1) Признание русского народа государствообразующим. Россия – русское государство. Россия — исторический проект, прежде всего русских, в котором участвуют и другие коренные народы России.

2) Отказ от либерального рыночного фундаментализма в экономике. Построение справедливого и солидарного общества. Экономика должна быть подчинена интересам русского государства и тем стратегическим приоритетам, которое оно перед собой ставит. Русский социализм.

3) Ликвидация либеральной капиталистической системы, разрушающей общество, деформирующей традиционные духовно нравственные ценности русского народа и других коренных народов России, выступающей главной причиной безконтрольной миграции в русские города инородных полчищ.

4) Приоритет традиционных ценностей, религиозности. Противостояние западническому секуляристскому мировоззрению, экспорту постмодернистских идеологий деградаций и вседозволенности. Беспощадное искоренение экстремистских религиозных идеологий, в первую очередь, ваххабизма, западных протестантских сект и «новых религиозных движений».

5) Ликвидация диспропорций в развитии регионов. Противоестественное положение Москвы и ряда других крупных городов, высасывающих из страны людские и материальные ресурсы должно быть ликвидировано.

6) Возвращение Кавказа в общерусское культурное, политическое и правовое поле. Возвращение русских на свои исторические земли на Северном Кавказе.

7) Введение института коллективной ответственности представителей этнических диаспор за совершенные их членами преступления на территории России в качестве временной меры до обуздания этнической преступности.

В области внешней политики мы выступаем за:

1) Многомерную и многоскоростную интеграцию постсоветского пространства. Воссоединение русского народа в рамках Евразийского Союза. Формирование нескольких поясов интеграции, различающихся степенью взаимной открытости в области перемещения людей, капиталов, услуг, в следующем формате:

- Ядро Союза: Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. – Максимальная степень интеграции, ликвидация всех возможных барьеров, в том числе миграционных.

- Промежуточная зона : Армения, Молдова. В зависимости от волеизъявления этих государств , они могут войти в состав первой или третьей зоны.

- Ближняя периферия Союза - Закавказье, Средняя Азия. Экономический и военно-политический союз, исключающий свободную миграцию.

- Дальняя периферия Союза: включение на правах партнера Союза любых других государств Евразии, с приоритетом по отношению к странам славяно-православной, византийской цивилизации.

2) Введение жесткого визового режима со странами Средней Азии и Закавказья, отказывающимися участвовать в процессах евразийской интеграции. Вопрос о замене визового режима другими более гибкими инструментами регулирования миграционных потоков может быть поставлен только после выравнивания уровня социально-экономического развития этих регионов и ядра Союза.

3) Превращение России и Евразийского Союза в целом в глобальный центр сопротивления однополярному миру и один из полюсов будущего многополярного мира.

Русское государство – против малого народа

Россия должна стать русским государством. Это не означает, что она не должна быть государством для удмуртов, якутов, осетин и других ее народов. Это означает, что русский народ, который это государство создал и вложил свои силы и смыслы в его строительство вправе претендовать на то, чтобы этим государством управлять, вправе рассматривать нормативы своей культуры в качестве общеобязательных, по-меньшей мере в местах своего исторического проживания, вправе требовать от других соблюдения этих норм. Россия должна стать для русских своей страной.

Трагедия нынешней России в том, что в ней растет отчуждение между русскими, особенно активной русской молодежью и государством, государство воспринимается как чужой, как оккупант. Государство должно стать русским, если оно хочет сохраниться как таковое.

Исследователь Французской революции Огюст Кошен ввел в обиход понятие «малый народ». Малый народ – это паразитарное меньшинство, претендующее на привилегированное положение в обществе, собственную исключительность и элитарность. Малый народ противопоставляет себя большому народу, массе, «быдлу», «совкам», с презрением относится к его ценностям и культуре, с удовольствием использует двойную мораль: одни нормы для своих, другие для чужаков. Малый народ понятие не этническое, но он с удовольствием включает в себя и солидаризуется с представителями различных этнических и других меньшинств, так как видит в большом народе угрозу для своего существования.

За фасадом политической системы сегодняшней России скрывается диктатура малого народа.

Малый народ – это чиновники и олигахи, это либеральная интеллигенция и креативный класс, это нацдемы и верные путинцы, это западники и исламисты, это представители этнических диаспор, уверенные в собственной безнаказанности в системе, где отчужденное от народа меньшинство, диктует ему свою волю.

Демократия – это правление большинства, а не меньшинств. Нацдемовщина предлагает диктатуру одной части прозападного малого народа заменить другой. Большой национализм предлагает власть большого народа, настоящую национальную демократию.

Большой национализм и есть настоящая национальная демократия, опирающаяся на русскую историческую традицию «большого», соборного, солидарного государства, сильного и справедливого, устанавливающего свой русский порядок ради торжества высших идеалов и ценностей на этой бренной земле.