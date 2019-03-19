Национализм – вчера и сегодня

Дискутируются понятийный аппарат (нация, национальное) и характеристики национализма. Для российской интеллигенции национальное – это, прежде всего, культура. Для социо-биолога нация – из этноса, это генетика, кровь, традиция. Шломо Занд считает, что невозможно дать определение этноса.

Национальный вопрос ныне встал 1) как вопрос о партиях, 2) как вопрос о мелкобуржуазном национализме в виду событий Кондопоге и др., 3) как вопрос о праве нации на самоопределение – сначала в отношении Косово, Приднестровья и т.д., затем в отношении Крыма. 4) как вопрос о войне и мире в отношении к событиям в Новороссии, соответственно, как вопрос о шовинизме и интернационализме 5) как вопрос о фашизме и тоталитаризме и связанный с ним вопрос об усиливающихся центробежных тенденциях в условиях однополярной глобализации. Прежние установки переносятся на несоответствующие исторические условия, либо устарели.



А нация – это группа людей, объединенная общим заблуждением относительно своего происхождения и коллективной враждебностью по отношению к своим соседям, /1/. Носителем же национального является секулярная буржуазия.

Отметим, что по сей день из понятия культуры, в том числе в разговорах о национальном, у светской публики вычеркнуто понятие культуры производства, хотя она является основой всей остальной культуры. Точку зрения российского интеллигента и довел до логического завершения Шломо Занд, приписав национальное общественной элите, /2/.

Сталин дает атрибутивное определение нации: «Нация – это исторически устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры… Необходимо подчеркнуть, что ни один из указанных признаков, взятый в отдельности, недостаточен для определения нации.



Более того, достаточно отсутствия хотя бы одного из этих признаков, чтобы нация перестала быть нацией… Только наличность всех признаков, взятых вместе, дает нам нацию» /3/. Данное определение ныне принято и в либеральной литературе.

Сталин скомпилировал определение из писаний Каутского о нации. Например: «Самым выдающимся признаком национальности является язык – это предварительное условие каждого общественного сотрудничества, а следовательно, и самого общества», /4/. Еще: «… общность языка не является единственным отличительным признаком нации… рядом с ней существуют также другие признаки». Еще – «общность территории», /5/.



Еще: «Вместе с территорией, на которой нация оседает, она впервые получает прочную почву под ногами, во всех смыслах этого слова. С этого момента все отношения ее становятся более устойчивыми – нация консолидируется», /6/. Ленин эти воззрения критиковал и пометил: «Каутский. Язык и территория. Главное (Экономический признак). Исторический характер», /7/.

В определении Каутского-Сталина все 4 признака отличают и род, племя, и народность. Возникает вопрос: как быть с евреями до возникновения Израиля или цыганами? У которых, кроме «психического склада», отсутствуют все прочие признаки? С армянской диаспорой, с индейцами? Отказать, как это сделало правительство США, индейцам Кастера и Вундед-НИ путем стерилизации женщин?



Кроме того, в процессе глобализации утрачиваются такие признаки, как общности территории, экономической жизни, психического склада.



Т.е. у Сталина определение вырвано из контента общественно-исторической формации (ОЭФ). Определение – это необходимая связь, оно должно быть приложимо практически. Определение Сталина не отвечает на какие-либо актуальные вопросы. Например, почему именно между наиболее близкими этнически, по языку, экономическому укладу, менталитету группами возникают наиболее острые конфликты?



Как выразился Ленин, «понятие «нация» построено здесь на искусственном абстрагировании противоречий между классами, которые эту нацию образуют», /8/, соответственно, признак государственности остается абстрактным. У Сталина этнический экстерьер сводится к языку (который отдельно от экономики) и к психике.

Козинг связал определение нации Сталина с ОЭФ: «Нация – … закономерно возникающая с образованием ОЭФ капитализма…», /9/.

Этнические корни связали с ОЭФ Авксеньтевы: «Нация… исторический тип этноса, возникающий в эпоху становления и развития капитализма. Нации складываются… на основе народности… в консолидации наций участвуют 2 и более народностей, обычно родственных… Выдающуюся роль… играет национальное государство. Нацию можно рассматривать как особый исторический тип социально-политической организации этноса», /10/. Ну, и Гумилев выделяет этническое как нечто самостоятельное.



Хотя Сталин указывал: «Общность эта не расовая и не племенная… итальянская нация образовалась из римлян, германцев, этрусков, греков, арабов и т.д. Французская нация сложилась из галлов, римлян, бриттов, германцев… То же самое нужно сказать об англичанах, немцах и прочих, сложившихся в нации из людей различных рас и племен.» /11/

Ленин же всегда начинал с рассмотрения не нации как таковой, а национального движения. Такую постановку вопроса он считал единственно верной. (См. /12/). «Что следует понимать под ним? – писал В.И. Ленин о праве наций на самоопределение. –



Искать ли ответа в юридических дефинициях (определениях), выведенных из всяческих “общих понятий” права? Или ответа надо искать в историко-экономическом изучении национальных движений?» /13/.

Ленин подчеркивает, что национализм используется буржуазией для канализирования протестов в русло борьбы с «негодной» нацией, для достижения социального мира. Во-вторых – для «обоснования» империалистических войн. С другой стороны, национализм прогрессивен, когда

буржуазия борется за национальное государство против остатков феодализма. Ныне ситуация изменилась.

1. Вопрос о партиях.

И большевики, и меньшевики, и эсеры поддерживали право нации на самоопределение, нации, которая к нему способна, с опытом государственного устройства. С другой стороны, Ленин пишет: «Кто хочет служить пролетариату, тот должен объединять рабочих всех наций, борясь неуклонно с буржуазным национализмом и «своим» и чужим», /14/.



Поэтому если эсеры (Чернов) приветствовали развитие национальной культуры, выступали против ассимиляторства, то для Ленина культура вообще – это культура буржуазии, попов, помещиков.



Посему недопустимо какое-либо даже проявление национального в ущерб классовому, недопустимо всё, что ставит перегородки между пролетариями разных наций. Далее Ленин пишет: «…кто не погряз в националистических предрассудках, тот не может не видеть в этом процессе ассимиляции наций капитализмом величайшего исторического прогресса, разрушения национальной заскорузлости различных медвежьих углов – особенно в отсталых странах вроде России», /15/. Ленин признает одно различение наций – в плане подтягивания отсталых.



Т.е. Ленин против национального гнета при развивающемся национальном капитализме и против реакционного препятствования ассимиляции – при развитом.

Т.е. для эсеров национальное – не форма проявления классового, а доминирует над классовым. Первая мировая война с братанием, начавшемся стихийно в 1915 г., и массовым дезертирством показала химеричность эсеровских построений.

Понятно, в природе не может быть девственного пролетарского интернационализма, синтеза из ничего, должны вызреть уровни производства и культуры. Чернов же обособляет национальную динамику от классово-экономической динамики. Даже Сталин понимает, что классовое доминирует, он в цитированной выше работе разъясняет Бауэру, что для прогресса в России первостепенным является аграрный, а не национальный вопрос.

Тем не менее, в 80-е годы в СССР плодятся и финансируются из бюджета разнообразные еврейские, татарские, татаро-башкирские и пр. культурные общественные центры и т.п. Никакого отношения к заводской культуре они не имеют, имеют отношение к конфессии и культуре, замороженной в элите наций.



Возникают политические организации «национального возрождения», пункт о национальном возрождении – у «народных фронтов»: «Саюдиса», «Уральского народного фронта». Уже в те дни было понятно, что легализация капиталистических отношений в СССР подомнет под себя национальное (см. /16/). В дальнейшем «национальное возрождение» стало ширмой, а затем формой экономического противостояния национальных группировок, с вытеснением русских с руководящих постов в Татарстане и т.п.

Консолидация возникает необязательно на базе финансового, например, капитала – на каждом общественном уровне происходит конкуренция в рыночном варении между нациями, где национальное выступает как склеивающий материал. Здесь национальное выступает в своей прямой связи с классовым – как форма проявления классового, класса буржуазии.

Своеобразие сегодняшнего момента в том, что партии перестали быть выразителями интересов общественных слоев. Например, Национальный фронт ле Пен – системная оппозиция. Бессмысленно соотносить действия партий с их названиями и программами.



Так, часть российских националистов (Демушкин, ранее «Славянский Союз», ныне «Партия националистов») выступила против самоопределения Новороссии и поддержала украинских шовинистов. Это подставная организация, как и ее прародитель – РНЕ, созданный под эгидой КГБ и ВЛКСМ. Аналогично «ручными» являются евразийцы Дугина, борцы с мигрантами ДПНИ и пр. Акцент на русскость в этих организациях – лишь момент риторики, конъюнктура.

Троцкисты, а также иные левые, под лозунгом нации на самоопределение фактически выступили в интересах США в Югославии. Но когда речь зашла о праве на самоопределение Приднестровья, Южной Осетии, Новороссии – выступили против, как и Госдепартамент США.



Аналогично украинские националистические организации, включая бандеровские формирования, на майдане-2014 подчинялись прямым указаниям Госдепартамента США, а на выборах ушли в тень.

ЛДПР выступала под лозунгом «Россия для русских», однако сегодня лозунг прочно забыт. Вообще все установки ЛДПР меняются в зависимости от политики Кремля.

В целом националисты защищают интересы той буржуазии, которой в России еще нет – национально ориентированной. Уравнивая в «русском мире» богатых и бедных, не понимая противоречия между трудом и капиталом, русские националисты, например, сайт «Зубр», договорились до того, что среди олигархов нет русских, а если и есть, то это «попавшие под влияние». То же касается немецких, индийских, арабских и прочих олигархов.



Любопытно, что негативно выделяя в мире еврейскую нацию, русские националисты не склонны считать ее низшей расой, как это делали в нацистской Германии.

Буржуазия в России всё еще представляет собой класс-в-себе, она еще не вызрела в класс-для-себя, поэтому ей еще не требуется государство как выразитель ее единых интересов. Отсюда – поставки российским бизнесом стратегических товаров украинской армии, финансирование АТО российскими банками.



Постепенно вызревает лишь сырьевая буржуазия, однако именно у нее отсутствуют национальные интересы. Она – лоббист вступления в ВТО, устанавливает льготы для Киева, повышает тарифы внутри РФ, девальвирует рубль. Хотя именно против ее роста консолидируется мировая буржуазия.

Еще один конъюнктурный выверт – тезис Зюганова о государственнообразующей русской нации.

В большевистской партии национализм воспрещался категорически. Дошло до того, что Николай Бухарин, женатый на еврейке, был вынужден поднять вопрос в партийной печати. Писал, что в итоге войн и революций значительная часть русской буржуазии выбита, а ее место заняла «еврейская мелкая и средняя буржуазия», переселившаяся из западных и южных губерний в центральные города России, которые воспользовались НЭПом, при этом большевики «боятся сказать хоть одно слово против еврейского нэпмана», опасаясь потерять «лицо интернационалиста», /17/.

Ныне значительная часть КПРФ, напр., пермская ячейка, руководимая В. Корсуном – антисемитская. НОД (народно-освободительное движение), курируемое Кремлем, выступило против митинга рабочих Златоуста в феврале 2015-го, дабы не «раскачивали лодку».

Наиболее бессмысленны украинские националисты, готовые отдать экономику страны европейским и штатовским монополиям, закрыть заводы, продать земли, нанести удар по АЭС, ухудшить экологию, увеличить смертность.

Дело в том, что все партии в современных условиях оформлены властью в предохранительный буфер между собой и массами. Данный буфер выполняет еще 2 функции: «выпускания пара» и формирования общественного мнения. И если какая-либо политическая ниша не заполнена, в т.ч. шовинистическая, мелкобуржуазно-националистическая, фашистская – власть заполняет ее сама.

2. Мелкобуржуазный национализм

Ленин указывает: «… интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически», /18/.

У Сталина иное мнение: «Говорят нам, что нельзя обижать националов. Это совершенно правильно, я согласен с этим, — не надо их обижать. Но создавать из этого новую теорию о том, что надо поставить великорусский пролетариат в положение неравноправного в отношении бывших угнетённых наций, — это значит сказать несообразность.» /19/

Данная точка зрения сыграла свою роль в росте напряженности между «националами» и Россией. В плане миграции нации с подавляющей численностью, в плане расстановки русскоязычных кадров на руководящие посты в республиках. Но влияние данных установок с лихвой перекрывалось влиянием репрессий на национальный менталитет.

Ленин пишет: «…во-2-х, необходимость борьбы с духовенством и прочими реакционными и средневековыми элементами, имеющими влияние в отсталых странах; в-3-х, необходимость борьбы с панисламизмом и подобными течениями, пытающимися соединить освободительное движение против европейского и американского империализма с укреплением позиции ханов, помещиков, мулл и т. п. …», /20/. В СССР же в отношении мусульманских стран наблюдалось игнорирование ленинского предупреждения.

Если привилегии отсталым нациям сыграли положительную роль впервые годы СССР, то в отношении отсталых Грузии, Литвы и пр. сказались отрицательно. Например, бюджетные дотации на здравоохранение и т.п. в 1986 г. распределялись так: на жителя прибалтийской страны – 1000-1200 р., Грузии – 700 р., славянской республики – порядка 90 р. Наоборот, мусульманские страны, которых и нужно было цивилизовать быстрее и основательнее, получали дотаций на одного жителя еще меньше, чем славянские.

Обе эти точки зрения, и Ленина, и Сталина, неприложимы к сегодняшней ситуации в России.

«В период формирования наций, – пишет Ленин, – например в Западной Европе и США, национализм наряду с лозунгами демократии являлся идейным знаменем восходящей буржуазии в борьбе против феодализма и национального гнёта, поднимая и народные массы на эту борьбу. Это придало национализму в данный период определённое прогрессивное содержание», /21/.



Ленин писал, что мелкобуржуазный национализм уравнивает все нации, но не желает воевать со своей собственной буржуазией, препятствует объединению низов своей нации с другими низами для войны с интернациональной буржуазией: «Мелкобуржуазный национализм объявляет интернационализмом признание равноправия наций и только, сохраняя (не говоря уже о чисто словесном характере такого признания) неприкосновенным национальный эгоизм.» /22/

Своеобразие современного мелкобуржуазного национализма в том, что он не уравнивает нации. Он презирает титульную нацию, выступает совместно с великодержавным шовинизмом в союзе с его силовыми структурами и прочими правоохранительными органами, скрепленном подкупом, в деле угнетения низов титульной нации. Так было в Кондопоге, Карагае, Пугачеве, Саратове.

Чтобы ощутить специфику, приведем цитату: «В Шелковской весной 1992 г. «чеченской милицией» у русского населения было изъято всё охотничье оружие, а через неделю в безоружную станицу пришли боевики. Они занимались переоформлением недвижимости… была разработана целая система знаков… кишки, намотанные на забор, означали: хозяина больше нет, в доме только женщины, готовые к «любви».



Женские тела, насаженные на тот же забор: дом свободен, можно заселяться… колонны автобусов, к которым из-за смрада нельзя было подойти на сто метров, потому что они были набиты телами зарезанных русских.. женщин,.. распиленных вдоль бензопилой, детишек, насаженных на столбы от дорожных знаков, художественно намотанные на забор кишки. … это был 1992 год. … Потом.. Русских начали резать прямо на улицах среди белого дня. … Десятки тысяч русских были убиты, несколько тысяч попали в рабство и чеченские гаремы, сотни тысяч сбежали из Чечни в одних трусах. …» /23/

3. Право нации на самоопределение

Авторханов прав, когда говорит о "марксистском" государстве, где забыли о праве нации на самоопределение, но это относится к периоду правления Сталина, но не до 1924 г.

В 1919 г. Бухарин выступает против права нации на самоопределение, мотивируя это провозглашением курса на пролетарскую диктатуру, причем опирается на заявление Сталина на III Съезде Советов. Бухарин предлагает самоопределение трудящихся классов каждой национальности.



Его поддерживает Пятаков: "Раз мы экономически объединены, строим один аппарат, один ВСНХ, одно управление железными дорогами, один банк и т.д., то это пресловутое "самоопределение" не стоит выеденного яйца." Томский: "Я думаю, в этом зале не найдется ни одного человека, который сказал бы, что самоопределение наций, национальное движение является нормальным и желательным. К этому мы относимся, как к неизбежному злу." Осинский: «Лозунг права наций на самоопределение является демонстративным.»



Рыков: объединение Советских республик не имеет "ни малейшего отношения к праву наций на свой язык, на свою религию и культуру." Тем не менее, в принятой съездом программе значится право на государственное отделение, /24/.

«Говорят, что требовалось единство аппарата, – пишет Ленин в Письме к съезду в статье "К вопросу о национальностях и об автономизации". – Но откуда исходили эти уверения? Не от того ли самого российского аппарата, который… заимствован нами от царизма и только чуть-чуть подмазан советским миром.» /25/.

В декабре 1922 г. Сталин разворачивает кампанию за принятие плана автономизации, централизация должна усилиться, Закавказье должно войти в РСФСР на правах автономии. Ленин возражает. План проваливается. В 1923-м Сталин продолжает – и снова терпит неудачу.

Итак, до середины 20-х у большевиков логика, казалось бы, соблюдена: объединение низов во всемирном масштабе, но до смены производственных отношений во всем мире – право нации на самоопределение как условие, обеспечивающее наиболее быстрое развитие капиталистических отношений.



До самоопределения низов внутри наций: "Дифференцировался ли германский пролетариат от буржуазии? – задает вопрос Ленин. – Нет!… Откинуть самоопределение наций и поставить самоопределение трудящихся совершенно неправильно, потому что такая постановка не считается с тем, каким извилистым путем идет дифференциация внутри наций." /26/

Ленин четко понимал связь между национальным движением и свержением монархии. Он не обобщал на весь мир, наоборот, определил граничные условия: российская империя. Еще вчера право на самоопределение бок о бок боролось с царизмом. Ленин указывал, что российские большевики должны выступать за право на самоопределение, а компартии в Польше, Финляндии и пр. – выступать за единение.



Сознательные рабочие, пишет Ленин, не проповедуют отделения; они знают выгоды больших государств, /27/. Но предоставил независимость Финляндии, Литве, Латвии, Эстонии. Дай бог у себя достичь самоуправления, уж потом у других проповедовать интернационализм.

А вот как Сталин понимает право нации на самоопределение: "Что особенно волнует национальное меньшинство? Меньшинство недовольно не отсутствием национального союза, а отсутствием права родного языка. Дайте ему пользоваться родным языком – и недовольство пройдет само собой.



Меньшинство недовольно не отсутствием искусственного союза, а отсутствием у него родной школы. Дайте ему такую школу – и недовольство потеряет всякую почву." /28/. Т.е. пресекается попытка "пройти за факт" недовольства всяческим отсутствием, а сам факт (явление) выдается за суть вопроса.

Оказывается, что современная Абхазия, несмотря на наличие собственного языка, пожелала отделиться от Грузии. Что национальная напряженность возникла в Татарстане в Набережных Челнах в конце 80-х при наличии 30% татарских школ (от общего числа). Что в середине 90-х из Казахстана ежегодно выезжали сотни тысяч русских, несмотря на принятие русского языка наряду с государственным (из-за недовольства казахов присутствием русских "оккупантов").

Сталин, говоря об обобществлении культуры, пишет: «Надо дать национальным культурам развиться и развернуться, выявив все свои потенции, чтобы создать условия для слияния их в одну общую культуру с одним общим языком…», /29/. Неявно здесь возражение чистому интернационализму, лишенному национальных черт, синтезу из ничего. Момент синтеза уловил Грамши: «Ленин был великим интернационалистом потому, что был глубоко национален.»

Легко видеть, что здесь Сталин, игнорируя позицию Ленина, становится на точку зрения Чернова. Мы видели ее последствия. Сталин игнорирует экономическую сторону дела, развитие производства.

Сталин все же осуществляет план автономизации – с чрезмерной централизацией, с жестким планированием сверху, синтез из ничего. Результат: если 1-м секретарем респкома КПСС был национальный кадр, то вторым – обязательно русский. В республиканских ячейках КПСС доминировали русские.

Сразу началась обратная реакция. В 1924 г. под предводительством меньшевиков вспыхнуло грузинское восстание – за отделение. Сталин с Дзержинским и Орджоникидзе ездили в Грузию, Орджоникидзе дал пощечину лидеру грузинских меньшевиков Мдивани, Ленин писал Мдивани: «Товарищи, я с вами!» /30/

В 1924-1925 гг. происходит Тунгусское вооружённое выступление повстанцев из представителей народов Севера в Якутии и Северо-Востока. В 1930 г. вспыхивает Хновский вооружённый мятеж жителей 4 высокогорных сёл Дагестана против Советской власти под руководством шейха Рамазана Штульского, Затем – чеченский конфликт.

Абстрактное право наполняется содержанием наиболее мощной, организованной силой, например, права человека. Потому невозможно возводить право на самоопределение в абсолют. Еще Вудро Вильсон стремился использовать право нации на самоопределение против Европы. Вместе с тем в плане «наполнения содержанием» произошли существенные изменения.

Со времен вопроса о судетских немцах стало ясно, что право нации на самоопределение реализуется лишь при поддержке со стороны. С другой стороны, оно используется для реализации интересов крупных держав. Мы видели разницу в подходе к Косово и Чечне, Абхазии и Крыму.

Самоопределение имеет смысл лишь на восходящей линии развития капитализма. Ленин исходит из того, что внутри национальных границ капитализму удобнее развиваться. С помощь протекционистских мер ограждать внутреннего производителя от губительной конкуренции с более развитым производством и т.п. Т.е. право нации на самоопределение прогрессивно тогда, когда производство еще не развито. /31/

Потому распад СССР с этой точки зрения – бессмыслица. Это резкое ускорение разрыва технологических цепочек вызвало лавину закрытий предприятий, за ними обрушились здравоохранение, пенсионное обеспечение, правоохранительные системы. Массовые увольнения, резкий рост преступности, разлились наркомания и ВИЧ-инфецированные. Смертность превысила рождаемость. Катастрофу поддерживали и усиливали либеральные реформы. Только в России – свыше 30 млн лишних смертей, на Украине – 11-12 млн.

22.5.1996 Госдумой РФ принят ФЗ "О национально-культурной автономии", в котором отсутствует право на самоопределение вплоть до отделения, лишь указывается, что "Федеральные органы исполнительной власти… могут передавать национально-культурным автономиям… государственное и муниципальное имущество в собственность…"



Все 90-е

как либеральные, так и «патриотические» организации усиленно критиковали право нации на самоопределение. На самом деле власти видят угрозу даже не в отделении автономий, ведь Чечня была независима. Но в возможности сопротивления того, что осталось от рабочего класса. Потому якобы оберегая Россию от распада юридически, власти всяческие поощряют мелкобуржуазных национализм.

4. Пример Новороссии

В начале событий многие российские и зарубежные левые представили дело так, что идет передел Украины между Россией, США и ЕС, потому использовали старый лозунг «поражения собственного правительства». Действительно, «Революционный класс, – писал Ленин, – в реакционной войне не может не желать поражения своему правительству.» Но уточнил: «Чтобы помочь людям, не умеющим думать.



Бернская резолюция (№40 “Социал-Демократа”) пояснила: во всех империалистских странах пролетариат должен теперь желать поражения своему правительству.» /32/ Но сегодня нет подъема производительных сил (наоборот, деградация), нет войны низов с правительствами США и ЕС. Характер событий в Новороссии левыми, да и правыми организациями как в России, так и в мире, определен неверно.

Это не социалистическая революция, как полагают Кагарлицкий или некоторые левые в Новороссии. Поскольку требование национализации – не социалистическое, а буржуазное. Ополчение составлено из явно не социалистических элементов – помимо редких левых из России, Латинской Америки и пр. и рабочих оно состоит из мелкой и средней буржуазии, реестровых казаков и даже фашистских формирований типа Легиона Святого Стефана и сербских четников, привлеченных монархистом Стрелковым.



Социалистическая революция – когда растущие производительные силы приходят в противоречие с мешающими старыми производственными отношениями. Но производительные силы Украины после отделения только деградировали, а майдан процесс резко ускорил. Рабочие не способны взять управление экономикой в свои руки, Зугрес это показал.

Это не возрождение мифического русского мира с богатыми и бедными в обнимку, поскольку в ополчении участвуют и южные осетины, и чеченцы, и сотня немцев, и подразделение французов, и латиноамериканцы.

Движение возникло как реакция на бандеровщину, на языковое притеснение. На рабочих не повлияло резкое ухудшение экономического положения. Протест рабочих оформился лишь в связи с сожжением сотни жителей Одессы и расстрел и сожжение людей в Мариуполе, тогда в Енакиево рабочие объявили бессрочный митинг и даже захватили одно из химических предприятий олигарха Ахметова.

Поскольку фашизм на Украине – не орднунг, бандеровских формирований мало даже с привлечением капиталов Коломойского, он явно не самостоятелен, он экспортируется США. Нельзя не учитывать и реваншистские устремления ФРГ, победить Россию, да еще чужими руками.



Поэтому восстание в Новороссии – это антифашистское национально-освободительное восстание как результат действий США, вызванных их стремлением снять противоречия с ЕС, возникшие после распада СССР. Проще говоря – ослабить давление евро на доллар и снять тему долга США в 18 трлн. долл.

В глобальном плане – это антимериканское восстание, вкупе с восстаниями в Аргентине, Бразилии, Перу и др.

Стремление населения Новороссии воссоединиться с Россией не может быть истолковано как экспансия России, возрождение империи и т.п. по трем моментам. 1) Сам по себе распад СССР с последующей агрессией США как экономической, так и культурной, не мог не вызвать обратной реакции; 2) причины восстания известны: вооруженная бандеровщина, притеснение по языковому признаку; 3) сами власти РФ всеми силами стремятся сохранить Новороссию в составе Украины.

Еще Альфред Розенберг указывал: "20 лет «независимости» доказали химеричность абсолютного суверенитета малых народов, живущих между двух крупных держав". Самоопределение, неприсоединение возможно лишь в условиях противостояния нескольких крупных сил. Как только баланс нарушен, ничто не может противодействовать экспансии едва самоопределившейся нации крупными державами. Из Европы ушли «оккупанты» – вместо них пришли немцы и янки.

Приход левых в Латинской Америке к власти стал возможен лишь в виду обострения экономической конкуренции между Старым и Новым светом, а само это обострение – следствие распада СССР. Но и противостояния евро и доллара не хватило бы, если б Штатам не сопротивлялся целый южноамериканский континент. Поэтому стремление ДНР и ЛНР войти в состав России естественно. То же относится и к Крыму.

Восстание в Новороссии носит прогрессивный характер, оно направлено на сохранение производительных сил, на спасение их от разграбления США и ЕС…

Б.Л. Ихлов



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