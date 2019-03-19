Национализм – вчера и сегодня (2)

Определение устарело и было неверно изначально. 1) Никакой расправы с рабочим классом в Германии не было, рабочие поддержали Гитлера, им были предоставлены рабочие места, увеличена зарплата. 2) В Италии при культе нации не было зоологической ненависти к другим нациям. Шовинизм как консолидирующий материал, подавляющий классовую борьбу – вовсе не изобретение фашизма. 3) В определении игнорируется экономическая составляющая фашизма, знаменитые 25 пунктов программы Гитлера.

«Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов.» Так определяет фашизм лидер Коминтерна Георгий Димитров.





И в большевистской России (СССР), и в Италии, и в Третьем рейхе, и в Аргентине при Пероне, и на Кубе при Кастро проводились идущие от Бисмарка сходные прогрессивные буржуазные экономические реформы. Именно тотальный контроль за финансами крупных монополий, госмонополия на внешнюю торговлю, огосударствление, изначально репрессирующее буржуа, дало повод говорить о тождестве с СССР и тоталитаризме.

Одним из первых идею «тотального государства» обосновал швед, ярый германофил, Рудольф Челлен в работах «Великие державы» (1910) и «Государство как форма жизни» (1916). В 20-е его идеи взяли на вооружение фашисты. В ответ буржуазно-либеральные идеологи стали тоталитаризм противопоставлять демократическим режимам.



С начала холодной войны термин «тоталитаризм» стали относить и к СССР. С конца 80-х отечественные либералы стали называть весь советский период тоталитарным и словом «тоталитаризм» уравняли советскую систему с фашистской.

Если в экономическом плане тотальность контроля в СССР и Германии сходны, то СССР с его интернациональной идеологией, отсутствием культа нации и экспансии причислить к фашистским государствам невозможно.

Отметим, что США вовсе не интересует нарушение прав человека в СССР или России. Их интересует одно: чтобы не было госмонополии на внешнюю торговлю, чтобы купленная таможня давала добро и не препятствовала проникновению монополий США на внутренние рынки.

То есть, в экономическом плане фашизм вовсе не телодвижения капитализма в результате кризиса, не что-то реакционное, наоборот, это вынужденные меры слабых и развивающихся экономик во враждебном окружении. Однако фашизм вовсе не исчерпывается обороной, его характерная черта – сверхэкспансия, стремление к экстенсивному развитию.

До распада СССР: в Северной Корее США сбросили в среднем по 5 т бомб и снарядов на одного погибшего корейца и 120 кг боеприпасов на один гектар местности (во 2й мировой войне эта цифра не превысила 1 т на человека и 30 кг на гектар).



7 ноября янки расстреляли 500 жителей на горе Судо в провинции Хванхе и 600 жителей в уезде Пексон. В городе Саривон загнали 950 человек в пещеру горы Марасан и всех расстреляли из пулеметов. В Пхеньяне бросили в концлагеря 4000 жителей, половина из которых была казнена.

18 октября американцы загнали 900 жителей Синьчхонского уезда в бомбоубежище, облили бензином и сожгли, 300 женщин и 100 детей.



В г. Енан зарыли живьем в землю более 1000 человек, несколько десятков детей. На руднике Ыннюл более 2000 человек сбросили в шахту и засыпали рудой.



В г. Эхчжу морпехи загнали 180 жителей на катер и вместе с катером утопили. В уезде Чжерен четвертовали мальчишку, помогавшего партизанам.



В поселке Санамли 17-летнему парню забили в переносицу гвоздь в 10 см, там же распороли штыком живот беременной кореянки, а 300 человек разрезали соломорезкой.



В Сенри распороли живот беременной женщины.



В волости Ончхон забили кол в половой орган кореянки, другой — каленым железом прожгли половые органы и убили. За несколько месяцев оккупации было казнено более миллиона мирных жителей.

17.10.1950 командующий войсками в Корее Харрисон издал приказ: «Уничтожайте всех красных бандитов, чтобы освободить Северную Корею от красных чудовищ. Охотьтесь на них, убивайте всех, государственных служащих и членов их семей. Убивайте и симпатизирующих им.»



В начале января генерал Мэтью Ридгуэй снова приказал ВВС поразить столицу Пхеньян, «с целью сжечь город дотла зажигательными бомбами» /33/. В январе 1951 г. в приказе американского генерала Риджвэйя говорилось: «Стреляйте в любого мирного жителя, подозреваемого в том, что он красный, – не беря его в плен. Китайцы и корейцы внешне только немногим отличаются от зверей.»

Во Вьетнаме янки практиковали напалм, фосфорные бомбы, ядовитые газы и отравляющие вещества, дефолианты, содержащие диоксин, гербициды. В 1961–1971 гг дефолианты были распылены минимум над 16% территории Вьетнама, под их действие попало от 2,1 до 4,8 млн человек. Действие ОВ проявляется до 4-го поколения. Во время войны янки широко проводили медицинские эксперименты над людьми.

В 1968 г. в Сонгми – убийство мирных жителей, более 500. Многих перед убийством пытали, женщин – насиловали кодлой. На фото тех лет американец гордо показывает свою добычу – часть трупа убитого вьетнамца.



Кадры кинохроники: морской пехотинец пинает в живот лежащего на земле мирного пленного вьетнамца. Широко известной стала фраза одного из американских офицеров: «Чтобы спасти деревню, ее нужно сжечь дотла».

9 апреля 1948 года в ходе расширения территории Израиля арабская деревня Дейр-Ясин была захвачена еврейскими формированиями Иргун и Лехи. Солдаты вырезали детей, женщин, стариков.

Таким образом, видим, что фашизм – не какой-то выверт, а закономерная черта капитализма. Распад СССР сделал эту закономерность явной.

В США с августа 2014 г. после убийства негра Майкла Брауна полицейскими были застрелены 14 подростков. В ноябре двое полицейских убили в штате Огайо 12-летнего подростка. Убийства произошли также в Луизиане, Миссури, Калифорнии, Канзасе, Огайо, Джорджии, Техасе, Оклахоме и Иллинойсе. Присяжные в США признали полицейского, застрелившего Брауна, невиновным. Бунты подавлены полицией, войсками и Нацгвардией.

В США убивают неугодных журналистов, полицейский имеет право избить любого, кто ему не понравился. За гражданами США осуществляется тотальная слежка.

Есть ли в России фашизм или тоталитаризм? Нет. Вступление в ВТО это ясно показывает. У государства российского нет сил, чтобы собрать прогрессивный налог. Фашизм как культ нации, как экспансия – тоже практически отсутствует, российская буржуазия не пожелала легкой экспансии Новороссии после референдума 11.5.2014.



В России фашизм «растворен в природе», он выражается в неспособности бизнеса развивать местное производство, соответственно, в безразличии власти к населению, это «орднунг наоборот», обоснование его – во вполне либеральной догматике, которая, как оказывается. совпадает с фашистской, в делении населения на лузеров (неполноценных) и винеров (высшей расы).

А вот в США внутренний фашизм, т.е. тоталитаризм, есть, напр., Бразилия не может ввезти в США более качественные апельсины, дабы не тревожить закосневшего внутреннего производителя. Государство в США попирает права потребителя. 25% акций всех предприятий США находится в руках государства, в то время как контрольный пакет в США определен в 22,5%. Все политические партии, которые представляют общественные классы США – подавлены, кроме двух фактически тождественных партий крупного капитала.

Именно этот внутренний фашизм, являющийся законом для ВСЕХ стран и следствием вскрытой Марксом тенденции капитала к централизации (см. определение Димитрова) стал основой современного фашизма, экспансии фашистскими методами. В

этом плане США являются как экспортерами фашизма, так и внутренне фашистским государством. Причем именно США в состоянии кризиса, а не гитлеровская Германия, удовлетворяют наиболее полно определению Димитрова, с сознанием превосходства нации и т.п.

Итак, протекционистские меры присущи не только развивающимся экономикам. Фашизм оказывается закономерным этапом развития капитализма. Это наблюдалось и в Северной Корее, и в Югославии, и в Ираке, и в Афганистане, и в Ливии, и в Сирии, а сегодня – на Украине.

Б.Л. Ихлов



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