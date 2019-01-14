Новости Украины и Новороссии 14 января 2019

Украинский журналист Михаил Мищишин на своей странице в социальной сети пишет об общеполитической ситуации для Украины в Европе.

Антироссийская истерия сделана главным экспортным продуктом Украины. Но как долго еще она будет востребована Западом?

Ситуация с транзитом российского газа в Европу через Украину, который Киев предлагает оплачивать ЕС по европейским расценкам, для чего Брюсселю предлагается покупать газ на восточной границе Украины, а не на западной, является естественным и прагматичным желанием Украины получить больше за транзит. И заручиться европейскими гарантиями прокачки российского газа через Украину на будущее.

В кои веки можно только приветствовать прагматичный европейский подход Киева к решению своих проблем, который, к сожалению, мы демонстрируем не так часто.

Но вот насколько будут готовы к нашей постановке вопроса — прокачивать газ через Украину по европейским расценкам и под гарантии Европы Россия? И сам Брюссель?

Мне кажется, что в целом общеполитическая ситуация для Украины в Европе ухудшается. ЕС дробится, и страны в нем становятся как бы каждый сам за себя, и пытаются заключать новые гласные и негласные внутриевропейские союзы, отражением чего стала недавняя немецко-французская декларация.

Каждый за себя — так, в принципе, в Старом Света и во всем мире было всегда, может, об этом не так часто говорили вслух.

Но «Европа разных скоростей», проще говоря, немецко-французская сегрегация европейских стран и кандидатов на членство в ЕС, плюс давление на Брюссель США и все более очевидное желание наднациональных элит раздробить и, возможно, экономически уничтожить Европу, о чем могут свидетельствовать выступления «Желтых жилетов» во Франции, резко обрушающие ее и без того не идеальные экономические показатели, показывают что вслед за развалом СССР наднациональные элиты, возможно, готовы полакомиться и Европой.

Так когда-то разваливший СССР Запад завтракал, десять лет обедал и ужинал наиболее жирными кусками и обломками СССР. И, кроме нового мирового кризиса или войны ответом на проблемы Запада может стать развал сопоставимого с СССР крупного экономического образования. ЕС вместе с Китаем сегодня один из кандидатов на это, как, впрочем, и Россия.

Плюс обводные российские газопроводы в Европу, которые не только минуют Украину, но и ставят перед участвующими в них европейскими странами вилку: ты за себя или за единую Европу против России?

Не все европейцы дают на этот вопрос наш украинский антироссийский ответ. «Северный поток-2» продолжает лоббировать Германия, как до этого согласился Стамбул на «Турецкий поток».

В моем понимании: спасайся, кто может и каждый — за себя — эти тенденции будут в ЕС нарастать. И украинцам трудно будет втиснуться в них со своим русско-украинским газовым коромыслом.

Не факт, что это уже не поздно. Когда-то единый западный антироссийский фронт начинает потрескивать, несмотря на отчаянные усилия Англии и чиновников НАТО сохранить его.

США могли бы и могут помочь Украине, скрутив Европу в бараний рог, и, заставив ее отказаться от невыгодного Киеву Северного потока-2, который будет стоить Украине минус 3 млрд долл. ежегодно, как минимум. Но сейчас во главе США Трамп, и он не понятен нам, украинцам. Как и многим американцам и европейцам.

Понятно, что в любом случае, отстаивать интересы Украины надо. И делать это профессионально, напористо и энергично, как сейчас Украина пытается сохранить за собой российский газовый транзит.

Даже в том устаревающем варианте Единого антироссийского Запада, уже далеко не всегда вписывающимся в возможную будущую картину разрозненного и поделенного на американский и китайский, и не факт, что европейский полюса, будущего мироустройства, на который сделала ставку украинская власть и ее оттираемые в США от рычагов управления миром покровители в лице демократов.

Украинские националисты, пытающиеся войти в когда-то единый, а сейчас все более и более разбегающийся и дробящийся Запад — похоже, идеологически отстали навсегда, так и оставшись с лозунгами 19-20-го века, устаревающими на глазах.

А развить и осовременить их во вроде бы и продвинутой «европейской» команде Ющенко и Порошенко, да и во всем украинском националистическом лагере на философском и экономическом современном уровне, увы, некому. Там все под выборы: армия, вира и шота еще, не помню. Ага, мова.

Несомненно, это очень ценные для Европы и США вещи, остаточно прощавай разделяющие Москву и Киев. Но вот как долго они будут оставаться актуальными для США и ЕС, оттаскивающими Украину от России?

Пока это все еще работает, но будет ли работать оно завтра, и будет ли антироссийская тема являться вечным двигателем развития Запада?

Очевидным образом — это во многом инерция его противоборства с СССР и дань ядерному потенциалу Москвы. Но всегда ли эта угроза будет оставаться главной для Запада, почему и востребованной в антироссийской истерии будет оставаться Украина?

Не затмит ли собой Россию Китай и какие-то новые, более серьезные угрозы для США и Европы?

Правда, парадоксальным образом национализм, в том числе и украинский, заглядывает и в будущее планеты. Так как на него, судя по росту популярности правых и националистических партий в Европе (Польша, Венгрия, Италия и т. д.), сейчас делают ставку наднациональные элиты.

Но в отличие от украинского европейский национализм более прагматичен и логичен. Первым требованием «Желтых жилетов» во Франции было требование снизить цены на топливо для автомобилей. И правительство Франции вынуждено было заморозить и отсрочить планы повышения цен.

Согласитесь, это довольно далеко от чаяний украинцев, по крайней мере, нашей власти: подали вид Москвы, армия, мова, вира и т. д., хотя мы явным образом гораздо менее защищены от роста цен на топливо и повышения коммунальных тарифов, чем французы.

В целом европейский национализм решает для наднациональных элит задачи уже нового уровня. И вовсе не те, которыми сейчас заняты украинские националисты.

Жесткий антирусский накат Украины, которой он достался в наследство от ушедшей в США в отставку администрации Обамы, не факт, что входит в перспективные планы развития планеты, хотя и не вступает в видимый большинством жесткий конфликт с ними пока что.

Современный украинский национализм, черпающий вдохновение в уже довольно давних трудах Дмитрия Донцова, Степана Бандеры, Юрия Лыпы и т. д., сориентированных на жесткий антироссийский курс (пока будет существовать Россия не будет Украины — Донцов) — это в сегодняшней практике международных отношений уже чисто славянская русская бессмысленная для простых украинцев и жестокая история.

Пока Киев не начнет вписываться в прагматичную ветку глобального национализма, который сегодня демонстрирует Трамп в США, и которая, скорее всего, будет развиваться во всем мире, ничего в такт общемировым процессам в Украине происходить за редкими исключениями не будет. Слишком долго продавать Западу войну с Россией Украина окажется не в состоянии.

Да, надо признать, что прагматиков сегодня и здравый смысл в Украине забивают националистические политики, которые, собственно, из-за произносимых ими глупостей и политиками не являются, потому что их речи казались украинцам чем-то умным только вчера.

По сути, все ведомые нашей властью украинцы сегодня являются заложниками сделанной Киевом ставки на антироссийскую истерию и не зависящих от нас внешних обстоятельств, а именно, как долго антироссийская война будет востребована Западом?

Сегодня это все еще самый главный экспортный продукт Украины. И, да, он сейчас нужен и интересен США и Европе. Но вот что будет завтра? Но это уже совсем другая история совсем других украинских политиков и, возможно, самих украинцев.

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Михаил Мищишин, Украина