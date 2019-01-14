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Новости Украины и Новороссии 14 января 2019

09:42. 14 января 2019 Просмотров - 533 Нет комментариев Опубликовал:

«Мзду не беру, за державу обидно»: Таможенники ЛНР почтили знаменитого актера земляка

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Рота ВСУ в полном составе отказалась воевать на Донбассе: реакция Сети

Рота ВСУ в полном составе отказалась воевать на Донбассе: реакция Сети | Русская весна

Рота ВСУ в полном составе отказалась участвовать в боевых действиях в Донбассе, бойцы заявили, что хотят вернуться домой живыми. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«По информации наших источников, вторая рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады в полном составе отказалась выходить на закрепленные за ними позиции, — рассказал он. — Командир роты с позывным „Руслан“ произвел доклад вышестоящему командованию, в котором заявил о нежелании личного состава роты принимать участие в боевых действиях, мотивируя это тем, что военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми», — сообщил Марочко.

«С целью разбирательства по данному факту в район населенного пункта Лобачево, на место дислокации роты, прибыло подразделение военной службы правопорядка. Командир роты и командиры взводов задержаны, ведется разбирательство», — рассказал он.

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В Сети такое известие не могло остаться без внимания.

«Уважение пацанам», — сказано в посте Андрея Негодина в комментариях на сайте РИА «Новости».

«Я понадеялся, что хоть кто-то понял — ПРОТИВ СВОИХ ИДТИ НЕЛЬЗЯ! Но надеюсь, что не прав. И ВЫ, ребята, это поняли. Нельзя убивать друг друга — НЕЛЬЗЯ!!!!!», — написал Андрей Засимовский (орфография автора сохранена).

«Молодцы ребята! Развернуться, и на Киев!», — написал пользователь Виктор Куценко.

«Первое здравое решение на Украине. Вот кто настоящие герои, вот кому слава», — выразил свое мнение Александр Морозов.

«То, что они прозревают и понимают, что убивают друг друга — это дорогого стоит, спасибо им», — присоединился к комментирующим Александр Драгунский.

«Ну и правильно, может, стали понимать, что нас просто стравливают», — прокомментировал пользователь Атаманец.

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В РПЦ ответили на требование Порошенко показать томос

В РПЦ ответили на требование Порошенко показать томос | Русская весна

РПЦ ответила на призыв Петра Порошенко показать свой томос. Представитель церкви указал в разговоре с RT на беспрецедентный характер вмешательства украинского президента в дела православных верующих на Украине.

По его словам, подобное вопиющее смешение религии и политики, которое можно видеть в лице Порошенко, не принесет украинскому государству ничего хорошего.

Собеседник телеканала добавил, что «заигрывание украинских властей с Константинополем достигло своего апогея».

Он отметил нежелание Русской православной церкви вступать в диалог с Порошенко, когда он выдвигает претензии к РПЦ и УПЦ.

«Пусть покажут томос»

Во время поездки в Винницу Порошенко призвал Русскую православную церковь показать томос, чтобы доказать свою каноничность.

Ранее украинский президент с правительственной делегацией привез выданный Константинопольским патриархатом томос об автокефалии украинской «новой церкви» в винницкий Спасо-Преображенский кафедральный собор.

«Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма божьего, признавать, кто каноничен, а кто неканоничен», — заявил он.

«И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они (РПЦ. — прим. ред.) сейчас сами разберутся: покажут томос», — добавил глава государства.

В Константинополе ранее заявляли, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной, так как митрополит Иона был избран в Москве в 1448 году без разрешения Константинополя.

Представитель Русской православной церкви в разговоре с RT, комментируя заявление украинского президента о том, что у РПЦ, указал на беспрецедентный характер вмешательства Порошенко в дела православных верующих на Украине.

Комментарий УПЦ

Заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич заявил, что у РПЦ, как и у Константинопольского патриархата, нет томосов, потому что их создавали на основании соборов.

«Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то, может, он для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос?» — написал протоиерей в Facebook.

«Открою тайну: у Константинопольского патриархата нет томоса», — добавил он.

Как пояснил Данилевич, церкви в древние времена основывались не томосами, а решениями церковных соборов, и так было с Константинопольским патриархатом.

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Eще один тexнический кaндидaт Бaнковой

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Антироссийская истерия сделана главным экспортным продуктом Украины

Антироссийская истерия сделана главным экспортным продуктом Украины | Русская весна

Украинский журналист Михаил Мищишин на своей странице в социальной сети пишет об общеполитической ситуации для Украины в Европе.

Антироссийская истерия сделана главным экспортным продуктом Украины. Но как долго еще она будет востребована Западом?

Ситуация с транзитом российского газа в Европу через Украину, который Киев предлагает оплачивать ЕС по европейским расценкам, для чего Брюсселю предлагается покупать газ на восточной границе Украины, а не на западной, является естественным и прагматичным желанием Украины получить больше за транзит. И заручиться европейскими гарантиями прокачки российского газа через Украину на будущее.

В кои веки можно только приветствовать прагматичный европейский подход Киева к решению своих проблем, который, к сожалению, мы демонстрируем не так часто.

Но вот насколько будут готовы к нашей постановке вопроса — прокачивать газ через Украину по европейским расценкам и под гарантии Европы Россия? И сам Брюссель?

Мне кажется, что в целом общеполитическая ситуация для Украины в Европе ухудшается. ЕС дробится, и страны в нем становятся как бы каждый сам за себя, и пытаются заключать новые гласные и негласные внутриевропейские союзы, отражением чего стала недавняя немецко-французская декларация.
Каждый за себя — так, в принципе, в Старом Света и во всем мире было всегда, может, об этом не так часто говорили вслух.

Но «Европа разных скоростей», проще говоря, немецко-французская сегрегация европейских стран и кандидатов на членство в ЕС, плюс давление на Брюссель США и все более очевидное желание наднациональных элит раздробить и, возможно, экономически уничтожить Европу, о чем могут свидетельствовать выступления «Желтых жилетов» во Франции, резко обрушающие ее и без того не идеальные экономические показатели, показывают что вслед за развалом СССР наднациональные элиты, возможно, готовы полакомиться и Европой.

Так когда-то разваливший СССР Запад завтракал, десять лет обедал и ужинал наиболее жирными кусками и обломками СССР. И, кроме нового мирового кризиса или войны ответом на проблемы Запада может стать развал сопоставимого с СССР крупного экономического образования. ЕС вместе с Китаем сегодня один из кандидатов на это, как, впрочем, и Россия.

Плюс обводные российские газопроводы в Европу, которые не только минуют Украину, но и ставят перед участвующими в них европейскими странами вилку: ты за себя или за единую Европу против России?

Не все европейцы дают на этот вопрос наш украинский антироссийский ответ. «Северный поток-2» продолжает лоббировать Германия, как до этого согласился Стамбул на «Турецкий поток».

В моем понимании: спасайся, кто может и каждый — за себя — эти тенденции будут в ЕС нарастать. И украинцам трудно будет втиснуться в них со своим русско-украинским газовым коромыслом.

Не факт, что это уже не поздно. Когда-то единый западный антироссийский фронт начинает потрескивать, несмотря на отчаянные усилия Англии и чиновников НАТО сохранить его.

США могли бы и могут помочь Украине, скрутив Европу в бараний рог, и, заставив ее отказаться от невыгодного Киеву Северного потока-2, который будет стоить Украине минус 3 млрд долл. ежегодно, как минимум. Но сейчас во главе США Трамп, и он не понятен нам, украинцам. Как и многим американцам и европейцам.

Понятно, что в любом случае, отстаивать интересы Украины надо. И делать это профессионально, напористо и энергично, как сейчас Украина пытается сохранить за собой российский газовый транзит.

Даже в том устаревающем варианте Единого антироссийского Запада, уже далеко не всегда вписывающимся в возможную будущую картину разрозненного и поделенного на американский и китайский, и не факт, что европейский полюса, будущего мироустройства, на который сделала ставку украинская власть и ее оттираемые в США от рычагов управления миром покровители в лице демократов.

Украинские националисты, пытающиеся войти в когда-то единый, а сейчас все более и более разбегающийся и дробящийся Запад — похоже, идеологически отстали навсегда, так и оставшись с лозунгами 19-20-го века, устаревающими на глазах.

А развить и осовременить их во вроде бы и продвинутой «европейской» команде Ющенко и Порошенко, да и во всем украинском националистическом лагере на философском и экономическом современном уровне, увы, некому. Там все под выборы: армия, вира и шота еще, не помню. Ага, мова.

Несомненно, это очень ценные для Европы и США вещи, остаточно прощавай разделяющие Москву и Киев. Но вот как долго они будут оставаться актуальными для США и ЕС, оттаскивающими Украину от России?

Пока это все еще работает, но будет ли работать оно завтра, и будет ли антироссийская тема являться вечным двигателем развития Запада?

Очевидным образом — это во многом инерция его противоборства с СССР и дань ядерному потенциалу Москвы. Но всегда ли эта угроза будет оставаться главной для Запада, почему и востребованной в антироссийской истерии будет оставаться Украина?

Не затмит ли собой Россию Китай и какие-то новые, более серьезные угрозы для США и Европы?

Правда, парадоксальным образом национализм, в том числе и украинский, заглядывает и в будущее планеты. Так как на него, судя по росту популярности правых и националистических партий в Европе (Польша, Венгрия, Италия и т. д.), сейчас делают ставку наднациональные элиты.

Но в отличие от украинского европейский национализм более прагматичен и логичен. Первым требованием «Желтых жилетов» во Франции было требование снизить цены на топливо для автомобилей. И правительство Франции вынуждено было заморозить и отсрочить планы повышения цен.

Согласитесь, это довольно далеко от чаяний украинцев, по крайней мере, нашей власти: подали вид Москвы, армия, мова, вира и т. д., хотя мы явным образом гораздо менее защищены от роста цен на топливо и повышения коммунальных тарифов, чем французы.

В целом европейский национализм решает для наднациональных элит задачи уже нового уровня. И вовсе не те, которыми сейчас заняты украинские националисты.

Жесткий антирусский накат Украины, которой он достался в наследство от ушедшей в США в отставку администрации Обамы, не факт, что входит в перспективные планы развития планеты, хотя и не вступает в видимый большинством жесткий конфликт с ними пока что.

Современный украинский национализм, черпающий вдохновение в уже довольно давних трудах Дмитрия Донцова, Степана Бандеры, Юрия Лыпы и т. д., сориентированных на жесткий антироссийский курс (пока будет существовать Россия не будет Украины — Донцов) — это в сегодняшней практике международных отношений уже чисто славянская русская бессмысленная для простых украинцев и жестокая история.

Пока Киев не начнет вписываться в прагматичную ветку глобального национализма, который сегодня демонстрирует Трамп в США, и которая, скорее всего, будет развиваться во всем мире, ничего в такт общемировым процессам в Украине происходить за редкими исключениями не будет. Слишком долго продавать Западу войну с Россией Украина окажется не в состоянии.

Да, надо признать, что прагматиков сегодня и здравый смысл в Украине забивают националистические политики, которые, собственно, из-за произносимых ими глупостей и политиками не являются, потому что их речи казались украинцам чем-то умным только вчера.

По сути, все ведомые нашей властью украинцы сегодня являются заложниками сделанной Киевом ставки на антироссийскую истерию и не зависящих от нас внешних обстоятельств, а именно, как долго антироссийская война будет востребована Западом?

Сегодня это все еще самый главный экспортный продукт Украины. И, да, он сейчас нужен и интересен США и Европе. Но вот что будет завтра? Но это уже совсем другая история совсем других украинских политиков и, возможно, самих украинцев.

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Михаил Мищишин, Украина

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В Одесской области нацисты «отжали» православный храм

В Одесской области нацисты «отжали» православный храм | Русская весна

Храм Украинской православной церкви в селе Пужайково Балтского района Одесской области будет передан в управление раскольничьей ПЦУ.

О таком решении прихожанам сообщил бывший председатель Балтского райсовета Виктор Сорока, являющийся членом нацистской партии «Свобода», боевики этой группировки участвовали в захвате храма.

Представитель «свободовцев» Сорока заявил, что сумел собрать 300 подписей в поддержку перехода прихода к раскольникам. 

На следующей неделе в Пужайково должен прибыть новый священник — уже от созданной Порошенко ПЦУ.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в Волынской области, в селе Красноволя Маневичского района, в Свято-Михайловский храм не пустили священника УПЦ МП.

Главный редактор одесского интернет-издания «Таймер» прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook:

— Месяц назад Верховная Рада отказалась принять закон, урегулирующий правовые аспекты церковного рейдерства. По моей информации, против принятия закона резко выступил главный источник власти в стране — посольство США, опасавшееся, что отжимы храмов могут вывести ситуацию из контролируемого русла. 

Но когда отсутствие закона в Украине кого-то смущало? Как я и говорил тогда, отжимы храмов, разумеется, будут, и если соответствующего закона не будет существовать, то отжимать будут без всяких законов.

Особенно теперь, когда писулька Константинопольского патриархата получена, и в общем-то от внешних игроков украинским властям больше ничего не надо, и можно больше не стесняться.

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