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Теракт в “Крокусе”

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В Москве крупный теракт.
Группа боевиков с автоматами ворвалась в "Крокус", убила охранников и начала расстреливать гражданских. Пока сообщают о 15 убитых и почти 50 раненых, но число жертв наверняка больше. В здании пожар, пожарные не могут начать тушение. Нет информации и о том, что с террористами. Информации о их ликвидации не поступало.
В начале месяца США и их сателлиты выпускали предупреждения об угрозе терактов в России. Наверняка знали.

Данная ситуация лишний раз напоминает о необходимости введения в стране смертной казни за терроризм и пособничество ему.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9043106.html
Метки: Россия, смертная казнь, терроризм
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 12148 9380
    chu 22 марта 22:42

      Сейчас нужно не смертную казнь вводить, а не трогать киевскую хунту и украинцев. Не трогать их до конца и полностью. Пусть идут в Европу.

    • 19569 10335
      Дмитрий 22 марта 22:43

        40 погибших, и более 100 раненых

      • 284 268
        Елена 22 марта 22:53

          Киевскую хунту надо ликвидировать

        • 18754 17172
          Руса три часа назад

            Это результат псевдогуманизма власть имущих в РФ. Правильно пишет автор, что может быть сейчас, наконец, они отменят мораторий на смертную казнь,
            не будут озираться на Запад, который развязал гибридную войну и поддерживает теракты киевского режима против мирного населения России.

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