Теракт в “Крокусе”
В Москве крупный теракт.
Группа боевиков с автоматами ворвалась в "Крокус", убила охранников и начала расстреливать гражданских. Пока сообщают о 15 убитых и почти 50 раненых, но число жертв наверняка больше. В здании пожар, пожарные не могут начать тушение. Нет информации и о том, что с террористами. Информации о их ликвидации не поступало.
В начале месяца США и их сателлиты выпускали предупреждения об угрозе терактов в России. Наверняка знали.
Данная ситуация лишний раз напоминает о необходимости введения в стране смертной казни за терроризм и пособничество ему.
Сейчас нужно не смертную казнь вводить, а не трогать киевскую хунту и украинцев. Не трогать их до конца и полностью. Пусть идут в Европу.
40 погибших, и более 100 раненых
Киевскую хунту надо ликвидировать
Только это надо и осознать и сделать украинскому народу. Больше никому это не надо.
Это результат псевдогуманизма власть имущих в РФ. Правильно пишет автор, что может быть сейчас, наконец, они отменят мораторий на смертную казнь,
не будут озираться на Запад, который развязал гибридную войну и поддерживает теракты киевского режима против мирного населения России.