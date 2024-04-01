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Как расследуются теракты, или Трагедия на заказ | Андрей Масалович

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В студии Точки сборки Кибердед — эксперт по кибербезопасности, подполковник КГБ в отставке Масалович Андрей Игоревич.

В этом выпуске поговорили о том, как формировались первые подразделения антитеррора, и как спецслужбы расследуют теракты. А также:

- Кто заказчик теракта в Крокус Сити Холле
- Главные моменты и несостыковки, на которые мы обратили внимание.
- Кибердед рассказывает, как проверять факты и не попадаться на вбросы и фейки.

Ведущая: Александра Троцкая

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Расследование терактов и борьба с терроризмом имеют долгую историю, включающую множество неудач и провалов спецслужб из-за неотработанных процедур и правил.

2. Со временем были выработаны правила действий спецподразделений, требования к оснащению, специальные тренировки. Однако каждый новый теракт вскрывает новые недочеты.

3. Большие сомнения в том, что теракт в "Крокус Сити" был подготовлен "ИГИЛ" – слишком много нестыковок в деталях.

4. Высказывается предположение о причастности Украины из-за ряда косвенных улик и деталей.

5. Терроризм – часть информационной войны, направленной на запугивание и разобщение населения.

6. Необходимо работать с молодежью, предостерегать от необдуманных поступков под влиянием провокаций в интернете.

Вывод:
Беседа посвящена анализу произошедшего теракта в "Крокус Сити" и рассуждениям о причастности к нему различных сил с акцентом на возможную роль Украины. Основной тезис – терроризм является крайним проявлением информационной войны. Подчеркивается важность критического мышления и работы с молодежью для противодействия террористическим угрозам.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KU-YjPvTrdQ
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