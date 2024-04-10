В конце марта в Следственный комитет и Генпрокуратуру обратились депутаты Андрей Красов ("Единая Россия"; первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, Герой России), Николай Харитонов (КПРФ; председатель Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, дважды кандидат на пост Президента России) и Яна Лантратова ("Справедливая Россия — За правду"; первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению, член Рабочей группы по вопросам СВО), а также философ Александр Дугин (директор учебно-научного центра "Высшая политическая школа имени Ивана Ильина" Российского государственного гуманитарного университета, директор Института "Царьград") и экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач. "В заявлении описаны факты и события, подтверждающие существование организованной преступной (террористической) группы, в которой состоят высшие должностные лица США, руководители военно-политического блока НАТО и отдельных стран, входящих в его состав, украинские партнёры Байдена по бизнесу, политическое руководство Украины и сотрудники ГУР МО Украины и СБУ", – говорилось в обращении. Его авторы попросили "полагать настоящее заявление сообщением о преступлении, провести расследование фактов организации и финансирования терроризма, направить запросы в иностранные государства о получении помощи по расследованию фактов финансирования терроризма".

В центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации была организована процессуальная проверка. Следствие тщательно изучило представленные данные. 9 апреля, по итогам проверки, СКР возбудил уголовное дело о финансировании терроризма. Максимальное наказание по этой статье – пожизненное лишение свободы.

"В Главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По её результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за её пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба. Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Кроме того, следственным и оперативным путём отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами", – сообщила официальный представитель СКР генерал-майор юстиции Светлана Петренко.

Примечание. Burisma Holdings — крупнейший частный нефтегазовый холдинг Бандеростана, связанный с именем Хантера Байдена, отпрыска нынешнего президента США. Зарегистрирован на Кипре. Владельцем является олигарх Николай Злочевский (глава Координационного совета предпринимателей при Леониде Кучме, министр экологии и природных ресурсов и заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины в период президентства Виктора Януковича, основатель Форума по энергетической безопасности в Монако), обитающий преимущественно в Лондоне. В совете директоров мы видим, например, таких деятелей, как бывший президент Польши, член Бильдербергского клуба Александр Квасьневский и бывший руководитель Антитеррористического центра ЦРУ, экс-зампред штатовской ЧВК Blackwater (ныне Academi) Джозеф Кофер Блэк. Ранее в совет директоров входил и тот самый Байден-младший.

"Следственный комитет возбудил дело против руководства США и стран НАТО, по их прямому участию в терактах, направленных против России. Я считаю, что это очень правильное решение. Потому что Америка считает, что ей всё будет сходить с рук, что бы она ни сделала. Именно они организуют взрыв «Северных потоков», поставляют летальное оружие, дальнобойные ракеты для атак на мирное население. Убивают наших детей. Организовывают теракты на нашей территории, убивают нас. И это всё им сходит с рук. Сейчас пошла информация, что многие американские структуры напрямую участвуют в войне против нас, просто физически. Они воюют с нами, они организуют теракты, они следят за российскими гражданами. И на их руках кровь. И сейчас Следственный комитет просто, на мой взгляд, уточняет, фиксирует эту позицию. Мы знаем, что Америка ведёт с нами войну. Америка является спонсором террористического киевского режима. У нас доказаны, и будут ещё более подробно доказаны, и расследоваться случаи реального участия США в финансировании, и стран, спецслужб стран НАТО в финансировании терроризма. Это не на пустом месте, нам всё известно. Безусловно, рано или поздно состоится всемирный суд над этими преступниками. С рук им ничего не сойдёт. Кровь — не вода, кровь наших детей — не вода. И возмездие будет страшное. Для всех тех, кто причастны к убийству наших детей, нас, наших людей невинных, невинных жертв, кто потворствует терроризму. <…> Не исключено, что вскоре последует и признание украинского режима террористическим. Решение СКР — это лишь один из первых шагов в глобальном расследовании преступной деятельности Запада и их сателлитов. Сейчас окончательно будет проведено расследование. И я думаю, что не за горами предъявление иска всем тем международным структурам, спецслужбам Запада, которые в бесчеловечных и чудовищных преступлениях участвуют. Это очень важное событие — возбуждение дела против руководства США, совершенно симметричное и совершенно правильное. Мы должны понимать, с кем мы воюем", – сказал Александр Дугин.

"Терроризм поимённо!!! Байден, Нуланд, Блинкен, Салливан, Зеленский, Ермак, Злочевский, Буданов, Малюк — вот лишь часть международной преступной банды, методично практикующей терроризм как метод внешней политики. Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело о финансировании терроризма, где именно эти персоны являются фигурантами дела. Напомню, что чуть ранее в Следком с подробным изложением доказательной базы обратились я, мои коллеги по Госдуме, Александр Дугин и Андрей Деркач. Подрыв «Северных потоков», «Крокус Сити», убийства Даши Дугиной, Владлена Татарского, покушение на убийство Захара Прилепина, обстрелы русских городов и много иных актов терроризма — всё это дело рук большой и хорошо организованной группы злодеев с американскими и украинскими паспортами. Настало время применить всю силу ЗАКОНА, подробно до мелочей выяснить и обнародовать кто ещё, как, когда, где и зачем убивал, взрывал, терзал русских людей и сеял горе в домах наших соотечественников. Это наш бой, юридический. И он — не последний. Это только начало!", – написала Яна Лантратова.

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев: "Неизбежное свершилось. Следственный комитет России возбудил дело о финансировании терроризма в отношении ряда должностных лиц и бизнесменов стран НАТО. Уголовное дело возбуждено по заявлению Александра Дугина и ряда депутатов Госдумы. Пожизненное заключение согласно ч. 4 ст. 205.1 УК РФ угрожает, в частности, руководству компании Burisma Holdings, тесно связанной с Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена. В 2016 году генпрокурор Украины Виктор Шокин уже инициировал коррупционное расследование в отношении Burisma Holdings, однако его отправили в отставку. Сейчас мы видим, что от коррупции до терроризма — один шаг. И здесь вспоминается, как в 2014 году «неустановленные лица» изъяли 10 млн долларов моей компании в американском банке. В 2022 году другой генпрокурор, уже американский, Меррик Гарланд заявил, что «направляет средства Константина Малофеева для использования на Украине». Схема проста. Американцы изымают чужие деньги (пострадали уже сотни компаний), часть берут себе, часть дарят Украине. В моём случае на Украину ушло 5,4 млн долларов, остальное присвоено американскими чиновниками. Я не стал подавать иск в американский или тем более украинский суд — это бессмысленно. Но сейчас, после беспрецедентного акта терроризма в «Крокусе», мы все ждём, что СК России вскроет всю цепочку этого финансирования террора за чужой счёт и чужими руками".

"Это уголовное дело нужно довести до конца и предъявить миру железобетонные доказательства причастности западных чиновников к финансированию терроризма", – подчеркнул в беседе с изданием "Взгляд" политолог Владимир Корнилов. Политолог Марат Баширов: "Россия делает серьёзный ход. <…> Признание того, что Байден или его родственники имели отношение к финансированию терроризма, вызовет серьёзные внутриполитические последствия в США. Обвинения СК будут использоваться в качестве аргумента в предвыборной гонке в Штатах. <…> Мы нередко миндальничаем, но нам нужно демонстрировать и такое проявление силы. Если ты проявляешь силу, то и другие за тобой идут". Политолог Малек Дудаков: "Возбуждение дела бьёт по репутации президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который долгое время работал в совете директоров Burisma Holdings. Но я сильно сомневаюсь, что возбуждённое в России уголовное дело повлияет на ход президентской гонки в США. Всю эту историю постараются замолчать".

Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан назвал "нонсенсом" возбуждённое СКР уголовное дело.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о финансировании терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО.

2. В заявлении депутатов Госдумы, Александра Дугина и Андрея Деркача, описаны факты и события, подтверждающие существование организованной преступной (террористической) группы, в которую входят высшие должностные лица США, руководители НАТО и отдельных стран-участниц, украинские бизнес-партнеры Байдена, политическое руководство Украины и сотрудники спецслужб Украины.

3. Следствие установило, что деньги, поступавшие через компанию "Бурисма Холдингс", связанную с Хантером Байденом, использовались для совершения терактов в России и за ее пределами.

4. Возбуждение этого дела расценивается как начало глобального расследования преступной деятельности Запада и их сателлитов, а также как подготовка к предъявлению иска международным структурам и спецслужбам Запада.

5. Реакция западных политиков на это дело носит негативный характер, они называют его "нонсенсом".

Вывод: Следственный комитет России возбудил резонансное уголовное дело о финансировании терроризма высшими должностными лицами США и стран НАТО, в том числе через компании, связанные с семьей президента США Джо Байдена. Это дело рассматривается как начало более масштабного расследования причастности Запада к терактам и другим преступлениям против России, что вызывает резкую негативную реакцию со стороны западных политиков.