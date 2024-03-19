Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Ответы на вопросы 18.03.24. Отец Андрей Ткачёв

5 0


Таймкоды:
00:00 Ободрение. Тема Великого Поста
07:00 Кодировка от алкоголизма или воля?
08:52 Исповедь. Власть священника связывать и развязывать
19:55 О послаблениях в еде во время Великого Поста
24:13 О современных переводах Библии
33:15 Толкование: Отдать Израиль в руки Вавилона…
39:13 Как мотивировать дочь (10 лет) исповедаться перед причастием?
42:12 О молитве за духовного отца к Пресвятой Богородице
43:57 Евангелие от Луки: почему есть условие о прощении брата?
49:39 Об отношениях мужа с женой на Великий Пост
51:55 Стоит ли искать работу по душе или остаться на своей?
56:24 Можно ли пожилой женщине собирать икону мозаику?
58:55 Наставление Отца Андрея

Комментарий редакции

Основные темы, которые осветил отец Андрей:

1. Наступление Великого поста, его значение и важность для духовной жизни.
2. Пост как путь к любви и свободе.
3. Объяснение евангельского чтения о прощении (Лк. 17:34).
4. Важность покаяния и готовности прощать ближнего.
5. Власть священника "вязать и решить" грехи на исповеди.
6. Обсуждение перевода молитвы за духовного отца к Богородице.
7. Вопрос о следовании посту супругам, находящимся в разлуке (на войне).
8. Суждения о современных переводах Библии.
9. Размышления о роли разных народов и правителей в промысле Божием (на примере Навуходоносора).
10. Советы о выборе профессии и совмещении работы с увлечениями.

Вывод:

Отец Андрей затронул разнообразные темы, связанные с духовной жизнью и практическими вопросами христианской жизни в Великий пост. Он призвал к посту и покаянию, разъяснил важные евангельские истины, дал пастырские наставления и ответил на вопросы из разных жизненных ситуаций.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U_f3zHSf6B0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ответы на вопросы. 12.02.24. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы. 19.02.24. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы 22.01.24. Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (16.10.23). Отец Андрей Ткачёв
Ответы на вопросы (22.10.23). Отец Андрей Ткачёв

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru