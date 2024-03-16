НИКОЛАЙ ЯЗЫКОВ “Сампсон”. Библейский сюжет
В этом стихотворении вздох о своей доле тяжело больного человека. Вяземский, встретив Николая Михайловича в Германии, написал: «Я знал его полным, румяным. Теперь передо мною был старик, согбенный, иссохший; с трудом передвигал он ноги, переводил дыхание. Тело изнемогло под бременем страданий, но духом был он покорен и бодр, хотя и скучал". "Старику" было 35 лет. Но есть в его прощальной песне и предвкушение последней битвы. Филистимлянами для славянофила Языкова были западники. Он тосковал по Москве, по этим философским спорам, и… решил вернуться домой.