Копии алфавитов славянских языков

Пантография – это искусство копировать рисунки при посредстве пантографа. Вот так он выглядит:

Книга содержит более двухсот алфавитов. В самом начале книги Эдмонд Фри дает список используемых им источников. Их очень много. Как он сам квалифицирует известные в его время языки:

«Если мы будем называть разные диалекты разных народов, населяющих известные части земного шара, число этих языков действительно велико; и тщетным и бесполезным было бы пытаться все их изучить.



Начнем с того, что мы назовем основные, которых всего 4. Они могут быть названы первоисточниками или материнскими языками и, похоже, что от них произошли все остальные языки, на которых говорят в Европе, а именно: латинский, кельтский, готический и славянский.



Однако я не хотел бы полагать, что они были переданы нам без каких-либо изменений, от путаницы языков в здании Вавилонской башни.



Мы выразили наше мнение, что существует только один по-настоящему оригинальный язык, из которого образовались все остальные языки. Четыре упомянутых языка являются только родоначальниками тех языков, на которых сейчас говорят в Европе. От латинского языка произошли итальянский, испанский, португальский и французский; От кельтского – уэльский, гойдельский, ирландский, бретанский или армориканский (Арморика или Ареморика— историческая область на северо-западе нынешней Франции – прим. мое) и вальденский (юг Франции –прим. мое). От готского – высокий и низкий голландский; английский, который также обогащен заимствованиями из многих других языков; датский, норвежский, шведский, исландский или рунический. От славянского – польский, литовский, богемский, вандальский, хорватский, русский, carnish, далматинский, лужицкий, молдавский и многие другие. В настоящее время в Азии в основном говорят на турецком, тартарском, персидском и современном арабском, грузинском, армянском, современном индийском, Formosan (язык аборигенов Тайваня, вот так они выглядели:

Абориген Тайваня в традиционном костюме. Период японского правления, до 1946г. ну чем не индеец? – прим. мое) Indosanic, индосанический, тамильский или малабарский (южная Индия –прим. мое), китайский, японский и т. д.



Здесь мы перечислили только такие азиатские языки, о которых у нас есть некоторые знания по алфавиту, грамматике или другие книги; есть, несомненно, много других языков и диалектов в этих обширных регионах и прилегающих островах, о которых мы не можем дать никаких объяснений. Основными языками Африки являются египетский, Fetuitic, или язык королевства Фету, мавританский или марокканский, и жаргон этих диких народов, населяющих пустыни. Люди на побережье Барбарии говорят на испорченном диалекте арабского языка: к ним могут быть добавлены тамазигхтский (Марокко –прим. мое) , негритянский, гвинейский, абиссинский и готтентотский. Языки американских стран мало известны в Европе. Мексиканский и перуанский кажутся самыми правильными и элегантными; есть еще один язык, называемый Покончи, используемый в бухте Гондураса, слова и правила которого нам известны.



Языки Северной Америки – это, в основном алгончи, апалачи, могавки и языки саванны, Вирджинии и Мексики. В Южной Америке – перуанский, карибский, каирский и тукуманский, с языками Чили, Парагвая, Бразилии и Гвианы.



Но не может быть никаких сомнений в том, что в Северной Америке английский и французский языки, а в Южной Америке – испанский язык преобладают более широко, чем любые другие.»

Получается, что еще в 18 веке на планете были также такие языки, которых уже нет сейчас. А сейчас есть такие, которых еще не было в 18-м веке. И похоже, что индейцы жили не только в Америке и путали индейцев с индийцами не зря.



Но тут недостаточно еще информации, чтобы делать какие-то выводы. Как наметка на будущее. Санскрит он не упоминает вообще. Возможно, в 18-м веке еще не знали о том, что этим Единственным Праязыком был именно он? Или тот язык, из которого был образован и санскрит.



Во всяком случае, так представляют языковую схему современные лингвисты:

Автор книги приводит две разновидности индийского языка, имеющиеся на то время (при этом 32 разновидности греческого и 18 –арамейского):

Не знаю, почему он назван индийским. В пояснении написано, что это нубийский язык (Африка, долина Нила):

«ИНДИЙСКИЙ ЯЗЫК1 Нубийский язык. Считается, что это были оригинальные истинные буквы абиссинцев, но есть некоторые сомнения относительно этого. Duret, p. 383. Клабарт говорит, что он был взят из Гриманской библиотеки в Венеции и привезен в Рим во времена Сикстуса IV в 1482 году.»

Индийский язык 2 «Современные путешественники (1619) сообщают нам, что восточные индийцы, китайцы, японцы и т. д. формируют свои буквы на этой модели, пишут сверху вниз. Джером Осориус, 2-я книга истории Португалии, говорит, что индийцы не используют ни бумаги, ни пергамента, но пишут заостренным инструментом на пальмовых листьях и что у них есть очень древние книги, написанные таким образом.»

В современной Индии говорят на 447 различных языках, 2 тыс. диалектов. Но официальными являются два: хинди и английский. Так выглядит хинди:

Такое же написание букв использовано в санскрите:

Так как сама я не лингвист, сошлюсь на мнение специалистов:

«Хинди – это современная версия санскрита, также как старославянский и русский.» «Санскрит – язык древний и сакральный, на нем написаны духовные тексты. Отличие его от современного хинди можно сравнить как отношение латыни к современному испанскому – корневые основы слов сохранились, но фонетика языков различна.»

Автор книги упоминает только 2 индийских языка вместо 447, которые известны в наше время, причем эти два языка никак не похожи на тот, на котором Индия говорит и пишет сегодня.



Какие из этого можно сделать выводы, я пока не знаю.



В остальном же делаем вывод, что автору книги, как европейцу, были ближе европейские языки, несмотря на обилие изученной им литературы. Далее в алфавитном порядке. Армянский язык:

«Армянский язык приближается к халдейскому и сирийскому языкам; многие его части похожи на другие восточные зыки, греческий и галльский, что затрудняет произношение. Он используется не только в Великой и Маленькой Армении, но и в Малой Азии, Сирии, Тартарии, Персии и других странах. Duret, p. 725

«Это письмо использовалось для украшения фронтонов и названий книг; также для публичных надписей, откуда французы дали ему имя Lapidaire.

Но Лапидарным письмом называли любые надписи, находимые на камнях и иных твердых материалах, из которых воздвигаются памятники.

«Это заглавные буквы их обычного письма, взятые из их книг. Некоторые авторы полагают, что эти знаки были изобретены святым Златоустом, который был изгнан Императором, из Константинополя в Армению, где он умер.

Златоуст родился на территории Турции, но в то время, когда по всем признакам там еще жили. Вряд ли он стал изобретать что-то отличное от того языка, на котором они писали и говорили. Хотя алфавит этот на славянский совсем не похож.



А глаголица похожа? Ведь еще совсем недавно ей пользовались, но сейчас лично я смотрю на эту глаголицу как полный баран. Мне привычна кириллица. Хотя очень возможно, что и русские, а не только – тартары еще недавно писали совсем не кириллицей? Вот она, славянская глаголица 18-го века:

«Болгария – провинция Турции; знаки большей частью иллирийские (Fourn. том. 2, стр. 275), но славянский диалект

Иллири́йцами назывались обширные группы родственных индоевропейских народов, населявших в древности северо-запад Балканского полуострова и частично юго-восток Апеннинского полуострова. Зачем так запутывать?



Почему не сказать прямо, что это были славянские народы?

«Иоанн Баптист Палатин утверждает, что у иллирийцев есть два алфавита: провинции с восточной стороны использовали тот, который больше всего напоминал греческий, изобретенный Святым Кириллом; в западных провинциях – изобретенный святым Джеромом.



Но Авентин в 4-й книге своих летописей говорит, что во времена Христа один человек по имени Мефодий, епископ и уроженец Иллирия, изобрел этот алфавит; и перевел в него священные писания, убедив народ отказаться от использования латыни и церемоний римской церкви. См. «Хорватский язык. Duret, p. 741.»

Какого Христа или вернее какого Мефодия он имеет в виду? В настоящее время считается, что Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки, жили в 9-м веке. Согласно результатам Фоменко и Носовского, Иисус Христос жил в 1152–1185 годах нашей эры.



Т.е. вполне вероятно, что автор именно этих Кирилла и Мефодия имел в виду? Или их было две пары: одна жила в 9-м веке, другая – на 900 лет раньше. В настоящее время иллирийский язык относят к палео-балканской языковой группе и приводят вот такую схему его распространения:

Этот иллирийский алфавит индоевропейского народа палео-балканской языковой группы в наше время еще называется глаголицей (сознанной Кириллом и Мефодием):

Еще один пример иллирийского алфавита, но уже больше напоминающий кириллицу или смесь кириллицы и латиницы:

«Палатин утверждает, что этот алфавит был изобретен Св. Кириллом; он называется «славянский» и имеет большое сходство с русским алфавитом. Duret, p. 738.»

Следующий славянский язык, представленный в книге -русский:

«Приложенные символы были разрезаны на печатные буквы на Типографской улице, из алфавитов Vocabularia totiut erbis Linguarum comparativa, собранных и опубликованных по приказу покойной императрицы России в 2-х томах.»

«СЛАВОНСКИЙ ЯЗЫК (хорватский?) Или древнерусский, взятый из французской энциклопедии, 10 том. Был случайно пропущен в его надлежащем месте в книге.»

Описание русского языка приведено из книги Петра Симона Палласа. О нем уже упоминалось в статье «О древних развалинах Сибири». Это немецкий учёный-энциклопедист, состоящий на русской службе (1767—1810).



Кроме исследований в области биологии, географии, этнографии, геологии и филологии, также составил «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницей Всевысочайшей особы императрицы Екатерины II». Которые вышли сначала в 2-х томах (СПб., 1787—1789), а затем в 4-х томах под названием «Сравнительный словарь всех языков и наречий, по азбучному порядку расположенный» в 1790—1791 годах).



Автор книги, о которой идет речь в этой статье, ссылается на издание 1786 г., т.е. ранее изданного в Санкт Петербурге. Все предисловие Сравнительного словаря написано на латинском языке, хотя дальнейший тест идет на русском.



В нем дается перевод распространенных русских слов на 200 других языков. Из них 12 славянских, 36 европейских, затем кавказские, азиатские, и примерно сто остальных –народов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего севера. Кому интересно, сами можете посмотреть. Книга есть в свободном доступе.

В рассматриваемой же здесь книге приведен лишь ОДИН образец русского языка, взятого из книги, написанной НЕМЦЕМ…… Даже не знаю, какие выводы тут делать. У меня лишь один напрашивается – этот русский алфавит еще не был сильно распространен в 18-м веке и возможно, использовался для письма какой-то другой?

Представлены в книге и другие славянские языки, но не в виде алфавитов, а в виде текстов «Отче наш», написанных правда, не на оригинальном языке, а латиницей. Но и так понятно, что звучат они по-русски или почти по-русски, как в случае с лужицким языком:

Из приведенных здесь текстов можно сделать вывод, что еще в 18-м веке славянские языки были ближе к русскому по звучанию, чем сейчас. Даже в польском языке не вижу много отличий от русского: "королевство" вместо "царствия", "повседневный" вместо "насущный", "вина" вместо "долгов", и т.д. Но эти отличия касаются содержания текста молитвы, а не самих слов.



На территории нынешней Молдавии, оказывается, жили. Или, по крайней мере, ее жители говорили на русском языке.



Украинский язык в книге не упомянут, но упомянут вандальский. Вместо него или нет? Вывод делать не решусь. Вандалы считаются древнегерманским племенем, близким к готам, жившим в 5 веке н.э.



Лужитцы жили на территории современных Германии, Польши, Чехии, Белоруссии и Западной Украины, правда, очень давно – в 7-4 веках ДО н.э., говорили на языках кельто-италийской группы и являлись предками иллирийцев, которые уже рассматривались выше.



Есть вот такая схема распространения гуннов, готов и вандалов по территории Западной Европы:

Тут есть такой нюанс: Римская империя, которую разграбили славяне, находится на территории, ранее занимаемой этрусками, которые тоже являлись славянами. Так что кто кого захватил и разграбил, остается большим вопросом.



В этой книге приведены три образца этрусского алфавита:

"Этруски, или этрурии, как сообщает нам латинская история, были самыми древними людьми Италии. Некоторые авторы утверждают, что вскоре после всеобщего потопа Ной основал там 12 городов или племен, которые использовали те же буквы или символы, доверенные только жрецам, которые изменяли их по своему удовольствию, как их порядок, так и значение или смысл; записывая их иногда слева направо или наоборот.



Нет никаких сомнений, что этрусские и пеласгические алфавиты происходят из одного источника.»

Пеласги – народ, населявший древнюю Грецию, до прихода туда греков. Этруски жили в Италии до прихода туда римлян, а пеласги – в Греции до прихода туда греков, и язык у этрусков и пеласгов имел общее происхождение, потому что и те и другие были славянами. Интересно, как они могли идентифицировать этрусские буквы в 18-м веке, если в 20-м говорили, что этрусское не читается?

«По Гелланику (V в. до н.э. греческий писатель) этруски – это ответвление эгейских пеласгов, а пеласги – догреческое население Греции и Эгеиды, в том числе и острова Крит, то есть те самые минойцы, которыми правил царь Минос. Геродот сообщает, что Эллада раньше именовалась Пеласгией, страной пеласгов. Болгарский академик Владимир Георгиев доказал, что язык пеласгов был индоевропейским. Этрусками их назвали римляне, греки называли этрусков "тирренами", а сами этруски, согласно Дионисию Галикарнасскому, называли себя "расена". А в словаре Стефана Византийского этруски безоговорочно названы славянским племенем. Академик Н.Я.Марр доказал, что в доиндоевропейскую эпоху Средиземноморье было заселено яфетидами. Он назвал одно из племён пеласгов или этрусков, которое именовалось также расенами в различных вариантах этого названия.



Исходя из анализа яфетических языков (скифского и этрусского), он восстановил их прямую связь со славянским и русским. Н.Я.Марр также писал: “Расы на севере Кавказа расслоились на две народности – пеласгов и расенов. Пеласги осели на Балканском полуострове. Расены влились в Апеннинский полуостров, где смешались с этрусками, под названием коих они были известны соседям”. Г.С. Гриневич обосновал схему: пеласги = этруски = славянское племя (расены), то есть праславяне. Только используя древнеславянский язык, замечательным учёным-патриотам Ф. Воланскому, П.П. Орешкину, Г.С. Гриневичу, Г.А. Левкашину и другим удалось прочитать критские, этрусские, протоиндийские и другие надписи, которые до них "этрусковеды" не могли прочитать.» (О. Виноградов «Древняя Ведическая Русь основа сущего»)

«Эти символы, которые написаны слева направо, говорит Тезеус Амброзиус, можно найти во многих библиотеках Италии.»

«По вышеуказанному авторитету у нас есть и этот символ, который написан справа налево.»

«Эти люди пришли из Скифии в Европу, а во времена Валентиниана, в 376г н.э., при Аттиле, совершили большие разрушения во Франции и Италии; но потом по примеру Папы Льва, поселились в Паннонии, которая от гуннов теперь называется Венгрия (Hungary). Этот алфавит скопирован из Fournier, v. 2. p. 209.»

Если это язык гуннов. Гунны – это еще одно название славян:

«В I книге «Войны с готами» он пишет о славянах так: «Тем временем прибыли Мартин и Валериан, приведя с собой тысячу шестьсот воинов. Большинство из них были гунны, славины (Slavini) и анты, которые живут по ту сторону Дуная, недалеко от его берегов. Велизарий, весьма обрадовавшись их прибытию, считал необходимым сразиться с неприятелем». (Мавро Орбини «Славянское царство», 1601г.)

Или скифы, которые тоже являются славянами:

Многие исследователи антропологи и этнологи (среди них известный русский географ и этнограф Г.Е. Грум-Гржимайло), относили гуннов к бледнолицым, зелёноглазым и рыжеволосым сынам Евразии, о которых сохранились сведения в восточных хрониках. Восстановленный по черепу облик некоторых гуннов позволяет согласиться с этим.



Культура гуннов очень похожа на скифскую: тот же “звериный стиль”, те же курганные захоронения с помещёнными под землёй срубными камерами. В одном из ноинулинских могильников (курган № 25) под толстым слоем земли и бревенчатым накатом могильного сруба был обнаружен портрет-вышивка человека, похожего…на Сталина, который пролежал здесь почти 2000 лет. (С.И. Руденко, “Культура хуннов и Ноинулинские курганы”.)

Также как и аланы:

В тех краях поля всегда изобилуют травой и плодами, поэтому везде, где проходит их путь, они не испытывают недостатка ни в корме, ни в пище. Все это рождает плодородная земля, омываемая множеством рек.



Все, от кого нет пользы, держатся при обозе и выполняют посильную работу, а также простые и легкие поручения; молодежь обучается верховой езде, поскольку, по их представлениям, ходить пешком — достойно презрения, и все они — искуснейшие воины.



Почти все они крупного телосложения, имеют красивые черты лица, русые волосы и очень быстрый и слегка пугающий взгляд. Во всем они схожи с гуннами, но более культурны, чем те, в части пищи и одежды. Охотясь, они доходят до Меотийского болота, Киммерийского пролива, Армении и Мидии. (Мавро Орбини «Славянское царство», 1601г.)

Язык гуннов – это язык скифов. И он похож на этрусский язык. Я не знаю, с потолка ли была взята идентификация этрусского и гуннского алфавитов, или в 18-м веке этрусский язык был вполне ЧИТАЕМЫМ языком.



Прусский язык в книге упоминается, но внешний вид его алфавита по какой-то причине не приводится (возможно, причина в том, что он, так же как и лужицкий, является славянским?) Только три разных прочтения «Отче наш», записанных латинскими буквами (но не знаю, на каком языке, точно не на немецком):

Вот что пишет о прусах Мавро Орбини:

«После победы над ними в сражении было впервые введено в Пруссии христианство вместе с немецким языком, язык же славян пруссов в скором времени пресекся»

На территории Европы (как и Турции) еще в недавнем прошлом жили славяне. «Римляне» и «греки» пришли на эти территории позже, вытеснив из них славян, и отнеся их пребывание на этой территории в глубокую древность. Вывернув наизнанку факты: завоевателей объявив обороняющимися, а обороняющихся завоевателями. Впрочем, это не единственный случай, а скорее распространенное явление в нашей «истории».

Представлены в книге несколько вариантов тартарского языка:

Тартарский алфавит в основном использует арабские буквы. Приложенный образец – это молитва Господа.

Арабский язык был вполне используемым в Тартарии. Об этом говорят многие источники. Но это вовсе не означает, что тартары были арабами.



Образцы тартарского языка 2-4 –это тексты молитвы «Отче Наш», записанные латинскими буквами: литературное чтение молитвы, молитва на языке тартар-остяков и в китайским стиле – тартарский китайский? Я не знаю китайский язык, и вообще не лингвист, поэтому мне тяжело судить о содержании:

Но по-китайски совсем не звучит. Хотя, возможно, причина в том, что в 18-м веке в Европе еще не знали, на каком языке говорят китайцы? Китайский алфавит в книге тоже не приведен. Не хочу делать вывод, что и китайский язык, и китайский алфавит был изобретен позже?

«Маньчжурские тартары используют один и тот же алфавит или символы, как и Великие Моголы, и пишут сверху вниз, на манер китайцев. Приложенное является образцом начальных букв. Французская энциклопедия, гл. XXIII.»

«Образец средних букв алфавита маньчжурских тартар. Французская энциклопедия, гл. XXIII.»

«Образец конечных букв алфавита маньчжурских тартар. Французская энциклопедия, гл. XXIII.»

Великие Моголы имеют географическую привязку к Индии. Еще одно доказательство в копилку, что языком тартар, как и скифов, да возможно, и всех славян до Кирилла и Мефодия был санскрит. Похожи?





Тартарский язык





Индийский язык

Более о тартарском, скифском и санскрите в статье «Петроглифы и древняя письменность Сибири». Оказалось, что грузинский язык тоже имеет отношение к тартарскому языку.

«Этот алфавит сформирован из греческого языка, по словам Постеля, который говорит, что грузины используют этот язык в своих молитвах, но в других случаях они используют тартарские и армянские буквы.



Этот образец почти греческий, как по названию, так и по изображению, и был взят из древней книги путешествий на Святую Землю, монаха по имени Никол Хюз, 1487г. Duret, p. 749. Fourn. v. 2. p. 221»

«Этот и два последующих алфавита, согласно французской энциклопедии, используются среди грузин и написаны слева направо; но Фурнье говорит, что это название взято от имени мученика Святого Георгия, которого иберийцы выбрали своим покровителем и считают своим Апостолом. Алфавиты, в которых эти являются только заглавными буквами, называются священными, из-за их использования в расшифровке Священных Книг.»



Грузинский язык







«Грузинский язык 4. Это обычный курсив, используемый в настоящее время (18 век)»

По-моему, перекликается с глаголицей?

Современный грузинский язык:





Еще один язык, на мой взгляд, имеющий сходство со славянским:

«Алфавит этих примитивных букв содержит 16 коренных символов и степеней, которые имеют 24 вторичные модификации или модуляции, составляют всего 40; и он шел под именем Coelbren y Beirz, заготовки знаков бардов или БАРДИКСКИЙ АЛФАВИТ. Проницательный антиквар, естественно, хочет знать, каким образом этот любопытный реликт сохранился до настоящего времени?



Ответ на это: в неизвестных и горных районах Уэльса система бардизма (членство в древнем кельтском ордене поэтов? – прим. мое) .по-прежнему находится в целости, но более известна миру под именем друидизма, которая была, собственно, той ветвью бардизма, которая относится к религии и образованию.



Бардизм был универсален и содержал все знания или философию древних времен; Друидизм был религиозным кодексом; и оватизм, это искусство и наука. Сохранение символов, возможно, главным образом относится к его собственным запасам и богатствам, посредством чего традиция сводится к науке. Я благодарен за эту и следующую запись моему искусному другу У. Оуэну. F. A. S, чей авторитет не может быть подвергнут сомнению.»

«Первоначальная манера писать среди древних англичан заключалась в том, что буквы вырезались ножом на дощечках, которые чаще всего были квадратными, а иногда треугольными; следовательно, 1 дощечка содержала либо четыре, либо три строки.



Квадратные были использованы для общих тем и для 4-ростиший в поэзии; треугольные были адаптированы к триадам и для своеобразного древнего ритма, называемого Трибаном, и Энглин Милвир, или триплет, и стихов воинов. Несколько дощечек с написанных на них текстом собирались вместе, образуя своего рода рамку, представленную на прилагаемой странице. Которая называлась «Пифинен» или толкователь и была сконструирована таким образом, чтобы каждая дощечка могла быть повернута для считывания, причем конец каждой из них поочередно поворачивался с обеих сторон рамы.»

По-моему, очень напоминает славянские руны:



Славянские руны

Мое мнение: британские руны есть не что иное, как славянские руны. А это означает, что до прихода в Британию британцев, там также жили славяне.



И их постигла та же участь, что и этрусков в Италии, иллирийцев в Греции, прусов в Германии, гуннов в Венгрии, и славян в Молдавии. Или все эти англичане, немцы, итальянцы и греки забыли, что они славяне?



Но генетические исследования показывают, что они все-таки относятся к другой ветви, хоть и родственной: R1b, а не R1а.



i_mar_a