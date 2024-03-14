Мы привыкли искать в словах политиков второе и третье дно, множественные смыслы, прекрасно понимая, далеко не всё можно сказать ясно, существует определённый дипломатический и властный этикет. Сказанные на высоком уровне слова имеют вес, требуют определённых действий. На фоне деградации политической культуры и мысли в мире, в России старались не потерять себя, не скатываться до вульгарно-хамского стиля, поддерживая тренд на интеллектуальную деградацию, что стало визитной карточкой Запада.

С начала 2022 года был сделан интересный ход, на фоне положенных слов и дипломатических формулировок, истинные мысли Кремля озвучивал Дмитрий Медведев, что разрывало западные шаблоны – президент не бывает бывшим, но настолько откровенно говорить у них нельзя даже с сами собой, про публичную сферу умолчим.

Вышедшее новое интервью Владимира Путина совсем непривычно, в нём всё говорится предельно честно, прямо, смело, открыто, без блефа, с позиции силы, с полной уверенностью в себе и готовности ждать. Россия прекрасно понимает – время работает на нас, и изменения стали необратимы. Вопрос не в будет или нет, а когда будет. Слова подобраны так, что не возникает дополнительных вопросов, словно не описание неопределённого будущего, а рассказ о произошедшем, как поставивший шах гроссмейстер, прекрасно понимает, далее следует мат. Противник может сдаться, а может еще пару ходов потянуть время, устроить размен фигур, но шансов нет.

Отрадно, что всё сказанное совпало с ожиданиями и тем, что говорил последние годы о позиции России в текущей войне с Западом. Отдельное спасибо за упоминание отца народов И.В. Сталина, это очень ценный и важный исторический маркер.

На этом фоне даже не хочется говорить про истерично-показательные и мелкие попытки киевского режима сделать пакость под конкретную дату, устраивая массовые налеты накопленных беспилотников и постановочные фотоштурмы силами заранее списанных боевиков-самоубийц.

И, да, забавно наблюдать, как разные эксперты и плюшевые мишки старательно умоблудят в поисках вторых, третьих смыслов в словарном потоке западных политиков, находя там сигналы и подмигивания, наверное ждут когда у них на голове гуще станут волосы…)))

Андрей Школьников

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Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Россия прямо и открыто заявляет о своей позиции силы и уверенности в победе.

2. Время работает на Россию, и изменения в ее пользу стали необратимыми.

3. Речь Путина была предельно честной, смелой и уверенной, без намеков на блеф.

4. Упоминание Сталина – важный исторический маркер.

5. Попытки Украины устроить провокации выглядят мелкими на фоне позиции России.

6. Эксперты тщетно ищут скрытые смыслы в словах западных политиков.

Вывод:

Статья представляет позицию России как твердую, уверенную в своих силах и неизбежности победы. Время работает на Россию, а ее изменения необратимы. Откровенная и прямая речь Путина демонстрирует эту уверенность, в отличие от запутанных высказываний Запада, которые безуспешно пытаются разгадать эксперты. Упоминание Сталина подчеркивает преемственность и историческую значимость нынешнего курса России.

Однако нужно помнить, что враг коварен и хитёр, и способен на всякие провокации. Поэтому крайне важно проявлять бдительность, не ослаблять натиска и четко следовать избранному курсу вплоть до полного разгрома противника. Праздновать победу можно будет только тогда, когда последний враг будет окончательно повержен. До этого момента необходимо оставаться начеку и неуклонно идти к цели.