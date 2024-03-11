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Ответы на вопросы (11.03.24). Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей:

1. Зачем Богу было нужно доказывать врагу божьему, что Иов праведник?
Это показывает, что событиями в невидимом духовном мире управляет высший промысл. Испытание Иова было необходимо для демонстрации его истинной веры.

2. Отношение митрополита Вениамина (Федченкова) к причинам революции.
Он склонялся к мнению, что главными были внутренние причины в самом российском обществе, а не внешние факторы.

3. Почему было важно для Христа, чтобы ученики не спали, когда он молился в Гефсиманском саду?
Христос хотел, чтобы ближайшие ученики разделили с ним его страдания и молитву в этот тяжелый час.

4. Как правильно отблагодарить церковного служителя за отзывчивость?
Лучший вариант – помолиться за него, почитать Псалтирь или поработать в монастыре.

5. Насколько богоугодны запреты, установленные законом в религиозных странах?
Такие запреты необходимы для ограждения общества от безнравственности и обеспечения безопасности, хотя истинно духовный человек должен преодолевать соблазны сознательно.

6. Являются ли добрыми дела, совершенные под принуждением?
Да, даже если доброе дело совершено не по личной инициативе, а по принуждению обстоятельств, это всё равно является даром Божьим.

7. Является ли вступление в рай людей "из ада" несправедливостью по отношению к праведным?
Нет, такие вопросы слишком далеки от нашего понимания. Нужно сосредоточиться на делах милосердия в этой жизни.

8. Мать хочет приобрести мозаичную икону для сборки, что делать?
Не мешать, это благородное рукоделие, которое может духовно обогатить человека и приблизить его к пониманию святых образов в процессе сборки.

Вывод:
Отец Андрей старался давать развернутые ответы, опираясь на священные тексты, духовный опыт и здравый смысл. Он призывал не ограничиваться буквальным пониманием, а пытаться проникнуть в глубинный смысл. Особое внимание уделялось важности практических дел и реализации духовных знаний в повседневной жизни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vkf_w5svq1A
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1493 1197
    Valeriy Bondarik только что

      ,,,Zdraviя VCEM…

      …неПРАВИЛЬНОе,,,

      _А решишся-ли ТЫ СКАзать – Товарищ ПОП,
      Почему УВЕЛИЧИВАЕТСЯ прОизводство “изделий” – как ГРОБ,,,
      ПЛОЩАДИ земельные,ПОД ПОГОСТЫ – Увеличивают…
      * А людей,ТОТАЛЬНО=В Е З Д Е _ УТИЛизируют…
      * а Т.Н.”бох” НА-ЭТО – внимание НЕ обращает – а ПООЩРЯЕТ,,,?…
      * такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ,что УТИЛИЗАЦИЮ Мира – “он” ПООЩРЯЕТ,,,
      * но КАСАТЬСЯ “ЭТОЙ” темы – ПОПовская “рать” НЕ желает!
      * а “окормлять” МЫЛОМ-идеологическим – продолжает…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&^^^^^^^^^^^^^^

      -> Религиозное(ПОПовское)”ОКОРБЛЕНИЕ” = оБОЛВАНивание!!!
      -> Свободы Духа ЛИШЕНИЕ,это – НА-ВЕРУ “подсаживание”!!!
      -> Вераю “ОКОРМЛЁННЫЕ” – Уже – поРАБощённые!!!
      &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      :-(что такое – РЕЛИГИОЗНОЕ “окормление?
      :-(а ЭТО – К О Л О Н И З А Ц И Я населения!
      :-(ЭТО – оБОЛВАНивание населения!
      :-(ЭТО – поРАБотизация населения!
      * Ведь “ОКОРМЛЁННЫЙ” это – поРАБощённый!!!(49-59)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^&&&&&&&&&&&&&

      …уважаемый Товарищ ПОП:
      “когда ВОЙНАМ,ТВОЙ “бОХ” – “скажет” STOP…?
      ………………………………….
      Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
      * С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 11-3-24.

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