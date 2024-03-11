Ответы на вопросы (11.03.24). Отец Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Основные вопросы, на которые ответил отец Андрей:
1. Зачем Богу было нужно доказывать врагу божьему, что Иов праведник?
Это показывает, что событиями в невидимом духовном мире управляет высший промысл. Испытание Иова было необходимо для демонстрации его истинной веры.
2. Отношение митрополита Вениамина (Федченкова) к причинам революции.
Он склонялся к мнению, что главными были внутренние причины в самом российском обществе, а не внешние факторы.
3. Почему было важно для Христа, чтобы ученики не спали, когда он молился в Гефсиманском саду?
Христос хотел, чтобы ближайшие ученики разделили с ним его страдания и молитву в этот тяжелый час.
4. Как правильно отблагодарить церковного служителя за отзывчивость?
Лучший вариант – помолиться за него, почитать Псалтирь или поработать в монастыре.
5. Насколько богоугодны запреты, установленные законом в религиозных странах?
Такие запреты необходимы для ограждения общества от безнравственности и обеспечения безопасности, хотя истинно духовный человек должен преодолевать соблазны сознательно.
6. Являются ли добрыми дела, совершенные под принуждением?
Да, даже если доброе дело совершено не по личной инициативе, а по принуждению обстоятельств, это всё равно является даром Божьим.
7. Является ли вступление в рай людей "из ада" несправедливостью по отношению к праведным?
Нет, такие вопросы слишком далеки от нашего понимания. Нужно сосредоточиться на делах милосердия в этой жизни.
8. Мать хочет приобрести мозаичную икону для сборки, что делать?
Не мешать, это благородное рукоделие, которое может духовно обогатить человека и приблизить его к пониманию святых образов в процессе сборки.
Вывод:
Отец Андрей старался давать развернутые ответы, опираясь на священные тексты, духовный опыт и здравый смысл. Он призывал не ограничиваться буквальным пониманием, а пытаться проникнуть в глубинный смысл. Особое внимание уделялось важности практических дел и реализации духовных знаний в повседневной жизни.
,,,Zdraviя VCEM…
…неПРАВИЛЬНОе,,,
_А решишся-ли ТЫ СКАзать – Товарищ ПОП,
Почему УВЕЛИЧИВАЕТСЯ прОизводство “изделий” – как ГРОБ,,,
ПЛОЩАДИ земельные,ПОД ПОГОСТЫ – Увеличивают…
* А людей,ТОТАЛЬНО=В Е З Д Е _ УТИЛизируют…
* а Т.Н.”бох” НА-ЭТО – внимание НЕ обращает – а ПООЩРЯЕТ,,,?…
* такое ВПЕЧАТЛЕНИЕ,что УТИЛИЗАЦИЮ Мира – “он” ПООЩРЯЕТ,,,
* но КАСАТЬСЯ “ЭТОЙ” темы – ПОПовская “рать” НЕ желает!
* а “окормлять” МЫЛОМ-идеологическим – продолжает…
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-> Религиозное(ПОПовское)”ОКОРБЛЕНИЕ” = оБОЛВАНивание!!!
-> Свободы Духа ЛИШЕНИЕ,это – НА-ВЕРУ “подсаживание”!!!
-> Вераю “ОКОРМЛЁННЫЕ” – Уже – поРАБощённые!!!
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:-(что такое – РЕЛИГИОЗНОЕ “окормление?
:-(а ЭТО – К О Л О Н И З А Ц И Я населения!
:-(ЭТО – оБОЛВАНивание населения!
:-(ЭТО – поРАБотизация населения!
* Ведь “ОКОРМЛЁННЫЙ” это – поРАБощённый!!!(49-59)
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…уважаемый Товарищ ПОП:
“когда ВОЙНАМ,ТВОЙ “бОХ” – “скажет” STOP…?
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Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
* С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 11-3-24.