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Хуситы повредили True Confidence

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Дымящийся американский транспорт True Confidence.
Шедшее под флагом Барбадоса судно вчера получило попадание противокорабельной баллистической ракеты в надстройку после того, как отказалось подчиниться требованиям хуситов.В итоге, получило ракету с последующим пожаром. 3 члена экипажа погибли, 5 получили ранения и ожоги.
Само судно получило существенные повреждения. Также были атакованы американские боевые корабли, но там конкретики меньше.

США и Британия в ответ снова бомбили район Ходейды, но как обычно с околонулевым результатом. Хуситы еще вчера пообещали, что атаки не только будут продолжены, но и интенсифицированы. Более того, хуситы анонсируют наращивание применения надводнх и подводных беспилотников.
Также сохраняемся угроза вывода из строя других магистральных кабелей проходящих по дну Красного моря. Операцияя США и Британии "Страж процветания" полностью провалилась.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9009393.html
Метки: Британия, война в йемене, война на море, йемен, США, хуситы
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