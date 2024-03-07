Хуситы повредили True Confidence
Дымящийся американский транспорт True Confidence.
Шедшее под флагом Барбадоса судно вчера получило попадание противокорабельной баллистической ракеты в надстройку после того, как отказалось подчиниться требованиям хуситов.В итоге, получило ракету с последующим пожаром. 3 члена экипажа погибли, 5 получили ранения и ожоги.
Само судно получило существенные повреждения. Также были атакованы американские боевые корабли, но там конкретики меньше.
США и Британия в ответ снова бомбили район Ходейды, но как обычно с околонулевым результатом. Хуситы еще вчера пообещали, что атаки не только будут продолжены, но и интенсифицированы. Более того, хуситы анонсируют наращивание применения надводнх и подводных беспилотников.
Также сохраняемся угроза вывода из строя других магистральных кабелей проходящих по дну Красного моря. Операцияя США и Британии "Страж процветания" полностью провалилась.