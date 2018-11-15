Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 ноября 2018
- 10:58 Долгая война: Пропаганда ИГИЛ после разгрома Халифата.
- 03:30 Очень странная война США в Сирии.
- 01:00 В Госдепе США рассказали, что нужно для победы над ИГИЛ.
- Вчера 23:13 Наступление на Ходейду остановлено.
Долгая война: Пропаганда ИГИЛ после разгрома Халифата
Доклад действующего эксперта ФБР о тенденциях сетевой пропаганды ИГИЛ после военного разгрома Халифата.
Опубликован на сайте Контртеррористического центра базирующегося в военной академии Вест-Пойнт.
Долгая война: Пропаганда ИГИЛ после разгрома Халифата
Поскольку его территориальный контроль сокращается, Исламское государство, скорее всего, будет полагаться на свою медиа-сеть, чтобы сохранить поддержку среди мусульман-суннитов на местном и глобальном уровнях. Несмотря на значительные потери среди своих медиа-кадров, сеть остается устойчивой и продолжает публиковать новую пропаганду. Исламское государство, похоже, намерено следовать стратегии мятежа в Ираке, Сирии и в других местах в сочетании с всемирной террористической кампанией против западных интересов, о чем свидетельствуют недавние нападения сочувствующих в Европе и Соединенных Штатах. Отражая этот стратегический сдвиг, в пропаганде исламского государства появляется новая «длинноволновая» повествовательность, которая предвещает будущую траекторию медиа-сети. a это повествование включает следующие темы, которые, вероятно, будут представлены в будущем:
Исламское государство приступило к длительной партизанской войне на истощение, в которой окончательная победа гарантирована Богом. Территориальный контроль не обязательно важен.
Нападения на коалицию и местные силы, особенно в Ираке и Сирии, будут демонстрироваться для того, чтобы изобразить системную кампанию повстанцев.
Присутствие исламского государства в других регионах, таких как Йемен и Филиппины, показывает, что оно сохраняет глобальную привлекательность и не может быть побеждено.
Сторонники должны сделать хиджру к более доступными областями, такими как Афганистан или Пакистан.
Коалиция будет побеждена и покинет Ирак и Сирию, и Исламское государство снова восстанет и будет неостановимым.
Продолжение призывов к террористическим атакам на Западе и предоставление рекомендаций по нападениям Каждая атака – даже неудачные атаки – скорее всего, будет опубликована, чтобы поддерживать видимость непрекращающейся кампании.
Исламское государство является авангардом ислама и единственной группой, которая будет защищать суннитов от угнетения.
Мусульмане-сунниты подвергаются нападкам отступнических сект, которые стремятся угнетать и уничтожать их в Ираке и Сирии. Предполагаемые зверства местных сил в освобожденных районах, вероятно, получат большой акцент в освещении.
Сотрудничество с региональными правительствами или силами, поддерживающими коалицию, приведет к подчинению суннитов сектантским противникам. Суннитские племенные ополченцы, которые сражаются или сотрудничают с исламским государством, являются предателями и будут рассматриваться соответствующим образом, если они не покаются.
Будут по-прежнему выделяться обвинения в жертвах среди гражданского населения, вызванных коалицией.
Длинная война.
Пропаганда исламского государства создает образ сильного движения, направленного на неизбежную победу, гарантированную Богом. Когда группа расширялась, ее средства массовой информации передавали изображения завоеваний в Ираке и Сирии. Теперь, когда события развернулись в другую сторонуив этого, Исламское государство утверждает, что ведет войну на истощение, в которой оно переживет своих противников. Акцент сместился на широкомасштабные партизанские операции на территории Ирака и Сирии, в то время как его силы и в других регионах продолжают действовать как партизаны. В своей речи в ноябре 2016 года Абу Бакр аль-Багдади заявил, что Бог был с теми, кто терпелив, и что исламское государство, хотя и уступает в численности, в конечном итоге победит. Там, где когда-то исламистские государственные СМИ транслировали сообщения о победах на поле битвы, в последние месяцы простое выживание объявлено как успех исламского государства. Его пропаганда подчеркивает, что потери городов или лидеров только укрепит решимость своих бойцов. В августе 2018 года аль-Багдади укрепил этот сдвиг в пропаганде речью под названием «Дайте откровенную весть пациенту», в которой он заявил: «Масштабы победы или поражения, для моджахедов, людей веры и благочестия – это процесс не связанный с городом или деревней, которая была взята» Далее он отметил, что Соединенные Штаты отметили свою «так называемую победу в изгнании [исламского] государства из городов и сельской местности в Ираке и Сирии, но земля широка, Аллах велик и волны войны меняются».
Исламские государственные средства массовой информации в настоящее время сосредоточены на демонстрации настойчивых усилий группы в Ираке, Сирии и в других местах, а также о нанесении ущерба региональным правительствам и фракциям. На пике власти исламского государства его пропаганда сосредоточилась на продаже идеи своего Халифата через успехи на поле битвы. Теперь основное внимание уделяется исключительно партизанским и террористическим операциям. В средствах массовой информации ежедневно публикуются сообщения о партизанских операциях, чтобы казалось, что исламское государство наносит ужасные потери своим врагам и демонстрирует, что местные силы безопасности не могут поддерживать безопасность в освобожденных районах. Видео показывают воспитание молодежи и обучение новых поколений бойцов. Медиа-продукты игнорируют поражения, выделяя вместо этого захват небольших деревень, тактические контратаки и атаки против правительственных или сектантских целей. Исламская государственная пропаганда и онлайн-сторонники обсуждают, что и ранее считалось, что группа потерпела поражение в Ираке, где вела партизанскую кампанию, но она вернулась и установила халифат. В феврале 2018 года информационный бюллетень исламского государства Аль-Наба объявил, что группа возобновила свою «войну на истощение» в Ливии.Недавние публикации в средствах массовой информации заявляли, что Соединенные Штаты истощаются, сражаясь с исламским государством.
Стремясь игнорировать симптомы своего упадка, Исламское государство поддерживает фасад своего самопровозглашенного халифата, несмотря на то, что больше не контролирует значительную территорию в Ираке или Сирии. Халифат по-прежнему претендует на божественную власть над всеми мусульманами и требует, чтобы другие суннитские экстремистские группы приняли его руководство. Исламские государственные СМИ регулярно публиковали идеализированные изображения жизни на своей территории в онлайн-графиках и ежемесячных журналах, таких как Дабик и Румия, демонстрируя такие аспекты, как религиозное образование, управление, сельское хозяйство и благотворительная деятельность. Теперь такие наглядные иллюстрации нечасты, отражая потерю значительной части своей территории в Ираке и Сирии. Халифат, в основном демонтированный в Ираке и Сирии, уделяет больше внимания пропаганде операций со стороны филиалов в других регионах, таких как Синай и Афганистан, с тем чтобы казаться, что он остается сильным и решительным, чтобы продолжать всемирную борьбу. Например, весной 2017 года исламское государство транслировало новости о том, что боевики ИГИЛ на Филиппинах, успешно отражали штурм города Марави, публикуя видеоролики своих бойцов, сражающихся с правительственными силами там в течение нескольких месяцев. Начиная с 2017 года, пропаганда исламского государства заявила о возобновлении деятельности филиала Халифата в Ливии и о новом присутствии в Сомали, подчеркнув операции, проводимые ее бойцами в этих странах, даже назвав Сомали "вилаятом" (провинцией) в своих последних выпусках.
Переход к партизанским действиям в Сирии и Ираке требует от исламского государства поддержки со стороны местных суннитов и его боевые силы оказывает дополнительное давление на медиа-крыло Халифата. Стремясь сдержать инакомыслие среди населения, исламские государственные СМИ публикуют ужасные казни шпионов и мятежных соплеменников. Средства массовой информации также направлены на поддержание морального духа своих бойцов и распространение этого духа со стороны исламских государственных медиа-команд. Пропагандистские статьи предупреждают боевиков против отказа от джихада и умоляют их повиноваться своим командирам, иметь терпение и упорствовать в трудностях. Исламская государственная пропаганда говорит бойцам, что истинная победа заключается в том, чтобы достичь рая через мученичество, а не контролировать города.
Чтобы пополнить свои ряды, можно предположить, что исламские государственные СМИ будут продолжать усилия по набору новых бойцов. Они выпускают продукты на множестве языков, призывающих мусульман присоединиться к своему халифату, утверждая, что хиджра , эмиграция с немусульманских земель в исламское государство и джихад являются обязательными, потому что на мусульман нападают неверующие. Частота, с которой исламские государственные СМИ выпускают продукты, резко сократилась с момента ее пика в 2015 году, ибо снижение началось еще в 2016 году, поскольку группа пострадала от растущих военных неудач в Ираке и Сирии. Производство продуктов средств массовой информации еще больше сократилось, поскольку исламское государство потеряло большую часть своей территории там в 2017 году и в начале 2018 года. Однако даже в его уменьшенной форме, Халифат по-прежнему пытается привлечь новых членов, как иностранных, так и местных. В пропаганде исламского государства по-прежнему присутствуют иностранные боевики. Видео и статьи дополняют их достоинства и показывают, что они улыбаются, когда они готовятся к атакам смертников. Поскольку путешествие в оставшиеся анклавы исламского государства в Ираке и Сирии сейчас очень сложно, средства массовой информации поощряют иностранных сторонников заставлять совершать хиджру и присоединиться к исламскому государству в более доступных регионах, таких как Синай, Афганистан и Филиппины. В сентябре 2017 года исламские государственные СМИ выпустили видеоролик, призывающий мусульман отправиться в свой филиал на Филиппинах. В августе 2018 года Исламское государство заявило, что марокканский боец совершил теракт-самоубийство на военном контрольно-пропускном пункте на Филиппинах. В марте и августе 2018 года Исламская провинция Хорасан выпустила видеоролики, в которых мусульманам предлагалось поехать в Афганистан, если они не смогли добраться до Сирии или Ирака.
Представляется вероятным, что важным компонентом долгосрочной стратегии исламского государства будет продолжение террористической кампании против западных стран и региональных правительств в ответ на их участие в операциях против этой группы. Примером может служить сюжет, в котором группа занимается отправкой авиапочтой бомбы в террористическую ячейку в Сиднее летом 2017 года для взрыва пассажирского самолета. Исламские государственные СМИ, вероятно, будут служить террористическим оружием, чтобы попытаться ослабить решимость своих врагов продолжать военные действия против этой группы. Халифат выпустил непрерывный поток видеороликов и статей, призывающих мусульман атаковать западных граждан по всему миру, обещая награды для нападавших в загробной жизни. В январе 2018 года Al Hayat Media выпустила английское видео под названием «Отвечать на звонок», целью которого было спровоцировать атаки одиноких волков на Западе. Осенью 2017 года и весной 2018 года происламские государственные средства массовой информации выпустили поток угроз против Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, в том числе призывы к сочувствующим убить игроков и болельщиков на турнире. В марте 2018 года исламские государственные СМИ заявили, что нападавший, который совершил смертельную атаку заложников в супермаркете на юго-западе Франции, был одним из его солдат. Исламская государственная пропаганда призывает мусульман убивать «отступников» правителей мусульманских коалиционных государств. В выступлении Аль-Багдади в августе 2018 года призывали последователей «в странах крестоносцев, в Канаде, Европе и в других местах» совершать нападения на жителей Запада, заявляя, что одна атака на Западе равнялась 1000 в Ираке или Сирии. Кроме того, он призвал суннитов на Аравийском полуострове «стряхнуть пыль унижения» и бороться против саудовского правительства.
Медиа-продукты, такие как Rumiyah, предоставили инструкции для целевого выбора и простых атак с использованием ножей, огнестрельного оружия и транспортных средств. С сентября 2017 года не публикуются новые выпуски Rumiyah, но последние выпуски Rumiyah и других средств массовой информации, содержащие руководство по атакам, продолжают перерабатываться в Интернете. Даже когда количество исламистских пропагандистских продуктов резко сократилось, акцент на призывы к нападениям и предоставление технического руководства, вероятно, останутся центральным элементом официальной и неофициальной пропаганды, поскольку исламское государство пытается компенсировать снижение военной мощи. Аль-Багдади даже принимал на себя роль наставника-террориста в своей речи в августе 2018 года, предлагая экстремистам на Западе «совершить нападение на врагов Халифата, которое ударит их в сердце, и разрывает их на части … либо огнем, либо ударом в их тела, или взрывами бомб в этих странах". Со снижением кол-ва официальных релизов в средствах массовой информации неофициальные происламские государственные медиа-группы, такие как Wafa Media Foundation и сторонники онлайн-поддержки, поддерживают эту линию, требуя террористических атак, предоставляя тактические рекомендации и определяя цели.
Исламские государственные СМИ, скорее всего, попытаются сохранить образ неумолимой террористической кампании против своих врагов. Цель состоит в том, чтобы «тревожить крестоносцев день и ночь, пугая их и терроризируя их, пока каждый сосед не опасается своего соседа». Как свидетельствуют призывы к нападениям на выборах в США и 2017 году в 2016 году, СМИ из исламского государства публикуют угрозы, связанные с важными событиями и праздниками на Западе. Осенью 2017 года группа средств массовой информации, связанная с исламским государством, угрожала поразить Запад во время Рождества, публикуя плакаты американских и европейских городов в огне. Исламские государственные СМИ указывают на террористические атаки против Запада в качестве свидетельства его продолжающегося глобального влияния, даже заявляя о неудачных нападениях, которые не убивают и не причиняют кому-либо вреда. Исламская государственная пропаганда будет продолжать прославлять виновных в таких нападениях, как героев, и призывать мусульман следовать их примерам. Как показывают его ложные утверждения о том, что стрелок из Лас-Вегаса, который убил 58 человек в октябре 2017 года, обещал преданность аль-Багдади, средства массовой информации исламского государства будут легко брать ответственность даже за жестокие действия, которые оно не совершало, чтобы спровоцировать страх и изобразить способность ударить куда угодно ,
Поскольку исламские государственные силы проводят партизанские операции, медиа-сеть, вероятно, будет пытаться запугать местные силы безопасности и сеять нестабильность, чтобы дискредитировать местные органы власти. Халифат продолжает выпускать видеоролики и наглядные изображения ужасных казней сирийских и иракских солдат и истребителей антиисламских боевиков. В материалах исламского государства показаны атаки снайперов, нападения беспилотников или убийства сотрудников сил безопасности, чтобы посеять страх в их рядах и согнуть их моральный дух, показывая, что смерть может наступить в любое время и из любого места. Такие пресс-релизы, несомненно, будут продолжены, поскольку исламское государство пытается изгнать сотрудников сил безопасности из районов активной деятельности ИГИЛ для создания новых безопасных убежищ. В недели, предшествовавшие парламентским выборам в Ираке в мае 2018 года публиковались объявления и фотографии операций Исламского государства в освобожденных районах Ирака и Сирии, таких как Киркук и Ракка, которые призваны дискредитировать заявления местных органов власти и полувоенных формирований о контроле над этими регионами.
Многие местные сунниты не готовы смириться с жестокостью и нетерпимостью ИГИЛ. Исламское государство пытается восстановить поддержку, разжигая сектантскую напряженность и представляя себя защитником суннитов против угнетения и уничтожения «отступническими» режимами и военизированными силами. Халифат давно изображает алавитский режим Асада и доминирующее в Ираке иракское правительство как отступников, стремящихся уничтожить суннитов. Исламская государственная медиа-машина выпустила множество продуктов, в которых подробно описывается предполагаемое вероотступничество шиитов, а также предполагаемые нынешние и исторические преступления Ирана против мусульман-суннитов. В недавних релизах исламского государства были отмечены операции против иранских войск и военизированных элементов шиитов. Наиболее примечательным было видео в сентябре 2018 года, дополненное инфографикой, в которой группа взяла ответственность за нападение нескольких боевиков на иранский военный парад в Ахвазе. Исламское государство обвинило сирийских военных и их российских союзников в широкомасштабном уничтожении гражданских зданий и убийстве женщин и детей. Курдские и другие сирийские оппозиционные группы также расписаны как отступники, секуляристы, прозападные или иранские прокси. Цель этой кампании состоит в том, чтобы отговорить местных суннитов от поддержки региональных правительств или сил, поддерживаемых коалицией, проявить суннитский гнев по всему миру и продемонстрировать, что суннитам необходимо исламское государство для их защиты. Ярким примером этой темы стала речь представителя исламского государства Абу аль-Хасана аль-Муджахира 24 апреля 2018 года, в которой он утверждал, что Иран захватывает суннитские районы Ирака, угнетает суннитских женщин в Ираке и использует «Хезболла» и "Хашд-Шааби", чтобы очистить Сирию и Ирак от мусульман-суннитов.
Более того, Исламское государство последовательно характеризовало суннитских племенных ополченцев, которые сотрудничают с возглавляемым шиитом правительством Ирака, коалицией или оппозиционными силами, как предателей и муртаддинов (отступников), обозначая их как сахва (уничижительный термин для суннитов) В то же время, послание Исламского государства, подтвержденное в августе 2018 года в речи аль-Багдади говорит,, что суннитским боевикам будет предложено прощение , если они покаются от своей оппозиции к исламскому государству, прежде чем группа захватит их. Исламское государство должно быть в состоянии захватывать культовые сооружения в суннитских районах, и поэтому оно, вероятно, продолжит пропагандистские усилия, направленные на то, чтобы очистить суннитские племена от иракского правительства или коалиции.
Стремясь разжечь гнев мусульман и подорвать общественную поддержку в странах коалиции, Исламское государство предъявляет обвинения в жертвах среди гражданского населения и нанесении ущерба в результате операций коалиции. В пропагандистской группе исламского государства Amaq часто публикуются сообщения о жертвах среди гражданского населения. В ходе боев за Мосул и Ракку пропаганда ИГИЛ утверждали , что самолеты коалиции использовали белые фосфорные боеприпасы против гражданских районов и опубликовали фотографии поврежденных школ и больниц. Весной 2017 года исламские государственные СМИ распространили ложные истории о том, что удары коалиции серьезно повредили крупную плотину над рекой Евфрат. Вирусный успех таких измышлений среди онлайн-аудиторий позволяет предположить, что исламское государство будет использовать такую тактику в будущем.
Перспективы
Поскольку исламское государство переходит на долгосрочную стратегию мятежа и террора, его медиа-сеть будет иметь важное значение для сохранения актуальности и сохранения поддержки среди мусульман-суннитов. Скорее всего, ответственность его медиа-операторов будет заключаться в том, чтобы разворачивать события на местах в позитивном свете, чтобы дать надежду своим сторонникам, привлечь потенциальных новобранцев и запугать своих врагов. По мере того, как исламское государство продолжает свои боевые усилия на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии, оно будет усиливать свою медиа-сеть, чтобы удвоить свою долговременную риторику, демонстрируя все, что делает группа – каждая атака смертника, каждая засада против местных сил безопасности, каждый террористический акт против западных или сектантских соперников – все это будет подаваться как часть войны на истощение, которая проложит путь к окончательной победе.
Потеряв свои опорные пункты в Ираке и Сирии и понеся большие потери среди своего персонала средств массовой информации, исламскому государству, вероятно, потребуется восстановить свой кадровый медиа-состав и обеспечить системный выход информационных сообщений. Халифат мог бы искать новые таланты на местном уровне или привлекать экстремистов извне для оказания удаленной помощи. Аресты активистов исламских государственных СМИ, кибер-оперативников и сторонников в Соединенном Королевстве, Кувейте, Германии и других местах иллюстрируют способность группы использовать экстремистов за пределами Ирака и Сирии для средств массовой информации и хакерских действий. Про-исламские государственные группы опубликовали объявления о поиске людей для оказания помощи в производстве контента для средств массовой информации ИГИЛ. Исследования Чарли Винтер и Джейд Паркер показали, что, поскольку официальное производство продукта средств массовой информации сократилось, исламское государство больше полагается на «виртуальный халифат», состоящий из неофициальных сетей онлайн-сторонников для поддержки своих пропагандистских усилий. Эти сети используют каналы и неофициальные медиа-организации, такие как Nashir News, для усиления официальной пропаганды и выпуска собственных неофициальных релизов. Распространение угроз против недавнего чемпионата мира в России и событий на Западе, опубликованной неофициальными группами поддерживающими ИГИЛ, таких как фонд Вафа, отражают дальнейшее развитие этой тенденции.
Исламские государственные СМИ продолжают искать новые онлайн-векторы для пропаганды. Халифат поддерживает несколько каналов в Telegram и распространяет многочисленные ссылки для каждого выпуска пропаганды, чтобы обеспечить широкий охват своих сообщений. Несмотря на частое удаление контента, группа продолжает постоянную публикацию видео и других продуктов на широком спектре медиа и сайтов для обмена файлами, таких как YouTube, Archive.org и Justpaste.it и многих других.
В то время как производство средств массовой информации в исламском государстве замедлилось, существует опасность того, что краны пропаганды могут снова открыться, когда группа попытается возродиться в постхалифатной среде и продать «долгую войну» широкой аудитории. Борьба с медиа-сетью группы должна оставаться приоритетной задачей для международного сообщества. Устойчивое военное давление на представителей средств массовой информации ИГИЛ на действующих ТВД важно для продолжения подавления официальных медиа-организаций связанных с ИГИЛ. Потенциальное использование экстремистов за пределами Ирака и Сирии потребует сотрудничества между службами безопасности во всем мире, чтобы отслеживать их. Тем не менее, полное прекращение пропаганды исламского государства не является реалистичной целью.
Коалиция должна противостоять данным действиям ИГИЛ публичными и конкретными действиями. Долгосрочное решение заключается в создании политического устройства в освобожденных районах, которое придает суннитам большую экономическую и политическую власть. Это невозможно осуществить за одну ночь, но обнародование осязаемых шагов в направлении пост-исламского государственного устройства, включая суннитов, таких как привлечение местных сил безопасности суннитов, может подорвать риторику исламского государства о защите суннитов от угнетения и помочь убедить местных суннитов в том, что поддерживать Исламское государство – это тупик. Признание злоупотреблений со стороны иракских сил безопасности может уменьшить резонанс пропаганды исламского государства среди иракских суннитов, особенно если общественные наказания будут применяться в отношении виновных. Утверждения о жертвах среди гражданского населения будут иметь меньшее влияние, если коалиция будет заранее сообщать об ошибках и изложит меры, принятые во избежание потерь. В конечном итоге коалиционные правительства должны быть привержены длительной кампании, предусматривающей скоординированные военные, разведывательные и правоохранительные действия, направленные на то, чтобы подорвать медиа-сеть исламского государства и противостоять ее влиянию.
Майкл Муньос, доктор философии, является специальным агентом Федерального бюро расследований (ФБР), занимающегося вопросами борьбы с терроризмом. Он получил степень бакалавра в области политологии в Принстонском университете и имеет степень доктора политологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Ранее д-р Муньос служил офицером пехоты в резервных частях армии США. Мнения, выраженные в этой статье, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают взгляды ФБР, Министерства юстиции или правительства США.
https://ctc.usma.edu/selling-long-war-islamic-state-propaganda-caliphate/ – оригинал на английском языке (по ссылке также приведен список источников и примечения к материалу).
Несколько замечаний.
1. Плотину в Ракке действительно подорвали, в результате чего были затоплены южные районы города (фото и видео в сети имеются).
2. Само собой Муньос полностью игнорирует связи США с ИГИЛ и использование ИГИЛ как инструмента реализации американских интересов на Ближнем Востоке.
3. Не раскрыта роль Саудовской Аравии и ряда других стран Персидского залива в скрытой поддержке инфраструктуры ИГИЛ.
4. Не указана связь проекта "Суннитского государства" в рамках "Большого Ближнего Востока" эксплуатировавшего тезис об "угнетении суннитов" с пропагандой ИГИЛ на эту же тему.
5. Стоит отметить, что существует вероятность того, что заявления сделанные от лица Багдади, делаются другими людьми использующими образ "великого Халифа" как узнаваемый бренд.
6. Слабо освещена активность ИГИЛ на территории республик бывшего СССР.
В целом, автор верно изложил текущие тенденции пропаганды ИГИЛ, но по понятным причинам полностью обошел скользкие моменты связанные с генезисом группировки и близостью ее целей некоторым целям США на Ближнем Востоке.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Очень странная война США в Сирии
В последнее время в глобальной информационной паутине не утихают разговоры о том, что вся операция Коалиции против ИГИЛ не что иное, как огромная постановка. Цель ее — контроль нефтяных полей и оправдание присутствия американских военных объектов на территории Сирии.
В пользу данной теории говорит множество фактов. К примеру, достаточно странным выглядит тот факт, что Коалиция, состоящая из полусотни развитых, сильнейших государств, обладающих самым современным оружием и военными технологиями, уже на протяжении нескольких лет не может победить хоть и многочисленную, но все же отсталую в военном и технологическом аспекте, армию террористов ИГИЛ*.
При этом большинство боевых действий, в основном, редко разворачиваются в густонаселенных районах, а главным полем боя и ареалом обитания боевиков являются пустынные районы Сирии, где, по сути, победить террористов куда проще, чем выбить их из населенных пунктов или горных районов. Для сравнения. Сирийская армия, которая с 2011 по 2015 год в одиночку противостояла ИГИЛ и многочисленным вооруженным группировкам так называемой сирийской оппозиции, но не дала себя уничтожить.
А за пару лет совместных действий с Ираном и ВКС России сирийские правительственные войска практически полностью освободили от террористов ИГИЛ и других боевиков территории от побережья Средиземного моря до восточного берега Евфрата.
При этом бои разворачивались как в пустыне, так и в густонаселенных районах страны, в крупных городах и горных районах.
Однако сирийская армия уничтожала боевиков настолько ювелирно, что удалось избежать невосстанавливаемых разрушений городов и массовой гибели мирного населения от авиа- и артиллерийских ударов. Что не сказать о действиях Коалиции. Достаточно вспомнить сирийскую Ракку и иракский Мосул, которые благодаря действиям союзников восстановлению не подлежат, а под их завалами до сих пор покоятся останки тысяч мирных жителей.
Сейчас в зоне ответственности сирийской армии остались незначительные силы террористов к западу от Евфрата. Они заперты в «огневых котлах», и по подсчетам специалистов, существовать боевикам в них осталось совсем не долго.
Следующим пунктом, который вызывает вопросы к «войне бесконечности» Коалиции против ИГИЛ, внезапно охватывающий союзных военных приступ непрофессионализма. Разведчики резко забывают, как обрабатывать данные, машины обеспечения забывают дорогу до ведущих «на земле» настоящую борьбу с террористами курдов, а американские летчики начинают перепахивать сирийскую пустыню сотнями бомб, при этом не попадая ни в одного игиловца.
Тут налицо либо страшная эпидемия перманентного кретинизма, которая время от времени охватывает всю Коалицию, либо преднамеренная работа по затягиванию конфликта и сохранению популяции бармалеев на территории Сирии в целях реализации собственных интересов.
Кстати, подозрительным является и тот факт, что боевики ИГИЛ до недавнего времени крайне редко проводили вылазки против сил Коалиции, а если быть точнее — против военнослужащих США.
Данное обстоятельство достаточно широко обсуждают пользователи интернета, и оно даже стало поводом для многочисленных шуток. Самая безобидная из разряда — «верный пес никогда не будет кусать руку хозяина», намекая на то, что ИГИЛ работает в интересах американских спецслужб.
Но — о чудо! Оказывается, боевики вместе американскими вояками научились пользоваться социальными сетями и начали реагировать на подобные сообщения. Однако стоит отметить — организации серьезные. Поэтому на комментарии не размениваются и не оправдываются. Дабы доказать всему миру, что американские вояки ничуть не уступают своим образам в голливудских фильмах, Пентагон забрасывает СМИ и соцсети своими пресс-релизами о том, как они героически обороняются от наступающих полчищ ИГИЛ около своих баз в Сирии.
Стоит отметить, что около военных объектов Коалиции и в самом деле стреляют и стреляют много. Но вот только вопрос — куда? Дело в том, что так называемые бои между войсками Коалиции (примечание: не путать с курдами, которые действительно воюют), и ИГИЛ больше напоминают Кавказскую свадьбу, когда за вечер в воздух выпускают боезапас небольшой воинской части, но обходится без жертв. Ну или почти без жертв.
Бои между звезднополосатыми ковбоями и террористами проходят примерно по такому же сценарию. Стрельбы много, взрывов как в хорошем американском блокбастере от Майкла Бея, однако потерь ни со стороны американцев, ни со стороны ИГИЛ нет.
Зато есть красивый пентагоновский отчет о героической борьбе с терроризмом, а игиловцы показывают всему миру свою непримиримую борьбу за создание Халифата. В общем, довольны все.
При таком раскладе получается крайне удобная и выгодная для всех картина. Американцы в глазах всего мира поддерживают облик вечных борцов с террористической угрозой, который они никогда, правда, не победят, потому что им это и не надо. ИГИЛ же прекрасно продолжает тянуть деньги от многочисленных спонсоров, обещая все-таки построить Исламское государство.
Все счастливы. Кроме разве что народа Сирии, который устал от многолетней американо-игиловской театральной постановки, в результате которой страдают и гибнут лишь мирные жители да курдские военизированные подразделения, слепо верящие в свою борьбу с террористами. Рано или поздно подобное надоест другим сильным участникам сирийского конфликта, таким как Россия, Иран и Ливан, и в конечном итоге им придется поставить точку в шоу абсурда, устраиваемом США и ИГИЛ в Сирии, выгнав этих клоунов с территории страны.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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В Госдепе США рассказали, что нужно для победы над ИГИЛ
США считают, что разгром террористической группировки «Исламское государство»* невозможен без «фундаментальных изменений режима Сирии» и изменения роли Ирана в регионе, заявил журналистам в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
«Мы также считаем, что невозможно добиться окончательной победы над ИГИЛ до тех пор, пока не произойдут фундаментальные изменения с сирийским режимом и фундаментальные изменения роли Ирана в Сирии, что с самого начала повлияло на рост ИГИЛ», — сказал он.
Он также призвал Россию принять непосредственное участие в этих фундаментальных изменениях, а именно «используя свое влияние на режим» президента Сирии Башара Асада, посадить его за стол переговоров с оппозицией.
Президент России Владимир Путин является инициатором переговоров в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. В столице Казахстана прошли девять раундов переговоров, главным решением которых стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. Десятый раунд в астанинском формате прошел 30–31 июля впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.
В конце января в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога. Он стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Наступление на Ходейду остановлено
События вокруг Ходейды продолжают активно развиваться.
Сегодня было объявлено, что ОАЭ временно прекращают поддержку операции по штурму Ходейду и настроены на достижение политического урегулирования с хуситами. Предполагается, что переговоры при посредничестве ООН могут пройти в Швеции, которая выступит принимающим посредником. Предполагается, что переговоры должны состояться до конца этого года. Несколько ранее, США уже анонсировали прекращение поддержки воздушными танкерами авиации ОАЭ и Саудовской Аравии, которая летала бомбить Ходейду.
После анонса выхода ОАЭ из кампании по штурму Ходейды, хадистам ничего не осталось, как объявить, что они тоже прекращают наступление и согласны на временное перемирие с хуситами. Кроме того, эмиратчики провели встречу с представителями партии Аль-Исла, активистов которой ранее убивали по заказу ОАЭ американские наемники https://colonelcassad.livejournal.com/4533352.html. Теперь общение с "карточной колодой" ведется под лозунгом "сломаем политический тупик в Йемене". Весьма стремительный поворот для очень инерционной политики ОАЭ.
Согласно циркулирующей в арабских источниках информации, в последние недели идет коррекция внешнеполитического курса ОАЭ – с одной стороны идут консультации об открытии посольства ОАЭ в Дамаске, а с другой стороны на эмиратчиков сильно давят США и Британия, настаивая на приостановке войны, которая стала слишком токсичной не только для Саудовской Аравии и незадачливого наследного принца, но и для тех, кто продает ему оружие, что используется во внутриполитической борьбе с Вашингтоне и Лондоне, где оппозиция использует аргументы связанные с Йеменской войной и убийством Хашогги для нападок на недостаточно жесткую позицию Трампа и Мэй.
В результате, начавшийся в начале ноября последний и решительный штурм Ходейды заглох на ее окраинах. Разумеется, если бы хадисты и эмиратчики успели в первую неделю ноября прорваться в город и захватить порт, то тогда они могли приостановить боевые действия в выгодных условиях, так как хуситы лишились бы поставок оружия из Ирана и были обречены на стратегическую оборону в условиях истощающихся ресурсов – это конечно не означало бы конца войны, но ухудшало перспективы хуситов на ее позитивный итог. Ноябрьский штурм был самым опасным из всех и он ближе прочих подошел к решению тех задач, которые еще в июне ставились в рамках операции "Золотая победа".
Но хуситы умелой тактической обороной и грамотным прощупыванием флангов смогли замедлить и обескровить ударные группировки противника, в результате чего достижения очередного штурма оказались мизерными на фоне чудовищных потерь атакующих в людях и технике. Так что хуситы оказавшись в критической ситуации не пали духом и умело продержались до того момента, когда внешнеполитические проблемы интервентов дополнили пробуксовку штурма. Разумеется, люди командовавшие обороной города отработали на отлично, в условиях тотального превосходства противника в технике и полного господства ОАЭ и Саудовской Аравии в воздухе при отсутствии даже очаговой системы ПВО. Стойкость пехоты и грамотное командование перевесили эти факторы, во всяком случае на текущий момент.
Сейчас хадисты пытаются делать хорошую мину при плохой игре, заявляя, что они пошли на перемирие ради установления мира и лишь для того, чтобы дать хуситам покинуть город, а Ирану отозвать своих прокси из Йемена. Но вполне очевидно, что хуситы Ходейду не бросят (не для того, они отбили несколько полноценных штурмов), а Иран тем более не заинтересован в том, чтобы Саудовская Аравия бесплатно вылезла из йеменского болота. Поэтому перемирие может оказаться временным, а возможная оперативная пауза будет использована сторонами для наращивания сил с перспективой возобновления боев, если ОАЭ снова передумают и решат возобновить попытки взять Ходейду или же место эмиратчиков займут саудиты.
Наступление вдоль Красного моря.
Бои в Ходейде к вечеру начали затухать, хотя боевые действия все еще продолжались. Захваченную хадистами больницу "22 мая" практически полностью разрушили в ходе боев, как и часть завода к западу от арки на въезде в город. Атаки в направлении северной дороги по которой снабжается Ходейда фактически прекратились, хотя авиаудары в течение дня продолжали наносится, в результате чего погибло еще несколько гражданских (осторожно, фото 18+ https://twitter.com/HussainBukhaiti/status/1062750394605060096). Встал фронт и в районе развалин университета на юге города и на подступах к рыбному рынку на побережье Красного моря. Позиции хуситов в терминалах аэропорта продолжают выглядит гордым волнорезом, который помешал интервентом полноценно атаковать южные окраины города. Самое смешное, что эмиратчики объявили о захвате аэропорта еще в июне, но в течение многих месяцев штурма, он им так и не дался. Также отмечается, что хуситы на всякий случай, еще до объявления о прекращении наступления, проводили минирование порта, чтобы в случае неблагоприятного развития событий не позволить интервентам им полноценно пользоваться в течение длительного времени.
Также отмечается падение баллистической ракеты хуситов у побережья – скорее всего был перелет. Несмотря на объявление перемирия, нет полной уверенности, что бои не возобновятся после некоторой паузы.
PS. В целом занятно, как провал неких закулисных комбинаций привел к отставке министра обороны Израиля, приостановке решающего штурма Ходейды и коррекции внешнеполитического курса эмиратчиков.
Но главная интрига это конечно судьба наследнего принца Саудовской Аравии – если он падет, то очень велики шансы, что войну в Йемене будут действительно сворачивать. Если же принц Салман устоит и сможет уклониться от обвинений в организации убийства Хашогги, то велика вероятность, что попытки взять Ходейду штурмом возобновятся под предлогом "борьбы за единство Йемена" и "противостояния с Ираном".
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