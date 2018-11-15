Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 ноября 2018

В последнее время в глобальной информационной паутине не утихают разговоры о том, что вся операция Коалиции против ИГИЛ не что иное, как огромная постановка. Цель ее — контроль нефтяных полей и оправдание присутствия американских военных объектов на территории Сирии.

В пользу данной теории говорит множество фактов. К примеру, достаточно странным выглядит тот факт, что Коалиция, состоящая из полусотни развитых, сильнейших государств, обладающих самым современным оружием и военными технологиями, уже на протяжении нескольких лет не может победить хоть и многочисленную, но все же отсталую в военном и технологическом аспекте, армию террористов ИГИЛ*.

При этом большинство боевых действий, в основном, редко разворачиваются в густонаселенных районах, а главным полем боя и ареалом обитания боевиков являются пустынные районы Сирии, где, по сути, победить террористов куда проще, чем выбить их из населенных пунктов или горных районов. Для сравнения. Сирийская армия, которая с 2011 по 2015 год в одиночку противостояла ИГИЛ и многочисленным вооруженным группировкам так называемой сирийской оппозиции, но не дала себя уничтожить.

А за пару лет совместных действий с Ираном и ВКС России сирийские правительственные войска практически полностью освободили от террористов ИГИЛ и других боевиков территории от побережья Средиземного моря до восточного берега Евфрата.

При этом бои разворачивались как в пустыне, так и в густонаселенных районах страны, в крупных городах и горных районах.

Однако сирийская армия уничтожала боевиков настолько ювелирно, что удалось избежать невосстанавливаемых разрушений городов и массовой гибели мирного населения от авиа- и артиллерийских ударов. Что не сказать о действиях Коалиции. Достаточно вспомнить сирийскую Ракку и иракский Мосул, которые благодаря действиям союзников восстановлению не подлежат, а под их завалами до сих пор покоятся останки тысяч мирных жителей.

Сейчас в зоне ответственности сирийской армии остались незначительные силы террористов к западу от Евфрата. Они заперты в «огневых котлах», и по подсчетам специалистов, существовать боевикам в них осталось совсем не долго.

Следующим пунктом, который вызывает вопросы к «войне бесконечности» Коалиции против ИГИЛ, внезапно охватывающий союзных военных приступ непрофессионализма. Разведчики резко забывают, как обрабатывать данные, машины обеспечения забывают дорогу до ведущих «на земле» настоящую борьбу с террористами курдов, а американские летчики начинают перепахивать сирийскую пустыню сотнями бомб, при этом не попадая ни в одного игиловца.

Тут налицо либо страшная эпидемия перманентного кретинизма, которая время от времени охватывает всю Коалицию, либо преднамеренная работа по затягиванию конфликта и сохранению популяции бармалеев на территории Сирии в целях реализации собственных интересов.

Кстати, подозрительным является и тот факт, что боевики ИГИЛ до недавнего времени крайне редко проводили вылазки против сил Коалиции, а если быть точнее — против военнослужащих США.

Данное обстоятельство достаточно широко обсуждают пользователи интернета, и оно даже стало поводом для многочисленных шуток. Самая безобидная из разряда — «верный пес никогда не будет кусать руку хозяина», намекая на то, что ИГИЛ работает в интересах американских спецслужб.

Но — о чудо! Оказывается, боевики вместе американскими вояками научились пользоваться социальными сетями и начали реагировать на подобные сообщения. Однако стоит отметить — организации серьезные. Поэтому на комментарии не размениваются и не оправдываются. Дабы доказать всему миру, что американские вояки ничуть не уступают своим образам в голливудских фильмах, Пентагон забрасывает СМИ и соцсети своими пресс-релизами о том, как они героически обороняются от наступающих полчищ ИГИЛ около своих баз в Сирии.

Стоит отметить, что около военных объектов Коалиции и в самом деле стреляют и стреляют много. Но вот только вопрос — куда? Дело в том, что так называемые бои между войсками Коалиции (примечание: не путать с курдами, которые действительно воюют), и ИГИЛ больше напоминают Кавказскую свадьбу, когда за вечер в воздух выпускают боезапас небольшой воинской части, но обходится без жертв. Ну или почти без жертв.

Бои между звезднополосатыми ковбоями и террористами проходят примерно по такому же сценарию. Стрельбы много, взрывов как в хорошем американском блокбастере от Майкла Бея, однако потерь ни со стороны американцев, ни со стороны ИГИЛ нет.

Зато есть красивый пентагоновский отчет о героической борьбе с терроризмом, а игиловцы показывают всему миру свою непримиримую борьбу за создание Халифата. В общем, довольны все.

При таком раскладе получается крайне удобная и выгодная для всех картина. Американцы в глазах всего мира поддерживают облик вечных борцов с террористической угрозой, который они никогда, правда, не победят, потому что им это и не надо. ИГИЛ же прекрасно продолжает тянуть деньги от многочисленных спонсоров, обещая все-таки построить Исламское государство.

Все счастливы. Кроме разве что народа Сирии, который устал от многолетней американо-игиловской театральной постановки, в результате которой страдают и гибнут лишь мирные жители да курдские военизированные подразделения, слепо верящие в свою борьбу с террористами. Рано или поздно подобное надоест другим сильным участникам сирийского конфликта, таким как Россия, Иран и Ливан, и в конечном итоге им придется поставить точку в шоу абсурда, устраиваемом США и ИГИЛ в Сирии, выгнав этих клоунов с территории страны.

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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»

* Запрещенная в РФ террористическая организация.