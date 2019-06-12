Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 июня 2019

Подтверждаются данные о том, что террористические группировки, понесшие большие потери в ходе развязанного ими в мае провального наступления в сирийской провинции Хама, предпринимают экстренные меры по набору в свои ряды новых боевиков.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

На подконтрольной исламистами территории зоны деэскалации Идлиб проводится массовая мобилизация мужского населения.

В бандгруппы загоняют мальчиков и мужчин в возрасте от 15 до 60 лет. Кроме того, вербовка наёмников ведётся сейчас по всему миру, включая государства бывшего СССР.

По данным местных источников, из Сирии в Крым на родину недавно убитого главаря одного из бандформирований «Хайят Тахрир аш-Шам» по кличке Абдуль-Ильгиз аль Керим выехал его земляк — украинский террорист по прозвищу Абу Ченгиз.

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Официальная цель поездки — передать родственникам ликвидированного в разборке джихадиста личные вещи. По имеющейся информации, Абу Ченгиз также ряд встреч с земляками и агитацию их для вступления в группировки, воюющие против правительственных войск Сирии. Для этого бандит намерен посетить Киев, а также Генический, Новотроицкий и Ивановский районы Херсонской области Украины.

Места для вербовки будущих террористов выбраны совсем не случайно. На Херсонщине при попустительстве украинских властей безнаказанно действуют радикальная группировка «Аскер» и так называемый «батальон имени Номана Челебиджихана». Члены этих крымскотатарских националистических вооружённых формирований, контролирующих криминальный бизнес в приграничных с Крымом районах Херсонской области, известны своими тесными связями с исламистскими бандформированиями, связанными с «Аль-Каидой»*.

В Киеве Абу Ченгиз планирует встречи с другими «террористами в законе». Именно в столице Украины под крылом «Меджлиса»* и спецслужб осели бывшие боевики крымскотатарского батальона «Крым». В 2015 году это националистическое формирование за радикальные исламистские взгляды, царившие среди его членов и бесчинства в отношении мирного населения Донбасса было расформировано. Несмотря на это данные боевики не «потерялись» в украинском обществе, а создали разветвлённую криминальную структуру, доставляющую немало хлопот украинским правоохранительным органам.

Сейчас эти худшие представители крымскотатарского народа, подарившего миру много достойных людей, рассматриваются джихадистами в качестве потенциальных рекрутов для пополнения рядов террористических группировок, воюющих в Сирии.

По разным данным в Сирии на стороне бандформирований воевали до десяти тысяч террористов — выходцев из разных стран постсоветского пространства. Крым не стал исключением. Поток завербованных с полуострова пошёл в арабскую республику при украинских властях. До 2014 года для участия в боях в САР уехало не малое количество крымчан.

Крымских татар, как и мусульман из Африки, главари сирийских террористов считают «братьями» второго сорта, пригодными для использования только в качестве «пушечного мяса». Из них формировались передовые отряды, за которыми в наступления уже шли основные силы бандформирований. Известны случаи использования крымских татар в роли обвешанных взрывчаткой смертников.

Показательным является пример теракта в городе Алеппо в апреле 2013 г.

Тогда, 46-летний террорист-смертник Рамазан Мухтаров (предположительно житель Симферополя) входивший в НВФ «Крымский дом» подорвался в грузовике с 7 тоннами тротила, врезавшись в здание госпиталя. Тогда погибли до 70 человек, а более 100 получили ранения различной степени тяжести. Среди убитых при теракте — женщины, дети, врачи и беженцы.

Маловероятно, что Абу Ченгиз предложит своим землякам иную судьбу кроме как стать террористом-смертником или пойти на убой за чужие интересы, чтобы бесславно погибнуть в дали от родины, как погиб 5 июня крымский татарин, придумавший себе на арабский манер кличку Абдуль-Ильгиз аль Керим.

P. S. Попытается ли посланник «Хайят Тахрир аш-Шам» вести вербовку боевиков на территории российского Крыма источник не сообщает. Однако слишком явные отличительные признаки — хромота от полученного ранения, делают его слишком приметным, что позволит нашим правоохранителям его задержать.

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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.