Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 июня 2019
- 13:57 Атака хуситов на аэропорт Абха.
- 06:03 Пушечное мясо: боевики c Украины для войны в Сирии (ФОТО).
- 01:54 «Мы разбомбили Америку!» — известный футболист-террорист убит в Сирии (ФОТО).
Атака хуситов на аэропорт Абха
Саудовская Аравия сообщает, что баллистическая (по другим данным, крылатая) ракета хуситов поразила зал прилетов международного аэропорта Абха в провинции Асир. В результате здание аэропорта получило некоторые повреждения, а 26 человек (включая двух детей) получили ранения различной степени тяжести. Стоит отметить, что на этом направлении развернуты ЗРК "Пэтриот" (в провинции Джизан), так как хуситы уже неоднократно запускали ракеты в этом направлении, атакуя порт Джизана и объекты связанные с нефтяной компанией "Арамко", в ряде случаев добиваясь относительных успехов в преодолении систем ПВО и нанесении вреда промышленной и военной инфраструктуре.
Судя по тому, что ракета достигла аэропорта, у саудитов с работой системы ПВО что-то снова пошло не так. Можно вспомнить историю с атакой на международной аэропорт Эр-Рияда, когда ракета хуситов прошла над зонтиком ПВО и упала в 1,5 километрах от терминала, после чего даже в американской прессе начали выходить материалы, что в реальности "Пэтриот" работает не так хорошо, как в пиар-материалах.
Ранее, командование хуситов заявляло, что в ответ на бомбардировки городов Йемена, они продолжат наносить удары по объектам инфраструктуры агрессоров в Саудовской Аравии и ОАЭ, перенося войну на территорию противника. Также хуситы обещали удивить интервентов более высокой точностью своих ракет и смертоносностью своих дронов. Судя по тому, что наконец смогли попасть по аэропорту и повредить его, точность ракет действительно повысилась.
В саудовской и западной прессе стоит уже традиционная истерия на тему "террористических атак хуситов и Ирана на мирный саудовский трактор". Про многолетнюю войну в Йемене и варварские бомбардировки гражданского население в течение 4 лет разумеется умалчивают – нельзя, чтобы обыватель задумался о том, а с чего началась война, в результате которой интервент столь нежданного получает тумаков на своей же территории. Удар по Абхе дополнил наступление хуситов в саудовской (!) провинции Наджран, где саудовская армия и наемники понесли тяжелые потери в людях и технике.
Вполне очевидно, что Иран будет продолжать использовать "Йеменскую язку" как инструмент в своей гибридной войне с Саудовской Аравией по всему региону. Саудиты сейчас пытаются привлечь международное сообществе к поддержке интервенции в Йемене, но после дела Хашогги, резолюций сената США о прекращении поддержки войны в Йемене и стокгольмских договоренностей о перемирии под Ходейдой (которые подвели черту под неудачным штурмом), маловероятно, что найдется много желающих влезать в эту бесперспективную войну. Более вероятно, что вся эта риторика будет канализирована в сторону осуждения Ирана, который поддерживает хуситов.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Пушечное мясо: боевики c Украины для войны в Сирии (ФОТО)
Подтверждаются данные о том, что террористические группировки, понесшие большие потери в ходе развязанного ими в мае провального наступления в сирийской провинции Хама, предпринимают экстренные меры по набору в свои ряды новых боевиков.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
На подконтрольной исламистами территории зоны деэскалации Идлиб проводится массовая мобилизация мужского населения.
В бандгруппы загоняют мальчиков и мужчин в возрасте от 15 до 60 лет. Кроме того, вербовка наёмников ведётся сейчас по всему миру, включая государства бывшего СССР.
По данным местных источников, из Сирии в Крым на родину недавно убитого главаря одного из бандформирований «Хайят Тахрир аш-Шам» по кличке Абдуль-Ильгиз аль Керим выехал его земляк — украинский террорист по прозвищу Абу Ченгиз.
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Официальная цель поездки — передать родственникам ликвидированного в разборке джихадиста личные вещи. По имеющейся информации, Абу Ченгиз также ряд встреч с земляками и агитацию их для вступления в группировки, воюющие против правительственных войск Сирии. Для этого бандит намерен посетить Киев, а также Генический, Новотроицкий и Ивановский районы Херсонской области Украины.
Места для вербовки будущих террористов выбраны совсем не случайно. На Херсонщине при попустительстве украинских властей безнаказанно действуют радикальная группировка «Аскер» и так называемый «батальон имени Номана Челебиджихана». Члены этих крымскотатарских националистических вооружённых формирований, контролирующих криминальный бизнес в приграничных с Крымом районах Херсонской области, известны своими тесными связями с исламистскими бандформированиями, связанными с «Аль-Каидой»*.
В Киеве Абу Ченгиз планирует встречи с другими «террористами в законе». Именно в столице Украины под крылом «Меджлиса»* и спецслужб осели бывшие боевики крымскотатарского батальона «Крым». В 2015 году это националистическое формирование за радикальные исламистские взгляды, царившие среди его членов и бесчинства в отношении мирного населения Донбасса было расформировано. Несмотря на это данные боевики не «потерялись» в украинском обществе, а создали разветвлённую криминальную структуру, доставляющую немало хлопот украинским правоохранительным органам.
Сейчас эти худшие представители крымскотатарского народа, подарившего миру много достойных людей, рассматриваются джихадистами в качестве потенциальных рекрутов для пополнения рядов террористических группировок, воюющих в Сирии.
По разным данным в Сирии на стороне бандформирований воевали до десяти тысяч террористов — выходцев из разных стран постсоветского пространства. Крым не стал исключением. Поток завербованных с полуострова пошёл в арабскую республику при украинских властях. До 2014 года для участия в боях в САР уехало не малое количество крымчан.
Крымских татар, как и мусульман из Африки, главари сирийских террористов считают «братьями» второго сорта, пригодными для использования только в качестве «пушечного мяса». Из них формировались передовые отряды, за которыми в наступления уже шли основные силы бандформирований. Известны случаи использования крымских татар в роли обвешанных взрывчаткой смертников.
Показательным является пример теракта в городе Алеппо в апреле 2013 г.
Тогда, 46-летний террорист-смертник Рамазан Мухтаров (предположительно житель Симферополя) входивший в НВФ «Крымский дом» подорвался в грузовике с 7 тоннами тротила, врезавшись в здание госпиталя. Тогда погибли до 70 человек, а более 100 получили ранения различной степени тяжести. Среди убитых при теракте — женщины, дети, врачи и беженцы.
Маловероятно, что Абу Ченгиз предложит своим землякам иную судьбу кроме как стать террористом-смертником или пойти на убой за чужие интересы, чтобы бесславно погибнуть в дали от родины, как погиб 5 июня крымский татарин, придумавший себе на арабский манер кличку Абдуль-Ильгиз аль Керим.
P. S. Попытается ли посланник «Хайят Тахрир аш-Шам» вести вербовку боевиков на территории российского Крыма источник не сообщает. Однако слишком явные отличительные признаки — хромота от полученного ранения, делают его слишком приметным, что позволит нашим правоохранителям его задержать.
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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«Мы разбомбили Америку!» — известный футболист-террорист убит в Сирии (ФОТО)
9 июня сирийские бандформирования похоронили знаменитого в довоенной Сирии футболиста Абдула Басета аль-Сарута, которого прозвали «певцом революции»: он исполнял песни на антиправительственных митингах, осуждая действующую власть.
До 2011 года аль-Сарут был известен своей блестящей карьерой вратаря в футбольном клубе Хомса «Аль-Карама» и вратаря сборной САР, пока не перешёл на сторону боевиков «Свободной сирийской армии». В последние годы он был главарём одной из бандгрупп группировки «Джейш аль-Изза».
В итоге в конце прошлой недели исламист был тяжело ранен в боях на севере провинции Хама, где террористы «Хайат Тахрир аш-Шам» решили атаковать сирийских военных. Экс-футболист не смог оправиться от ран и скончался в турецком госпитале.
Отметим, что ранее он заявлял о своей приверженности идеям «Аль-Каиды»*, а затем и ИГИЛ*, с чьим флагом его можно увидеть на фото ниже:
Абдул Басет стал одним из брендов оппозиции. Революционеры использовали его славу, чтобы привлекать в свои ряды молодежь. Для того, чтобы разбираться в политике и, тем более, быть активистом одной из сторон, нужно хорошо понимать процессы, происходящие в государстве. Молодые люди едва ли способны сделать взвешенный сознательный выбор, поэтому невозможно завоевать их сочувствие и поддержку одними лозунгами и обещаниями. Зато можно прорекламировать незаконные вооруженные формирования с помощью медийных лиц — в том числе, известных спортсменов.
Политическая ангажированность Абдула Басета была очень на руку западной пропаганде: западные газеты называли футболиста «сирийским героем», «звездой футбола» и «певцом революции». Эта пиар-кампания должна была создать иллюзию, что лучшие люди арабской республики не поддерживают правительство Асада.
После смерти аль-Сарута все крупные американские и европейские СМИ опубликовали статьи, исполненные скорби и сожаления. Контролируемое британским правительством «БиБиСи», ссылаясь на слова одного из полевых командиров ССА, назвало его «мучеником», который «погиб, защищая последний оплот сирийских борцов за свободу».
За этим поэтическим описанием скрывается Идлибская зона — территория на северо-востоке страны, где 80% населения составляют боевики различных группировок. Самая крупная из них — «Хайат Тахрир аш-Шам», которая по факту является сирийским крылом «Аль-Каиды». От их рук которой ежедневно гибнут жители в мирных городах, находящихся у границ Большого Идлиба.
Воспевание Абдулы Басета — наглядная иллюстрация лицемерия Запада. Записав футболисту в заслуги борьбу против администрации Башара Асада, «мейнстрим медиа» скромно умолчали, что одна из его известнейших песен посвящена событиям 11 сентября 2001 года:
Мы разбомбили Америку, используя всего лишь один гражданский самолет,
Теперь Всемирный торговый центр — это кучка обломков.
Осама бен Ладен — тот, кто держит Америку в страхе силой нашей веры,
А наше оружие — пулемёт Калашникова.
Через 9 дней после трагедии, в которой погибли почти 3 тысячи людей, и еще 6 тысяч были ранены, Джордж Буш — младший объявил войну терроризму, заявив: «Наша война с терроризмом начинается с „Аль-Каиды“, но этим не закончится. Она не завершится, пока каждая террористическая группа в мире не будет найдена, остановлена и побеждена». Американцам понадобилось всего 18 лет, чтобы забыть о государственной безопасности и начать сотрудничество с террористами, извлекая из него выгоду.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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