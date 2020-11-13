Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 13 ноября 2020
- 06:31 Помощник Алиева вмешался в скандал из-за слов посла Азербайджана о сбитом российском Ми-24.
- 05:49 Хуситы взяли Лагерь Маас.
- 00:57 «Тигр» спасает бойцов: нападение на военных России и Сирии в Дераа (ФОТО).
- Вчера 23:57 Развертывание миротворцев и “большая ошибка”..
Помощник Алиева вмешался в скандал из-за слов посла Азербайджана о сбитом российском Ми-24
Представитель президента Азербайджана Хикмет Гаджиев вмешался в скандал, вызванный заявлением посла Баку в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского военного вертолета Ми-24 на территории Армении.
Ранее диппредставитель Азербайджана стал причиной конфликта, он прокомментировал трагедию циничными словами: «на войне как на войне: всякое может быть». После этого МИД России выступил с жёстким заявлением. В Москве напомнили, что ждут скорейшего воплощения обещаний Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в гибели экипажа нашего военного вертолёта. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что ответ России «был бы сокрушительным», если бы наша страна руководствовалась принципом «на войне как на войне».
После этого помощник президента Азербайджана вынужден был сделать официальное заявление, чтобы погасить конфликт.
Он также назвал неприемлемыми заявления своего посла «о статусе Нагорно-Карабахского региона, не вдаваясь в суть вопроса» .
«Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политике» — прокомментировал ситуацию он.
Как сообщала «Русская Весна», Ми-24 был сбит силами ПВО Азербайджана 9 ноября в воздушном пространстве Армении на значительном расстоянии от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. Погибли два лётчика, один получил ранения средней тяжести и проходит лечение.
Надо отдать должное Баку, там оперативно признали, что солдаты азербайджанских вооружённых сил случайно сбили российский вертолёт, приняв его за армянский в напряжённой обстановке конфликта двух соседних стран.
Минобороны, МИД и президент республики принесли глубокие извинения и выразили готовность выплатить компенсацию. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе».
Российские следственные органы также возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Расследованием занимаются следователи военной прокуратуры, базирующиеся на 102-й российской военной базе в армянском Гюмри.
Самой жесткой оказалась позиция Армении, Центральная военная прокуратура которой возбудила уголовное дело по ст. 104 Уголовного кодекса РА «Убийство» и ст. 384 УК РА «Развязывание агрессивной войны». Кроме того, в Ереване предложили посмертно представить к государственным наградам Армении погибших российских летчиков.
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Хуситы взяли Лагерь Маас
Хуситы одержали крупную победу в Йемене.
В середине апреля они начали наступление в провинции Мариб, где среди их главных целей был Лагерь Маас, который являлся одной из главных опорных баз саудовской коалиции в одной из ключевых провинций Йемена.
В апреле-июне это привело к тяжелым боям к западу и северо-западу от Лагеря Маас. В середине лета, сталкиваясь с упорным сопротивлением хадистов и саудитов (к которым позднее присоединились боевики "Аль-Ислах" и "Аль-Каиды", которых перебрасывали из Абьяна и Байды), командование хуситов нанесло удар на юге, который привел к частичному обрушению фронта и продвижения хуситов с юга вглубь провинции, а также ключевой дороге ведущей к лагерю Маас. Осенью, несмотря на переброску резервов, саудовская коалиция постепенно проиграла сражение за трассу к лагерю Маас, после чего его потеря стала вопросом времени. Кроме того, некоторые местные племена переметнулись на сторону хуситов, чем еще больше осложнили положение хадистов.
В конце октября Лагерь Маас уже находился в оперативном полуокружении, ну а в начале ноября наступила развязка – фронт с юга начал сыпаться, а командование хадистов начало спешно вытаскивать войска с выступа, пока он не превратился котел. За сутки до падения Лагеря Маас, ВВС Саудовской Аравии нанесли 23 авиаудара, но судя по происходящему, это не очень помогло. Пока видео из Лагеря Маас нет, но успех хуситов подтверждают йеменские, катарские, иранские и сирийские источники.
Пока неясно, все ли смогли спастись до замыкания кольца окружения, но даже без этого, хуситы одержали крупную стратегическую победу, целенаправленно атакуя несколько месяцев позиции технически превосходящего противника, обладающего полным господством в воздухе. Разумеется, наличие баллистических ракет и дронов, несколько компенсировало этот недостаток. Но главным козырем хуситов была, есть и остается, опытная легкая пехота, которая на голову превосходит пехоту оппонентов, которая при прочих равных как правило проигрывает прямое противостояние.
Можно ожидать, что в ближайшие дни, хуситы порадуют нас большим видео из Лагеря Маас, с трофеями и танцами. Армянам на заметку – песни и пляски смотрятся уместно, когда они происходят на фоне трупов врагов, сожженной техники и захваченных военных объектов.
Причина отхода очевидна. Еще пара дней и хуситы взяли бы поселки у единственной оставшейся дороги еще контролируемой хадистами и получился бы "Марибский котел".
Это общая ситуация на 8 ноября, Можно ожидать, что хуситы предпримут серьезное продвижение к северу оот столицы провинции.
После взятия Лагеря Маас, хуситы очевидно смогут высвободить существенные силы для развития операций против административного центра провинции Мариб, на защиту которого хадисты стянули несколько бригад, в том числе и снятых с юга, где они воевали с боевиками STC и где ОАЭ сейчас лепят марионеточное государство "Южный Йемен". Хуситы уже не раз заявляли, что хадисты так держаться за центр провинции, потому что у военной верхушки хадистов имеются вложения в недвижимость в этом городе и для них потеря Мариба станет не только военным поражением, но и утратой больших денег. Хадисты это отрицают и уверяют, что воюют за идею.
В более широком смысле мы видим, что хуситы ведут стратегическое наступление в провинциях Аль-Джавф и Мариб, добиваясь существенных успехов и владея полной оперативной инициативой. Попытки командования хадистов при поддержке Саудовской Аравии вырвать инициативу из рук хуситов к успехам не приводят. Даже успешные контрудары дают локальные успехи (например, на прошлой неделе хадистам удалось потеснить хуситов в провинции Аль-Джавф), но не меняют общей тенденции, где именно хуситы ведут наступление с решительными целями. Смешно сказать, но еще летом командование хадистов всерьез планировало наступление на Сану. В ноябре же, хуситы подходят к городу, где это наступление планировалось.
Проблема выборов в США с точки зрения простых йеменцев.
Обзор событий в Йемене за прошлую неделю https://riafan.ru/1333047-ssha-prekratyat-podderzhku-voiny-v-iemene-posle-pobedy-baidena
Стоит также отметить, что вчера хуситы атаковали и повредили саудовский нефтепровод в Джизане, в результате чего возник пожар. Общий размер ущерба пока неизвестен.
Командование хуситов по этому поводу заявило, что рекомендует жителям Хиджаза и Неджда, а также всем иностранным кампаниям, держаться подальше от военных и инфраструктурных объектов Саудовской Аравии, которые являются законными военными целями, которые будут подвергаться ударам до тех пор, пока Саудовская Аравия не выведет войска из Йемена и не прекратит бомбардировки йеменских городов. Пока этого не произойдет, хуситы будут наращивать удары по аэропортам, портам и нефтепроводам, а также по военным объектам на территории Саудовской Аравии.
В общем, яркий пример того, как "маленькая победоносная война" МБС завела Саудовскую Аравию в адовое болото из которого уже нет беспроблемного выхода, а издержки продолжают множиться.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
«Тигр» спасает бойцов: нападение на военных России и Сирии в Дераа (ФОТО)
В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии подтвердили появившуюся ранее информацию о взрыве СВУ при прохождении бронеавтомобиля военной полиции в южной сирийской провинции Дераа (Деръа).
12 ноября в ходе патрулирования российской военной полиции в сопровождении подразделения сирийских органов безопасности по маршруту Изра — Сахват эль-Камх в провинции Деръа на пути следования колонны в районе населенного пункта Мусейфра произошёл подрыв неустановленного самодельного взрывного устройства.
Бронеавтомобиль «Тигр» российской военной полиции получил незначительные повреждения и остался на ходу. Среди российских военнослужащих пострадавших нет.
Вся техника и российские военнослужащие благополучно вернулись в пункт дислокации.
Командованием российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике во взаимодействии с сирийскими органами безопасности организовано проведение расследования инцидента.
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Развертывание миротворцев и “большая ошибка”.
Развертывание российских миротворцев в Карабахе на 12 ноября.
Брифинг МО РФ по развертыванию в Карабахе.
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И о "большой ошибке".
Москве считают «большой ошибкой» заявление посла Азербайджана по сбитому российскому вертолету, настаивают на скорейшем расследовании и наказании виновных, заявили журналистам в четверг в МИД России.
Ранее посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль оглы, говоря об инциденте с российским вертолетом, в частности, заявил, что «на войне как на войне, всякое может быть».
«Это большая ошибка. Если Россия исповедовала бы принцип “на войне как на войне”, то ответ был бы сокрушительным. В Москве же восприняли слова Баку о признании вины и извинениях», — отметили на Смоленской площади.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва ожидает «скорейшей реализации заверений президента Алиева о проведении расследования и наказании виновных».
«Исходим из того, что азербайджанская сторона более не позволит себе никаких двусмысленных заявлений в связи с трагическим инцидентом», — заявили в МИД России.
https://news.mail.ru/politics/44133324/ – цинк
Нехватка "сокрушительных ответов" на подобные инциденты приводит к тому, что МИДу потом приходится реагировать на подобные хамские выпады от не самых значительных стран.
Если бы перед заключением мира, последовал "сокрушительный ответ" (размер опционален) по территории Азербайджана в качестве ответа за атаку российского вертолета, то сейчас бы уже не МИД РФ, а МИД Азербайджана бегал бы с рассказами про "большую ошибку", но был бы вынужден ее проглотить.
И в следующий раз там бы лишний раз подумали, прежде чем что-то сделать или сказать по этому поводу. Ну а так, получите на выходе хамские выпады, которые лучше прочего указывают, что Азербайджан совершенно не раскаивается в том, что сделал, убив двух российских пилотов и уничтожив вертолет вне зоны боевых действий.
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