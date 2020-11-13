Представитель президента Азербайджана Хикмет Гаджиев вмешался в скандал, вызванный заявлением посла Баку в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского военного вертолета Ми-24 на территории Армении.

Ранее диппредставитель Азербайджана стал причиной конфликта, он прокомментировал трагедию циничными словами: «на войне как на войне: всякое может быть». После этого МИД России выступил с жёстким заявлением. В Москве напомнили, что ждут скорейшего воплощения обещаний Ильхама Алиева о проведении расследования и наказании виновных в гибели экипажа нашего военного вертолёта. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что ответ России «был бы сокрушительным», если бы наша страна руководствовалась принципом «на войне как на войне».

После этого помощник президента Азербайджана вынужден был сделать официальное заявление, чтобы погасить конфликт.

Он также назвал неприемлемыми заявления своего посла «о статусе Нагорно-Карабахского региона, не вдаваясь в суть вопроса» .

«Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой Президентом Ильхамом Алиевым политике» — прокомментировал ситуацию он.

Как сообщала «Русская Весна», Ми-24 был сбит силами ПВО Азербайджана 9 ноября в воздушном пространстве Армении на значительном расстоянии от зоны боевых действий в Нагорном Карабахе. Погибли два лётчика, один получил ранения средней тяжести и проходит лечение.

Надо отдать должное Баку, там оперативно признали, что солдаты азербайджанских вооружённых сил случайно сбили российский вертолёт, приняв его за армянский в напряжённой обстановке конфликта двух соседних стран.

Минобороны, МИД и президент республики принесли глубокие извинения и выразили готовность выплатить компенсацию. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье «Халатное отношение к службе».

Российские следственные органы также возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Расследованием занимаются следователи военной прокуратуры, базирующиеся на 102-й российской военной базе в армянском Гюмри.

Самой жесткой оказалась позиция Армении, Центральная военная прокуратура которой возбудила уголовное дело по ст. 104 Уголовного кодекса РА «Убийство» и ст. 384 УК РА «Развязывание агрессивной войны». Кроме того, в Ереване предложили посмертно представить к государственным наградам Армении погибших российских летчиков.