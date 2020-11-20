Министр обороны Армении отправлен в отставку, — источники

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Министр обороны Армении Давид Тоноян уходит в отставку. Об этом в пятницу пишут армянские СМИ со ссылкой на собственные источники в правительстве республики. Предположительно, министр был снят со своего поста, речь не идёт о добровольном решении Тонояна сложить свои полномочия. Напомним, ранее руководство Минобороны Армении подверглось резкой критике из-за неутешительных итогов противостояния в Карабахе, а экс-глава военно-контрольной службы ведомства, генерал-полковник Мовсес Акопян раскрыл скандальные факты о бесславно завершившейся войне. Sputnik Армения уточняет, что вместе с Давидом Тонояном ведомство покинет пресс-секретарь Минобороны Шушан Степанян. По словам источников, новым министром обороны Армении может стать Вагаршак Арутюнян, который занимал этот пост в 1999–2000 гг., а сейчас является советником премьер-министра Никола Пашиняна.

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Азербайджанская армия вошла в Агдам

Азербайджанская армия сегодня начала занимать Агдамский район, вместе с городом Агдам. Армяне отступили из него по московским соглашениям.Сам город разрушен еще в первую войну и последующие годы просто тихонько разрушался, и для армян отход крайне неприятен скорее из-за того, что Агдамский район служил основной линией обороны на центральном направлении, которое достаточно уверенно держалось до самого конца войны, даже когда южный фронт уже рухнул.Теперь же эти позиции отходят к Азербайджану вместе со всем районом. Стоит отметить, что в Агдамский район азербайджанская техника входила в том числе и под турецкими флагами.Перед уходом, армяне как и в Кельбаджарском районе уничтожили то, что могли, включая немногочисленные жилые дома. Сам Агдам проще строить заново, нежели восстанавливать. Но это же можно сказать и при Физули с Зангеланом и Джебраилом.Предварительная пропаганда.

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Две большие разницы

На почту прислали занятные заявления Габрелянова тему того, почему Армения не признала Карабах. https://t.me/c/1499157861/1103 – цинкPS. Карабах конечно уместнее сравнивать не с Крымом, а с Донбассом. О сходстве этих двух конфликтов говорил и писал еще в 2015-м году.И НКР и ЛДНР являются плодами развала – НКР родилась из развала СССР, ЛДНР из развала домайданной Украины.Оба непризнанных государственных образования провели референдумы о независимости и имеют свою собственную структуру государственной власти и нормативно-правовую базу.Оба фактически вышли из состава прежних государства после успешных для них боевых действий.Оба никем не признаны и существуют де-факто, но не де-юре, с точки зрения международного права.Оба образования напрямую зависят от материнского государства в военном и экономическом отношении. В случае с Карабахом это Армения, а в случае с ЛДНР это Россия.Оба живут в условиях экономической депрессии и неэффективного управления.Оба образования годами обсуждаются дипломатами в различных форматах без какого-либо существенного прогресса. Ни Казанские, ни Минские соглашения не были выполнены. И не будут.В обоих случаях никаких перспектив возвращения в состав прежнего государства кроме как капитуляции или военного поражения не существует.Боевые действия после завершения активной фазы боевых действий не прекратились, периодически возобновляясь на различных участках и направлениях.Ну а Крым был независимым всего несколько часов. Он сначала вышел из состава Украины и попросился в Россию на основе своей же Конституции 1992 года.Пока Россия не дала юридического согласия на прием Крыма в свой состав, Крым действительно существовал как непризнанное государственное образование, которое уже не Украина, но еще не Россия. Только у Крыма этот промежуток занял несколько часов, а у Карабаха 30 лет, а у Донбасса почти 7. Поэтому Крым это про другое. А вот Донбасс, куда как более уместная аналогия. Поэтому конечно можно смеяться с армян, которые за 30 лет так и не признали Карабах и поучать их правильной борьбе за него, но стоит помнить про ситуацию с Донбассом, который уже скоро как 7 лет не признан, хотя фактического отношения к Украине он уже не имеет и полностью зависит от той поддержки, которую ему предоставляет Россия.

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Бывший глава Генштаба ВС Армении о поражении в Карабахе

Бывший глава Генерального Штаба Вооруженных Сил Армении и бывший министр обороны НКР Мовсес Акопян о ряде чисто военных причин поражении Армении в войне.Само видео с ним на армянском и более 1,5 часов. Из интересного:1. Пашинян на 3-й день войны остановил мобилилизационные мероприятия, отправив вместо этого в Карабах неподготовленных добровольцев.2. Мобилизация на территории Армении была выполнена лишь на 52%, на территориях Карабаха на 78%. При этом данных цифр достигли лишь на 5-й день войны, в то время, когда по плану на это отводилось 40 часов. Далее отставание от графика увеличивалось еще сильнее. Фактически, плановая мобилизация была провалена. Причиной этого были как объективные меры противодействия противника (на которые военные не всегда реагировали гибко), так и действия политического руководства, которое фактически сорвало мобилизацию.3. Централизованного распределения добровольцев не было, они сами выбирали куда ехать. По плану, на каждом направлении войска на 50% пополнялись из Арцаха, на 50% из Армении. Проблемы возникли на правом и левом фланге, где не удалось обеспечить пополнение частей первой линии. Объем пополнения первой линии со стороны НКР составил всего 32%. Армения также не смогла добиться плановых показателей пополнения. Части на первой линии стояли ровно до того момента, пока не потеряли боеспособность в отсутствие полноценного восполнения потерь. Первые три дня они вполне успешно решали боевые задачи. Далее ресурс закончилась, а пополнить их или подкрепить другими частями возможности не было. Отсутствовали как люди, так и части. Причины этого кроются в особенностях предвоенного планирования и качестве подготовки к войне.4. В соответствии с неким "секретным решением", перед войной было сокращено 5 артиллерийских полков, которые имели мат.часть, штабы и прочее и которые должны были быть развернуты после мобилизации. В рамках "оптимизации" от них было решено отказаться. Аналогичная судьба постигла несколько рот в самом Карабахе, которые сократили в целях экономии. Именно эти роты должны были удерживать вторую линию обороны и после мобилизации быть укомплектованы и сведены в батальоны сидящие в укрепрайонах, обеспечивая большую оперативную устойчивость всего построения армянских войск. Кроме того, в некоторых ротах с целью "оптимизации" и "экономии" посокращали отдельные взводы. В существенной части отделений число бойцов понизили с 11 до 9. То есть "оптимизация" вооруженных сил носила комплексный характер и привела к далекоидущим последствиям.5. Уже в начале войны из армянских войск дезертировало более 1,5 тыс. человек, которые сбежали на территорию Армении, потому что им изначально ставились неправильные задачи. Некоторых удалось вернуть назад после разъяснительной работы.6. Покупка Су-30СМ и ЗРК "Оса" является ошибкой, так как они полноценно не приняли участие в Карабахской войне. Вина за принятие этого некомпетентного решения лежит на Пашиняне и его ставленников в руководстве ВС Армении.7. На протяжение 44 дней войны власти Армении сознательно дезинформировали армянское общество, которое до конца не осознавало всю тяжесть обстановки на фронте, многократно превысив стандартные объемы дезинформации в случае войны.8. Себя Акопян похвалил за то, что при нем у России закупили РСЗО "Смерч", ЗРК "Тор", ПЗРК "Верба" и "Игла", которые хорошо показали себя в Карабахской войне. На "Иглы" и "Торы" пришлась основная масса сбитых азербайджанских и турецких БПЛА."Торы" закупили в 2017-2018-м годах при Саргсяне. До 2022-го года планировалось закупить еще два дивизиона "Торов", 1 дивизион "Смерчей" и большую партию современных российских ПТРК и гранатометов. Но из-за прихода к власти Пашиняна, план по закупке вооружений был пересмотрен и вместо вышеуказанного, закупили у РФ истребители Су-30СМ без ракет (существуют серьезные ограничения на поставку вооружений для них) и устаревшие ЗРК "Оса", потратив на них деньги, которые были предназначены на современные "Торы" и "Смерчи". Как заявил Акопян, причина этого изменения в том, что Су-30СМ и ЗРК "Оса" можно купить быстро и дешевле, а "Торы" дороже и полной поставки надо ждать дольше. Собственно, вот и ответ на вопрос, почему у армян так все плохо было с ПВО.9. Акопян подтвердил, что в ходе боевых действия Армения применяла ОТРК "Искандер", но не уточнил цель и результат атаки.10. Подготовку к войне провалил начальник Генштаба ВС Армении Давтян, который появился на этой должности после прихода к власти Пашиняна. При нем численность штабных работников возросла на 95%, а кол-во реальных бойцов сократилось. Также были изменены в худшую стороны планы обороны в Карабахе и планы по закупке вооружений. Решение об этом назначении Акопян называет полностью безграмотным. Давтян был сменен Пашиняном в июне 2020-го года.И так далее.Пресс-секретарь Пашиняна заявила, что Акопяном должны заняться правоохранительные органы за "ложные заявления".Как представляется, правоохранительные органы должны в первую очередь заняться Пашиняном, но только после того, как московские соглашения будут выполнены.

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