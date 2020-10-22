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Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 22 октября 2020

07:07. 22 октября 2020 229 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Посол Азербайджана: ситуация для встречи Алиева и Пашиняна еще не созрела

Пока рано говорить о встрече лидеров Азербайджана и Армении, поскольку армянская сторона демонстрирует деструктивность в своих подходах. Об этом заявил посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

Посол Азербайджана: ситуация для встречи Алиева и Пашиняна еще не созрела

«Как отметил наш президент, уважаемый Ильхам Гейдарович Алиев, такое приглашение получено не было. И, по-моему, ситуация еще не созрела, — сказал он. — Противоположная сторона продолжает демонстрировать деструктивность в подходах, и поэтому сейчас рано об этом говорить. Если такая инициатива будет проявлена, то, естественно, она будет должным образом рассмотрена, о чем общественность, конечно же, будет проинформирована».

Он подчеркнул, что Азербайджан будет решительно отстаивать свою позицию по Карабаху, основанную на международном праве.

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Ереван сообщает о продолжении боев на юге Карабаха

Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил о продолжении боев на юге Карабаха.

Ереван сообщает о продолжении боев на юге Карабаха

«Бои на южном направлении продолжаются. В основном небольшие группы противника нейтрализуются в локальных боях», — написал Ованнисян в Facebook.

Ранее сообщалось, что Ереван считает бессмысленными попытки мирного урегулирования конфликта в Карабахе.

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Представитель Турции делает безумные заявления о войне в Карабахе

Представитель Турции делает безумные заявления о войне в Карабахе | Русская весна

«Турция не намерена включаться в карабахский конфликт», — заявляет турецкий посол в Грузии Фатма Джерен Язган в интервью для газеты «Палитра недели».

Похоже, что госпожа посол берет пример с президента Эрдогана в том, что касается откровенного вранья. Потому что уже не единожды было доказано, что Анкара не только поставляет Азербайджану сирийских наемников, но и использует в зоне боевых действий истребители F-16.

Ранее представитель Пентагона в комментарии для Sky News сообщил со ссылкой на разведывательные данные, что из аэропортов Турции вылетели десятки рейсов, перевозящих сирийских боевиков. Те, по имеющимся данным, были завербованы в провинциях Идлиб и Алеппо в Сирии. С аналогичным заявлением выступил в Брюсселе и французский лидер Эммануэль Макрон.

Советник президента Народно-Карабахской Республики Давид Бабаян 17 октября рассказал СМИ, что часть переброшенных Турцией наемников рассредоточены вдоль границы с Россией, часть — на границе с Ираном, а остальные непосредственно участвуют в боевых действиях на стороне Азербайджана. По версии советника, одной из мишеней для боевиков может быть стратегически важное водохранилище на реке Аракс в Иране.

А 18 октября неправительственная организация «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR) сообщила, что общее число переброшенных в Азербайджан сирийских боевиков перевалило за 2000. Они принадлежат к «Дивизии Султан Мурад», «Бригаде Хамзы» и другим группировкам.

Безусловно радует, что, по данным той же SOHR, часть боевиков отказались от оплаты и вернулись в Сирию, но не исключено, что вместо них Анкара пришлет новых.

И после этого у турецкого посла еще хватает наглости заявлять, что Турция не намерена включаться в армяно-азербайджанский конфликт! «Еще раз повторю — нам нужен перманентный мир в регионе», — более лицемерного заявления в текущих обстоятельствах невозможно себе представить.

Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зачем армии Карабаха нужны женские подразделения?

Зачем армии Карабаха нужны женские подразделения? | Русская весна

Военный корреспондент Юрий Котенок объяснил необходимость создания женских подразделений в Армии обороны Арцаха.

«Еще до ранения, прибыв в Ереван и по дороге к передовой в Карабах, я озвучивал ребятам мысль о том, что армянам неизбежно придется формировать женские подразделения. Уже после своего чудесного спасения узнал, что такие подразделения, действительно, созданы, и в них набирают женщин-добровольцев. Вчера в госпитале увидел девушку в форме — как раз из такого отряда. 

На мой взгляд, это необходимость, и вот почему. Дело тут не в острой нехватке личного состава, хотя в отдельных сферах оборонного дела не помешала бы и женская рука: порядка было бы больше. Но женщины в армии Карабаха должны служить. 

Желающих записаться в добровольцы, особенно из числа армянской мировой диаспоры, особенно после прямого обращения Н. Пашиняна, много. Другое дело — качество, извините за цинизм, качество человеческого материала. Валом валят повара и менеджеры, а нужны узкие специалисты — разведчики-саперы, операторы ПЗРК, минометчики, гранатометчики, да кто угодно. При чем здесь женщины, спросите вы?

Во-первых, лично я своими глазами увидел, что делают армянские женщины, занятые в сфере медицины, для лечения и восстановления бойцов. Это поистине героический труд. Это касается скромного персонала и в подвальных лазаретах Карабаха и в клиниках Еревана, куда доставляют раненых. В одной из таких клиник прохожу лечение я. 

Мой товарищ Левон Арзанов, попавший со мной под обстрел в храме Шуши, в одном из интервью вспоминал, что как доставили их в подвал, перевязывать окровавленную руку пришла девочка лет 8–9. Делала все сосредоточенно и грамотно, утешая при этом журналиста. Левон всю жизнь вырос в России и не разговаривает на армянском. Но слова утешения от этой крохи он понял прекрасно. 

Конечно, это лирика, скажите вы. Но отсюда вытекает третье — стойкость женщин на войне. И она воспитывается сызмальства. В Карабахе могут действовать и женские снайперские пары, и даже отдельные расчеты вооружения и экипажи бронемашин. 

Армянские женщины могут показать пример и некоторым армянским мужчинам — фейсбучным и твиттерским воинам, которые, увы, далеко, от передовой, но полны патриотической патетики. Сегодня в Ереване вообще звучит много слов о войне и отражении агрессии, много раздаётся призывов. Агитация и пропаганда в условиях боевых действий важны и необходимы, но для тех, кто далек от фронта, на передний план должны выходить не призывы сражаться (карабахцы и без этого знают, за что и кого умирают), а конкретная помощь делом — оснащение конкретных подразделений всем необходимым, закупка техники и снаряжения, подготовка специалистов для «умной войны» — тех же операторов БПЛА и IT-спецов военного профиля. 

А женщины встали в строй в Карабахе. Потому, что не верьте, когда говорят, что у войны не женское лицо. Это лицо убитой горем матери, потерявшей сына, рыдающей на грани невесты, потерявшей жениха. Вот поэтому женщина Карабаха встают в строй».

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В МИД Армении назвали единственный путь решения карабахского вопроса

В МИД Армении назвали единственный путь решения карабахского вопроса | Русская весна

Министерство иностранных дел Армении заявило, что проблему Карабаха можно решить только мирным путем.

«Сегодня МИД Азербайджана выступил с манипулятивным заявлением, в котором делается попытка преподнести позицию отвергающих мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта Азербайджана и Турции, как подход армянской стороны.

Военная агрессия, осуществляемая Азербайджаном против народа Арцаха при непосредственном участии Турции и спонсируемых с ее стороны террористов, направлена на истребление коренного народа Арцаха, и с первого же дня сопровождается многочисленными нарушениями международного гуманитарного права и военными преступлениями. Данные действия создают необходимость полноценного обеспечения экзистенциальной безопасности народа Арцаха.

Армения последовательно поддерживает безоговорочное выполнение договоренностей о прекращении огня от 10 и 17 октября, согласованных при содействии лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — формата имеющего международный мандат», — говорится в заявлении.

Мы призываем Азербайджан, и его спонсора Турцию, отказаться от их традиционной политики саботирования усилий международного сообщества, направленных на установление контролируемого режима прекращения огня, и перекладывания вины на армянскую сторону.

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Помпео прокомментировал сообщения о намерении США сделать уступки Сирии

Помпео прокомментировал сообщения о намерении США сделать уступки Сирии | Русская весна

Госсекретарь США Майк Помпео опроверг предположения СМИ, что США могут согласиться на уступки Сирии, вплоть до вывода своих солдат из страны, в обмен на освобождение журналиста Остина Тайса.

Тайс, репортер-фрилансер из США, исчез в Сирии в 2012 году. США предполагают, что он может быть в руках сирийских властей.

«Мы просим, чтобы сирийцы освободили господина Тайса. На настоящий момент они решили этого не делать. Мы продолжаем работать над возвращением не только Остина, но и всех удерживаемых американцев. Мы не будем менять американскую политику, чтобы добиться этого. Как президент ясно сказал, мы не платим за возвращение наших заложников», — сказал Помпео на пресс-конференции в ответ на вопрос, не будут ли США выводить войска из Сирии в обмен на Тайса.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц из администрации президента США Дональда Трампа сообщила, что высокопоставленный сотрудник Белого дома Кэш Пейтел в этом году летал в Дамаск и встречался с представителями сирийских властей.

По словам издания, Пейтел пытался добиться освобождения как минимум двух граждан США, которые, как считается, удерживаются официальным Дамаском.

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Турция готова отправить войска в Карабах, — Октай

Турция готова отправить войска в Карабах, — Октай | Русская весна

Турция направит войска в Нагорный Нагорный Карабах, если от Азербайджана поступит такая просьба. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

«С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию», — сказал Октай, отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN Turk.

«Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет», — подчеркнул Октай.

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