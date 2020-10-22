Военный корреспондент Юрий Котенок объяснил необходимость создания женских подразделений в Армии обороны Арцаха.

«Еще до ранения, прибыв в Ереван и по дороге к передовой в Карабах, я озвучивал ребятам мысль о том, что армянам неизбежно придется формировать женские подразделения. Уже после своего чудесного спасения узнал, что такие подразделения, действительно, созданы, и в них набирают женщин-добровольцев. Вчера в госпитале увидел девушку в форме — как раз из такого отряда.

На мой взгляд, это необходимость, и вот почему. Дело тут не в острой нехватке личного состава, хотя в отдельных сферах оборонного дела не помешала бы и женская рука: порядка было бы больше. Но женщины в армии Карабаха должны служить.

Желающих записаться в добровольцы, особенно из числа армянской мировой диаспоры, особенно после прямого обращения Н. Пашиняна, много. Другое дело — качество, извините за цинизм, качество человеческого материала. Валом валят повара и менеджеры, а нужны узкие специалисты — разведчики-саперы, операторы ПЗРК, минометчики, гранатометчики, да кто угодно. При чем здесь женщины, спросите вы?

Во-первых, лично я своими глазами увидел, что делают армянские женщины, занятые в сфере медицины, для лечения и восстановления бойцов. Это поистине героический труд. Это касается скромного персонала и в подвальных лазаретах Карабаха и в клиниках Еревана, куда доставляют раненых. В одной из таких клиник прохожу лечение я.

Мой товарищ Левон Арзанов, попавший со мной под обстрел в храме Шуши, в одном из интервью вспоминал, что как доставили их в подвал, перевязывать окровавленную руку пришла девочка лет 8–9. Делала все сосредоточенно и грамотно, утешая при этом журналиста. Левон всю жизнь вырос в России и не разговаривает на армянском. Но слова утешения от этой крохи он понял прекрасно.

Конечно, это лирика, скажите вы. Но отсюда вытекает третье — стойкость женщин на войне. И она воспитывается сызмальства. В Карабахе могут действовать и женские снайперские пары, и даже отдельные расчеты вооружения и экипажи бронемашин.

Армянские женщины могут показать пример и некоторым армянским мужчинам — фейсбучным и твиттерским воинам, которые, увы, далеко, от передовой, но полны патриотической патетики. Сегодня в Ереване вообще звучит много слов о войне и отражении агрессии, много раздаётся призывов. Агитация и пропаганда в условиях боевых действий важны и необходимы, но для тех, кто далек от фронта, на передний план должны выходить не призывы сражаться (карабахцы и без этого знают, за что и кого умирают), а конкретная помощь делом — оснащение конкретных подразделений всем необходимым, закупка техники и снаряжения, подготовка специалистов для «умной войны» — тех же операторов БПЛА и IT-спецов военного профиля.

А женщины встали в строй в Карабахе. Потому, что не верьте, когда говорят, что у войны не женское лицо. Это лицо убитой горем матери, потерявшей сына, рыдающей на грани невесты, потерявшей жениха. Вот поэтому женщина Карабаха встают в строй».