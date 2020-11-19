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Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 19 ноября 2020

08:53. 19 ноября 2020 136 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Армяне Карабаха увозят с собой останки своих родственников, покидая дома (ФОТО, ВИДЕО)

Армяне Карабаха увозят с собой останки своих родственников, покидая дома (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

После вступления в силу мирных договоренностей в Нагорном Карабахе население Карвачарского района стало массово выезжать в Армению, увозя с собой имущество и останки своих родственников.

«Что делать? Оставить здесь нет смысла. Если бы мы знали, что кладбища останутся нетронутыми — другое дело, но завтра придут другие люди, и мы не знаем, что они сделают с памятниками и могилами. Мы не знаем, что будет», — рассказывает мужчина.

На кадрах видно, как достают и упаковывают гроб в пакет.

«Русская Весна» показывала, как азербайджанские военные сделали оскорбительную надпись на храме в Шуши и надругались над армянской могилой.

Армяне Карабаха увозят с собой останки своих родственников, покидая дома (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Кадры авиаударов и операций спецназа: Турция захватывает часть ещё одного государства (ВИДЕО)

Кадры авиаударов и операций спецназа: Турция захватывает часть ещё одного государства (ВИДЕО) | Русская весна

Турецкий «султан» Эрдоган продолжает планомерную военную экспансию в приграничных с Турцией регионах арабских стран.

Пока весь мир следил за развитием событий в Карабахе, Турция продолжала проводить операцию «Коготь тигра» против «Рабочей Партии Курдистана» на севере Ирака. 

Местные источники заявляют, что приграничный курдский регион Брадост полностью перешел под контроль турецкой армии:

«Район Брадост на севере Эрбиля (столица Иракского Курдистана, – прим. РВ) почти полностью контролируется турецкой армией — Вооружённые силы Турции уже имеют там дюжину крупных военных баз в дополнение к небольшим форпостам. Курдская РПК использует тактику “бей и беги”, но не может удерживаться в этом районе», — написал военный обозреватель Абдулла Хавез.

Напомним, что ранее Эрдоган уже заявлял о возможности начала новой операции на севере Сирии против «террористических формирований» в приграничных районах, если «боевики» РПК и СДС не отойдут от турецких границ. Не исключено, что, воодушевившись победами в Карабахе и Ираке, Анкара захочет «отжать» оставшиеся приграничные территории на севере Сирии, создав т. н. «пояс безопасности» вдоль турецкой границы.

«Коготь тигра» и «Коготь орла»

В среду, 18 ноября, Министерство национальной обороны Турции объявило, что в районе операции «Коготь» на севере Ирака погибли несколько турецких солдат и ещё один был ранен.

Своё наглое военное вторжение на суверенную территорию чужой страны Анкара как обычно оправдывает борьбой с терроризмом, агентство «Анадолу» днём ранее опубликовало такое пропагандистское заявление:

«Операции Турции «Коготь тигра» и «Коготь орла» были начаты в июне с целью обеспечения безопасности турецких границ путем нейтрализации угрозы со стороны РПК и других террористических групп, которые часто используют север Ирака для планирования трансграничных атак.

В ходе своей более чем 30-летней кампании террора против Турции РПК, внесенная в список террористических организаций Турцией, США и ЕС, несет ответственность за гибель 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев. YPG — это сирийское ответвление РПК».

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Турковидение-2021 пройдет в Шуше



Песенный фестиваль "Турковидение-2021" пройдет в свежезанятой Шуше в 2021-м году.
Как не трудно догадаться, это демонстративный шаг, который Армении тоже придется проглотить.


Памятник армянскому министру обороны Вазгену Саргсяну.
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 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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