После вступления в силу мирных договоренностей в Нагорном Карабахе население Карвачарского района стало массово выезжать в Армению, увозя с собой имущество и останки своих родственников.

«Что делать? Оставить здесь нет смысла. Если бы мы знали, что кладбища останутся нетронутыми — другое дело, но завтра придут другие люди, и мы не знаем, что они сделают с памятниками и могилами. Мы не знаем, что будет», — рассказывает мужчина.

На кадрах видно, как достают и упаковывают гроб в пакет.

«Русская Весна» показывала, как азербайджанские военные сделали оскорбительную надпись на храме в Шуши и надругались над армянской могилой.