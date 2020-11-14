В Сирии фиксируется серия атак на российские, сирийские и турецкие силы.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

♦ В четверг в провинции Дераа произошла попытка подрыва российско-сирийской колонны, бронеавтомобиль «Тигр» военной полиции ВС РФ получил по сути царапины, от неожиданности водитель рванул руль в сторону и машина съехала в кювет. Никто не пострадал, машина своим ходом вернулась в пункт дислокации.

Туркам на северо-востоке повезло меньше.

♦ В районе Африн в провинции Алеппо был подорван конвой Вооружённых сил Турции, пострадала техника, военные получили ранения.

♦ Днем ранее турецкая колонна была подорвана в провинции Идлиб, ущерб причинен технике, также есть «300-е».

Также в последние недели совершён ряд нападений на сирийские правительственные силы.

Отметим, что террористическая активность резко выросла, когда более пятисот «бывших» террористов ИГИЛ* были выпущены из курдо-американских тюрем на востоке Сирии.

Любопытно, против проамериканских СДС в последнее теракты практически перестали совершаться.

На фото «Тигр» в кювете в Дераа, на видео последствия подрыва конвоя ВС Турции в Африне.