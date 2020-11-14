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Карабах, Сирия, Ближний восток, последние новости 14 ноября 2020

08:55. 14 ноября 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Путин проводит совещание по гуманитарной ситуации в Карабахе


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Армия США выпустила 500 жестоких убийц: нелюди объявили охоту на военных России, Сирии и Турции (ФОТО, ВИДЕО)

Армия США выпустила 500 жестоких убийц: нелюди объявили охоту на военных России, Сирии и Турции (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

В Сирии фиксируется серия атак на российские, сирийские и турецкие силы.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

♦ В четверг в провинции Дераа произошла попытка подрыва российско-сирийской колонны, бронеавтомобиль «Тигр» военной полиции ВС РФ получил по сути царапины, от неожиданности водитель рванул руль в сторону и машина съехала в кювет. Никто не пострадал, машина своим ходом вернулась в пункт дислокации.

Туркам на северо-востоке повезло меньше. 

♦ В районе Африн в провинции Алеппо был подорван конвой Вооружённых сил Турции, пострадала техника, военные получили ранения.

♦ Днем ранее турецкая колонна была подорвана в провинции Идлиб, ущерб причинен технике, также есть «300-е».

Также в последние недели совершён ряд нападений на сирийские правительственные силы.

Отметим, что террористическая активность резко выросла, когда более пятисот «бывших» террористов ИГИЛ* были выпущены из курдо-американских тюрем на востоке Сирии.

Любопытно, против проамериканских СДС в последнее теракты практически перестали совершаться. 

На фото «Тигр» в кювете в Дераа, на видео последствия подрыва конвоя ВС Турции в Африне.

Армия США выпустила 500 жестоких убийц: нелюди объявили охоту на военных России, Сирии и Турции (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Пашинян о поражении Армении в войне



Пашинян дал интервью Общественному ТВ Армении, где высказал свою позицию по происходящему в Карабахе.

1. Подписанные документ он считает совместным заявлением, а не договором.
2. Основной фактор подписания – если бы он не подписал, то Азербайджан бы взял Степанакерт, а 30 тыс. солдат к юго-востоку от Степанакерта оказались бы в окружении (имеются ввиду силы оборонявшие Мартуни и Красный Базар).
3. Решение принималось быстро, в считанные часы, так как на консультации с парламентом времени просто не было.
4. Подписанный документ не о сдаче земли, а о сохранении того, что еще можно было сохранить (имеется ввиду риск потери Степанакерта с последующим котлом в районе Красного база и Мартуни).
5. Документ можно порвать и выбросить, но надо подумать о последствиях этого. Внятных альтернатив Пашинян не видит.
6. Обсуждение судьбы Карабаха будет носить дипломатический характер и продлится длительное время.
7. Война в Карабахе показала, что Армении не хватает Сил Специальных Операций.
8. Позиция РФ по Карабаху за последние 4,5 года не изменилась. Отношения России с Арменией никак не изменили позицию РФ по Карабаху.
9. Пашиняна дезинформировали о ситуации в Шуше. Ему докладывали, что в городе сидит 50 человек, а на деле об этом ему сообщали из Степанакерта.
10. Было 2 попытки вернуть город – первая неудачная и вторая удачная, войска смогли снова занять часть города, но к успеху не пришли.
11. Для прекращения боевых действий необходимо было уступить еще что-то, кроме Шуши.
12. Разрушенные дома на оставшихся у армян территориях будут восстановлены, Армения осуществит вложения в инфраструктуру Карабаха. Дорожное сообщение с Карабахом будет безопасным благодаря российским миротворцам.
13. Российские миротворцы размещены в Карабахе для обеспечения безопасности мирных жителей Карабаха.
14. Основная задача на текущий момент – обеспечить политическую стабильность в Армении.
15.Армянские армия и общество должны измениться институционально.
16. БПЛА и мобильные группы спецназа выиграли эту войну.
17. Военно-промышленный комплекс и высокие технологии должны стать ведущей отраслью обновленной армянской экономики.
18. Смена власти в Армении должна осуществляться через демократические механизмы (Аха-ха, как иронично).
19. Подписанный документ не предполагает открытия границы с Турцией.
20. Армения хочет открытия новой железной дороги с Ираном и новых альтернативных дорог в Россию.

https://twitter.com/301_AD/status/1327315272550797315 – цинк

* * *

Сегодня начался активный процесс сбора трупов с обеих сторон и их обмен.

























Плюс фото наших миротворцев в Карабахе.





































 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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