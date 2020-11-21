Возвращаясь к теме использования турками ботов в Армении по поводу дискредитации России в глазах армян, также хочется добавить еще один пример. Анкара развернула настоящую информационную кампанию, чтобы оправдать возможное введение своей армии в Нагорный Карабах.

В ход идут громкие заголовки: «Азербайджанский народ выступает против размещения российских миротворцев: Россия — уходи, Турция — останься!»

Издание Yeni Şafak опубликовало данную статью, разместив ее с видеозаписью, из которой видны десятки протестующих. На руках у демонстрантов находятся флаги Турции, Азербайджана, Украины и Пакистана.

Однако на кадрах участники акции кричат: «Турция, останься!» О России говорит лишь спикер в общей речи. Таким образом, можно смело утверждать, что это очередная пропаганда.

Анкаре удалось из такого маленького кадра раздуть полномасштабную операцию против присутствия России в Карабахе. Цель — давление для выведения российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха, чтобы ввести свои войска.

В результате достигнутого мирного соглашения Россия заняла лидирующую роль на Южном Кавказе, она осталась главным игроком в регионе. Турция не являлась сопредседателем Минской группы ОБСЕ, но она входила в эту самую группу наряду с 11 государствами. Эрдоган с первых же дней конфликта объявил о своей готовности всячески поддерживать азербайджанских братьев, что он и сделал. В итоге Турция тоже закрепилась на Южном Кавказе.

Для нее регион служит гарантом энергетической безопасности. Ну и, главное — без контроля данного региона Анкара не сможет стать полноправным хозяином на Ближнем Востоке.

Казалось бы, чего уж дальше? Вроде, все стороны остались довольными. Турция получила то, что хотела, без особых рисков и затрат. Однако она хочет ввести на территорию Нагорного Карабаха свои войска для большего контроля. Вот, почему Анкара начала использовать СМИ, чтобы искусственно создать видимость хотелок со стороны самого Азербайджана.

Но у российского МИД свои взгляды на это. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова настаивает, что речь идет исключительно о российских миротворцах.

Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»