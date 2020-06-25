Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 июня 2020

Коротко по Ливии. 25.06.2020

1. Турция настаивает на то, что войска Хафтара должны сдать ПНС Ливии Сирт и авиабазу Аль-Джуфра, чтобы могли начаться переговоры о мире. Соглашаться на перемирие в текущих условиях Турция не хочет. Впрочем, ЛНА уже заявляла, что Сирт не будет сдан, а Египет ясно заявил, что если турки и ПНС Ливии начнут штурм Сирта, Египет вступит в войну.2. МИД Турции обвинил Египет в желании заполучить ливийскую нефть, которое Каир прикрывает словами заботы о ливийском народе. В Египте эти обвинения отвергают, заявляя, что Египту необходима целостная Ливия без террористов и экстремистов, в особенности тех, которых в Ливию из Сирии привез Эрдоган.Также стоит отметить, что ПНС Ливии обвинил Лигу Арабских Государств в двойных стандартах за ее позицию по Ливийскому кризису и легитимизацию Хафтара.В свою очередь, Башар Асад (который пока находится вне ЛАГ) заявил, что Сирия поддерживает действия братьев из Египта и Ливии, имея ввиду Хафтара и ЛНА.3. Франция продолжает лихорадочную активность в попытках отыграть утраченные темпы в Ливии. После переговоров с Тунисом, на очереди Россия. Макрон собирается обсудить с Путиным Ливию, Сирию и Украину. Наверняка будут попытки убедить Россию сильнее надавить на Турцию, чтобы та была более сговорчива в Ливии. Маловероятно, что Россия будет лезть в бутылку из-за ливийской авантюры Эрдогана. Наоборот, интенсификация конфликта с втягиванием в него стран НАТО на разных сторонах, в долгосрочной перспективе сулит куда как более значимые выигрыши, нежели база в Бенгази и права на разработку месторождений нефти. Отсюда и опасения со стороны США, которые подозревают РФ в том, что она ведет двойную игру и стравливает членов НАТО между собой. Пока что США не удалось убедить руководство ПНС отойти от опасной позиции "взять Сирт любой ценой", что провоцирует риск эскалации в отношениях Турции и Франции, не говоря уже о втягивании в войну Египта.Пока что мы видим активную дипломатическую фазу, где стороны активно маневрируют, пытаясь создать условия либо для прекращения огня, либо же для наступления на Сирт.Сама ситуация находится в подвешенном состоянии, интенсивность боевых действий снизилось, ливийские участники войны вынуждены ждать, о чем договорятся большие дяди.

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Удар по Эр-Рияду

Удар по Эр-Рияду

На тему продолжающихся ударов хуситов по столице Саудовской Аравии.Специально для ФАН. https://riafan.ru/1287979-konflikt-v-iemene-perekhodit-na-territoriyu-saudovskoi-aravii-kolonka-borisa-rozhina – полностью с фотографиями

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Парад в Хмеймиме

Парад Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии.Сирийские военные приняли в проведении парада деятельное участие.

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