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“На Марсе будут яблони цвести”

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Со времени первого полета человека в космос прошло совсем мало времени, а вот космос уже милитаризован изрядно, и дело набирает оборот.
А ведь сначала пели, что "на Марсе будут яблони цвести". Теперь романтизм почти иссяк и ясно, что если дело будет двигаться так, как оно движется, яблони даже на Земле цвести перестанут.
В чем здесь дело? В том, что человек поражен, заражен грехом. И все, что изобретает человек, тоже вскоре заражается грехом. Эта печальная христианская антропология истинна на все 100. Лишь те, кто пребывает в неведении или отрицании факта грехопадения, страдают легкомыслием.
На стадии изобретений человек действует как творец и его питают энергии Святого Духа. А на стадии использования изобретений всутпает в работу злая воля, и доброе превращается в яд или оружие.
Кино могло бы стать рычагом всемирного воспитания, и точка. Но порнография и фильмы ужасов явились чуть ли не сразу вместе с художественным и документальным жанром.
Атом мог бы быть только мирным, если бы не оружие ядерного сдерживания, не Хиросима, не Чернобыль и не Фукусима.
Разбираться с генным кодом могли бы только медики, но военные тут как тут, и опасности опять растут, как грибы.
Вот почему стоит опасаться вездесущих усилий по внедрению Искуственного Интелекта. Потому что энтузиасты что-то придумают, а глобалисты возьмут придуманное в разработку, и вместо обещанного "золотого века" наступит время тотальной слежки и неслыханного рабства.
Грех и активные служители греха везде освоят технические новинки и обратят их на вред человеку. Потому что нет покаяния. Потому что есть иллюзии о "доброй" природе человека и неведения о силах зла, ведущих с нами борьбу.
Техника всюду обогнала этику. И все более усложняющаяся техника находится в руках все более безбожного человека. Так формулируется главная проблема сначала технической и индустриальной, а потом и информационной эры человечества.
Всюду мы коллективно, вроде бы, сильны и умны. Но всюду же отдельный человек становится слабее и уязвимее. "Человечество выиграло, а человек проиграл". Так еще можно сформулировать нашу коллективную проблему.
И прогресс, конечно, не остановить. ТОлько "прогресс" это не синоним счастья, а синоним новых болезней, для которых еще не изобретено лекарство.

Протеирей Андрей Такчёв

Комментарий редакции

По мере углубления познания материального мира человек обретает все большую силу и возможности. Однако сила без знания Божественного закона и соблюдения этических норм становится не благословением, а проклятием. Человек, пренебрегающий нравственными принципами и заботой о других, обречен на самоуничтожение. Чем большей силой он будет обладать, тем больший вред сможет причинить себе и окружающим.

С другой стороны, для этичного человека, действующего во благо мира, увеличение силы означает возможность принести больше пользы всему человечеству. Поэтому идеологические и нравственные установки должны стоять на первом месте, а познание материального мира – на втором. Только при наличии прочного духовно-нравственного фундамента технический прогресс и рост человеческих возможностей будут служить благу, а не разрушению.

Развитие науки и техники важно, но еще более важно сформировать правильный ценностный базис в обществе. Только тогда растущая сила человека будет использоваться во благо, а не во вред.

Источник: https://t.me/videotca_Andrea/4344
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