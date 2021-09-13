Большой сборник песен Иосифа Кобзона 1960-90 годов

00:00 – "А у нас во дворе" (1960-е)

02:04 – "И опять во дворе". Голубой огонек. 1962/63 (1962)

04:31 – "Мгновения". Песня – 73 (1973)

07:01 – "Как молоды мы были". Концерт в Колонном зале Дома союзов (1984)

11:54 – "Куба – любовь моя". Голубой огонек № 36 (1962)

14:08 – "Темная ночь". Творческий вечер композитора Никиты Богословского (1989)

17:23 – "Как прекрасен этот мир". Концерт в Колонном зале Дома союзов (1984)

20:43 – "Надежда". За роялем Александра Пахмутова (1987)

24:13 – "Снег". Голубой огонек № 100 (1964)

28:04 – "Мальчишки" (с Виктором Кохно). Концерт из произведений А. Островского (1968)

31:21 – "Любовь не гаснет первая". Авторский вечер поэта Р. Рождественского (1980)

35:13 – "Где-то далеко". Песня – 73 (1973)

38:39 – "Прощайте, голуби" (с Виктором Кохно). Концерт Эстрадного оркестра и Большого хора ЦТ и ВР (1963)

40:55 – "Осенняя песня". Авторский вечер композитора М. Блантера (1978)

43:57 – "Песня полярника" (1964)

48:06 – "Старый марш". Песня – 72 (1972)

51:25 – "Зимняя любовь". Песня – 74 (1974)

55:31 – Еврейские народные песни (1990)

1:05:18 – "И на Марсе будут яблони цвести". Звездная эстафета (1963)

1:07:56 – "На тебе сошелся клином белый свет". Это было… было… Песни первой любви (1993)

1:10:51 – "Журавли". Песня – 71 (1971)

1:14:49 – "Август". Творческий вечер композитора Я. Френкеля (1982)

1:18:29 – "В лесу прифронтовом". О друзьях-товарищах (1980)

1:22:29 – "Идущие впереди" (с Виктором Кохно). Концерт Эстрадного оркестра и Большого хора ЦТ и ВР (1963)

1:25:34 – "Как нас Юра в полет провожал". Созвездие Гагарина (1976)

1:28:57 – "Не расстанусь с комсомолом". Мелодии Пахмутовой (1976)

1:31:24 – "Летят перелетные птицы". Песни Матвея Блантера на стихи М. Исаковского (1980)

1:34:38 – "Дорогим москвичам" (с Раисой Неменовой). Голубой огонек N 36 (1962)

1:36:36 – Пять песен на стихи Сергея Есенина (1990)

1:51:06 – "Голос Земли". Концерт из произведений А. Островского (1968)

1:54:08 – "Три года ты мне снилась". Творческий вечер Никиты Богословского (1989)

1:58:36 – "С чего начинается Родина". Авторский вечер Михаила Матусовского (1976)

2:01:03 – "Мне доверена песня". Концерта И. Кобзона и Эстрадно-симфонического оркестра ЦТ и ВР (1984)

2:03:47 – Танго "Осень" и "Черные глаза". Шесть песен на бис (1995)

2:10:36 – "У зим бывают имена". Аншлаг (1983)

2:13:41 – "Геологи" (с Ириной Бржевской и Виктором Кохно). Концерт Эстрадного оркестра и Большого хора ЦТ и ВР (1963)

2:18:19 – "Течет Волга". Вечер памяти Марка Фрадкина (1991)

2:23:38 – "Вальс расставания". Моя песня – это я… Памяти Яна Френкеля (1990)

2:26:23 – "У деревни Крюково". Авторский концерт композитора Марка Фрадкина (1984)

2:30:09 – "Любимый город". Песни на стихи Е. Долматовского (1990)

2:32:51 – "И все-таки море". Моя песня – это я… Памяти Яна Френкеля (1990)

2:36:28 – "Я всегда возвращаюсь к тебе". Концерт советской песни (1988)

2:40:29 – "За счастье России" (с Виктором Кохно). Голубой огонек (1968)

2:42:46 – "Московские окна". Концерт в Колонном зале Дома союзов (1984)

2:47:13 – "Марш воспоминание" (1988)

2:51:13 – "Атомный век" (1974)

2:54:59 – "Говорит комсомол" (1971)

2:58:21 – "Дружба" (1991)

3:00:35 – "Моя тайна" (1984)

3:04:13 – "Песня военных корреспондентов" (1978)

3:07:36 – "Песня о тревожной молодости" (1987)

3:11:19 – "Позапрошлая песня" (1991)

3:15:25 – "Русское поле" (1990)

3:19:37 – "Стакан воды" (1993)

3:21:43 – "Платье" (с Надеждой Бабкиной) (1993)

3:24:35 – "На седьмом этаже" (1978)

Иосиф Кобзон (11 сентября 1937 — 30 августа 2018) — советский российский эстрадный певец, музыкально-общественный деятель, педагог.

"Порой мне даже начинает казаться, что Иосиф спел песен больше, чем их существует на самом деле" (с) Муслим Магомаев