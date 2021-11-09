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Песни Александры Пахмутовой. Большой сборник

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Сборник песен композитора Александры Пахмутовой из коллекции Гостелерадиофонда
00:00 – ВИА "Песняры" – "Беловежская пуща" (1979)
04:36 – Муслим Магомаев "Надежда". Песня – 75
08:16 – Эдуард Хиль "Трус не играет в хоккей". Песни Александры Пахмутовой (1979)
09:40 – Николай Гнатюк "Птица счастья". Песня – 81 (1981)
12:34 – Трио "Меридиан" – "Главное, ребята, сердцем не стареть". Композитор А.Пахмутова (1984)
13:57 – Юрий Гуляев "Знаете, каким он парнем был!" (1971)
17:09 – Майя Кристалинская "Нежность" (1976)
19:49 – Владимир Девятов "Старый клен". Эхом нашей юности была (1992)
22:14 – Валентина Толкунова "Я не могу иначе". Авторский вечер Александры Пахмутовой (1988)
25:02 – Большой детский хор ЦТ и ВР "Песенка о смешном человечке" (Точка, точка, запятая) (1986)
27:18 – Муслим Магомаев "Мелодия". Песня – 73
31:45 – Эдуард Хиль "Ну погоди" (1977)
34:24 – Лев Лещенко "Любовь, комсомол и весна" (1979)
37:21 – Александр Градский "Как молоды мы были". Авторский вечер А.Пахмутовой (1988)
43:01 – Людмила Сенчина "Добрая сказка". Песни на стихи Николая Добронравова (1979)
46:40 – Эдита Пьеха "Малая земля" (1976)
50:37 – Таня Острягина "Кто пасется на лугу" (Пейте, дети, молоко). Песни Александры Пахмутовой (1994)
51:45 – Геннадий Белов и Ансамбль песни и пляски МВД СССР "Шумят хлеба". Песня – 76 (1976)
55:06 – Муслим Магомаев "Наша судьба" (1979)
57:01 – Большой детский хор ЦТ и ВР "Орлята учатся летать" (1979)
59:40 – Александра Пахмутова "Смоленская дорога". Поет Людмила Зыкина (1976)
1:02:55 – Юлиан "Вишневый сад" (1994)
1:07:04 – Эдуард Хиль "На взлет" (1977)
1:09:35 – Майя Кристалинская "Письмо на Усть-Илим" (1968)
1:12:53 – Иосиф Кобзон "Как нас Юра в полет провожал" (1976)
1:16:16 – Юрий Гуляев "Песня о тревожной молодости" (1979)
1:19:52 – Мария Пахоменко "Ненаглядный мой". Песня – 71. Финал
1:22:30 – Ольга Кормухина "Нам с детства снилась высота". Юрмала – 86. 2 тур (1986)
1:26:02 – Сигнальщики-горнисты. Большой детский хор ЦТ и ВР. Авторский вечер Александры Пахмутовой (1988)
1:29:23 – Валерий Леонтьев "Сердце человека". Новогодний аттракцион – 83 (1983)
1:32:29 – Александр Градский "Нам не жить друг без друга". Композитор Александра Пахмутова (1984)
1:36:07 – Эдуард Хиль "Мяч и шайба" (1977)
1:38:37 – Леонид Сметанников "И вновь продолжается бой". Мелодии Пахмутовой (1976)
1:42:05 – Муслим Магомаев "Вечерний эскиз" (1979)
1:45:19 – Ирина Бржевская "Геологи" (1981)
1:49:18 – Вокальный квартет “Улыбка” – "Хорошие девчата" песня из кинофильма “Девчата" (1962)
1:50:35 – Тамара Синявская "Прощай, любимый" (1979)
1:53:32 – Большой детский хор Гостелерадио СССР п/у Попова Виктора "Гайдар шагает впереди" (1979)
1:55:53 – Юрий Пузырев "Прощание с Братском". Песня Александры Пахмутовой (1976)
1:58:37 – ВИА "Песняры" – "Белоруссия". В песне жизнь моя (1979)
2:03:23 – Юрий Гуляев "Горячий снег". "Песня-74" (1974)
2:06:11 – Муслим Магомаев "Кто отзовется" (1979)
2:10:45 – Эдуард Хиль "Не зря тебя назвали "Москвичом". Фрагмент песни (1973)
2:12:08 – Трио "Меридиан" – "Ты – моя надежда, ты – моя отрада" (1986)
2:15:42 – Майя Кристалинская "В песне – жизнь моя" (1979)
2:18:37 – Юрий Гуляев "Обнимая небо" (1979)
2:20:52 – Лев Лещенко "Я люблю тебя всегда". Песня Александры Пахмутовой (1976)
2:23:46 – Муслим Магомаев "Песня тебя найдет". Песни Александры Пахмутовой (1979)
2:27:02 – Александр Градский "Яростный стройотряд" (1979)
2:29:43 – Во имя жизни. Радик Гареев и Большой детский хор ЦТ и ВР. Авторский вечер Александры Пахмутовой
2:35:40 – Иосиф Кобзон "Куба – любовь моя". Голубой огонек (1963)
2:37:46 – Лев Лещенко и Валентина Толкунова "До свиданья, Москва". Авторский вечер Александры Пахмутовой
2:41:02 – Тамара Синявская и Муслим Магомаев "Прекрасная, как молодость, страна" (1978)
2:46:17 – Майя Кристалинская "Неизвестный солдат". Композитор Александра Пахмутова (1979)
2:48:45 – ВИА "Песняры" – "До третьих петухов" (1979)
2:51:43 – Вокальное трио "Меридиан" – "Зачем меня окликнул ты". Авторский вечер поэта Льва Ошанина (1987)
2:55:21 – Иосиф Кобзон "Не расстанусь с комсомолом" (1976)
2:57:43 – Большой детский хор ЦТ и ВР, Александр Серебров и Александра Пахмутова – "Звездопад" (1983)
3:00:22 – Муслим Магомаев "Герои спорта" (1979)

Александра Пахмутова (род. 9 ноября 1929) — советский и российский композитор, пианистка, народная артистка СССР, автор более 400 песен.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VRMc2tmOGj0
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