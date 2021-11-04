Сборник песен на стихи поэта Михаила Пляцковского из коллекции Гостелерадиофонда

00:00 – Кола Бельды "Увезу тебя я в тундру". Песни Марка Фрадкина (1977)

02:45 – Крошка Енот. Улыбка (От улыбки хмурый день светлей…) (1974)

04:17 – Юрий Антонов "Крыша дома твоего". Шире круг (1983)

06:49 – ВИА "Пламя" – "Не повторяется такое никогда" (1978)

10:17 – Валентина Легкоступова "Ягода-малина". Счастья тебе, Земля!

14:53 – "Конопатая девчонка" – ВИА "Самоцветы". Театральные встречи (1976)

18:09 – Эдуард Хиль и Большой детский хор ЦТ и ВР – "Дважды два – четыре" (1981)

21:05 – ВИА "Здравствуй, песня" – "Девчонка из квартиры 45" (1979)

24:35 – Алла Пугачёва "Кукушка". Встречи с Аллой Пугачёвой (1984)

28:50 – Валентин Дьяконов "Красный конь". Песня – 79 (1979)

33:09 – Большой детский хор ЦТ и ВР "Детство – это ты и я". Песня – 82 (1982)

38:45 – Нина Бродская "Я иду искать". Голубой огонек (1968)

42:51 – ВИА "Самоцветы" – "Бамовский вальс". Песня – 77 (1977)

45:49 – ВИА "Иверия" – "Ты ходи за мною" (1972)

48:17 – Земляне "Взлетная полоса". Споемте, друзья (1985)

51:40 – Клавдия Шульженко "Возьми гитару" (1965)

54:45 – Вадим Мулерман "Лада". Золотой шлягер (1994)

58:05 – Екатерина Шаврина "Как бы стать мне звездою зеленой" (1966)

1:01:21 – Юрий Антонов "Родные места". Шире круг (1983)

1:04:15 – Валентина Толкунова и Леонид Серебренников "Школьные товарищи" (1986)

1:05:33 – ВИА "Самоцветы" – "Амурский вальс". Песня – 82 (1982)

1:08:55 – Полад Бюль-Бюль оглы "Хлоп-хлоп". Концерт в "Останкино" к 7 ноября (1971)

1:11:01 – Иосиф Кобзон "День весны" (1988)

1:15:27 – Валентина Толкунова "Березовый вечер" (1988)

1:18:23 – Николай Соловьев "Не стареет любовь" (1988)

1:22:24 – Николай Соловьев "Встречи-разлуки" (1988)

1:25:54 – Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев "Может нас любовь нашла" (1988)

1:28:42 – Лев Лещенко "Любимые женщины" (1988)

1:32:03 – Ольга Зарубина "Кубики" (1988)

1:34:40 – Михаил Боярский "Любовь нужна солдату". Синий конверт (1990)

1:37:19 – ВИА "Аленушки" – "Щедрость". Шире круг. К 8 марта (1986)

1:38:53 – Лев Лещенко и Светлана Меньшикова "Холода" (Спасательный круг) (1991)

1:43:58 – Хор Ансамбля песни и танца им. В.Локтева "Учителя, вы в нашем сердце" (1986)

1:46:22 – Владимир Трошин "Морзянка". Свидание у рояля (1992)

1:50:16 – Екатерина Семенова "Перевертундия". С утра пораньше (1993)

1:53:11 – Мария Пахоменко "Памяти Шульженко". Споемте, друзья (1988)

1:56:27 – Лев Лещенко "Просто показалось". Споемте, друзья (1984)

1:59:14 – Радченко Николай и Сергей "Приморский город". Творческий вечер Богословского (1989)

2:02:48 – Большой детский хор ЦТ и ВР "Не дразните собак". Песни Евгения Птичкина (1981)

2:04:58 – Александра Стрельченко "Гуси" и "Листочек". Авторский вечер композитора Марка Фрадкина (1979)

2:11:02 – Юрий Богатиков и Ансамбль песни и пляски МВД СССР "Через две зимы". Песня – 76 (1976)

2:13:48 – Юлия Воронко "Время любви". Споемте, друзья (1985)

2:18:13 – Алексей Кузнецов "Музыкальная история". Голубой огонек (1966)

2:20:26 – Валентина Толкунова "Город юности моей" (1986)

2:22:17 – Анциферова Татьяна "Не забудь меня". Утренняя почта № 59 (1984)

2:26:04 – Виктор Кривонос и ансамбль "Вдохновение" – цыганская песня из оперетты "Бабий бунт". Шире круг! К 7 Ноября (1984)

2:29:35 – Большой детский хор ЦТ и ВР п/у Виктора Попова "Салют Гайдару". Авторский вечер Крылатова (1984)

2:31:58 – Николай Кондратюк "Пролетают гуси над Таймыром". Первомайский "Голубой огонек" (1968)

2:35:42 – Андрей Миронов "Ну чем мы не пара". Концерт из произведений Крылатова (1987)

2:39:08 – Ольга Зарубина "Туами"

2:42:43 – Александр Буйнов "Бросаю курить". Осенние хлопоты без антракта (1989)

2:46:04 – Песня "Жили-были" из кинофильма "Ясь и Янина" (1974)

Михаил Пляцковский (2 ноября 1935 — 26 января 1991) — русский и советский поэт-песенник, драматург. Автор слов многочисленных шлягеров советской эстрады (в том числе «Увезу тебя я в тундру», «Не повторяется такое никогда», «Крыша дома твоего», «Ягода-малина», «Через две зимы») и детских песен.