Большой сборник песен в исполнении Льва Лещенко из коллекции Гостелерадиофонда00:00 – “Соловьиная роща” (1983)03:45 – “Не плачь, девчонка” (1971)07:33 – “Любовь, комсомол и весна” (1979)10:30 – “Городские цветы” (1990)13:47 – “День Победы”. Песня – 75 (1975)17:23 – “Эхо любви” (с Анной Герман) (1977)20:41 – “Притяженье земли”. Песня – 78 (1978)24:53 – “До свиданья, Москва” (с Татьяной Анциферовой) (1980)28:21 – “За того парня”. Песня – 73 (1973)32:14 – “Родительский дом” (с ансамблем “Спектр”) (1983)35:27 – “Магнитка”. Песня – 82 (1982)39:05 – “Холода” (с ансамблем “Спектр”). Новогодний голубой огонек (1986)44:14 – “И вновь продолжается бой”. Песня – 75 (1975)47:05 – “Давай поговорим” (со Светланой Меньшиковой) (1983)50:21 – “Коммунисты, вперед!” (1971)53:35 – “Что-нибудь для души” (с ансамблем “Спектр”). Песня – 87 (1987)57:41 – “Я вас люблю, столица” (1975)1:01:25 – “От сердца до сердца” (с ВИА “Красные маки”) (1980)1:05:09 – “Как в первый раз” (1987)1:09:54 – “Где мой дом родной” (с ансамблем “Спектр”). Песня – 83 (1983)1:14:18 – “Я встретил Вас” (1987)1:17:46 – “Патимат” (со Светланой Меньшиковой) (1987)1:20:41 – “Старый трамвай”. Однажды осенью… (1985)1:24:47 – “Я люблю тебя всегда” (1976)1:27:41 – “Бывают в жизни дни” (1989)1:29:15 – “Татьянин день”. Музыкальная программа “Старому другу” (1990)1:32:27 – “За фабричной заставой” (1973)1:35:01 – “Седеет пепел нашего огня” (1979)1:36:53 – “Вот мчится тройка почтовая” (1987)1:41:24 – “Любимые женщины”. Песня – 751:45:19 – “Маленький принц” и “Ты не печалься” (с ВИА “Надежда”) (1985)1:47:21 – “И поэтому мы победим” (с ансамблем “Спектр”) (1987)1:50:42 – “Куда летите, чайки” (с ансамблем “Спектр”) (1985)1:53:50 – “Дорога в детство” (с ансамблем “Спектр”). Песня – 84 (1984)1:57:30 – “Свадебные кони” (с ансамблем “Спектр”) (1987)2:00:57 – “Светлый парус мечты” (с ансамблем “Спектр”) (1985)2:04:30 – “Чем красив человек” (с ансамблем “Спектр”) (1986)2:08:02 – “Надежда”. (с Иосифом Кобзоном) (1988)2:11:08 – “Давай споем”. Ноябрьский голубой огонек (1982)2:14:29 – “Что случилось с нами” (1987)2:17:19 – “Все посвящается тебе” (1974)Мягкий бархатный баритон Льва Лещенко широкая публика узнала и запомнила еще в 70-е годы прошлого века. Московский паренек, родившийся 1 февраля 1942 года в Сокольниках, со школьных лет любил петь, ходил в местный Дом пионеров на хор, в кружок художественного чтения и духовой оркестр. А потом он сосредоточился на пении. Правда, в момент ломки голоса, неизбежного для каждого мальчика, вокал отошел на второй план, а на первый выступил спорт. Но, как это часто бывает, жизнь всё расставила на свои места.Пару лет до призыва в армию Лев Валерьянович работал, не поступив с ходу в ГИТИС, а вот во время службы вышел на сцену уже в качестве ведущего, декламатора, а затем и солиста армейского ансамбля песни и пляски. В 1964 году, вернувшись на гражданку перспективным певцом, он был зачислен в тот же ГИТИС, хотя прием и был официально закончен. Еще во время обучения молодой исполнитель начал петь в театре оперетты, но Лещенко стремился двигаться дальше и расширять свой репертуар. И в 1970 году он становится солистом-вокалистом Гостелерадио СССР.В том же году Льва Лещенко покритиковала газета города Томска, где он был на гастролях, за “работу в подражательной западной манере”. Как рассказывал сам “раскритикованный”, на последнем куплете песенки Бременских музыкантов он позволил себе сделать легкое движение рукой. Это была чуть ли не первая публикация о молодом певце в прессе. Впрочем, довольно скоро его имя замелькало на страницах газет, на афишах и в программах сборных концертов. Очень быстро он стал одним из ведущих молодых певцов Советского Союза. Композиторы и поэты писали специально для Лещенко, прекрасно понимая, что его исполнение почти гарантировано превратит песню в шлягер. В стране издают и слушают его пластинки, а потом он начинает учить других, став преподавателем музыкально-педагогического института имени Гнесиных.Перечислять все премии, награды и звания, которые за долгую творческую карьеру получил Лещенко, дело неблагодарное. Что ж, Лев Валерьянович действительно стал истинной легендой советской эстрады, а уверенная, расслабленная и спокойная манера держаться на сцене и в кадре, пожалуй, остается его фирменным стилем и сегодня.Давайте вспомним лучшие песни, исполненные одним из топовых, как теперь говорят, певцов прошлых лет.#лещенко #гтрф_сборник #эстрада70 #эстада80 #гостелерадиофонд▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEKНаши группы в соцсетях:Facebook: https://www.facebook.com/gosteleradiofondVK: https://vk.com/teleradiofondОK: https://ok.ru/group/54885780750586Приложение для смартфона “Радио. XX век”Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrfApp Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169