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Военные песни. Сборник ко Дню Победы 9 мая

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Песни войны ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-45. Памяти павших.
00:00​ – Лев Лещенко "День Победы" (1975)
03:35​ – Тамара Синявская – "Катюша" (1975)
06:13​ – Олег Даль "Дороги" (1975)
10:23​ – Юрий Гуляев "На безымянной высоте" (1977)
14:42​ – Иосиф Кобзон "Мгновения" (1973)
17:13​ – ВИА "Пламя" "У деревни Крюково" (1978)
21:00​ – София Ротару "Баллада о матери" (1974)
25:30​ – Лариса Голубкина "Огонек" (1975)
29:38​ – Бедрос и Филипп Киркоровы "Алеша" (1985)
32:43​ – Виктор Вуячич "Туман" (1970)
35:32​ – Валерий Золотухин "На солнечной поляночке" (1975)
37:49​ – Юрий Антонов "Снегири" (1984)
40:17​ – Леонид Утесов "Песня о Неизвестном матросе" (1966)
44:33​ – Муслим Магомаев "Бухенвальдский набат" (1971)
48:14​ – Клавдия Шульженко "Синий платочек" (1975)
50:55​ – Алексей Покровский "Бери шинель, пошли домой" (1975)
54:29​ – Иосиф Кобзон "Где-то далеко" (1973)
57:53​ – Клара Румянова "Песня о медицинской сестре" (1974)
1:02:28​ – Эдуард Хиль "Нам нужна одна победа" (1977)
1:05:19​ – Всеволод Абдулов "Под звездами Балканскими" (1975)
1:07:45​ – Ирина Мирошниченко "В лесу прифронтовом" (1975)
1:11:29​ – Большой детский хор ЦТ и ВР "Орленок" (1983)
1:15:11​ – Юрий Гуляев "Хотят ли русские войны" (1975)
1:18:25​ – Марк Бернес "Враги сожгли родную хату" (1967)
1:21:20​ – Лев Лещенко "За того парня" (1977)
1:25:14​ – Сергей Захаров "Баллада о солдате" (1976)
1:28:59​ – Юрий Гуляев "Горячий снег" (1974)
1:31:49​ – Юрий Богатиков "Золотая Керчь" (1984)
1:35:46​ – Людмила Зыкина "Девушка, помни меня" (1975)
1:38:00​ – Михаил Ножкин "Последний бой" (1975)
1:40:25​ – Петр Глебов "Вечер на рейде" (1975)
1:43:52​ – ВИА "Песняры" "Песня о Бресте" (1976)
1:48:42​ – Михаил Ножкин "Моя Москва" (1975)
1:51:50​ – Алексей Кузнецов "В землянке" (1975)
1:54:19​ – Михаил Ножкин "Время окаянное" (1994)
1:57:16​ – Михаил Ножкин "Песня солдата" (1982)
2:00:24​ – Людмила Гурченко "Жди меня" (1985)
2:02:29​ – Михаил Воронцов "Давай закурим" (1975)
2:06:47​ – Лев Полосин и Борис Кузнецов "Мальчишки" (1975)
2:10:11​ – Ансамбль им. А.Александрова "Соловьи" (1982)
2:16:02​ – Ян Френкель "Журавли" (1982)
2:20:29​ – Евгений Нестеренко "Солнце скрылось за горою" (1985)
2:22:18​ – Ансамбль Ленинградского военного округа "Где же вы теперь, друзья-однополчане" (1984)
2:25:31​ – Дважды Краснознаменный им. А. Александрова Ансамбль песни и пляски Советской Армии "Священная война" (1975)
2:27:14​ – Иосиф Кобзон "Любимый город" (1990)
2:29:57​ – Марк Бернес "Темная ночь" (1943)
2:33:04​ – Валя Карманов "На Земле безжалостно маленькой" (1973)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IVn2-mLVjkE
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