Военные песни. Сборник ко Дню Победы 9 мая
Песни войны ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-45. Памяти павших.
00:00 – Лев Лещенко "День Победы" (1975)
03:35 – Тамара Синявская – "Катюша" (1975)
06:13 – Олег Даль "Дороги" (1975)
10:23 – Юрий Гуляев "На безымянной высоте" (1977)
14:42 – Иосиф Кобзон "Мгновения" (1973)
17:13 – ВИА "Пламя" "У деревни Крюково" (1978)
21:00 – София Ротару "Баллада о матери" (1974)
25:30 – Лариса Голубкина "Огонек" (1975)
29:38 – Бедрос и Филипп Киркоровы "Алеша" (1985)
32:43 – Виктор Вуячич "Туман" (1970)
35:32 – Валерий Золотухин "На солнечной поляночке" (1975)
37:49 – Юрий Антонов "Снегири" (1984)
40:17 – Леонид Утесов "Песня о Неизвестном матросе" (1966)
44:33 – Муслим Магомаев "Бухенвальдский набат" (1971)
48:14 – Клавдия Шульженко "Синий платочек" (1975)
50:55 – Алексей Покровский "Бери шинель, пошли домой" (1975)
54:29 – Иосиф Кобзон "Где-то далеко" (1973)
57:53 – Клара Румянова "Песня о медицинской сестре" (1974)
1:02:28 – Эдуард Хиль "Нам нужна одна победа" (1977)
1:05:19 – Всеволод Абдулов "Под звездами Балканскими" (1975)
1:07:45 – Ирина Мирошниченко "В лесу прифронтовом" (1975)
1:11:29 – Большой детский хор ЦТ и ВР "Орленок" (1983)
1:15:11 – Юрий Гуляев "Хотят ли русские войны" (1975)
1:18:25 – Марк Бернес "Враги сожгли родную хату" (1967)
1:21:20 – Лев Лещенко "За того парня" (1977)
1:25:14 – Сергей Захаров "Баллада о солдате" (1976)
1:28:59 – Юрий Гуляев "Горячий снег" (1974)
1:31:49 – Юрий Богатиков "Золотая Керчь" (1984)
1:35:46 – Людмила Зыкина "Девушка, помни меня" (1975)
1:38:00 – Михаил Ножкин "Последний бой" (1975)
1:40:25 – Петр Глебов "Вечер на рейде" (1975)
1:43:52 – ВИА "Песняры" "Песня о Бресте" (1976)
1:48:42 – Михаил Ножкин "Моя Москва" (1975)
1:51:50 – Алексей Кузнецов "В землянке" (1975)
1:54:19 – Михаил Ножкин "Время окаянное" (1994)
1:57:16 – Михаил Ножкин "Песня солдата" (1982)
2:00:24 – Людмила Гурченко "Жди меня" (1985)
2:02:29 – Михаил Воронцов "Давай закурим" (1975)
2:06:47 – Лев Полосин и Борис Кузнецов "Мальчишки" (1975)
2:10:11 – Ансамбль им. А.Александрова "Соловьи" (1982)
2:16:02 – Ян Френкель "Журавли" (1982)
2:20:29 – Евгений Нестеренко "Солнце скрылось за горою" (1985)
2:22:18 – Ансамбль Ленинградского военного округа "Где же вы теперь, друзья-однополчане" (1984)
2:25:31 – Дважды Краснознаменный им. А. Александрова Ансамбль песни и пляски Советской Армии "Священная война" (1975)
2:27:14 – Иосиф Кобзон "Любимый город" (1990)
2:29:57 – Марк Бернес "Темная ночь" (1943)
2:33:04 – Валя Карманов "На Земле безжалостно маленькой" (1973)