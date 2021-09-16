Большой сборник песен на стихи поэта Михаила Танича

00:00 – Игорь Скляр "Я уеду в Комарово" (1986)

04:50 – ВИА "Пламя" "На дальней станции сойду" (1978)

08:07 – Ольга Воронец “На тебе сошелся клином белый свет” (1967)

11:40 – Юрий Богатиков и ансамбль "Пламя" "Идет солдат по городу" (1978)

15:24 – Нина Дорда "Ходит песенка по кругу" (1967)

17:45 – "Когда мои друзья со мной" из телефильма "По секрету всему свету" (1976)

20:40 – "Не забывай". Песня Юрия Антонова из к/ф "Берегите женщин" (1981)

24:54 – Валерий Леонтьев "Три минуты" (1985)

28:16 – Эдуард Хиль "Лесорубы" (1976)

31:01 – Эдита Пьеха и ансамбль "Дружба" "Ссорятся люди" (1982)

33:31 – Юрий Гуляев "Живут магелланы в России" (1966)

35:41 – Валентина Легкоступова "Дождик" (1991)

39:15 – Тынис Мяги "Секундомер" (1984)

41:58 – Евгений Мартынов "Выдумал тебя" (1986)

46:12 – Надежда Чепрага "День ангела" (1991)

51:06 – Валентин Дьяконов "Погрустим" (1991)

53:45 – Сергей Коржуков "Я куплю тебе дом" (1991)

58:04 – Ольга Зарубина "Разгуляй" (1989)

1:01:12 – Ксения Георгиади "Остановись, постой" (1984)

1:04:38 – Диана Шагаева "Черный кот" (1988)

1:07:32 – Эдуард Хиль "Ах, море, море" (1976)

1:10:30 – Валерий Золотухин "В ответ на твой обман" ("Ау") (1974)

1:14:43 – ВИА "Пламя" "Дарю тебе Москву" (1986)

1:15:29 – "Зеркало". Песня Юрия Антонова в к/ф "Младшая сестра" (1978)

1:18:56 – Майя Кристалинская "Текстильный городок" (1963)

1:19:28 – Валерий Леонтьев "Пароходы" (1984)

1:22:55 – Валентина Толкунова "Любовь-кольцо" (1982)

1:25:13 – Вячеслав Малежик "Недавно и давно" (при участии Екатерины Семёновой) (1988)

1:28:28 – Людмила Лядова "Паутиночка" (1986)

1:31:31 – Алла Пугачева "Балалайка" (1987)

1:35:19 – Виктор Вуячич "Признание в любви" (1976)

1:38:52 – Ирина Бржевская "Как тебе служится" (1964)

1:42:22 – Ольга Зарубина "Возьми меня с собой" (1986)

1:45:27 – "Я живу в заповедном краю…". Песня из х/ф "Звон уходящего лета" (1979)

1:47:31 – Кобзон Иосиф "Бывают в жизни дни" (1978)

1:49:50 – Гелена Великанова "По грибы" (1967)

1:51:33 – Валерий Леонтьев "Притяжение любви" (1987)

1:56:04 – Вахтанг Кикабидзе "Нелюдимая" (1984)

2:00:01 – ВИА Пламя "Песня о дружбе" (1978)

2:02:47 – Ансамбль "Элегия" – "Что за чудо, земля" (1987)

2:06:21 – Николай Караченцов "Веселый ковбой". Песня из х/ф "Один за всех" (1985)

2:07:57 – Людмила Сенчина "Спасибо вам, люди" из к/ф "По семейным обстоятельствам" (1978)

2:11:13 – Лев Лещенко и ансамбль "Спектр" – "Что-нибудь для души" (1987)

2:15:19 – Светлана Крючкова "Назови меня красавицей" (1983)

2:19:08 – Екатерина Васильева "Артист – это самая трудная роль" (1986)

2:21:17 – Ирина Грибулина "Веснушки" (1986)

2:23:40 – Ольга Зарубина "Будь первым" (1992)

2:26:34 – Игорь Борисов "Противогаз". Споемте, друзья (1989)

2:29:20 – Иосиф Кобзон "Местечко" (1991)

2:33:18 – Песня "Урожай" из х/ф "Звон уходящего лета"

2:34:46 – Алексей Познахарев и группа "Проба" "Вера-Верочка" (1986)

2:37:24 – Анка "Анка-Лубянка" (А ты не летчик…). 50 х 50. Хит топ-шоу (1992)

2:40:57 – Надежда Саркисян "Жить – значит петь" (1987)

2:44:05 – Ян Френкель "Страдания" из к/ф "Белые росы" (1986)

2:46:08 – Юрий Богатырев и Наталья Назарова "Вот я в зеркало гляжу на себя…" (1984)

2:48:05 – "Мы долго ждем любви". Песня из т/ф "Летние гастроли" (1979)

2:50:40 – Лев Лещенко "В добрый час" (1984)

2:52:59 – Ирина Грибулина "Жигули" (1986)

2:55:24 – Валерий Леонтьев "Ночной маяк" (1987)

3:00:02 – Веселые ребята "Чертаново" (1988)

3:01:48 – Максим Леонидов "Ловите крокодилов" (1985)

3:04:11 – Светлана Крючкова Чeрное и белое" (1979)

3:06:23 – Лев Лещенко "Самолет" (1989)

3:09:57 – Участники Фестиваля солдатской песни "Когда поют солдаты" – "Чудо-Земля" (1991)

На его долю выпало столько бед и испытаний, что хватило бы и на десять человек. Арест родителей в 1930, расстрел отца, по доносу одного из товарищей Михаила Танича, будучи студентом, арестовали за «антисоветскую агитацию». 6 лет от звонка, до звонка.

Первым шлягером, написанным на стихи Танича, стала песня «Текстильный городок». Потом было много других знаменитых песен, без которых нельзя представить советскую эстраду 60-80-х и даже 90-х годов. Вот только некоторые из них: «На тебе сошелся клином белый свет», «Черный кот», «Идёт солдат по городу», «Комарово», «Лесорубы», «Я куплю тебе дом»…

С Таничем, в годы его сумасшедшей популярности, хотели работать самые яркие звезды нашей эстрады. Поэта обожали не только за литературный талант, но и необыкновенную доброту и человечность.