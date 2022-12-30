100 ЛЕТ СССР | Лучшие песни нашей родины | Песни СССР
01.Духовой оркестр МО СССР под управлением Ивана Петрова-Гимн СССР(00:00)
02.Марк Бернес-С чего начинается Родина(02:55)
03.Владимир Трошин-Бьют свинцовые ливни(05:26)
04.ВИА Поющие гитары-Песня о тачанке(07:01)
05.Валерий Золотухин-Марш 4-й роты(09:07)
06.Владимир Ивашов-Русское поле(10:44)
07.Леонид Утёсов-Песня о Каховке(12:43)
08.Даниил Сагал-Бьют барабаны(16:06)
09.Юрий Гуляев-Песня о тревожной молодости(19:23)
10.Борис Чирков-Крутится, вертится шар голубой(23:19)
11.Владимир Трошин-За фабричной заставой(24:43)
12.Иван Шмелёв-Прощальная комсомольская(27:35)
13.Хор ЦДДЖ-Взвейтесь кострами(30:24)
14.Иван Савчук, Константин Герасимов-Комсомольцы-добровольцы(32:31)
15.Хор имени Пятницкого-Прокати нас, Петруша, на тракторе(35:51)
16.Николай Крючков-Три танкиста(38:51)
17.Хор имени Пятницкого-А ну-ка, девушки, а ну, красавицы (41:49)
18.Валентина Серова-Всё стало вокруг голубым и зелёным(44:09)
19.Владимир Володин-Закаляйся(47:03)
20.Андрей Соколов, Евгений Кибкало-Москва майская(49:52)
21.Александр Гран, Клавдия Крашенинникова-Песня Роберта(55:06)
22.Евгений Кибкало-Спортивный марш(57:56)
23.Хор п/у Исаака Дунаевского-Песня о Родине(01:01:36)
24.Евгений Кибкало-Авиамарш(01:04:51)
25.Хор ЦДДЖ, Миша Ботов-Пусть всегда будет солнце(01:07:55)
26.Николай Крючков-Первым делом самолёты(01:10:59)
27.Георгий Виноградов-Катюша(01:13:14)
28.Оркестр п/у Василия Агапкина-Прощание славянки(01:15:34)
29.Леонид Кострица-Прощайте, скалистые горы(01:17:36)
30.Нина Ургант-10 наш десантный батальон(01:20:37)
31.Георг Отс-Эх, дороги(01:24:31)
32.Леонид Утёсов-Мишка-Одессит(01:28:45)
33.Юрий Гуляев-На безымянной высоте(01:34:03)
34.Марк Бернес-Тёмная ночь(01:38:37)
35.Клавдия Шульженко-Давай закурим(01:42:01)
36.Владимир Трошин-В землянке(01:44:42)
37.Микаэл Таривердиев-Двое в кафе (01:47:50)
38.Станислав Пожлаков-Туман(01:52:13)
39.Леонид Утёсов-Под звёздами балканскими(01:54:33)
40.Владимир Бунчиков, Владимир Нечаев-Давно мы дома не были(01:57:33)
41.Лев Лещенко-День Победы(02:00:10)
42.Марк Бернес-Хотят ли русские войны(02:03:47)
43.Владимир Бунчиков-Летят перелётные птицы(02:06:36)
44.Олег Ануфриев-Это было недавно, это было давно(02:09:46)
45.Николай Рыбников-Марш монтажников(02:12:24)
46.Ирина Бржевская-На крылечке(02:13:18)
47.Михаил Новохижин-Кукла бессердечная(Из кинофильма-Девушка без адреса)(02:16:14)
48.Леонид Утёсов, Эдит Утёсова-Дорогие москвичи(02:17:40)
49.Владимир Макаров-Песня Матвея(02:20:36)
50.Гелена Великанова-Ландыши(02:23:31)
51.Иосиф Кобзон-А у нас во дворе(02:26:47)
52.Аида Ведищева-Прощайте, голуби(02:28:59)
53.Владимир Трошин-И на Марсе будут яблони цвести(02:31:26)
54.Лев Барашков-Ребята 70-й широты(02:33:49)
55.Николай Рыбников-Когда весна придёт, не знаю(02:36:03)
56.Ирина Бржевская-Московские окна(02:39:46)
57.Муслим Магомаев-Королева красоты(02:43:28)
58.Ирина Бржевская, Виктор Кохно, Иосиф Кобзон-Геологи(02:45:56)
59.Ольга Воронец-Я-Земля(02:50:23)
60.Георг Отс-Я верю, друзья(02:54:21)
61.Эмиль Горовец-Голубые города(02:57:59)
62.Юрий Гуляев-Орлята учатся летать(03:01:01)
63.Олег Анофриев-Песня о друге(03:03:36)
64.Клавдия Шульженко- Где же вы теперь, друзья-однополчане(03:06:55)
65.Валерий Ободзинский – Эти глаза напротив(03:10:01)
66.Эдуард Хиль-Как провожают пароходы(03:13:27)
67.Марк Бернес-Журавли(03:16:41)
68.Анна Герман-Надежда(03:20:53)
69.ВИА Пламя-Не повторяется такое никогда(03:24:41)
70.Владимир Макаров-Незримый бой(03:28:27)
71.Алла Пугачёва-Мне нравится, что вы больны не мной(03:31:26)
72.ВИА Пламя-Идёт солдат по городу(03:33:01)
73.Елена Камбурова-Маленький принц )(03:36:12)
74.Вадим Мулерман-Трус не играет в хоккей(03:39:39)
75.Ирма Сохадзе-Оранжевая песня(03:41:32)
76.Владимир Трошин-Подмосковные вечера(03:44:27)
77.Таня Семенова-Журавлиная песня(Из кинофильма-Доживем до понедельника)(03:48:46)
78.Валентина Дворянинова-Спят усталые игрушки(03:51:39)
79.Юрий Гуляев-Знаете, каким он парнем был(03:53:40)
80.ВИА Поющие гитары-Люди встречаются(03:56:51)
81.Аида Ведищева-Помоги мне (03:59:43)
82.Лев Барашков-Главное, ребята, сердцем не стареть(04:04:18)
83.Владимир Макаров-Последняя электричка(04:07:06)
84.Мария Пахоменко-Школьный вальс(04:09:35)
85.Владимир Златоустовский-От героев былых времён(Из кинофильма-Офицеры)(04:12:54)
86.ВИА Пламя-На дальней станции сойду(04:15:39)
87.Олег Анофриев-Песенка друзей(Из мультфильма-Бременские музыканты)(04:18:55)
88.Людмила Зыкина-Течёт река Волга(04:20:56)
89.Леонид Борткевич-Наши любимые(Из телефильма-Эта весёлая планета)(04:26:40)
90.Ольга Воронец-Гляжу в озёра синие(04:30:33)
91.Павел Луспекаев-Ваше благородие, госпожа удача(04:34:36)
92.ВИА Пламя-Под музыку Вивальди(04:36:23)
93.Тынис Мяги-Олимпиада-80(04:39:53)
94.Борис Кузнецов-Кап-Кап-Кап (04:46:18)
95.Алла Пугачёва-Этот мир придуман не мною(04:48:42)
96.Поющие гитары-Нет тебя прекрасней(04:51:44)
97.Сергей Беликов-Живи, родник(04:55:08)
98.Марк Бернес-Я люблю тебя, жизнь(04:58:14)
99.Эдита Пьеха-Песня остаётся с человеком(05:00:43)
100.Эдуард Артемьев-Финал (05:03:46)