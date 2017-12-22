Песни Ольги Дубовой: О чести, о достоинстве, об Отечестве

«Крылатое выражение “когда говорят пушки, музы молчат” нынче потеряло актуальность. В наше время пушками стали музы. Воюют образы, звуки, понятия, смыслы». Ольга Дубова

Легко рассказывать о творчестве современных исполнителей, постоянно мелькающих на эстраде. Большинство их песен посвящены одним и тем же темам несчастной (иногда и счастливой) «любви» и настолько шаблонны, что раскрытие их содержания обычно умещается в несколько фраз. Собственно, практически всё, что сегодня звучит на телевидении или по радио – это даже не творчество, а скорее, просто бизнес, использующий музыку и голос как инструмент личного обогащения. Но таков современный формат музыкальной индустрии, определяемый владельцами крупных СМИ, которым и принадлежит всегда последнее слово в решении того, кому стать «звездой», а кому остаться неизвестным широкой публике.

Гораздо сложнее, но интереснее писать о творчестве тех авторов, для которых музыка и поэзия служат, с одной стороны, отражением их внутреннего состояния и духовного роста, а с другой – инструментом донесения значимых смыслов до своих слушателей. В таких случаях практически каждая песня превращается в уникальную историю, связанную с реальными жизненными ситуациями, героями, стремлениями, поисками правды и желанием поделиться ею с окружающими. Таковы песни композитора, автора и исполнителя Ольги Дубовой: о чести и достоинстве, о вере в Отечество, о переломных моментах в судьбе Родины и героях, на которых держится страна.

В рамках одного материала сложно раскрыть все грани творчества Ольги Николаевны, песни и личная жизненная позиция которой служат примером не только созидательной реализации своего таланта, но и настоящего гражданского мужества. Тем не менее, представленная подборка цитат и композиций позволит читателям получить первоначальное представление об исполнителе, показав не только глубокий содержательный посыл песен, но и непростой жизненный путь, который нашёл своё отражение в творчестве.

О Родине и Советском Союзе

«Из своего детства я вынесла удивительное по нынешним временам чувство огромного, ничем и никем неограниченного счастья, независимости, раскованности, свободы и полета, гармонии и слияния с окружающим миром – целостным, гармоничным, цельным. Еще в раннем детстве я ощутила себя частицей мироздания, частицей Родины, родной земли, родных людей, и не утратила это ощущение и по сей день… Не войти в одну реку дважды. Не вернуть, не повторить прошлое. Подобно ушедшей под воду Атлантиде, исчезла, растаяла в дымке времени золотая страна моего детства. Сегодня она представляется мне далекой, чудесной сказкой. Как ни старайся беспристрастно глядеть в прошлое, оно все равно видится сегодняшними глазами, измеряется сегодняшними мерками, оценивается нынешними оценками. И я благодарна судьбе за то, что жила в той сказке, благодарна знакомым и незнакомым людям, сотворившим ее. Тем, кто вначале жизни подарил мне огромное, непреходящее ощущение счастья, которое навсегда поселилось в сердце и осветило всю мою дальнейшую жизнь», – так Ольга Николаевна вспоминает своё детство и юность, которые прошли в СССР:

Песня «Родина моя»

Родина моя, я твоя частица,

Связана одной ниточкой-судьбой,

Между нами нет маленькой границы,

Ты во мне, а я навсегда с тобой! На земле твоей без конца и края

Дни мои летят в суете сует,

Значу ль для тебя что-нибудь? Не знаю…

Только светит мне твой небесный свет….. Песня «Советский Союз» https://whatisgood.ru/wp-content/uploads/2017/12/dubova-olga-sovetskiy-soyuz.mp3 Я утром спозаранку

Тихонько проснусь,

И в дальнюю дорожку

Легко соберусь

На сонном полустанке

Качнется вагон

И в золотое детство

Отправится он. А я хочу вернуться

В Советский Союз,

В мир золотого детства

И дружеских чувств,

Где поднималось солнце.

Светила луна,

Жила моя большая

Родная страна!…

Накануне крушения Советского Союза Ольга Дубова, воспитывая дочку и переосмысливая своё детское увлечение русскими народными сказками, записала цикл песен для детей и родителей по сказочным мотивам «Старые сказки на новый лад», в который вошли такие песни, как «Поди туда – не знаю куда», «Две Василисы», «Царевна Несмеяна», «Красно Солнышко» и другие. Он так и не успел выйти в формате винилового диска государственной фирмы звукозаписи «Мелодия», которая скоро перестала существовать. На смену популяризации национальных истоков, пришло новое время с его модой на брейк-данс, рэп и совсем несказочные и недетские смыслы.

О героях

Будучи родом из города-героя Керчь, с детства изучая доблестную историю Крыма времён Великой Отечественной войны и более древних периодов, общаясь с археологами, углубляясь в культурные слои многих цивилизаций, ощущая свою принадлежность к огромной и сильной стране, Ольга Николаевна навсегда прониклась тем осознанным чувством уважения к истории Отечества и памяти настоящих героев, которое проходит красной линией через всё её творчество.

«Я родилась в местах, поистине, политых кровью. За то, чтобы я росла свободной и счастливой, отдали жизни тысячи героев, перед которыми я в вечном долгу. В годы Великой Отечественной войны Керчь, дважды переходившая из рук в руки, была разрушена до основания. Мой город прославлен многими выдающимися подвигами, в том числе двумя коллективными: беспримерной обороной Аджимушкайских каменоломен, названных второй Брестской крепостью в тылу врага, и героическим морским десантом в районе деревушки Эльтиген близ Керчи. Высадившись в ледяную воду под шквальным огнем врага с укрепленных высот, моряки сумели захватить узкую полоску берега и продержаться на плацдарме, и, затем, совершив неожиданный, стремительный ночной марш бросок по тылам, овладели центром Керчи – горой Митридат» – так Ольга Дубова рассказывает о своём родном городе, описывая историю появления песни «Морская пехота»:

Стремительный бросок –

Земля, огонь, песок,

Соленый пот в глазах

И ветер холодит висок,

И рукопашный бой,

И небо над тобой

И эта жизнь суровая,

Что стала вам судьбой! Враги называют вас «черная туча»,

Друзья называют вас «гвардия флота»,

А вы называетесь проще и лучше,

Сильнее и чище: «морская пехота»!

Песни о подвигах, о ратной службе и ветеранах занимают особое место в творчестве певицы: «Когда сегодня я вижу лица последних, уходящих из жизни ветеранов священной войны, многие из них мне кажутся ожившими иконами, я вижу на них печать святости и вечности. Это уже не лица – лики. Испытывая перед святым поколением наших дедов, и отцов и матерей искреннее благоговение, я пытаюсь понять истоки их сверхчеловеческого мужества и непостижимой самоотверженности. Откуда черпали они силы, чтобы совершить то, что сегодня кажется невозможным? Почему не думали о себе, о личной выгоде, о том, «что я с этого буду иметь»? Какая система ценностей, какое мировосприятие руководили их чувствами, мыслями и поступками, многие из которых кажутся немыслимыми для нынешнего изнеженного и вялого индивидуума?»

Песня «Не уходи, герой!»

Сквозь имена и даты

Уходит в век двадцатый,

Как Китеж-град, когда-то

Великая страна.

Сквозь имена и даты

Уходят те, что святы,

Герои и солдаты,

Родные имена. Из русских и советских,

Известных и безвестных,

Из запредельно честных

Не предавших страны,

Из тихих и неброских,

Омытых в чистых росах,

Из них твои, Россия,

Геройские сыны. Ты жил, герой! Ты рядом с нами шел,

А мы тебя почти не замечали,

Ты жил, герой! Твой подвиг был высок,

Его ты нам оставил в завещанье. Ты весь служил России,

И молодость и силы,

И жизнь свою святую

За Родину сложил.

А мы живем – не тужим,

Тельцу златому служим,

И в суете нас кружит

Совсем иная жизнь…

О новых временах

По словам Ольги Николаевны, разрушение Советского Союза и последовавшая за ним трансформация общества стали тяжёлым испытанием для неё и надолго лишили вдохновения: «За каких-то двадцать лет на моих глазах изменилась карта мира, поменялось сознание людей. Умами миллионов овладели совсем другие ценности, противоположные тем, на которых воспитывали меня родители и учителя. Как жить? Где искать правду? Долгое время я переживала шок, переосмысливала жизнь. И когда на переломе второго и третьего тысячелетий вдохновение, наконец, вернулось, содержание песен стало другим. Названия говорят сами за себя…»

Песня «Родина и честь» https://whatisgood.ru/wp-content/uploads/2017/12/Dubova-Olga-Rodina-i-chest.mp3 Настали дни иные,

Лихие времена,

Идёт в моей России

Незримая война.

Ползут по ней химеры,

И еле слышно весть

Про совесть, про веру,

Про Родину и честь. Толпой рабов примерных

Сдались мы сами в плен!

Последние из первых,

Поднимемся ль с колен?… Песня «Солдат» Майским солнечным днём

Прогремел первый гром,

День Победы в стране отмечался,

А под утро потом,

Тихо-тихо в мой дом

Вдруг солдат с той войны постучался. Опустил вещмешок,

Положил автомат:

Видно с боем пришлось добираться.

Помолчал, поглядел,

И промолвил солдат:

Что ж вы сделали с Родиной, братцы?… …. Оглянулся солдат и сказал:

— Я вернусь!

Душу в смертном бою не убили!

Я вернусь, чтоб жила

Моя Родина Русь,

Чтоб её берегли и любили! Майским солнечным днём

Отгремел первый гром,

День Победы страна отмечала.

А под утро потом

Тихо-тихо в мой дом

Моя совесть ко мне постучалась.

О примерах для молодёжи

Но вслед за постепенным осознанием произошедшей катастрофы, выразившимся в таких достаточно тяжёлых и эмоциональных песнях как «Родина и честь», «Солдат», «Новые и старые русские», вскоре пришло понимание того, куда надо направить свои силы, чтобы способствовать возрождению страны и возвращению того главного, что всегда было стержнем русского народа: «В пору отсутствия в сознании молодежи образов современных положительных героев, насаждения фальшивой и лукавой теории о том, что наше время уже не рождает героев, я сделала попытку восполнить этот вакуум. Мне хотелось, чтобы молодежь увидела, что и в эпоху тотальных товарно-денежных отношений есть люди, для которых идеалы служения Отечеству, мужества, чести не пустой звук, люди, которым присуще истинное бескорыстие, жертвенность, и величие духа. Хотелось, чтобы молодежь отдала таким людям свой долг уважения и памяти, почувствовала такую же живую связь времен, какую я испытала в своем детстве…»

Песня «Звездочка Героя»

Звездочка Героя

Двадцать с лишним граммов,

Сердце золотое,

Пять лучей двугранных!

Звездочка Героя-

Подвиг наших дней,

Вечное, святое

Родины моей!

…

Там, где грохот боя,

Там, где ложь и подлость,

Там встают герои,

Их бессмертен подвиг!

Там встает отвага,

Мужество и честь.

Преданность, и правда-

Лучшее, что есть! Песня «Русские» https://whatisgood.ru/wp-content/uploads/2017/12/Dubova_Olga_Russkie_mp3feed.net_.mp3 …Настало время вспомнить все,

И на развалинах державы

Построить новую страну

Для новой чести, новой славы.

Мы станем русскими, когда

Соединятся наши силы

И будем жить не для себя,

А для величия России. Песня «Честь имею» https://whatisgood.ru/wp-content/uploads/2017/12/Olga-Dubova-CHest-imeyu.mp3 Говорил в детстве дед мне такие слова

Жизнь я прожил, и стала седой голова.

Лишь Отечеству отдал я жизнь одному,

Только честь, только честь никому. Честь имею, и ее не продаю

Честь имею в мирной жизни, и в бою

Честь имею На века

Будет наша Россия крепка И отец подхватил тот Суворовский клич

Верь, надейся, люби, и не трусь, и не хнычь.

Веру Богу отдай на всю жизнь одному,

Только честь, только честь никому…

Помимо песен, Ольгой Николаевной был создан видеофильм «Герои нашего времени» и разработана программа по героико-патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи «Честь имею!». Сотни раз киноконцерт с одноимённым названием был исполнен в молодёжных аудиториях Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, ряда регионов России и зарубежья. Искренняя и неравнодушная реакция публики показали, что программа задевает за живое многих, трогает даже молодых людей, которых сегодня трудно чем-нибудь удивить.

Об Украине, Крыме и Сирии

Не осталась Ольга Николаевна в стороне и от главных политических событий последних лет, продемонстрировав свой взгляд на войну на Украине и в Сирии песнями «Славянский стяг» и «Ну, что мы там забыли, в этой Сирии?». Также, будучи уроженкой Крыма, и в те годы, когда полуостров входил в состав Украины, и в ходе переломных событий 2014-го года, своими концертами Ольга Дубова всегда способствовала единению народов, делая акцент на общей истории и достижениях. Её песня «Марш Русского Крыма», записанная за несколько недель до референдума, уже звучала на полуострове в момент принятия судьбоносного решения.

Марш Русского Крыма

Нынче время решительных дел

Тех, кто честен, свободен и смел,

Ускоряет история ход,

И слагает её сам народ. Непокорённый наш славный Севастополь,

Непокорённый наш славный город Керчь!

Не покорятся Америке с Европой

Русский наш дух, наша русская речь! Песня «Славянский стяг» https://whatisgood.ru/wp-content/uploads/2017/12/Olga-Dubova-Slavyanskiy-styag.mp3 И опять на Руси

Убивают друг друга

На гражданской войне,

На гражданской войне.

И опять кукловод

Кукол водит по кругу,

Пряча нити свои

На чужой стороне. Что же ты, брат славянин,

Иль ослеп, иль оглох ты?

Голубые глаза,

И пшеничный вихор,

В перекрестье – прицел,

И вот-вот выстрел грохнет,

И раскатится залпов

Погибельный хор. А в прицеле такой,

Как и ты, светло-русый,

И с глазами такими же

Брат славянин,

Виноватый лишь в том,

Что душою он русский,

И родимой земли

Верный, преданный сын!… Песня «Ну, что мы там забыли, в этой Сирии?» https://whatisgood.ru/wp-content/uploads/2017/12/Olga-Dubova-avtor-i-ispolnitel—–Nu-chto-myi-tam-zabyili-v-etoy-Sirii-.mp3 Так что мы там забыли, в этой Сирии?

Так что на Украине позабыли?

Мы вспомнили, что мы и есть Россия,

Что светом миру мы когда-то были!

Держали, чтобы не сорвался в пропасть,

И зверя в волчьем логове добили,

И кровь, и пот, и наших павших совесть

Мы не забыли, нет, мы не забыли! Туда, где зло свои свивает кольца,

Туда, где люди ждут нас, как мессию,

Идут святые наши добровольцы,

Великая туда идёт Россия!

И рукоплещет мир, спасённый снова,

Счастливых слёз не пряча, не стирая,

Россия – миру вечная основа,

Россия на земле – преддверье рая!

«Я верю в будущее России!»

«Я верю в будущее России. Несмотря на весь негатив последних времен, с чудовищной силой обрушивающийся на соотечественников, народ России в большинстве своем состоит из достойных, порядочных, честных, талантливых и трудолюбивых людей. Я верю в их энергию и разум, верю в то, что они сумеют направить свой громадный творческий потенциал на созидание, а не на разрушение».

Песня «Русский дух»

Не время нынче спать,

Встань, русский, из берлоги,

Россию поднимать

Пора, мой друг, пора!

Идущие вперед

Осилят все дороги,

И к подвигу зовет

Победное ”Ура!” Где русский дух, там Русью пахнет,

Там нашей славы древние края!

Воскреснет Русская держава-

Святая Родина моя!

Сайт Ольги Дубовой: http://olga-dubova.ru

Группа ВК: https://vk.com/olgadybova

Слушать/Скачать песни: https://patefon.net/дубова-ольга

Дмитрий Раевский

Источник: feedproxy.google.com