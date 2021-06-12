Русские народные песни. Большой сборник
Большой сборник русских народных песен
00:00 – Лидия Русланова "Валенки"
01:52 – Мария Мордасова "Барыня" (1977)
04:23 – Ансамбль им. Александрова "Калинка" (1975)
08:45 – Марк Рейзен "Эй, ухнем!" (1971)
11:42 – Оренбургский русский народный хор "Оренбургский пуховый платок" (1988)
15:29 – Муслим Магомаев "Вдоль по Питерской" (1976)
17:43 – Людмила Зыкина "Тонкая рябина" (1964)
21:45 – Иван Скобцов "Вот мчится тройка почтовая" (1967)
28:31 – "Во деревне-то было в Ольховке" из к/ф "Туфли с золотыми пряжками" (1977)
30:17 – Людмила Рюмина "Ой, мороз, мороз" (1985)
33:05 – "Во кузнице" из м/ф "Вдоль да по речке" (1975)
34:30 – Государственный Сибирский русский народный хор "Степь да степь кругом" (1994)
38:35 – Екатерина Шаврина "По Дону гуляет" (1987)
41:46 – Хор русской песни Гостелерадио СССР "Коробейники" (1991)
45:41 – Людмила Рюмина "Ах, ты, степь широкая" (1989)
49:54 – Мария Мордасова "Моршанские страдания" (1966)
52:31 – Виргилиус Норейка "Когда я на почте служил ямщиком" (1975)
59:22 – Сергей Старостин "Шумел камыш" (1991)
1:02:36 – Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня" "Казачьи гулянья" (1990)
1:05:09 – Гос. академический русский хор СССР "Вниз по матушке по Волге" (1986)
1:09:34 – Мария Мордасова "Эх, гармонь моя" (1977)
1:13:02 – Ольга Воронец "У зари-то, у зореньки" (1988)
1:16:55 – Ансамбль "Русская песня" "Летят утки" (1983)
1:20:00 – Леонид Сметанников "Ехал на ярмарку ухарь-купец" (1982)
1:24:11 – Мария Мордасова "Частушки" (1977)
1:26:50 – ВИА "Ариэль" "Уж, вы, стары старики" (1984)
1:29:33 – Государственный Кубанский казачий хор "Ты играй, гармонь" (1992)
1:31:55 – Людмила Рюмина "У меня ль младой" (1985)
1:33:27 – "По дворочку Дуня шла" из м/ф "Вдоль да по речке" (1975)
1:35:38 – Мария Мордасова "Проходили, прогуляли" (1977)
1:39:22 – Евгения Смольянинова и Ольга Сергеева "Вир-вир, колодец" (1987)
1:41:03 – Владимир Девятов "Запрягу я тройку борзых" (1991)
1:42:48 – Ольга Воронец "Кого-то нет, кого-то жаль" (1988)
1:45:58 – Александра Стрельченко "Я на горку шла" (1967)
1:48:09 – Сергей Лемешев "Ах, Настасья!" (1972)
1:50:43 – Татьяна Вальцева и хор рус. песни Гостелерадио "Раз, два – люблю тебя" (1987)
1:52:35 – Татьяна Петрова "Меж крутых бережков" (1986)
1:56:02 – Ольга Воронец "Мой костер" (1988)
1:58:52 – Людмила Рюмина "Ох, кабы на цветы да не морозы" (1985)
2:01:53 – "Русская плясовая" из м/ф "Вдоль да по речке" (1975)
2:04:07 – Евгения Смольянинова и Ольга Сергеева "Что ты спишь, мужичок" (1987)
2:06:32 – Государственный академический русский хор СССР "В темном лесе" (1986)
2:08:28 – Людмила Зыкина "Ой, как вспомню я" (1964)
2:11:02 – "Петушок" из м/ф "Вдоль да по речке" (1975)
2:12:16 – Лариса Трухина "Как за Доном, за рекой" (1991)
2:14:07 – Иван Козловский и Максим Михайлов "Яр-хмель"
2:16:25 – Ирина Масленникова "Луговая" (1956)
2:18:27 – "У зеленого кусточка" из м/ф "Вдоль да по речке" (1975)
2:21:53 – Людмила Рюмина "Вавила" (1989)
2:25:51 – Академ. оркестр русских народных инструментов Гостелерадио "Весел я" (1967)