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Русские народные песни Алтайского края

09:41. 22 июня 2020 90 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Текст с нотами шести десятков русских народных песен Алтайского края можно скачать по ссылке внизу.



Подкошена травка да была подкошена эх
ой да ли в поле да ты ра
ох травка сохла
ох травка сохла
ох без порыв
толи я да братцы о бремя эх

ох да ли парень де
ох девку лебит
ох девку лебит
ох парень девку
в девчоночку да он влюбился эх
ой да ли волюшки
ох да лишился
ох да лишился
ох ты да воля
раздоленая моя воля эх
ох да ли волюшка
ох дорогая
*

В. Пешняк. Русские народные песни Алтайского края

Настоящий сборник впервые широко представляет народное песенное творчество Алтайского края.

Песни записаны в результате фольклорных экспедиций 1975—1978 годов по Курьинскому, Каменскому, Петропавловскому районам.

Экспедиции организованы краевым Домом народного творчества и Алтайским государственным институтом культуры.

В экспедициях участвовали методист Дома народного творчества Т. Н. Каширская и группа студентов АГИК.

Большое внимание и всестороннее содействие со стороны районных отделов культуры и работников сельских Домов культуры позволили нам успешно осуществить задачи экспедиции и записать в восьми селениях более двухсот песен.

Основная цель экспедиции заключалась в отыскании различных форм народного песенного творчества, наиболее типичных для данной местности. Особое внимание уделялось выявлению многоголосия, поиску песен наиболее самобытных в отношении мелодики и манеры исполнения.

Данный материал может, во-первых, служить новым творческим источником для композиторов, во-вторых, обогатить репертуар как сельской хоровой самодеятельности, так и народных хоровых коллективов, в-третьих, содействовать теоретическому изучению народно-песенного творчества.

Одни песни приведены в различных вариантах (исполнение фольклорными коллективами разных селений), в других — расшифровано максимальное количество куплетов с тем, чтобы показать богатство и разнообразие техники импровизационно-вариационного развития народного пения.

Особый интерес представляли хорошо спевшиеся группы, исполнение которых не было подвержено постороннему влиянию. Иногда случалось наблюдать вмешательство работников Дома культуры, которые по своему вкусу выбирали репертуар: «чистили» текст и содержание песен, «обогащали» простейшие хореографические движения. В связи с этим отрадно встретить (например, в селе Соловьиха Петропавловского района) работника Дома культуры, который бережно относится к самобытности фольклорного коллектива, помогая воскресить в памяти забытое.

СОДЕРЖАНИЕ:


  • СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ

    • 1. Гуляла Татьянушка

    • 2. Да на ком у нас кудри русые

    • 3. Сеет-веет

    • 4. Из-за лесу—лесу темного

    • 5. Ой да за двором

    • 6. Как во горенке

    • 7. Во горенке

    • 8. Во колодце

    • 9. Ох, звенит

    • 10. У нас по морю

    • 11. Растет, цветет черемушка

    • 12. Черемушка

    • 13. Полевая наша ягодка

    • 14. Золота наша метелица

    • 15. По ручью, ручью

    • 16. В поле ягоды горели

    • 17. У сырого дуба

    • 18. Виноград в саду цветет

    • 19. У ворот росла трава

    • 20. Ой, хмель ты мой


  • ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

    • 21. Я младешенька

    • 22. Ох, скучное время

    • 23. Отдала меня маменька

    • 24. У родимой мамушки

    • 25. Ой, голубочек

    • 26. Кого здеся нету

    • 27. По улице дождь идет

    • 28. Вечор поздно

    • 29. Туман яром

    • 30. Подкошена травка

    • 31. Во лузях

    • 32. Как во этих полях

    • 33. Король ты мой, королик

    • 34. Солдат сено косит

    • 35. Сидел Ваня на диване

    • 36. Колечко мое позлаченое

    • 37. Как по Питерской да по дороженьке

    • 38. Ой. полетим, как стрела

    • 39. Ой. ты доля, моя доля

    • 40. Ой, да ты гуляньице

    • 41. Ох, сосна ты, сосна

    • 42. На берегу сидит вдали морячка


  • ХОРОВЫЕ, ИГРОВЫЕ, ПЛЯСОВЫЕ И ШУТОЧНЫЕ ПЕСНИ

    • 43. Под грушею

    • 44. В хороводе были мы

    • 45. На речушке тонка жердочка

    • 46. Молодка, молодка

    • 47. У печи сижу

    • 48. Как у нашей мастерской

    • 49. Как у нашей у Дуняши

    • 50. Ой, как у наших у ворот

    • 51. Вы послушайте, ребята

    • 52. Ой, как у нас было-на Дону

    • 53. Ой, в Таганроге

    • 54. Я лучинушку щипаю

    • 55. Теща для затюшки сдобри-лася

    • 56. У Алешки жена

    • 57. У нас завтра свадьба будет

    • 58. Как по погребу бочоночек катается

    • 59. Ой, домой, домой

    • 60. Размамашенька

    • 61. За посадиком ложечки гремят


  • Примечания


***


Ссылка на книгу.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5078490.html

Метки: Воля, Культура, народное творчество, русский

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1288 1116
    Александр 22 июня 2020 в 10:48

    Здорово. Можно немножко про происхождение рассказать – кержацкие, чалдонские песни? Или “поляки“?

    Давайте и впредь, больше девок красиво поющих, меньше мужиков бородатых с рассуждениями.

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