Русские народные песни Алтайского края
ох да ли парень де
В. Пешняк. Русские народные песни Алтайского края
Настоящий сборник впервые широко представляет народное песенное творчество Алтайского края.
Песни записаны в результате фольклорных экспедиций 1975—1978 годов по Курьинскому, Каменскому, Петропавловскому районам.
Экспедиции организованы краевым Домом народного творчества и Алтайским государственным институтом культуры.
В экспедициях участвовали методист Дома народного творчества Т. Н. Каширская и группа студентов АГИК.
Большое внимание и всестороннее содействие со стороны районных отделов культуры и работников сельских Домов культуры позволили нам успешно осуществить задачи экспедиции и записать в восьми селениях более двухсот песен.
Основная цель экспедиции заключалась в отыскании различных форм народного песенного творчества, наиболее типичных для данной местности. Особое внимание уделялось выявлению многоголосия, поиску песен наиболее самобытных в отношении мелодики и манеры исполнения.
Данный материал может, во-первых, служить новым творческим источником для композиторов, во-вторых, обогатить репертуар как сельской хоровой самодеятельности, так и народных хоровых коллективов, в-третьих, содействовать теоретическому изучению народно-песенного творчества.
Одни песни приведены в различных вариантах (исполнение фольклорными коллективами разных селений), в других — расшифровано максимальное количество куплетов с тем, чтобы показать богатство и разнообразие техники импровизационно-вариационного развития народного пения.
Особый интерес представляли хорошо спевшиеся группы, исполнение которых не было подвержено постороннему влиянию. Иногда случалось наблюдать вмешательство работников Дома культуры, которые по своему вкусу выбирали репертуар: «чистили» текст и содержание песен, «обогащали» простейшие хореографические движения. В связи с этим отрадно встретить (например, в селе Соловьиха Петропавловского района) работника Дома культуры, который бережно относится к самобытности фольклорного коллектива, помогая воскресить в памяти забытое.
СОДЕРЖАНИЕ:
- СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ
- 1. Гуляла Татьянушка
- 2. Да на ком у нас кудри русые
- 3. Сеет-веет
- 4. Из-за лесу—лесу темного
- 5. Ой да за двором
- 6. Как во горенке
- 7. Во горенке
- 8. Во колодце
- 9. Ох, звенит
- 10. У нас по морю
- 11. Растет, цветет черемушка
- 12. Черемушка
- 13. Полевая наша ягодка
- 14. Золота наша метелица
- 15. По ручью, ручью
- 16. В поле ягоды горели
- 17. У сырого дуба
- 18. Виноград в саду цветет
- 19. У ворот росла трава
- 20. Ой, хмель ты мой
- ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
- 21. Я младешенька
- 22. Ох, скучное время
- 23. Отдала меня маменька
- 24. У родимой мамушки
- 25. Ой, голубочек
- 26. Кого здеся нету
- 27. По улице дождь идет
- 28. Вечор поздно
- 29. Туман яром
- 30. Подкошена травка
- 31. Во лузях
- 32. Как во этих полях
- 33. Король ты мой, королик
- 34. Солдат сено косит
- 35. Сидел Ваня на диване
- 36. Колечко мое позлаченое
- 37. Как по Питерской да по дороженьке
- 38. Ой. полетим, как стрела
- 39. Ой. ты доля, моя доля
- 40. Ой, да ты гуляньице
- 41. Ох, сосна ты, сосна
- 42. На берегу сидит вдали морячка
- ХОРОВЫЕ, ИГРОВЫЕ, ПЛЯСОВЫЕ И ШУТОЧНЫЕ ПЕСНИ
- 43. Под грушею
- 44. В хороводе были мы
- 45. На речушке тонка жердочка
- 46. Молодка, молодка
- 47. У печи сижу
- 48. Как у нашей мастерской
- 49. Как у нашей у Дуняши
- 50. Ой, как у наших у ворот
- 51. Вы послушайте, ребята
- 52. Ой, как у нас было-на Дону
- 53. Ой, в Таганроге
- 54. Я лучинушку щипаю
- 55. Теща для затюшки сдобри-лася
- 56. У Алешки жена
- 57. У нас завтра свадьба будет
- 58. Как по погребу бочоночек катается
- 59. Ой, домой, домой
- 60. Размамашенька
- 61. За посадиком ложечки гремят
- Примечания
Ссылка на книгу.
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Здорово. Можно немножко про происхождение рассказать – кержацкие, чалдонские песни? Или “поляки“?
Давайте и впредь, больше девок красиво поющих, меньше мужиков бородатых с рассуждениями.