

ох да ли парень де

ох девку лебит

ох девку лебит

ох парень девку

в девчоночку да он влюбился эх

ой да ли волюшки

ох да лишился

ох да лишился

ох ты да воля

раздоленая моя воля эх

ох да ли волюшка

ох дорогая

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В. Пешняк. Русские народные песни Алтайского края

Настоящий сборник впервые широко представляет народное песенное творчество Алтайского края.



Песни записаны в результате фольклорных экспедиций 1975—1978 годов по Курьинскому, Каменскому, Петропавловскому районам.



Экспедиции организованы краевым Домом народного творчества и Алтайским государственным институтом культуры.



В экспедициях участвовали методист Дома народного творчества Т. Н. Каширская и группа студентов АГИК.



Большое внимание и всестороннее содействие со стороны районных отделов культуры и работников сельских Домов культуры позволили нам успешно осуществить задачи экспедиции и записать в восьми селениях более двухсот песен.



Основная цель экспедиции заключалась в отыскании различных форм народного песенного творчества, наиболее типичных для данной местности. Особое внимание уделялось выявлению многоголосия, поиску песен наиболее самобытных в отношении мелодики и манеры исполнения.



Данный материал может, во-первых, служить новым творческим источником для композиторов, во-вторых, обогатить репертуар как сельской хоровой самодеятельности, так и народных хоровых коллективов, в-третьих, содействовать теоретическому изучению народно-песенного творчества.



Одни песни приведены в различных вариантах (исполнение фольклорными коллективами разных селений), в других — расшифровано максимальное количество куплетов с тем, чтобы показать богатство и разнообразие техники импровизационно-вариационного развития народного пения.



Особый интерес представляли хорошо спевшиеся группы, исполнение которых не было подвержено постороннему влиянию. Иногда случалось наблюдать вмешательство работников Дома культуры, которые по своему вкусу выбирали репертуар: «чистили» текст и содержание песен, «обогащали» простейшие хореографические движения. В связи с этим отрадно встретить (например, в селе Соловьиха Петропавловского района) работника Дома культуры, который бережно относится к самобытности фольклорного коллектива, помогая воскресить в памяти забытое.

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