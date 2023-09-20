Беспамятным ревизионистам истории и русофобам, увы, многое удалось: в Восточной Европе разрушены или демонтированы уже десятки памятников советским воинам-освободителям. Активизирована кампания по расчеловечиванию образа Советского Союза, России. А Болгария, уже давно член НАТО, строит сейчас завод для изготовления боеприпасов для киевского режима, по сути, для войны с Россией. Но так было не всегда.

Многие помнят «Алёшу» — сердечное народное имя памятника советскому воину-освободителю, заложенного 9 мая 1948 г. и открытого под Пловдивом 5 ноября 1957 г. на Холме Освободителей (Бунарджик), неподалёку от памятника героям Шипки — русским солдатам, павшим в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. за независимость Болгарии. На том же холме находится памятник российскому императору Александру II — Александру-Освободителю, как его часто называют в Болгарии.

Как гласит городская легенда, в 1945 г. в день народных гуляний по случаю Победы советский солдат Алексей Скурлатов посадил себе на плечи двух болгар и пустился плясать. И когда возникла идея создания памятника советскому воину-освободителю, у горожан в памяти возник образ атлетичного и жизнерадостного «руснака», запечатлённого на фотоснимках. Символически монумент был заложен в 1948 г. Поскольку инициатива создания памятника исходила от местных жителей, Общественный комитет строительства объявил конкурс проектов. Победил макет монумента «Красный богатырь», который создали скульптор Васил Радославов и его коллектив — Н. Марангозов, А. Занков, И. Цветанов, И. Топалов, Б. Марков, Г. Коцав.

К «Алёше» ведёт гранитная стоступенчатая лестница. Почти двенадцатиметровая статуя на шестиметровом постаменте, видная из любой точки города, смотрит на восток. В руках советского солдата — опущенный автомат. Монумент изготовлен из железобетона, имеет гранитную и сиенитную облицовку, украшен барельефами с надписями «Советская Армия бьёт врага» и «Народ встречает советских воинов».

Кто же прототип каменного Алёши? И какова его судьба?

Прообразом памятника стал рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Иванович Скурлатов, бывший стрелок 10-го отдельного лыжного батальона 922-го стрелкового полка, после тяжёлого ранения переведённый в связисты.

Алексей ушёл на фронт добровольцем. «На войну меня взяли в августе 1941 года, прямо с трактора, — вспоминал уроженец Алтая. — На дорожку мне мама узелок с нашими алтайскими яблоками дала, но я их не ел, аромат мне ещё долго дом напоминал».

Боевое крещение принял под Москвой у деревни Крюково. Участвовал в Курской битве, освобождении Харькова, Николаева и Вознесенска. Был награждён двумя орденами Красной Звезды (второй получил уже в наши дни, с большим опозданием). За четыре года войны Скурлатова не раз считали погибшим, его родители дважды получали похоронку.

Русский солдат Алексей Скурлатов дошёл до Болгарии, где в 1944 г. восстанавливал телефонную линию «Пловдив — София». Именно в Пловдиве Алексей Иванович подружился с рабочим телефонной станции Методи Витановым, участником болгарского антифашистского Сопротивления. И именно Витанов потом и передал фотографию Алексея скульптору В. Родославову.

Вернулся Скурлатов домой в ноябре 1946 г., жил в родном селе Налобиха в Косихинском районе на Алтае. Благодатная земля: из этого района родом также лётчик-космонавт Герман Титов и поэт Роберт Рождественский.

Алексей работал бригадиром МТС, комбайнёром, слесарем-наладчиком, старшим инженером, мастером моторного участка. В 1983 г. вышел на пенсию, но ещё долгое время трудился слесарем на Овчинниковском ремонтном заводе.

О том, кто был прототипом пловдивского «Алёши», стало широко известно только в 1980-х. С тех пор власти Болгарии тесно общались с ветераном. В доме Скуратова хранится медаль почетного гражданина Пловдива и письма, которые приходили со всего света. Сохранился чемодан с документами, письмами.

Второй орден Красной Звезды нашёл воина в год его юбилея. 25 декабря 2012 г. в новопостроенной школе в Налобихе губернатор Алтайского края А. Карлин вручил бывшему фронтовому разведчику этот орден. В год юбилея к боевым и трудовым наградам Алексея Скурлатова прибавилась и высшая награда края — орден «За заслуги перед Алтайским краем» I степени.

Скончался Алексей Иванович в ночь на 4 ноября 2013 г. в возрасте 92-х лет.

Главный редактор литературного журнала «Алтай» Лариса Вигандт рассказала автору этой статьи, что в Барнауле памятный знак Скурлатову установлен лишь недавно: «В семье и не знали, что он прототип Алеши. Дочь его вспоминала: как-то памятник показывали по телевизору и песню пели. Он сказал: песня про меня, и памятник с меня делали. Ну, коль шутник, никто и не поверил. А потом его нашли болгары, была переписка со скульпторами, еще с кем-то. Обо всем этом рассказано в книге Натальи Тепляковой "Алексей Скурлатов" (2014), которая открыла серию "Алтай. Судьба. Эпоха"».

В период существования советской Болгарии у подножия памятника детвору торжественно принимали в пионеры, молодожёны в день свадьбы приносили сюда цветы.

Многим памятна песня «Алёша», написанная в 1967 г. замечательным творческим тандемом — композитором Эдуардом Колмановским и поэтом Константином Ваншенкиным — и ставшая в ряд с великими песнями, посвящёнными Великой Отечественной войне.

Белеет ли в поле пороша

Иль гулкие ливни шумят,

Стоит над горою Алёша,

В Болгарии русский солдат.

И сердцу по-прежнему горько,

Что после свинцовой пурги

Из камня его гимнастерка,

Из камня его сапоги.

….

К долинам, покоем объятым,

Ему не сойти с высоты.

Цветов он не дарит девчатам,

Они ему дарят цветы…

Впервые песня была опубликована в 1966 г. в журнале «Старшина–сержант» в выпуске, посвященном советско-болгарской дружбе. Песню включил в свой репертуар Краснознамённый ансамбль песни и пляски Советской Армии им. Александрова, и в 1967 г. краснознамёнцы впервые исполнили её во Пловдиве, у подножия памятника «Алёше» (на десятилетие открытия монумента), в присутствии тысяч зрителей. С успехом исполнил «Алёшу» Московский хор молодежи и студентов на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии. А для слушателей Советского Союза песню глубоко и трепетно открыл болгарский вокальный дуэт — Маргарита Николова и Георгий Кордов.

Многие исполняли песню «Алёша» замечательно, особенно трогательно это удалось в своё время дуэту Аллы Иошпе и Стахана Рахимова (1977).

В 1985 г. её спели отец и сын Киркоровы, Филипп тогда был милым застенчивым юношей.

В наше время её проникновенно поёт Зара.

И хотя песня «Алёша» являлась официальным гимном города, и ею каждое утро радиостанция Пловдива начинала свои передачи, и хотя ярким музыкальным событием в городе был традиционный фестиваль русской песни, также названный «Алёша», к сожалению, и на этот восемнадцатиметровый монумент местные националисты покусились.

Первая угроза памятнику «Алёша» возникла в 1989 г., когда «перестроечная» болгарская власть решила избавиться от любого упоминания о «советской оккупации». В 1993 г. мэр Пловдива принял официальное постановление о демонтаже монумента.

Представители русской диаспоры тогда решили любыми способами отстоять «Алёшу», олицетворяющего память о великой миссии Советской Армии, освободившей от фашизма, нацизма почти всю Европу. Были организованы митинги, велась активная работа. Группа русских ветеранов, проживающих в Болгарии, прибегла к крайним мерам: пригрозила правительству публично сжечь себя в случае уничтожения памятника! На помощь русской диаспоре пришли десятки общественных организаций Болгарии, а также тысячи местных жителей, которые выступали с протестами. Жители Пловдива встали на защиту «Алёши». А одна старушка хотела даже завещать «Алёше» свою квартиру в центре города, подсчитав, что денег, вырученных от аренды, вполне хватит на поддержание памятника в достойном состоянии. Памятник всем миром отстояли, а вскоре Алексей Иванович Скурлатов посетил нечужой ему Пловдив.

И хотя в 1996 г. городской парламент всё же вынес решение о сносе памятника, данное решение было отменено окружным судом.

На сегодняшний день точку в этой истории поставил Верховный суд Болгарии, присвоивший монументу статус «Памятник Второй мировой войны». О разрушении «Алёши» больше речи не идёт.

Уроженец Алтая поэт Роберт Рождественский в стихотворении «Памятник солдату Алёше в Пловдиве» написал:

Отсюда видно далёко-далёко.

Горизонт —

почти невесом.

Как Ангел-хранитель солдат Алёша

над Пловдивом

вознесён…

Пока над Пловдивом стоит русский солдат Алёша — быть может, ещё не всё потеряно.

Специально для «Столетия»