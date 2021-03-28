Главная » Видео, История, Творчество

Евгений Крылатов. Любимые песни из детства и фильмов

38 0

00:00​ – "Лесной олень" из фильма "Ох, уж эта Настя!". Аида Ведищева (1971)
02:48​ – "Три белых коня" из телефильма "Чародеи" (1982)
04:59​ – "Прекрасное далёко" из фильма "Гостья из будущего". Вокальное трио "Меридиан" (1985)
08:57​ – "Крылатые качели". Большой детский хор ЦТ и ВР. Снится детство (1985)
12:04​ – "Песенка о снежинке" из телефильма "Чародеи" (1982)
14:28​ – "Не покидай". Заглавная песня из кинофильма (1989)
16:21​ – "Колыбельная медведицы". Ольга Зарубина и Большой детский хор ЦТ и ВР (1987)
19:41​ – "Песня Сыроежкина" ("Мы маленькие дети, нам хочется гулять") из фильма "Приключения Электроника" (1979)
21:30​ – "Песня моя" из фильма "И это все о нем" (1978)
24:22​ – "Ласточка". Ольга Зарубина и Большой детский хор ЦТ и ВР. Концерт из произведений Крылатова (1987)
26:41​ – "Ведьма-речка" из фильма "Чародеи" (1982)
28:41​ – "Песня о волшебной розе" из музыкального фильма "Не покидай" (1989)
31:30​ – "До чего дошел прогресс" из фильма "Приключения Электроника" (1979)
32:52​ – "Сережка ольховая" из фильма "И это все о нем" (1978)
35:00​ – "Загадка женщины" из фильма "Чародеи". Поёт Ирина Отиева (1982)
37:32​ – "Песня о шпаге". Андрей Миронов. Концерт из произведений Крылатова (1987)
40:02​ – "Песня Сыроежкина" ("Это что же такое…") из кинофильма "Приключения Электроника" (1979)
40:49​ – "Прекрасное далёко" из фильма "Гостья из будущего". Большой детский хор ЦТ и ВР (1990)
44:09​ – "Шаги" из фильма "И это все о нем" (1978)
46:52​ – "Песня Атамана" из музыкального фильма "Не покидай" (1989)
48:32​ – "Лесной олень" из фильма "Ох, уж эта Настя!". Большой детский хор ЦТ и ВР. Песня – 73 (1973)
51:23​ – "Песня игрушек" из кинофильма "Приключения Электроника" (1979)
52:59​ – "Главное, чтобы костюмчик сидел" из телефильма "Чародеи" (1982)
54:19​ – "Не надо бояться" из фильма "И это все о нем" (1978)
56:09​ – "Песня о нарядах" из кинофильма "Не покидай" (1989)
57:36​ – "Песня Урри" из фильма "Приключения Электроника" (1979)
59:03​ – "Ну чем мы не пара". Андрей Миронов. Концерт из произведений Крылатова (1987)
1:02:28​ – "Когда человек человека предаст" из фильма "И это все о нем" (1978)
1:04:07​ – "Крылатые качели" из фильма "Приключения Электроника" (1979)
1:06:14​ – "Сережка ольховая". Эдуард Хиль. Песня – 78 (1978)
1:08:43​ – "Песня о счастье" из кинофильма "Не покидай" (1989)
1:10:59​ – "Песня о любви" из телефильма "Чародеи" (1982)
1:13:23​ – "Песенка Стампа" из кинофильма "Приключения Электроника" (1979)
1:14:39​ – "Три белых коня". Сергей Захаров. Концерт из произведений Крылатова (1987)
1:17:27​ – "Песня Марселы" из музыкального фильма "Не покидай" (1989)
1:19:12​ – "Я хочу довести" из фильма "И это все о нем" (1978)
1:21:04​ – "Зеркало" из фильма "Чародеи" (1982)
1:23:26​ – "Грустная песенка Сыроежкина" из фильма "Приключения Электроника" (1979)
1:24:56​ – "Песня принцессы Альбины" из кинофильма "Не покидай" (1989)
1:26:47​ – "Лесной олень". Ольга Зарубина и Большой детский хор ЦТ и ВР (1987)
1:29:56​ – "Песня о собаке" из фильма "Приключения Электроника" (1979)
1:32:38​ – "Прощальная песня Патрика" из кинофильма "Не покидай" (1989)
1:34:34​ – "Говорят, а ты не верь" из телефильма "Чародеи" (1982)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0pbi5v7oNc0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
10 крылатых фраз из романа «Евгений Онегин», употребляемые в 21 веке
10 крылатых фраз из романа «Евгений Онегин», употребляемые в 21 веке
«Ничего личного, это просто Космос»
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
Невозможный Санкт-Петербург глазами европейца
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
Бэкграунд, выпуск-313 за 20 июля 2013

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru