Евгений Крылатов. Любимые песни из детства и фильмов
00:00 – "Лесной олень" из фильма "Ох, уж эта Настя!". Аида Ведищева (1971)
02:48 – "Три белых коня" из телефильма "Чародеи" (1982)
04:59 – "Прекрасное далёко" из фильма "Гостья из будущего". Вокальное трио "Меридиан" (1985)
08:57 – "Крылатые качели". Большой детский хор ЦТ и ВР. Снится детство (1985)
12:04 – "Песенка о снежинке" из телефильма "Чародеи" (1982)
14:28 – "Не покидай". Заглавная песня из кинофильма (1989)
16:21 – "Колыбельная медведицы". Ольга Зарубина и Большой детский хор ЦТ и ВР (1987)
19:41 – "Песня Сыроежкина" ("Мы маленькие дети, нам хочется гулять") из фильма "Приключения Электроника" (1979)
21:30 – "Песня моя" из фильма "И это все о нем" (1978)
24:22 – "Ласточка". Ольга Зарубина и Большой детский хор ЦТ и ВР. Концерт из произведений Крылатова (1987)
26:41 – "Ведьма-речка" из фильма "Чародеи" (1982)
28:41 – "Песня о волшебной розе" из музыкального фильма "Не покидай" (1989)
31:30 – "До чего дошел прогресс" из фильма "Приключения Электроника" (1979)
32:52 – "Сережка ольховая" из фильма "И это все о нем" (1978)
35:00 – "Загадка женщины" из фильма "Чародеи". Поёт Ирина Отиева (1982)
37:32 – "Песня о шпаге". Андрей Миронов. Концерт из произведений Крылатова (1987)
40:02 – "Песня Сыроежкина" ("Это что же такое…") из кинофильма "Приключения Электроника" (1979)
40:49 – "Прекрасное далёко" из фильма "Гостья из будущего". Большой детский хор ЦТ и ВР (1990)
44:09 – "Шаги" из фильма "И это все о нем" (1978)
46:52 – "Песня Атамана" из музыкального фильма "Не покидай" (1989)
48:32 – "Лесной олень" из фильма "Ох, уж эта Настя!". Большой детский хор ЦТ и ВР. Песня – 73 (1973)
51:23 – "Песня игрушек" из кинофильма "Приключения Электроника" (1979)
52:59 – "Главное, чтобы костюмчик сидел" из телефильма "Чародеи" (1982)
54:19 – "Не надо бояться" из фильма "И это все о нем" (1978)
56:09 – "Песня о нарядах" из кинофильма "Не покидай" (1989)
57:36 – "Песня Урри" из фильма "Приключения Электроника" (1979)
59:03 – "Ну чем мы не пара". Андрей Миронов. Концерт из произведений Крылатова (1987)
1:02:28 – "Когда человек человека предаст" из фильма "И это все о нем" (1978)
1:04:07 – "Крылатые качели" из фильма "Приключения Электроника" (1979)
1:06:14 – "Сережка ольховая". Эдуард Хиль. Песня – 78 (1978)
1:08:43 – "Песня о счастье" из кинофильма "Не покидай" (1989)
1:10:59 – "Песня о любви" из телефильма "Чародеи" (1982)
1:13:23 – "Песенка Стампа" из кинофильма "Приключения Электроника" (1979)
1:14:39 – "Три белых коня". Сергей Захаров. Концерт из произведений Крылатова (1987)
1:17:27 – "Песня Марселы" из музыкального фильма "Не покидай" (1989)
1:19:12 – "Я хочу довести" из фильма "И это все о нем" (1978)
1:21:04 – "Зеркало" из фильма "Чародеи" (1982)
1:23:26 – "Грустная песенка Сыроежкина" из фильма "Приключения Электроника" (1979)
1:24:56 – "Песня принцессы Альбины" из кинофильма "Не покидай" (1989)
1:26:47 – "Лесной олень". Ольга Зарубина и Большой детский хор ЦТ и ВР (1987)
1:29:56 – "Песня о собаке" из фильма "Приключения Электроника" (1979)
1:32:38 – "Прощальная песня Патрика" из кинофильма "Не покидай" (1989)
1:34:34 – "Говорят, а ты не верь" из телефильма "Чародеи" (1982)