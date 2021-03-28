00:00​ – "Лесной олень" из фильма "Ох, уж эта Настя!". Аида Ведищева (1971)

02:48​ – "Три белых коня" из телефильма "Чародеи" (1982)

04:59​ – "Прекрасное далёко" из фильма "Гостья из будущего". Вокальное трио "Меридиан" (1985)

08:57​ – "Крылатые качели". Большой детский хор ЦТ и ВР. Снится детство (1985)

12:04​ – "Песенка о снежинке" из телефильма "Чародеи" (1982)

14:28​ – "Не покидай". Заглавная песня из кинофильма (1989)

16:21​ – "Колыбельная медведицы". Ольга Зарубина и Большой детский хор ЦТ и ВР (1987)

19:41​ – "Песня Сыроежкина" ("Мы маленькие дети, нам хочется гулять") из фильма "Приключения Электроника" (1979)

21:30​ – "Песня моя" из фильма "И это все о нем" (1978)

24:22​ – "Ласточка". Ольга Зарубина и Большой детский хор ЦТ и ВР. Концерт из произведений Крылатова (1987)

26:41​ – "Ведьма-речка" из фильма "Чародеи" (1982)

28:41​ – "Песня о волшебной розе" из музыкального фильма "Не покидай" (1989)

31:30​ – "До чего дошел прогресс" из фильма "Приключения Электроника" (1979)

32:52​ – "Сережка ольховая" из фильма "И это все о нем" (1978)

35:00​ – "Загадка женщины" из фильма "Чародеи". Поёт Ирина Отиева (1982)

37:32​ – "Песня о шпаге". Андрей Миронов. Концерт из произведений Крылатова (1987)

40:02​ – "Песня Сыроежкина" ("Это что же такое…") из кинофильма "Приключения Электроника" (1979)

40:49​ – "Прекрасное далёко" из фильма "Гостья из будущего". Большой детский хор ЦТ и ВР (1990)

44:09​ – "Шаги" из фильма "И это все о нем" (1978)

46:52​ – "Песня Атамана" из музыкального фильма "Не покидай" (1989)

48:32​ – "Лесной олень" из фильма "Ох, уж эта Настя!". Большой детский хор ЦТ и ВР. Песня – 73 (1973)

51:23​ – "Песня игрушек" из кинофильма "Приключения Электроника" (1979)

52:59​ – "Главное, чтобы костюмчик сидел" из телефильма "Чародеи" (1982)

54:19​ – "Не надо бояться" из фильма "И это все о нем" (1978)

56:09​ – "Песня о нарядах" из кинофильма "Не покидай" (1989)

57:36​ – "Песня Урри" из фильма "Приключения Электроника" (1979)

59:03​ – "Ну чем мы не пара". Андрей Миронов. Концерт из произведений Крылатова (1987)

1:02:28​ – "Когда человек человека предаст" из фильма "И это все о нем" (1978)

1:04:07​ – "Крылатые качели" из фильма "Приключения Электроника" (1979)

1:06:14​ – "Сережка ольховая". Эдуард Хиль. Песня – 78 (1978)

1:08:43​ – "Песня о счастье" из кинофильма "Не покидай" (1989)

1:10:59​ – "Песня о любви" из телефильма "Чародеи" (1982)

1:13:23​ – "Песенка Стампа" из кинофильма "Приключения Электроника" (1979)

1:14:39​ – "Три белых коня". Сергей Захаров. Концерт из произведений Крылатова (1987)

1:17:27​ – "Песня Марселы" из музыкального фильма "Не покидай" (1989)

1:19:12​ – "Я хочу довести" из фильма "И это все о нем" (1978)

1:21:04​ – "Зеркало" из фильма "Чародеи" (1982)

1:23:26​ – "Грустная песенка Сыроежкина" из фильма "Приключения Электроника" (1979)

1:24:56​ – "Песня принцессы Альбины" из кинофильма "Не покидай" (1989)

1:26:47​ – "Лесной олень". Ольга Зарубина и Большой детский хор ЦТ и ВР (1987)

1:29:56​ – "Песня о собаке" из фильма "Приключения Электроника" (1979)

1:32:38​ – "Прощальная песня Патрика" из кинофильма "Не покидай" (1989)

1:34:34​ – "Говорят, а ты не верь" из телефильма "Чародеи" (1982)